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 Політика України, За кордоном
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Все про:МЗС РФ (538) Донбас (13611) нормандська четвірка (666) Грушко (2) розведення сил (79)

 МЗС РФ: Уведення поліції і Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі перекреслить його сенс

Розвиток подій дозволяє замислитися про скликання саміту в "нормандському форматі", проте можливе введення Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі може перекреслити його сенс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

"Я думаю, що рух йде загалом у напрямку, який дає змогу замислитися про скликання "нормандського формату", але, з іншого боку, надходить дуже багато інформації, яка свідчить про те, що можуть виникнути досить серйозні труднощі й на політичному треку, й у сфері безпеки", - сказав Грушко.

"Останні заяви про те, що замість Збройних сил України може бути введено якісь формування громадянської Національної гвардії, цивільної поліції, звісно, це все кроки, які можуть перекреслити весь сенс цього розведення", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області розпочався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На місці розведення сил у Петрівському почалося розмінування території, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159435
 
 
 Топ коментарі
 
Да ладно, нам же шмаркли сказали там все будет под контролем полиции😀
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Зеля предатель Украины.
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Ну от, зелена казка закінчилася.
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Да ладно, нам же шмаркли сказали там все будет под контролем полиции😀
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Україна виводить армію з лінії зіткнення, але не має виводити поліцію та НацГвардію, бо це поліцейські сили які мають забезпечувати безпеку в сірій зоні! Мало того поліці та НацГвардія мають контролювати всю сіру зону аж до відведених позицій терористів, щоб не допускати порушення прав та свобод громадян України в сірій зоні! Права людини понад усе - так записано в Конституції України! Всі люди без розпізнавальних знаків зі зброєю в сірій зоні будуть арештовуватись і доправлятись на українську територію для розслідування, або знищуватись на місці! Представники терористичних угруповань ДНР та ЛНР мають утримуватись від будь яких спроб заходу в сіру зону зі зброєю чи без зброї, інакше вони будуть арештовани і доправлені та українську територію, або знищені на місці!
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а ты фантазер. коцапня тебе вон сказала как будет реально при зеле
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мало ли что сказала твоя кацапня ))
нам не интересны ваши и пецюковые враки ))
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"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня ", - сказал Коломойский.
"Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - добавил он.
Олигарх заявил, что если бы он был президентом Украины, он бы начал расследование, которого добивался президент США Дональд Трамп.
На вопрос, не поставит ли это Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил: "Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России".
"Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы", - сказал он. "Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы".
Коломойский сказал, что он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на ПриватБанк или получить компенсацию. Он заявил, что лица, такие, как Порошенко, ответственный за национализацию банка, должны быть наказаны, "и для них должна быть возвращена смертная казнь".
Издание отметило, что, поскольку международные инвесторы обеспокоены ролью Коломойского, Зеленский публично настаивает на том, что он не вернет банк его бывшим владельцам. Коломойский в ответ заявил, что президент врет. Интервью Бєні коментуй сам
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Враки?)))) Ваш хозяин страну кацапам за 100ярдов предложил и танки их на границе с Польшей, а ты имбецил чето там про Пороха лепечешь?))))
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Так це навіть добре що представники МВС та МГБ ДНР та ЛНР самі прийдуть в сіру зону! Тепер я починаю розуміти для чого це все задумувалось! Кількість ветеранів які захочуть прописатись в сірій зоні і поспілкуватись з силовиками терористів виросте в рази! Тільки побільше хай присилають "силовиків" з ДНР та ЛНР, бо кожному ветерану в Україні обіцяно по два раба!
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А потом в СБУ показания давать за убийство граждан РФ?
