 Прокуратура Борисполя викликає Ляшка для вручення підозри за фактом бійки з Герусом. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ляшко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні отримав повідомлення з Бориспільської прокуратури. Мене викликають на 18 листопада для вручення підозри у справі Геруса. Україну зрадив Герус, руками якого Росія знищує нашу енергонезалежність, а посадити хочуть мене за те, що борюся проти цієї зради!" - йдеться в повідомленні.

Нардеп пообіцяв обов'язково з'явитися.

"Хоча справа сфальсифікована за особистою командою генпрокурора Рябошапки Бориспільському райпрокурору", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних відшкодувань від Ляшка не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, - Герус

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

Читайте: Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом



