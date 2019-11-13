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 Політика України, За кордоном
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Все про:МЗС РФ (538) Донбас (13611) нормандська четвірка (666) Грушко (2) розведення сил (79)

 Уведення поліції і Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі перекреслить його сенс, - заступник глави МЗС РФ Грушко

Розвиток подій дозволяє замислитися про скликання саміту в "нормандському форматі", проте можливе введення Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі може перекреслити його сенс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

"Я думаю, що рух йде загалом у напрямку, який дає змогу замислитися про скликання "нормандського формату", але, з іншого боку, надходить дуже багато інформації, яка свідчить про те, що можуть виникнути досить серйозні труднощі й на політичному треку, й у сфері безпеки", - сказав Грушко.

"Останні заяви про те, що замість Збройних сил України може бути введено якісь формування громадянської Національної гвардії, цивільної поліції, звісно, це все кроки, які можуть перекреслити весь сенс цього розведення", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області розпочався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На місці розведення сил у Петрівському почалося розмінування території, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159435
 
 
 Топ коментарі
 
Да ладно, нам же шмаркли сказали там все будет под контролем полиции😀
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Клован, ну що, ти ще і далі продовжуватимеш брехати про контроль Україною зон "розведення" (насправді - територій України, з яких відступили ЗСУ)???
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Отак Зеленський за обіцянку зустрічі зі своїм кумиром віддав українські землі.
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Да ладно, нам же шмаркли сказали там все будет под контролем полиции😀
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Україна виводить армію з лінії зіткнення, але не має виводити поліцію та НацГвардію, бо це поліцейські сили які мають забезпечувати безпеку в сірій зоні! Мало того поліці та НацГвардія мають контролювати всю сіру зону аж до відведених позицій терористів, щоб не допускати порушення прав та свобод громадян України в сірій зоні! Права людини понад усе - так записано в Конституції України! Всі люди без розпізнавальних знаків зі зброєю в сірій зоні будуть арештовуватись і доправлятись на українську територію для розслідування, або знищуватись на місці! Представники терористичних угруповань ДНР та ЛНР мають утримуватись від будь яких спроб заходу в сіру зону зі зброєю чи без зброї, інакше вони будуть арештовани і доправлені та українську територію, або знищені на місці!
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а ты фантазер. коцапня тебе вон сказала как будет реально при зеле
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мало ли что сказала твоя кацапня ))
нам не интересны ваши и пецюковые враки ))
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вот так отжимаются украинские землю через Шмарклю
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Это ты перед Европой обоснуй, баклан
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Грушко-- ты дебил . а кто за порядком будет смотреть ? Идиот !!!
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зебіл - це ти; а він - не дебіл: "за порядком" там дивитиметься пригожинська ******* з озброєними місцевими орками. Ти що, не знав? А вас же 73/43%зебілів перед другим туром попереджали...: або Порох, або *****.
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Клован, ну що, ти ще і далі продовжуватимеш брехати про контроль Україною зон "розведення" (насправді - територій України, з яких відступили ЗСУ)???
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так, в нас теж багато бидла з українськими прізвищами за "рюзгє мір" топлять
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не политкоректную фамилию замаливают
типа разных грачей на крысме ))
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Неправильно.
З терористами мають справи поліцаї, а ВС на підмозі. Просто милиція донецька виявилася сепарською організацією у складі МВСУ.
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Отак Зеленський за обіцянку зустрічі зі своїм кумиром віддав українські землі.
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Пецєботи тоже протів)))
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Унижение кацапами должно быть максимальным,поэтому никакой полиции только орки из народной милиции,а Ленку Зеленскую туда надо к ним поселить чтоб прлчувствовала весь русский мир,что скажет президент "мира"на это
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лучше пецьку паленого - он им ещё ништяков подкинет
там же в луганде его торговые партнеры ))
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Нарід, ви розумієте що ми обговорюємо? Вивід військ, вибори в дири, дитячі кімнати, мости, розмінування, реінтеграція..... Не нах з України, не репарації, не нові санкції - а саме капітулятивні дії без натяку на притягнення до відповідальності рашистів.
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і додам - під неприняющиїся ані на день обстріли наших позицій і поранення наших бійців
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та зебілів хоча би притягнути до відповідальності... ну, хоч би до моральної (хоча, по правді - морди їм всім треба порозквашувати).
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так это территория Украины или как? С какого перепуга нельзя туда входить.?
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перепугу? Ну, щоб зебіли не пугались...
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т.е. рашке, которая как бы не при чем, стало обидно за (мифический пока) покой на тех территориях? "ничейные" - не значит руцкие...или таки значит???
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Каакой смысл вашей жизни? Мерзкое ,кровожадное существо!!! Как вы достали братья!!!!
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а зеля говорил что там уже все наводнено полицией и нацгвардией
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О, а чого не Машка виступила, а якийсь невідомий бовдур? Чи вона голову миє?
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клована в нормандском формате будут продавливать на миротворцев из Казахстана и Беларусии при этом будут предлагать дешовый газ на первый год в замен на списания 3-Х ярдов которые раша уже нам торчит...... если он вернется с таким результатом то можно смело гнать его на Ростов( благо опыт есть)
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А в чем, "смысл этого разведения", может кто из зедрочеров пояснить? А заодно- в чем смысл этого животворящего нормандского формата ради которого зеленые сколько говна Украине уже наделали и крови пролили?
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Грушко совсем дурак? Отводятся войска и тяжельіе вооружения , но "вакуума" и бандитизма в зоне разведения бьіть не должно .
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Сьогодні мені смс-ка надійшла, що я виграв 300.000 гривень. Я думаю чесні люди писали, мабуть їм подзвоню.
Ну вже ж точно чесніші, ніж кацапи. Та і шансів виграти в мене більше, ніж у Зе добитися зустрічі ну хоча б на тих умовах, що були озвучені кацапами, навіть сьогодні.
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А кто за порядком там будет следить? Сами селяне?
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ренегат грушка отсосет
а петюшки соснут у добровольцев
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Ну конечно же, весь смысл в том, чтобы оккупировать без потерь еще один кусок украинской земли.
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