 МЗС РФ: Уведення поліції і Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі перекреслить його сенс

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.
"Я думаю, що рух йде загалом у напрямку, який дає змогу замислитися про скликання "нормандського формату", але, з іншого боку, надходить дуже багато інформації, яка свідчить про те, що можуть виникнути досить серйозні труднощі й на політичному треку, й у сфері безпеки", - сказав Грушко.
"Останні заяви про те, що замість Збройних сил України може бути введено якісь формування громадянської Національної гвардії, цивільної поліції, звісно, це все кроки, які можуть перекреслити весь сенс цього розведення", - додав заступник міністра.
Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області розпочався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.
нам не интересны ваши и пецюковые враки ))
"Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - добавил он.
Олигарх заявил, что если бы он был президентом Украины, он бы начал расследование, которого добивался президент США Дональд Трамп.
На вопрос, не поставит ли это Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил: "Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России".
"Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы", - сказал он. "Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы".
Коломойский сказал, что он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на ПриватБанк или получить компенсацию. Он заявил, что лица, такие, как Порошенко, ответственный за национализацию банка, должны быть наказаны, "и для них должна быть возвращена смертная казнь".
Издание отметило, что, поскольку международные инвесторы обеспокоены ролью Коломойского, Зеленский публично настаивает на том, что он не вернет банк его бывшим владельцам. Коломойский в ответ заявил, что президент врет. Интервью Бєні коментуй сам
типа разных грачей на крысме ))
З терористами мають справи поліцаї, а ВС на підмозі. Просто милиція донецька виявилася сепарською організацією у складі МВСУ.
там же в луганде его торговые партнеры ))
если свины чтото скрывали это не значит что нам этонеизвестно - торговлю на крови припомнить))
Ну вже ж точно чесніші, ніж кацапи. Та і шансів виграти в мене більше, ніж у Зе добитися зустрічі ну хоча б на тих умовах, що були озвучені кацапами, навіть сьогодні.
а петюшки соснут у добровольцев
Сегодня РФ "дополнила" условием отсутствия украинских правоохранителей,завтра начнёт дополнительно требовать исключить действия украинских законов на тех,территориях,послезавтра-вообще прекращение действия украинской конституции,языка,признания территории украинской....
Алё,"Слуги народа",нахрена сейчас рвём штаны за выполнение просто глумливых требований Кремля.только для того,чтобы Зе увиделся с Пу?И что,Зе просто возьмёт у того автограф-"с самим Пу сидел за столом" ?А интересы Украины?И как насчёт реальной помощи США для усиления обороны Украины?Ведь несколько катерков и несколько сотен "Джевелинов" не дадут абсолютно никакого усиления в случае широкой наступательной операции ВС РФ.Всё равно будем отбиваться только своим оружием и никто не ввяжется.Опять "глубокие обеспокоенности"???.........