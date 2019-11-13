 Питання кримськотатарської автономії потрібно винести на більш широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив постійний представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич.

"Що стосується самого питання можливої автономії, у нас позиція така, що ми маємо вивести це питання на рівень більш широкого дискурсу, щоб суспільство розуміло, що мається на увазі, що немає загроз можливого сепаратизму. Наразі ми бачимо, що суспільство не дуже розуміє, про що йдеться", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

Кориневич зазначив, що в представництві президента знають усі ті законодавчі ініціативи, які не обмежуються запропонованими змінами до розділу 10 Конституції України про Автономну Республіку Крим, а й про корінні народи, про статус кримськотатарського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтримує ідею кримськотатарської автономії, - Джемілєв

"Ми працюємо над цими питаннями", - зазначив він.

Нагадаємо, в травні 2017 року в Україні була створена Робоча група з напрацювання пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та прийняла текст змін і доповнень.