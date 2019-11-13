 Заяви від наступної після Ірини Луценко кандидатки у виборчому списку Бойко не надходили в ЦВК, - Діденко

Про це в коментарі журналістам повідомив глава ЦВК Олег Діденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, комісія ще не отримувала постанову Верховної Ради про припинення повноважень народної депутатки Ірини Луценко.

"Наскільки мені відомо, подання ще не надходило. Є певна процедура проходження документів в самій Верховній Раді... А ЦВК протягом шести днів з моменту отримання постанови ВР про дострокове припинення повноважень народного депутата визнає обраним наступного кандидата за черговістю у списку", - зазначив Діденко.

Голова ЦВК також зазначив, що до комісії не надходило документів для реєстрації народним депутатом чи заяви про відмову від балотування від Наталії Бойко - наступної після Луценко у виборчому списку партії "Європейська Солідарність".

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"Тут можливі два варіанти: особа не подає документи, і у встановлений законом строк (протягом 20 днів), якщо особа не подає документи, вона вважається такою, що відмовилась, або ж особа подає заяву про відмову від балотування і про виключення з виборчого списку. Поки що, наскільки мені відомо, такої заяви не надходило. Можливо, поки ми тут, щось надійшло, але станом на вчора такої заяви не було", - підкреслив він.

Як повідомлялося, Луценко була обрана до Верховної Ради за загальнодержавним багатомандатним округом від партії "Європейська Солідарність" під 15 номером у списку. 12 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Європейської Солідарності" Луценко (№ 2395). Згідно із законодавством, замість Луценко народним депутатом мають визнати наступного за списком кандидата, яким є Наталія Бойко. Однак, у фракції "Європейська Солідарність" заявили, що замість Луценко до фракції зайде Володимир В'ятрович.