 Усе залишається, як є. Я не бачу підстав для змін, - постпред президента Кориневич про подачу води в окупований Крим

"Ви знаєте, під час спілкування з журналістами президент заявив, що до української сторони з цього питання ніхто не звертався. Ми за місяць роботи в представництві президента в Криму також не бачили таких звернень", - сказав він на брифінгу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кориневич вважає, що позиція з цього питання є однозначною. "Усе залишається, як є. Тому я не бачу тут підстав для змін", - зауважив він.

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