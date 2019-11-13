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 Політика України
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Все про:земля (418) земельна реформа (85) Милованов Тимофій (70)

 "Я вірю в демократію, засновану на власності", - Милованов під крики "Ганьба" представив у Раді закон про ринок землі

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов представив у Раді законопроєкт Кабміну про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Сьогодні історичний момент… я вірю у демократію, засновану на власності… Ми маємо громадянам дати можливість розпоряджатися своєю землею. Потрібно, аби власник почував себе власником, а не кріпаком, щоб він був спроможний продати одну ділянку і купити іншу, яка йому більше підходить. Понад 1 мільйон га сільгоспземель перебуває у комунальній власності – і громади повинні мати справедливий дохід від оренди чи продажу майна", - заявив Милованов.

Доповідь міністра зустріли криками "Ганьба", які звучали майже увесь його виступ. Також нардепи від "Батьківщини" зайняли частину президії, а члени "ОПЗЖ" - трибуну.

Милованов заявляв, що за останні два місяці "говорив буквально з кожним - від власників агрохолдингів до найскромніших фермерів, і кожен з них мав аргументи "за" і "проти", але одне загальне було у всіх - мрія бути успішним на землі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі. ВIДЕО

Міністр також нагадав, що чинна норма Земельного кодексу говорить, що землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.

Він додав, що це "справедлива норма, і ми вважаємо, що вона і далі має діяти".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159416
 
 
 Топ коментарі
 
только за слова о счастье после продажи земли, уже можно гнать с правительства
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Залог успеха любой страны в работающих законах и судебной системе, а не наличия рынка земли! В Украине судами руководит агент страны агрессора! Бабло! Ну не можете вы настолько быть сумасшедшими!!!!
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Землю за деньги РФ скупят псевдоукраинцы, типа Новинского и всё...
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только за слова о счастье после продажи земли, уже можно гнать с правительства
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Демократія це система права яка основана на праві громадян які можуть тримати зброю в руках, не рабів, не прийшлих, не інвалідів, не жебраків, а повноправних громадян! Давати право на продаж землі це діяти проти інтересів громадян України! Земля буде вкрадена, 10 разів перепродана і отримати її назад у державну власність можна буде тільки через чергову революцію!
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коломИйський оцінює його ефективність. Може й вижене, якщо після ухвалення цього закону він не відчує себе достатньо щасливим
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Якого дадуть, той і буде. Не дуже навибираєш.
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у мене теж є горщик, як у Леона кілера і це моя земля!!!
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в суть проекта закона не вникал,пока,но твердо уверен,что рынок нужен.Вопрос - какой рынок...
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Какой? Ну посмотри на рынок промышленных предприятий, облгазов и т.д. Будет точно такой же если не хуже да плюс еще с китайцами впридачу в собственниках. У них как раз сейчас перегретая экономика. Им зеленую бумагу девать некуда. А жрать, как говорится, хочется всегда. Тем более что их дохрена.
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Рынок земли должен быть, вопрос лишь в том насколько облапошат селян? А то что облапошат и перестреляют не один десяток фермеров я даже не сомневаюсь
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"зе-социалисты" землю вместе с "людями" проlfвать будут, или нужно будет отдельно платить?
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Залог успеха любой страны в работающих законах и судебной системе, а не наличия рынка земли! В Украине судами руководит агент страны агрессора! Бабло! Ну не можете вы настолько быть сумасшедшими!!!!
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Руки прочь от украинской земли, упыри!!!!
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Землю за деньги РФ скупят псевдоукраинцы, типа Новинского и всё...
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Там еще китайцы у дверей топчатся. У них ща зеленой бумаги переизбыток. Обменяют фантики на ценный ресурс. Печально. Еще раз убеждаюсь что моим детям в этой несчастной стране делать нечего от слова совсем. Придется Родину любить издалека.
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то американці то китайці )) ті свою крвартиру можешь продать ? можешь хоть неграм хоть циганям . станет ли от єтого украина не украиной ??? нет не станет . земля та же собственность . сейчас в аренду за копейки . и храниле замли Жуля и Королесвкая смешно .
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Та ти шо-а?! Ясно що в тебе, чмо і копійки за душею немає, а коли почнуть за безцінна скуповувати землю і просто відбирати при корумпованих судах ти що будеш писати, чмо тупе?!
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як це в судах можуть відібрати? це якась брехня та наклеп на суди.
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ну нащо оце брехати - як можна відібрати землю, яка є у власності. Це абсурд.
Навіть набувальна давність складає 15 років
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...як можна відібрати землю...
Привести пример? Элементарно, Ватсон. Вот к примеру есть у тебя пай, окружен другими паями. Я выкупаю все паи вокруг тебя. И попробуй на ней хозяйствовать или продать кому другому кроме меня и по той цене что я захочу. А если ты ее не будешь обрабатывать, то я у тебя, благодаря корумпированному, судье нараз отсужу. Такой теоретический вариант для примера тебе подходит?
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якщо я захочу, то мені буде встановлено сервітут і я буду їхати на свою земельну ділянку і буду там працювати. Або ми помніяємось і мені буде надано земельну ділянку ближче до дороги.
Щодо суддів у вас трохи фантастичні настрої - жодний суддя не поставить підпис під таким рішення, якщо він психічно здоровий, а в нас є некваліфіковані судді, але всі психічно здорові,
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та ти шо ))) ну мабуть тобі відніше . я вже в цьому році врожай зібрала а ти фантазуй і далі . я за продаж землі . соцалізм повинен здохнути . крепацтво також
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Сільськогосподарські зеслі це, не земельна ділянка під житло. Не плутайте виробництво з житлом.
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Украина вообще-то это прежде всего украинцы. Территория естественно останется. Только будет ли она Украиной. Ответ уже очевиден. Сколько нас осталось? Где сейчас порядка 10 миллионов живет и работает?
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де хотят там і работают . єто свобода вібора !!!
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да да а крім єто крімчане . заливайте в другом месте
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Я верю в олигократию основанную на собственности олигархов
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ваш головний "дерьмократ" казломойский вже розповідає про дружбу з ***********, тому вам немає віри!
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Власність і влада - поняття різні. Влада, що грунтується на власності демократією не називається.
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Мы гражданам должны дать возможность распоряжаться своей землей.,,,кто таков и чьих кровей будешь.что бы давать возможность украинцам распоряджатся тем.чем Ты вообще не должен распоряжатся,,,украинской землей...?
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Оптимист даже на кладбище видит не кресты, а плюсы
На счет рынка земли - я всецело за. Знаю, что много кто считает, что это очередная "ваучерная приватизация" и легализация грабежа, но давайте рассмотрим варианты.

