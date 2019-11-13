 Усе залишається, як є. Я не бачу підстав для змін, - постпред президента Кориневич про подачу води в окупований Крим

"Ви знаєте, під час спілкування з журналістами президент заявив, що до української сторони з цього питання ніхто не звертався. Ми за місяць роботи в представництві президента в Криму також не бачили таких звернень", - сказав він на брифінгу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Кориневич вважає, що позиція з цього питання є однозначною. "Усе залишається, як є. Тому я не бачу тут підстав для змін", - зауважив він.
Таке враження, що зєлєбоби підказують ************: а ви звертайесь, ми вам не відмовимо!
Можна припустити, що Росія, в знак дружби, може повернути Крим Україні. Так сказати в добрі руки. Ну і в які добрі руки її віддавати? У руки шахрая Коломойського? Чи придуркуватим клоунам, які жопу собі підтерти не можуть, не обісравшись?
Нікому, бо це все одно, що на смітник викинути. Тому навіть ця утопічна теорія не проходить. І без Криму смітник, а з Кримом - смітник, але трохи більший.