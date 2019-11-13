 МЗС РФ: Уведення поліції і Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі перекреслить його сенс

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

"Я думаю, що рух йде загалом у напрямку, який дає змогу замислитися про скликання "нормандського формату", але, з іншого боку, надходить дуже багато інформації, яка свідчить про те, що можуть виникнути досить серйозні труднощі й на політичному треку, й у сфері безпеки", - сказав Грушко.

"Останні заяви про те, що замість Збройних сил України може бути введено якісь формування громадянської Національної гвардії, цивільної поліції, звісно, це все кроки, які можуть перекреслити весь сенс цього розведення", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області розпочався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

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