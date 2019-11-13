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 Політика України
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Все про:Фріз (140) Єрмак Андрій (35) Європейська Солідарність (153)

 Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз

Радник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який фактично виконує функції тіньового міністра закордонних справ і веде переговори з міжнародними партнерами України, має бути зміщений зі свого поста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це під час брифінгу у Верховній Раді України заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз.

На брифінгу були оприлюднені факти, які свідчать про те, що інформація, надана Андрієм Єрмаком послу Вільяму Тейлору, могла ввести в оману американського дипломата.

Крім того, позиція Андрія Єрмака щодо відповідальності української влади за війну на Донбасі повністю відповідає російській риториці. А це означає, що Андрій Єрмак може бути провідником російського сценарію в оточенні президента Зеленського – припускає Ірина Фріз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ніколи не називав Порошенка винним у початку війни на Донбасі", - Єрмак спростовує слова Тейлора

"Радник президента Зеленського з міжнародних питань пан Єрмак є людиною, яка повністю ретранслює російські меседжі. Я не знаю, чи мав він директиви від Зеленського, аби говорити такі речі, але саме він намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, адже намагається донести від офіційної української влади позицію про те, що в нас відбувається не агресія РФ, а громадянський конфлікт", – наголосила Ірина Фріз.

Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський має прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію, яка збігається з кремлівською, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США з питань України Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159420
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто можна визначати зевладу, як проросійську.
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То брати Эрмака живі?
Гой, гой !
То ВСУ мають виправити цю прикру помилку ! Советник Зеленского Ермак ввел в заблуждение американских партнеров и работает по российским темникам, он должен уйти в отставку, - Фриз - Цензор.НЕТ 79
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«В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе. Источник: https://censor.net.ua/n3159420»

Лахта, растолкуйтє нашей ватє, что таким образом Тейлор хотел сказать, что Ермак ему хотел сказать, что Путин за Порошенко, потому, что он против Порошенко.
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Да і нє только Славянска.
Турчінов дал пріказ Путіну на захват Крима.
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Хто вбив Рибака Володимира Івановича?
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Там ще разом з ним і хлопчину студента, одного з перших добровольців, що кинувся на захист України.
А вбито ії по наказу Гіркіна.
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Це не той студент КПІ, якому розрізали живіт?
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Так. У нього був саморобний вогнестріл, вибухівка, і ніж.
Гіркин дико обісрався, що це замах на нього, і наказав своїм ссошникам «для прімєра остальним» розрізати хлопцю живіт, а потім одягнути рюкзак з піском і ще живими кинути в воду.
Те ж і з Володимиром Рибаком
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Кровавая хунта Турчинова и каратели ВСУ Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз - Цензор.НЕТ 8503

так написано у Ермака
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Жаль, что в тебя не попали, недоносок

Но все еще впереди)
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дятєл, якщо відбувається вторгнення, то треба не тільки обстрілювати, і нищити окупантів.
Гіркінд все розповів, тому весь світ вже знає, хто розв'язав цю війну.
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а спецназ ГРУ мокшандії?
а диркін з загоном?
навіщо ти мені цю хрєнь тут пхнеш? Цей "мірняк" палками збивав наші гелікоптери та палив нашу броню?
******, швиденько так пішов "за порєбрік"
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В Криму твій мірняк ми вже проходили.
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"мирняк" с палками на блокпостах

а Турчинов открыл огонь из арты по мирному украинскому городу

гой, гой, щось у мене з головою: тут помню, а тут не помню
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Слід зазначити, що ватні *********, і корисні «патріоти» таки впевнено ведуть Україну, до чергової катастрофи.
Я би не до повторення 1921 року.
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Тобто можна визначати зевладу, як проросійську.
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Зауважте, саме тому за неї проголосували 73,22%
Там звичайно діапазон широкий, від: «Да у мєня там сєстра, да ето всьо Путін, да там нормальниє люді», до « ми протів того, чтоби амєрікоси, бєндєровци і націкі поссорілі нас с русскімі ! »

