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 Снайпери, диверсанти і мінери: командування ЗС РФ активізувало зусилля з дестабілізації ситуації поза ділянками розведення, - ГУР

Командування ЗС РФ активізувало зусилля, спрямовані на недопущення стабілізації обстановки поза межами районів розведення сторін Станиця Луганська, Золоте та Петрівське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, для здійснення провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил на інших ділянках вздовж лінії розмежування противник посилює передові підрозділи розрахунками протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та снайперськими групами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка

Крім того, на передову з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прибувають розвідувальні підрозділи, укомплектовані військовослужбовцями, більшість з яких у ц.р. пройшли підготовку у навчальних центрах на території Росії та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у т.ч. з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159427
 
 
 Топ коментарі
 
Стимулируют Вову к отступлению, стыдливо называемому разведением.
А что будет потом, когда ВСУ отойдут по всей линии фронта?
"Договора с россией не стоят бумаги, на которой написаны."
Вова об этом знает?
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Зеля - это не вся Украина . Это один человек , случайный и временный .
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Когда будут умные голосовать . Умным лень , дебилам по-приколу .
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хотят зелю дальше разводить, чтобы быстрее войска отводил с территории руцькага мира
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Нам тоже не надо сопли жевать.В этих метах надо людей Билецкого иПС размещать.Пусть поохотятся.
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Зеля - это не вся Украина . Это один человек , случайный и временный .
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Все президенты в Украине были случайными и временными. Когда нормальный будет?
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Когда будут умные голосовать . Умным лень , дебилам по-приколу .
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Тобто з боку росії йде підготовка до широкомасштабної агресії проти України.
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Если обострили ситуацию значит жди переговоров. тем более Беня дал в кремль посыл что Украина готова стать на колени и вернуться под Рашку, нужно только побольше жертв и крови чтобы украинцы сильнее попросили и согласились на все.
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Стимулируют Вову к отступлению, стыдливо называемому разведением.
А что будет потом, когда ВСУ отойдут по всей линии фронта?
"Договора с россией не стоят бумаги, на которой написаны."
Вова об этом знает?
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ні, не знає: в той час, коли нормальні діти вчилися, цей грався у "кавене"
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Тогда обстрелы прекратятся или их станет меньше. А что будет если ВСУ не отойдёт от линии фронта? Так и будут сидеть годами в окопах, неся потери которых можно избежать?
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Я сам себе не верю. Ты видимо за войну, вот только не знаешь как её выйграть. Я прав?
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А российские войска и наемников кто-то к их позициям приклеил или гвоздями прибил?
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тактика бутылочного горлышка...мне надо писать кого хотят посадить на эту бутылку??
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Раша не хочет мира - петяботы не хотят мира !Совпадение?......
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Не вижу логики.......
Им подождать пока все "отойдут", а потом тяжёлой техникой заходи, укрепляйся на наших позициях, которые мы создавали годами..... БТР-ми гоняй по улицам наших полицейских..... Они от лосей бегают, от БТР еще быстрее побегут......
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Логика следующая: дестабилизация на других участках - требование очередного отхода на других участках. И это дестабилизация будет только возрастать. Пока не отойдем до Киева, или Карпат. Тут уж я не знаю. Но суть именно такова.
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Ничего нового, всё по формуле Шумахера, т.е. по плану кремля. Думаю, таких новостей будет ещё очень много..
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