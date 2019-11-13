 Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це під час брифінгу у Верховній Раді України заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз.
На брифінгу були оприлюднені факти, які свідчать про те, що інформація, надана Андрієм Єрмаком послу Вільяму Тейлору, могла ввести в оману американського дипломата.
Крім того, позиція Андрія Єрмака щодо відповідальності української влади за війну на Донбасі повністю відповідає російській риториці. А це означає, що Андрій Єрмак може бути провідником російського сценарію в оточенні президента Зеленського – припускає Ірина Фріз.
"Радник президента Зеленського з міжнародних питань пан Єрмак є людиною, яка повністю ретранслює російські меседжі. Я не знаю, чи мав він директиви від Зеленського, аби говорити такі речі, але саме він намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, адже намагається донести від офіційної української влади позицію про те, що в нас відбувається не агресія РФ, а громадянський конфлікт", – наголосила Ірина Фріз.
Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський має прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію, яка збігається з кремлівською, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США з питань України Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.
Гой, гой !
То ВСУ мають виправити цю прикру помилку !
Лахта, растолкуйтє нашей ватє, что таким образом Тейлор хотел сказать, что Ермак ему хотел сказать, что Путин за Порошенко, потому, что он против Порошенко.
Турчінов дал пріказ Путіну на захват Крима.
А вбито ії по наказу Гіркіна.
Гіркин дико обісрався, що це замах на нього, і наказав своїм ссошникам «для прімєра остальним» розрізати хлопцю живіт, а потім одягнути рюкзак з піском і ще живими кинути в воду.
Те ж і з Володимиром Рибаком
так написано у Ермака
Но все еще впереди)
Гіркінд все розповів, тому весь світ вже знає, хто розв'язав цю війну.
а диркін з загоном?
навіщо ти мені цю хрєнь тут пхнеш? Цей "мірняк" палками збивав наші гелікоптери та палив нашу броню?
******, швиденько так пішов "за порєбрік"
а Турчинов открыл огонь из арты по мирному украинскому городу
гой, гой, щось у мене з головою: тут помню, а тут не помню
Я би не до повторення 1921 року.
Там звичайно діапазон широкий, від: «Да у мєня там сєстра, да ето всьо Путін, да там нормальниє люді», до « ми протів того, чтоби амєрікоси, бєндєровци і націкі поссорілі нас с русскімі ! »
Так що прічітанія типу: «Ну шо зєбануті, бачте шо ви наробили ?» смішні для них.
Саме цього вони й хотіли. Оно вже Бєня прямим текстом заявив, що НАТО нас не хоче, а от Россія прімєт с распростьртимі...
Это « довженко» почему не побежало крым защищать?
К дивану *опа приросла?
За поребрик паскуд! Рядами и колоннами!
И «тризуб» набить каждому. На память.
Бо спостерігаю, що етнічні русскіє, більш розуміють роль України як Держави, ніж хохли.
Ти впевнений шо другий пункт не зайвий?
Печерні дикуни з хоругвами думають що кожен собака має плазувати перед ідолами та "істуканами"
Як і ти.
Я не ходив. Один мене в ролику обзиває салоїдом-геєм, інший - рабом казочок. Це ж зашквар йти і голосували за одного із них. Як і за решту 36 що в першому турі були
Так що ти 100 % шабесгой (зазирни в вікі, це не матюк).
Скажуть, що в іншому випадку перестануть показувати «Сватов».
І нарід ажбігом: «Ми проти НАТО !»
Не того, который клялся, что-то него кумовства не будет?
1. Дело Игоря Мазура, задержанного по запросу России в Польше, начинает обрастать очень интересными подробностями.
Как оказалось, российская сторона очень хорошо информирована не только о возможных вариантах переговоров и консультаций, которые ведет украинская сторона, но и о подробных детальных обстоятельствах деятельности МИДа. Эти обстоятельства включают расписания визитов, список делегаций, время прибытия и т.п. Хочу обратить внимание, что данная информация передается непосредственно в ОПУ по устному (!) распоряжению президента Зеленского, переданному где-то месяц-полтора назад. На данный факт обратил внимание министра иностранных дел Пристайко сотрудник МИДа Константин Елисеев. После чего внезапно уволился из МИДа без объяснения причин. Вывод банально прост - информация россиянам утекает из ОПУ.
Владимир Зеленский, да-да, я к вам обращаюсь: Ермак не имеет даже допуска к документам "для служебного пользования". Доступ его к этим документам - ваше лично должностное преступление. Рядом с вами находится человек, напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций. Очнитесь…
Выражаясь любимым слэнгом президента - "Лох, Вова, это судьба…"
2. Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского.
Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука блокировать кредиты **** и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией".
Точку в этом должна поставить встреча с Путиным в Казахстане, на которую Зеленский дал согласие. На этой встрече ему подсунут очередную бумажку под серьезные уступки.
Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.
3. По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений, которые Путин собирается озвучить на встрече в Казахстане следующие:
- Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
- Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
- Закрепление в законодательстве Украины функционирования трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
- Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
- Передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока.
С приходом к власти секты зеленых, у врага (мокшан) нет проблем с доступом к секретным документам в РНБОУ, Минобороны, Генштабе и ДК "Укроборонпром". Слив идет через Ермака, Шефира, Богдана, Трубу, Баканова.