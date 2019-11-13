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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Крим (7717) водопостачання (311) вода (299) Кориневич Антон (16)

 Усе залишається, як є. Я не бачу підстав для змін, - постпред президента Кориневич про подачу води в окупований Крим

Українська сторона поки не отримувала звернень щодо можливості відновлення подачі води в окупований Крим і позиція з цього питання залишається незмінною, наголошує постійний представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич.

"Ви знаєте, під час спілкування з журналістами президент заявив, що до української сторони з цього питання ніхто не звертався. Ми за місяць роботи в представництві президента в Криму також не бачили таких звернень", - сказав він на брифінгу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кориневич вважає, що позиція з цього питання є однозначною. "Усе залишається, як є. Тому я не бачу тут підстав для змін", - зауважив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159421
 
   
 Топ коментарі
 
Смущает "пока никто не обращался". А если обратятся?
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Дык зачем Крысчанам вода? У них есть полные ведра "божьей росы" из члена путлера. Пусть пьют.
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Вода из реки Днепр стекает в ЧЁрное море - ПУСТЬ БЕРУТ ЕЁ ОТТУДА СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ!!!
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Дык зачем Крысчанам вода? У них есть полные ведра "божьей росы" из члена путлера. Пусть пьют.
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Смущает "пока никто не обращался". А если обратятся?
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оце й напружує.
Таке враження, що зєлєбоби підказують ************: а ви звертайесь, ми вам не відмовимо!
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Тогда смотри ответ ранее https://censor.net.ua/news/3136671/stranaokkupant_doljna_sama_reshat_vopros_vody_dlya_kryma_postpred_prezidenta_korinevich
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замість того, щоб сказати, мовляв, подамо тільки у звільнений від кацапії Крим, він удається до якогось пустомельства.
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Может туда сточную канализацию пустить?
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Так вона туди і йде... Річки куди впадають? Ото ж...
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Ага, тоесь как только обращение будет, так сразу и подумаем.
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Вода из реки Днепр стекает в ЧЁрное море - ПУСТЬ БЕРУТ ЕЁ ОТТУДА СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ!!!
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ну все теперь и водичку к лету подадут ...если не окажутся в ростове
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А кто вообще подымает етот вопрос, огласите список?
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Весной пойдёт, это уже вопрос решённый.
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Раз зевлада почала розмову щодо води в Крим, то мабуть це вони перевірять реакцію народу, який проковтне подачу води агресору.
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Зебільний лохокторат обнозначно проковтне.
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что то подозрительно долго кацапы обходятся без днепровской воды...?
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Значит зеля уже пообещал ху@лу пустить воду в крым...
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а соевые боты против.
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Того кто только рот раскроет о том что до полного возвращения Крыма Украине подать туда воду нужно напоить его этой водой " до полного упоения " с камнем на шее
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Такий собі утопічний погляд, розвиваючи точку зору Зеленського. Ну, припустимо, не воюючи. Про повернення Криму.
Можна припустити, що Росія, в знак дружби, може повернути Крим Україні. Так сказати в добрі руки. Ну і в які добрі руки її віддавати? У руки шахрая Коломойського? Чи придуркуватим клоунам, які жопу собі підтерти не можуть, не обісравшись?
Нікому, бо це все одно, що на смітник викинути. Тому навіть ця утопічна теорія не проходить. І без Криму смітник, а з Кримом - смітник, але трохи більший.
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Пєтрушки расстроілися))) Підняли срач на цю тему і самі лайна наїлися)))
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