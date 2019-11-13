 У цьому процесі Україна не може розраховувати навіть на підтримку з боку представника ОБСЄ, - Лутковська про переговори в Мінську

Про це повідомила представниця України в підгрупі, ексомбудсмен Валерія Лутковська, передає Цензор.НЕТ.

"Я не опущу рук! На жаль, учора не відбулося засідання гуманітарної підгрупи в Мінську, на якій розглядається питання звільнення заручників. Сьогодні мала проводитися відеоконференція. На минулому засіданні ми домовилися, що визнаємо утримання людей і розпочинаємо обмін. ​​Домовленість була під гарантії нашого модератора, представника ОБСЄ посла Фріша. Безсумнівно, існує величезна недовіра між усіма сторонами. Так, свою частину домовленостей я виконала частково, тому що мені потрібно витягнути з ОРДЛО максимальну кількість людей, розуміючи, що гра може піти нечесно. Але навіть тих людей, яких ОРДЛО розшукує за неправильними особистими даними, ми знайшли і частково підтвердили. Нам нікого не підтвердили у відповідь. Більше того, сьогодні я отримала лист від нашого модератора, що відеоконференція скасована, тому що не знайшла підтримки у всіх учасників. Ну що ж, чергове підтвердження, що гра нечесна", - заявила вона.

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"І тепер ми не зможемо зустрітися навіть у такому форматі. Ми не обговоримо не тільки питання взаємного звільнення, ми не обговоримо питання пошуку і передачі тіл тих, хто вважається зниклим безвісти, ми не обговоримо питання відкриття нових пунктів пропуску. Це не цікаво ні учасникам переговорів, ні нашому модератору. Щиро шкода. Я вперше відкриваю завісу над переговорами в публічному просторі. Роблю це свідомо. Думаю, суспільству час знати, наскільки ці переговори складні і цинічні. Я продовжу наполягати на зустрічі в будь-якому форматі. Я продовжу наполягати на визнанні утримання людей під вартою. Я продовжу наполягати на звільненні людей. Мені шкода, що в цьому процесі Україна не може розраховувати навіть на підтримку з боку представника ОБСЄ", - резюмувала Лутковська.