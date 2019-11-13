 "Я вірю в демократію, засновану на власності", - Милованов під крики "Ганьба" представив у Раді закон про ринок землі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Сьогодні історичний момент… я вірю у демократію, засновану на власності… Ми маємо громадянам дати можливість розпоряджатися своєю землею. Потрібно, аби власник почував себе власником, а не кріпаком, щоб він був спроможний продати одну ділянку і купити іншу, яка йому більше підходить. Понад 1 мільйон га сільгоспземель перебуває у комунальній власності – і громади повинні мати справедливий дохід від оренди чи продажу майна", - заявив Милованов.
Доповідь міністра зустріли криками "Ганьба", які звучали майже увесь його виступ. Також нардепи від "Батьківщини" зайняли частину президії, а члени "ОПЗЖ" - трибуну.
Милованов заявляв, що за останні два місяці "говорив буквально з кожним - від власників агрохолдингів до найскромніших фермерів, і кожен з них мав аргументи "за" і "проти", але одне загальне було у всіх - мрія бути успішним на землі".
Міністр також нагадав, що чинна норма Земельного кодексу говорить, що землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.
Він додав, що це "справедлива норма, і ми вважаємо, що вона і далі має діяти".
Навіть набувальна давність складає 15 років
Привести пример? Элементарно, Ватсон. Вот к примеру есть у тебя пай, окружен другими паями. Я выкупаю все паи вокруг тебя. И попробуй на ней хозяйствовать или продать кому другому кроме меня и по той цене что я захочу. А если ты ее не будешь обрабатывать, то я у тебя, благодаря корумпированному, судье нараз отсужу. Такой теоретический вариант для примера тебе подходит?
Щодо суддів у вас трохи фантастичні настрої - жодний суддя не поставить підпис під таким рішення, якщо він психічно здоровий, а в нас є некваліфіковані судді, але всі психічно здорові,
На счет рынка земли - я всецело за. Знаю, что много кто считает, что это очередная "ваучерная приватизация" и легализация грабежа, но давайте рассмотрим варианты.
Вариант первый, хороший. Это не грабеж, это запуск корявого, херового, но - рынка. Это - хорошо, даже если кто-то где-то что-то урвёт дешевле, чем мог бы. Без рынка возможностей "урвать" намного больше, поэтому наличие рынка - это всгеда лучше, чем его отсутствие. Это - минус коррупция, это плюс право распоряжаться собственностью. Короче - шаг к цивилизации. Если зеленые обезьяны таки протащат его в приемлемом виде - я даже похвалю их, как и обещал полгода назад хвалить любые их правильные и полезные действия (то, что они их не делают, и мне не за что их хвалить - не моя вина, уж извините).
Вариант второй, плохой. Это именно грабеж в легальном поле, изъятие земли за копейки, и скупка страны за піввареника. Ящетаю, что это - тоже хорошо. Потому, что это будет означать, что нарид своей жопой ответит за свой выбор весной 2019-го. Если по итогу этого выбора нарид станет еще более нищим, забитым и бесправным - я буду вполне доволен результатом, потому что это поможет вправить мозги всей это инфантильной ..........., которая не видит проблем с обещаниями одновременно снизить налоги и повысить соц. выплаты. Как я говорил ранее, сменяемость власти нужна не для того, чтобы менять шило на мыло (в нашем случае - шило на пи...дюли), а для того, чтобы итеративно улучшать обстановку в стране. Нарид этого не понял и решил, что надо опять выбрать волшебника. Ок, вот вам мешок с волшебными пи.....дюлями - наслаждайтесь.
Так что как ни крути - сплошные плюсы. Надеюсь, взлетит.
Oleksii Osypenko
Добавлю третий вариант: если закон не примут и мораторий на продажу земли продолжат. Это тоже хорошо, если рассматривать "время клоунов" в аспекте "чем хуже - тем лучше". Открытие рынка земли может привлечь в экономику Украины 80-100 млрд.долларов. Не в бюджет, а в экономику, но такая сумма всё равно сгладит непрерывную цепочку проё@ов, воровства и кумовства зелёной власти - а это плохо. Народ же в причинно-следственные связи не вникает, ему "если гривна укрепляется или зарплаты растут - значит Зеленский молодец, всё правильно делает. А?.. Пирамида ОВГЗ?.. А чо это?..". О сдаче суверенитета Путину я уж молчу, это простому народу пофиг.
Если рынок земли не откроют - ЗеКоМанде сложнее будет прикрывать свою бездарность и работу на врага растущим благосостоянием. А значит этот карнавал инфантилизма нае@нётся быстрее - и это тоже хорошо.
https://ibigdan.livejournal.com/24351034.html
Спасибо избирателю.... Сделали всех, в т.ч. себя....