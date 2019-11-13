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 Політика України, За кордоном
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Все про:Коломойський (638) Росія (20596)

 Дайте 5-10 років і кров забудуть. Росія все одно сильніша, відносини потрібно покращувати, - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україна має відновлювати відносини з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що з Коломойським, якого раніше сприймали як одного з тих, що стримали агресію РФ в 2014 році і запеклого критика Путіна, сталася вражаюча зміна: за його словами, Україні час відмовитися від Заходу і знову повернути в бік Росії.

"Вони сильніші в будь-якому випадку. Ми маємо покращувати наші відносини, - сказав він, порівнюючи потенціал Росії з українським. - Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це".

Водночас Коломойський вважає, що українці зможуть забути війну і вбитих співвітчизників.

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"Дайте 10 років, і кров буде забута, - сказав Коломойський. - У 2014 році я дав зрозуміти, що не хочу бути з Росією. Зараз я об'єктивно описую те, що бачу, і куди все рухається".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159413
 
 
 Топ коментарі
 
Какая неожиданность... да, зебилы?
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По теме есть что сказать? Или тебе надо как то обосновывать, почему надо сдаться ращке?
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ДВУЛИЧНІЫЙ АНУС!!!! Знает, что в США и Евросоюзе на него открыта красная карточка Интерпола и висит домоклов меч ареста - и готов продать интересы Украины за свою шкуру!!!!
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Дехто каже, що операцію у Іловайську запропонував саме Беня, через свого товариша генерала Хомчака, який це мало результат всім відомо. Я раніше якось недуже прислухався до таких розмов, але тепер у мене виникає питання чи тоді Беня насправді був за Україну?
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