Так що прічітанія типу: «Ну шо зєбануті, бачте шо ви наробили ?» смішні для них.
Саме цього вони й хотіли. Оно вже Бєня прямим текстом заявив, що НАТО нас не хоче, а от Россія прімєт с распростьртимі...
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Самый лучший представитель Украины на переговорах с рашкой - это Турчинов.
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Да офигенный, не удивлюсь если имеет орден за сдачу Крыма без боя.
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Ви там вже визначтесь, за що.... чи за «здачу», чи за «бомбіл дєтскіє дома і аптєкі Дамбасса !»
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А зебилам похеру, им платят за «гав-гав-гав», а не за осмысленные постинги.
Это « довженко» почему не побежало крым защищать?
К дивану *опа приросла?
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А тебе медаль не положена, тебе 11-80 за высер,
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международная политика- 0 балов,слабаки)) все тишком-нишком,без оглашений))
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"Андрей Ермак может быть проводником российского сценария в окружении президента Зеленского" он и есть проводник российского сценария т.к. все, что происходит особенно в международной политике, проводимой Украиной, полностью отвечает только интересам хремля
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Когда напрямую обвиняешь, то Портнов придумает за что зацепиться...
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А почему только в отставку. За воровство и коррупцию нужно сажать, все только за. А что делать с предателями, которые готовы сдать врагу свое государство и народ. Вопрос риторический. ( если относиться к этому либерально и то - сажать и на долго) Ну и кроме этого, пока этого не будет ,страна гарантированно обречена на поражение, особенно стоя перед лицом превосходящего в десятки, сотни раз безжалостного врага
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Для них це не ворог, а «дружествєнная страна, с которой нас поссоріл Порошенко».
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Не «дружисвиная срана», а «гарячьо лябимая родена».
За поребрик паскуд! Рядами и колоннами!
И «тризуб» набить каждому. На память.
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От тут мабуть трохи з вами не погоджусь.
Бо спостерігаю, що етнічні русскіє, більш розуміють роль України як Держави, ніж хохли.
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мда, ще ту альтернативу вибрали, однако..... Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз - Цензор.НЕТ 4703
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іудей не вірить в іудейського бога - але президент гоїв, котрі вірять в іудейського бога Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз - Цензор.НЕТ 2777
Ти впевнений шо другий пункт не зайвий?
Печерні дикуни з хоругвами думають що кожен собака має плазувати перед ідолами та "істуканами" Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз - Цензор.НЕТ 2777
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Зауваж, 73,22% це в основному атеїсти, які голосували проти Порошенка.
Як і ти.
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Хто голосував проти шоколаду - нехай жере гiмно.
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А ти опитував - нормальні вони чи віруни? Що означає "в основному"? Можид просто ніхто не любить коли йому брешуть, а нормальні не ******* коли їх обзивають холопами Бошими?
Я не ходив. Один мене в ролику обзиває салоїдом-геєм, інший - рабом казочок. Це ж зашквар йти і голосували за одного із них. Як і за решту 36 що в першому турі були
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Ну раз «не ходив», то щначить зробив свій внесок у перемогу Зеленського.
Так що ти 100 % шабесгой (зазирни в вікі, це не матюк).
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цього рогатого ермака треба під суд!!!!
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За что!? 73% и голосовали за то, чтобы была другая политика, не такая, как у Порошенко, а Порошенко ещё и подгадил 73% тем, что добился внесения в Конституцию курса на ЕС и НАТО..
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Відмінять. Дєлов.
Скажуть, що в іншому випадку перестануть показувати «Сватов».
І нарід ажбігом: «Ми проти НАТО !»
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С фигали ей молчать? Молчать будите вы, зебанаты, когда мы вас голоса лишим и вернем вас на ваши исторические земли -Сибирь.
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Возвращалка и тебя не выросла, у твоего обоссаного Лолиты шансов на возврат нет, продолжай сосати его конфеты.
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Выросла) это у вас, ублюдков, посажалка Пороха не выросла, а мы быстро вас, ущербных спровадим))) думаю в 2021 ты пуйло в юрте слушать будешь.
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Сибирь большая, места всем хватит,особенно озабоченным.Там нравы намного проще.
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Андрій Єрмак - радник Зеленського і максимально наближена до нього людина, був помічником народного депутата Верховної Ради V, VI,VIІ скликань від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва, про що радник Зеленського не любить згадувати. Але хто такий Ельбрус Тедеєв добре пам'ятає сайт Україна кримінальна
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Якщо так піде далі то скоро Соломатін повернеться в міноборони
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Это какого-такого зеленского?
Не того, который клялся, что-то него кумовства не будет?
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а лутше к бузине отправить так надежнее
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Урааа! федя просрался наконец! Давно не видели. Упорно занимает 2ое место на конкурсе подонков.
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Когда будет уходить пусть не забудет прихватить с собой Лоха..
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Хроника одного нелоха

Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз - Цензор.НЕТ 347

1. Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями.
Как оказалось, российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хочу обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению президента Зеленского, переданному где-то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился из МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Владимир Зеленский, да-да, я к вам обращаюсь: Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должностное преступление. Рядом с вами находится человек, напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь…
Выражаясь любимым слэнгом президента - "Лох, Вова, это судьба…"
2. Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского.
Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука блокировать кредиты **** и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией".
Точку в этом должна поставить встреча с Путиным в Казахстане, на которую Зеленский дал согласие. На этой встрече ему подсунут очередную бумажку под серьезные уступки.
Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.
3. По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений, которые Путин собирается озвучить на встрече в Казахстане следующие:
- Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
- Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
- Закрепление в законодательстве Украины функционирования трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
- Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
- Передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока.
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Зелёным МИДом с первого дня командует Унылый Мерин, а СБУ пора переименовывать в ФСБу
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Ермак всего лишь выполняет план Коломойского - поссорить Украину с Западом.
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Не поссорить с Западом, а сдать ***** целиком.
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Беня с хйлом не друзья. Сейчас у них просто совпадают интересы.
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Кроме того, ватник Ермак назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" и соответственно имеет влияние на все процессы в оборонно-промышленном секторе.

С приходом к власти секты зеленых, у врага (мокшан) нет проблем с доступом к секретным документам в РНБОУ, Минобороны, Генштабе и ДК "Укроборонпром". Слив идет через Ермака, Шефира, Богдана, Трубу, Баканова.
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На палю запроданців! Якщо паль вистачить...
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