Вариант первый, хороший. Это не грабеж, это запуск корявого, херового, но - рынка. Это - хорошо, даже если кто-то где-то что-то урвёт дешевле, чем мог бы. Без рынка возможностей "урвать" намного больше, поэтому наличие рынка - это всгеда лучше, чем его отсутствие. Это - минус коррупция, это плюс право распоряжаться собственностью. Короче - шаг к цивилизации. Если зеленые обезьяны таки протащат его в приемлемом виде - я даже похвалю их, как и обещал полгода назад хвалить любые их правильные и полезные действия (то, что они их не делают, и мне не за что их хвалить - не моя вина, уж извините).

Вариант второй, плохой. Это именно грабеж в легальном поле, изъятие земли за копейки, и скупка страны за піввареника. Ящетаю, что это - тоже хорошо. Потому, что это будет означать, что нарид своей жопой ответит за свой выбор весной 2019-го. Если по итогу этого выбора нарид станет еще более нищим, забитым и бесправным - я буду вполне доволен результатом, потому что это поможет вправить мозги всей это инфантильной ..........., которая не видит проблем с обещаниями одновременно снизить налоги и повысить соц. выплаты. Как я говорил ранее, сменяемость власти нужна не для того, чтобы менять шило на мыло (в нашем случае - шило на пи...дюли), а для того, чтобы итеративно улучшать обстановку в стране. Нарид этого не понял и решил, что надо опять выбрать волшебника. Ок, вот вам мешок с волшебными пи.....дюлями - наслаждайтесь.

Так что как ни крути - сплошные плюсы. Надеюсь, взлетит.
Oleksii Osypenko

Добавлю третий вариант: если закон не примут и мораторий на продажу земли продолжат. Это тоже хорошо, если рассматривать "время клоунов" в аспекте "чем хуже - тем лучше". Открытие рынка земли может привлечь в экономику Украины 80-100 млрд.долларов. Не в бюджет, а в экономику, но такая сумма всё равно сгладит непрерывную цепочку проё@ов, воровства и кумовства зелёной власти - а это плохо. Народ же в причинно-следственные связи не вникает, ему "если гривна укрепляется или зарплаты растут - значит Зеленский молодец, всё правильно делает. А?.. Пирамида ОВГЗ?.. А чо это?..". О сдаче суверенитета Путину я уж молчу, это простому народу пофиг.

Если рынок земли не откроют - ЗеКоМанде сложнее будет прикрывать свою бездарность и работу на врага растущим благосостоянием. А значит этот карнавал инфантилизма нае@нётся быстрее - и это тоже хорошо.
https://ibigdan.livejournal.com/24351034.html
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Коломойский уже сказал главное-за 100млд. дол. он вместе со Шмарклей гундосной готов продать Украину Россиии ее кровавому узурпатору.
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Как видим, идет не только сдача Украины после "развода". Также готовиться полный слив Украины "инвесторам" из "братской" страны. Отдавать последнее - землю....
Спасибо избирателю.... Сделали всех, в т.ч. себя....
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ганьба всім хто хоче просто торгануть. і зеленим і барижним. бариги просто не встигли цього зробити, а діяли б в принципі так само.
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аграрии набрали в аренду землю за 100 грн в год . убивают ее рапсом и подсолничником дайте им слово нах
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если рабинович против то я за по определению
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