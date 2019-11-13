EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  20479  415
Все про:Коломойський (638) НАТО (2171) Росія (20596) Євросоюз (2683)

 Росія радо прийме нас у новий Варшавський договір. Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян, - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський переконаний, що НАТО і Євросоюз ніколи не приймуть Україну до свого складу, тоді як Росія чекає її.

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Ясно, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, сказав Коломойський, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.

"Ви все одно не візьмете нас "в альянс", - сказав Коломойський. - "Немає сенсу витрачати час на порожні розмови. Тоді як Росія хотіла б прийняти нас у новий Варшавський договір".

Він сказав, що фінансування з Росії може замінити кредити від МВФ, які дали поштовх антикорупційним реформам, що дратують закоренілий український бізнес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дайте 5-10 років і кров забудуть. Росія все одно сильніша, відносини потрібно покращувати, - Коломойський

"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати їх нам сьогодні, - сказав Коломойський. - Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159419
 
 
 Топ коментарі
 
у зебилов сейчас появятся новые методички.. оправдывать возврат в рашку могут только полные долпо*пы и ватники. И скоро увидим таких на Цензоре
 показати весь коментар
 
Хорошо америкосы прижали
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
так шо Кац предлагает сдацца?! а как же выплаты за каждого убитого руского? Беня жучара, это от него пошло слофо бенефициар? послыю его к Бениной матери!
 показати весь коментар
 
Гнида пархата НЕ вирішуй за нас. Яка підораша? Ти зовсім впав в маразм паскудота? Скільки тобі грошей треба, щоб стерво нажерся грошима?
Ти скот. НІЯКА підораша. П..й в свій ізраідь, хоча ти звідти втік, бо зассав, що видадуть в США.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилятня тупорылая слила Украину за сериал по Г+Г с квартальным клоуном...Пейсатые теперь страну по живому режут. Программа этого предателя кремлёвского понятна..взять бабло от Рашки присоединить Украину к таёжному союзу....а бабло украсть. А лохи ЗЕбильные пусть с кацапами в дерьме барахтаюца за колючей проволкой...ВОт отсюда и все эти реверансы в сторону рашки от ЗЕсепар команды...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Поцриоты считают что лучше мыть унитазы полякам чем работать инженерами в союзе с Россией.
 показати весь коментар
 
Кацапы - сцыкливые овцы. Вашу родину- парашу оккупировали китайцы и кавказцы. Через 10 лет мокселей (кацапов) не будет как нации. Вы растворитесь среди узкоглазых и ********.
 показати весь коментар
 
Обращаюсь к нормальным евреям-не пора ли утихомирить своего представителя? Оно уже всю Украину продает. В противном случае не удивляйтесь погромам
 показати весь коментар
 
Была такая легенда что был когда то царь очень до безумия любивший золото, говорят закончил плохо -- расплавленное золото ему залили прямо в глотку. Пора и эту гниду накормить баблом так что бы кишки порвало. Может тогда уже нажрёца.
 показати весь коментар
 
А взагалі, невже Бєня такий наївний? Я вірю, звичайно, що х@йло радо піде на примирення... Тільки от шанси, що Бєню чекає доля Березовського (який х@йла до влади привів) від цього менше не стануть.

Ібо х@йло воно ж злопам`ятне: на публіку і на камери говоритиме про примирення, але навряд чи все пробачить Бєні... Тим паче всі ці кісєльови в 2014 називали Бєню ледь не ворогом х@йла №1
 показати весь коментар
 
 
Ось зебіли ви обрали найогідніше що могло бути ,олігарх за пограбування України давно повинен сидіти на тюремних нарах ,жадоба до наживи і панічний страх що його чекає доля Лазаренка, він ладени хоч чорту служити.
 показати весь коментар
 
Відправте Кало мойського на Раїсю. У нас він просто вже смердить.
 показати весь коментар
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору