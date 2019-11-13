 Прокуратура Борисполя викликає Ляшка для вручення підозри за фактом бійки з Герусом. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ляшко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Сьогодні отримав повідомлення з Бориспільської прокуратури. Мене викликають на 18 листопада для вручення підозри у справі Геруса. Україну зрадив Герус, руками якого Росія знищує нашу енергонезалежність, а посадити хочуть мене за те, що борюся проти цієї зради!" - йдеться в повідомленні.
Нардеп пообіцяв обов'язково з'явитися.
"Хоча справа сфальсифікована за особистою командою генпрокурора Рябошапки Бориспільському райпрокурору", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.
Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.
Трахни там всех зеленых обезьян!