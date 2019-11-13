 Про заочну підозру у справі "ВіЕйБі Банку" повідомлено його ексвласнику та ексголові правління, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"13 листопада 2019 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили фактичному власнику та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України згаданій фінустанові. Оскільки місцезнаходження цих осіб наразі не встановлено, вручення письмових повідомлень про підозру здійснено у порядку, визначеному ст.135, 278 КПК України (надіслано поштою та вручено житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації підозрюваних)", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, детективи НАБУ 11-12 листопада повідомили про підозру Писаруку, Каленському, Шульзі, голові наглядової ради і заступнику голови правління VAB Банку, а також трьом посадовим особам приватних компаній, пов'язаних з власниками банку, в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард".