 Дайте 5-10 років і кров забудуть. Росія все одно сильніша, відносини потрібно покращувати, - Коломойський

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що з Коломойським, якого раніше сприймали як одного з тих, що стримали агресію РФ в 2014 році і запеклого критика Путіна, сталася вражаюча зміна: за його словами, Україні час відмовитися від Заходу і знову повернути в бік Росії.

"Вони сильніші в будь-якому випадку. Ми маємо покращувати наші відносини, - сказав він, порівнюючи потенціал Росії з українським. - Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це".

Водночас Коломойський вважає, що українці зможуть забути війну і вбитих співвітчизників.

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"Дайте 10 років, і кров буде забута, - сказав Коломойський. - У 2014 році я дав зрозуміти, що не хочу бути з Росією. Зараз я об'єктивно описую те, що бачу, і куди все рухається".