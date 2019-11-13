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 Політика України, Суспільство
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Все про:автономія (37) Крим (7717) Кориневич Антон (16)

 Питання кримськотатарської автономії потрібно винести на більш широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич

Питання створення національно-територіальної автономії кримськотатарського народу в складі України необхідно широко обговорити в українському суспільстві, щоб усі розуміли, про що йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив постійний представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич.

"Що стосується самого питання можливої автономії, у нас позиція така, що ми маємо вивести це питання на рівень більш широкого дискурсу, щоб суспільство розуміло, що мається на увазі, що немає загроз можливого сепаратизму. Наразі ми бачимо, що суспільство не дуже розуміє, про що йдеться", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

Кориневич зазначив, що в представництві президента знають усі ті законодавчі ініціативи, які не обмежуються запропонованими змінами до розділу 10 Конституції України про Автономну Республіку Крим, а й про корінні народи, про статус кримськотатарського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтримує ідею кримськотатарської автономії, - Джемілєв

"Ми працюємо над цими питаннями", - зазначив він.

Нагадаємо, в травні 2017 року в Україні була створена Робоча група з напрацювання пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та прийняла текст змін і доповнень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159433
 
 
 Топ коментарі
 
Вот когда над Крымом будет украинский флаг, тогда и будем проводить дискурсы.
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Дай им автономию, а потом они захотят воссоединиться с Турцией? А членом по губам?
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"Крымская автономия" должна заключаться в включении Крыма на правах отдельных районов в состав Херсонской области
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Вот когда над Крымом будет украинский флаг, тогда и будем проводить дискурсы.
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Всеукраинский референдум в 2000 году проголосовал за уменьшение численности народных депутатов до 300 человек. С тех пор население Украины значительно сократилось. Давайте начнем с маленького и уменьшим количество дармоедов.
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поки зелена дрисня розводитеме "широкій діскрурс", хмуйло винищить всіх опозиційних татар, а інші за відсутності перспектив відмовляться від боротьби
зебня - агентура хмуйла
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Тобто зевлада заграє із кримськими татарами, але вони чудово бачать кто із ху (так говорив Горбачов).
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Широкий дискурс - це певно залучення кацапів?
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Не буває в унітарних державах ніяких автономій.
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Общество вообще не понимает , о чем идет речь. Русский Крым в составе Украины ?
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Національна автономія надається у випадку якщо нацмени-автохтони складають більше 50% населення території (і то треба пострибати). А татарів менше 10% населення. Тому Кориневич є сепаратистом.
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Наоборот, вынеся вопрос автономии на референдум, эта идея будет похоронена его предсказуемыми и неоспоримыми результатами
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Це багатоходівка. Зелені оголошують татарську автономію. Окупаціна влада проводить референдум. Тільки регіональний референдум.
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В украинском законодательстве нет понятия местный референдум. Именно поэтому фиговый "референдум", проведенный кацапней в Крыму в марте 2014 - незаконен и содержит все признаки преступления против государства Украина
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В Конституції АР Крим існувало поняття про місцевий референдум. Але важко говорити, чи чинна вона на сьогоднішній день.
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Т.е. не татары, которые хотят автономию, сепары ?
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Дай им автономию, а потом они захотят воссоединиться с Турцией? А членом по губам?
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Почему ни один из штатов США никуда не стремится присоединится?? Почему ни одна из земель Германии не стремится куда-то присоединится??Почему ни один из контонов Швейцарии не стремится присоединится к кому-то??
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"Крымская автономия" должна заключаться в включении Крыма на правах отдельных районов в состав Херсонской области
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разыгрывается опасный пасьянс. помните захваты земли татарами в крыму? самовольные по
стройки. была проблема. сейчас, естественно можна отдать татарам крым--пусть берут Питання кримськотатарської автономії потрібно винести на більш широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 8790 но вдруг когда-то, лет через пиисят ,крым станет украинским проблема крыма станет огромной. тут надо четко понимать, или унитарность, или федерализация с ее проблемами.
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Дурню, коли кацапія виселила весь народ, то це не був "самовольний захват"? А потім людям на свою землю зась? Ненавиджу кацапню з їхніми хохляцькими підспівувавачами.
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Про яку автономію може йти мова коли ми не конролюємо Крим ,до того керівництво України взагалі не підіймає це питаня,що б не дратувати кремль ,невже хтось вірить що росія поверне Крим ?отже розмова ні прощо.
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на кримсько-татарському питанні проявляється хохлобидлість. Як кацапість на українському.
Для мене це 100% маркер.
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а где будет эта автономия, под Киевом или под Одессой ?
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