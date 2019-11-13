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 Політика України
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 У цьому процесі Україна не може розраховувати навіть на підтримку з боку представника ОБСЄ, - Лутковська про переговори в Мінську

Засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у форматі відеоконференції в середу було скасовано через відмову від участі в ній учасників.

Про це повідомила представниця України в підгрупі, ексомбудсмен Валерія Лутковська, передає Цензор.НЕТ.

"Я не опущу рук! На жаль, учора не відбулося засідання гуманітарної підгрупи в Мінську, на якій розглядається питання звільнення заручників. Сьогодні мала проводитися відеоконференція. На минулому засіданні ми домовилися, що визнаємо утримання людей і розпочинаємо обмін. ​​Домовленість була під гарантії нашого модератора, представника ОБСЄ посла Фріша. Безсумнівно, існує величезна недовіра між усіма сторонами. Так, свою частину домовленостей я виконала частково, тому що мені потрібно витягнути з ОРДЛО максимальну кількість людей, розуміючи, що гра може піти нечесно. Але навіть тих людей, яких ОРДЛО розшукує за неправильними особистими даними, ми знайшли і частково підтвердили. Нам нікого не підтвердили у відповідь. Більше того, сьогодні я отримала лист від нашого модератора, що відеоконференція скасована, тому що не знайшла підтримки у всіх учасників. Ну що ж, чергове підтвердження, що гра нечесна", - заявила вона.

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"І тепер ми не зможемо зустрітися навіть у такому форматі. Ми не обговоримо не тільки питання взаємного звільнення, ми не обговоримо питання пошуку і передачі тіл тих, хто вважається зниклим безвісти, ми не обговоримо питання відкриття нових пунктів пропуску. Це не цікаво ні учасникам переговорів, ні нашому модератору. Щиро шкода. Я вперше відкриваю завісу над переговорами в публічному просторі. Роблю це свідомо. Думаю, суспільству час знати, наскільки ці переговори складні і цинічні. Я продовжу наполягати на зустрічі в будь-якому форматі. Я продовжу наполягати на визнанні утримання людей під вартою. Я продовжу наполягати на звільненні людей. Мені шкода, що в цьому процесі Україна не може розраховувати навіть на підтримку з боку представника ОБСЄ", - резюмувала Лутковська.

У цьому процесі Україна не може розраховувати навіть на підтримку з боку представника ОБСЄ, - Лутковська про переговори в Мінську 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159430
 
 
 Топ коментарі
 
О! Риговський щур! Новіє ліца!
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Беня фактически признался что вместе с Зеленским ведет Украину назад в колонию Рашки и за ето ожидает от Хуйла хорошее вознаграждение. Чего вы еще ожидаете от них?
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не помню, чтобы она была связана с какой-либо партией.
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Та ти шо-а?!?! Вона була від ПР в кабінеті Азірава!)))
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«.:.экс омбудсмен»- ета для каго написана?
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а вообще-то да "Премьер-министр Украины Николай Азаров в начале заседания Кабинета Министров 3 мая 2012 года поздравил нового Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерию Лутковскую, пожелал ей плодотворной работы и вручил букет цветов".
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А до этого она представляла сторону рыговского режима в ЕСПЧ против позовов граждан Украины. Рыгня махровая
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вот забыли эту тварь спросить! на этой путинской колаборантке клейма негде ставить!!!
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Ги-и-и...)))) чому я в Америці пам'ятаю її?)))
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Берите пример с Израиля . Умные люди , они давно это поняли .
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То Нєлох таки лох? Добровільно бере участь у нечесній грі? 🤔
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О запела песню овоща и петяботов про то что Европу слушать нельзя !
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«Європа нам недостатньо допомагає»

Президент України Зєлєнскій.
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Чому! дуже достатьно ! столько санкций шо аж 3 потока путин остроил !
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«...о, запела песню овоща и петяботов про то, что Европу слушать нельзя»

Alex. Troll. Russia.
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Слушай зелю . Войска отводит , землю продаёт . Если тебе пох.. , смотри "сватов" на 1+1 .
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Я *слушаю* Столтенберга генсека НАТО и других Евро лидеров ! Кстати мне тут один такой же дау петябот пытался доказать шо Стольенберг малорос и агент путина - с какой помойки таких тепилов на свинопетяботоферму набирают ? ))))
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а як нас не зрадити, якщо ми самі себе зрадили і зраджуємо?
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Беня фактически признался что вместе с Зеленским ведет Украину назад в колонию Рашки и за ето ожидает от ***** хорошее вознаграждение. Чего вы еще ожидаете от них?
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був би Петя бєніним бобіком, то сказав би: "разом із Петєю"
а так - разом з Зєлєнскім
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Когда на майдан петясоски?
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зав'язуй чмекати в хмуйла, тоді тобі соски перестануть ввижатись, гебнявий
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бiльше визга страждань та істерики петя путе соска ты хасапська мразота повинна страждать !
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сподіваюсь, ти саме хоч зрозуміло, шо висрало, гебняве
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Чтобы выгоды добиться, жид всегда готов креститься.
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опять эта отставной козы барабанщица - те пустое место
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