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ну это же пецяреформа - сбу так рехВормировал - молодец однако свин )
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😂 А тебе легко без мозга? И Баканова Петя гад главой СБУ поставил 😁
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отлично - чем больше кацапни там ляжет - тем нам спокойнее
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вот так отжимаются украинские землю через Шмарклю
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Это ты перед Европой обоснуй, баклан
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Грушко-- ты дебил . а кто за порядком будет смотреть ? Идиот !!!
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зебіл - це ти; а він - не дебіл: "за порядком" там дивитиметься пригожинська ******* з озброєними місцевими орками. Ти що, не знав? А вас же 73/43%зебілів перед другим туром попереджали...: або Порох, або *****.
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Клован, ну що, ти ще і далі продовжуватимеш брехати про контроль Україною зон "розведення" (насправді - територій України, з яких відступили ЗСУ)???
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так, в нас теж багато бидла з українськими прізвищами за "рюзгє мір" топлять
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не политкоректную фамилию замаливают
типа разных грачей на крысме ))
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Неправильно.
З терористами мають справи поліцаї, а ВС на підмозі. Просто милиція донецька виявилася сепарською організацією у складі МВСУ.
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Отак Зеленський за обіцянку зустрічі зі своїм кумиром віддав українські землі.
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Пецєботи тоже протів)))
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Унижение кацапами должно быть максимальным,поэтому никакой полиции только орки из народной милиции,а Ленку Зеленскую туда надо к ним поселить чтоб прлчувствовала весь русский мир,что скажет президент "мира"на это
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лучше пецьку паленого - он им ещё ништяков подкинет
там же в луганде его торговые партнеры ))
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Зебил, ты еще беню сегодняшнего процитируй. Порошенко уже пол года как не президент.
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пебил иди в будку ты глуп как твой гавнорошенский хозяин )) МЗС РФ: Уведення поліції і Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі перекреслить його сенс - Цензор.НЕТ 6184
если свины чтото скрывали это не значит что нам этонеизвестно - торговлю на крови припомнить)) МЗС РФ: Уведення поліції і Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі перекреслить його сенс - Цензор.НЕТ 1015 МЗС РФ: Уведення поліції і Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі перекреслить його сенс - Цензор.НЕТ 1015 МЗС РФ: Уведення поліції і Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі перекреслить його сенс - Цензор.НЕТ 1015 МЗС РФ: Уведення поліції і Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі перекреслить його сенс - Цензор.НЕТ 1015
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Нарід, ви розумієте що ми обговорюємо? Вивід військ, вибори в дири, дитячі кімнати, мости, розмінування, реінтеграція..... Не нах з України, не репарації, не нові санкції - а саме капітулятивні дії без натяку на притягнення до відповідальності рашистів.
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і додам - під неприняющиїся ані на день обстріли наших позицій і поранення наших бійців
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та зебілів хоча би притягнути до відповідальності... ну, хоч би до моральної (хоча, по правді - морди їм всім треба порозквашувати).
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так это территория Украины или как? С какого перепуга нельзя туда входить.?
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перепугу? Ну, щоб зебіли не пугались...
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т.е. рашке, которая как бы не при чем, стало обидно за (мифический пока) покой на тех территориях? "ничейные" - не значит руцкие...или таки значит???
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Каакой смысл вашей жизни? Мерзкое ,кровожадное существо!!! Как вы достали братья!!!!
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а зеля говорил что там уже все наводнено полицией и нацгвардией
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О, а чого не Машка виступила, а якийсь невідомий бовдур? Чи вона голову миє?
