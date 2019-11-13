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Все про:Бориспіль (276) Ляшко (737) прокуратура (1963) Герус (80)

 Прокуратура Борисполя викликає Ляшка для вручення підозри за фактом бійки з Герусом. ДОКУМЕНТ

Екснардепа і лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка викликали в прокуратуру Борисполя для вручення підозри за фактом його бійки з нардепом Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ляшко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні отримав повідомлення з Бориспільської прокуратури. Мене викликають на 18 листопада для вручення підозри у справі Геруса. Україну зрадив Герус, руками якого Росія знищує нашу енергонезалежність, а посадити хочуть мене за те, що борюся проти цієї зради!" - йдеться в повідомленні.

Нардеп пообіцяв обов'язково з'явитися.

"Хоча справа сфальсифікована за особистою командою генпрокурора Рябошапки Бориспільському райпрокурору", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних відшкодувань від Ляшка не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, - Герус

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

Читайте: Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом

Прокуратура Борисполя викликає Ляшка для вручення підозри за фактом бійки з Герусом 01
Прокуратура Борисполя викликає Ляшка для вручення підозри за фактом бійки з Герусом 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159423
 
 
 Топ коментарі
 
пусть Герус сдаст тест на беременность, тогда будет чистое "изнасилование"))
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По своему опыту знаешь,что в таких ситуациях надо сдавать тесты? Делишься опытом?
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пусть Герус сдаст тест на беременность, тогда будет чистое "изнасилование"))
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По своему опыту знаешь,что в таких ситуациях надо сдавать тесты? Делишься опытом?
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Говорят Ляшко вынашует в себе Бенджаминчиков Франклинов от Ахметки.
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після приводу і постановки на облік в поліцію - не бути шляшку більше депутатом Прокуратура Борисполя вызывает Ляшко для вручения подозрения по факту драки с Герусом - Цензор.НЕТ 1865
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Як же все-таки знахабніло це лицемірне ляшлайно!
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не більше за блаЗЄнського з його вродженою хуцпою.
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Ляшко подзабыл,что он уже не депутат и ему все можно. Теперь придется уже отвечать. И слово скотыняки уже не поможет.
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То недоторканність для Герусів таки залишилась? А як же рівність з рештою громадян? Таку ж повістку мали б і Герусу вручити.
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хєрус - жертва.... його будуть, як свідка допитувати
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Драки не было , была провокация этого говномеса на драку .
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Ну, раз говномес месил Геруса, то напрашивается очевидный вывод: Герус - говно.
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Так Герус вроде прЄтЄнзій не має, він лишень хоче тіпа знати хто ляЖку таке замовив Прокуратура Борисполя вызывает Ляшко для вручения подозрения по факту драки с Герусом - Цензор.НЕТ 9084
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Придет Ляшко или забздит? Вот в чем вопрос!
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Держись, Ляшко!!!

Трахни там всех зеленых обезьян!
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Гомосятіна , бери вазелін і пиз%уй на допит. Тебе вже пітухи зачекались на зоні!!!
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