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 Від початку доби зафіксовано чотири ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 сьогодні, 13 листопада, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші чотири рази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, всі факти застосування противником зброї фіксувалися на луганському напрямку, противник застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Так, після опівночі противник протягом 25 хвилин з боку населеного пункту Донецький вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського.

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Крім того, двічі від початку поточної доби ворожий вогонь вівся в районі п.н. Новолуганське та один раз неподалік Оріхового.

"Станом на зараз ситуація стабільна і повністю контролюється українськими захисниками. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил упродовж поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159415
 
 
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Ще зовсім недавно адекватно відповідали, зашкварюючи агресора, а зараз фіксуємо, зализуючи рани.
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а это дозированная и тщательно проверенная инфа. А что там и как, то раненные и умершие от ран показатель зетишины.
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Убитых стало меньше как и обстрелов это факт.
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вы сами это подсчитали или поверили написанному и процензированному? Сколько на этой недели похоронок?
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👏 Перша лінія госпіталі - Харків і Дніпро. Друга - Київ і Одеса. Третя - Львів. Коли поранених мало, то вистачає Харкова і Дніпра. Коли мюсередня інтенсивність, як зараз, то через заповнені госпіталі у Харкові і Дніпрі поранених доставляють бортом у Київ, як оце і роблять. При високій інтенсивності борти летять до Львова. Необхідно вказати, що у Львові в основному проводиться післяоперацвйна реабілітація. Але тоді борти не задіюютьмя. І ще. До Зєлєнского сліпо-глкхо-німа ОБСЄ теж обстріл не фіксували, але вони були. Тепер Генштаб для безперешкодного відведення сил і засобів використовує "досвід" ОБСЄ не помічати обстріли.
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Раньше же верили написанному, почему сейчас не верить. Или вы начинаете сомневаться?
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