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клована в нормандском формате будут продавливать на миротворцев из Казахстана и Беларусии при этом будут предлагать дешовый газ на первый год в замен на списания 3-Х ярдов которые раша уже нам торчит...... если он вернется с таким результатом то можно смело гнать его на Ростов( благо опыт есть)
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А в чем, "смысл этого разведения", может кто из зедрочеров пояснить? А заодно- в чем смысл этого животворящего нормандского формата ради которого зеленые сколько говна Украине уже наделали и крови пролили?
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Грушко совсем дурак? Отводятся войска и тяжельіе вооружения , но "вакуума" и бандитизма в зоне разведения бьіть не должно .
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Сьогодні мені смс-ка надійшла, що я виграв 300.000 гривень. Я думаю чесні люди писали, мабуть їм подзвоню.
Ну вже ж точно чесніші, ніж кацапи. Та і шансів виграти в мене більше, ніж у Зе добитися зустрічі ну хоча б на тих умовах, що були озвучені кацапами, навіть сьогодні.
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А кто за порядком там будет следить? Сами селяне?
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ренегат грушка отсосет
а петюшки соснут у добровольцев
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Ну конечно же, весь смысл в том, чтобы оккупировать без потерь еще один кусок украинской земли.
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ПОСЛЕ КАЖДОГО ВЫПОЛНЕНОГО УСЛОВИЯ, СТАВЯТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕВЫПОЛОНИМЫЕ УСЛОВИЯ! И ТАК ПОНЕМНОГУ В КОНЦЕ В НОРМАНДСОМ ФОРМАТЕ ПРОСТО ПОСТАВЯТ ПОДПИСИ ПОД КАПИТУЛЯЦИЕЙ И ОТАЗ ОТ КРЫМА И ВСЕ ПОДАДУТ ПОД СОУСОМ О ЗАБОТЕ О УКРАИНСКОМ НАРИДЕ.
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Все так старательно ругают здесь Зе, как будто он Цензор читает. Напишите ему свое мнение на его страничке в фейсбуке, он там лайки в поддержку себя любимого и гениального собирает. https://www.facebook.com/zelenskyy95/photos/a.601432883630078/781098242330207/?type=3&theater
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Зеленая инфузория думает, что здавая интересы Украины, ведясь на все новые и новые хотелки *****, для обеспечения встречи в нормандском формате, он перехитрит его? И получит от этой встречи положительный результат? Идиот! Кацапы выжмут из него все что им нужно, шаг за шагом, маня как осла морковкой, а потом скажут, по какой то высосанной из пальца причине, что они передумали, и все уступки Украины будут напрасными, и этой нормандской встречей можно будет жопу подтереть. Эти выродки кацапские плевать хотели на международные правила. Также будет и с транзитом газа. Они его так или иначе, под любым предлогом, даже при наличии договора, прекратят.
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Короче Глушко против,щоб украинская Нац.гвардия перемещалась по Украине МЗС РФ: Уведення поліції і Нацгвардії України в зону розведення сил на Донбасі перекреслить його сенс - Цензор.НЕТ 2109
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По итогу обсуждения именно этой статьи договора нужно будет делать выводы-нужны ли вообще дальнейшие переговоры?Весь смысл и заключался в том,чтобы украинская сторона взяла контроль над той территорией и чтобы,согласно "минскому сговорняку",там заработали украинские законы.А украинские законы ДОЛЖНЫ защищаться украинскими силами правопорядка.Поэтому украинские полицейские силы-одно из условий,на какое РФ сначало соглашалось.Теперь выдвигается условие,напрочь перечёркивающее возможность защиты там украинских законов и граждан...Вопрос-НАХРОЕНА ТОГДА ЭТИ "МИНСКИЕ ВАЛЬСЫ"???
Сегодня РФ "дополнила" условием отсутствия украинских правоохранителей,завтра начнёт дополнительно требовать исключить действия украинских законов на тех,территориях,послезавтра-вообще прекращение действия украинской конституции,языка,признания территории украинской....
Алё,"Слуги народа",нахрена сейчас рвём штаны за выполнение просто глумливых требований Кремля.только для того,чтобы Зе увиделся с Пу?И что,Зе просто возьмёт у того автограф-"с самим Пу сидел за столом" ?А интересы Украины?И как насчёт реальной помощи США для усиления обороны Украины?Ведь несколько катерков и несколько сотен "Джевелинов" не дадут абсолютно никакого усиления в случае широкой наступательной операции ВС РФ.Всё равно будем отбиваться только своим оружием и никто не ввяжется.Опять "глубокие обеспокоенности"???.........
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