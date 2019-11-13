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 Економіка
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Все про:Укрспирт (44) Милованов Тимофій (70) Сергій Блескун (1)

 "Нинішня монопольна позиція держави на спиртовому ринку руйнує галузь", - в.о. директора "Укрспирту" Блескун

Підприємства концерну і ДП "Укрспирт" вимагають інвестицій для забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, декриміналізації та збільшення обсягів виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

"Нинішня монопольна позиція держави на спиртовому ринку руйнує галузь, гальмує розвиток, перешкоджає залученню нових технологій, а також сприяє масштабній корупції та активній діяльності криміналітету", - повідомляється на сайті ДП "Укрспирт" з посиланням на в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергія Блескуна.

Державне підприємство "Укрспирт" закликає правоохоронні органи консолідувати зусилля у боротьбі з контрафактною спиртової продукцією та корупцією у галузі загалом. Нове керівництво ДП "Укрспирт" готове активно сприяти в оперативних заходах та розробці законодавчих ініціатив.

"Демонополізація спиртової галузі, озвучена Міністром економічного розвитку Тимофієм Милованова, – це єдина дієва і перспективна стратегія для галузі. "Укрспирту" необхідні стратегічні інвестори, які принесуть капітал і нові технології. Це буде можливим лише у разі демонополізації державних підприємств і створення конкурентного середовища в галузі. Який би опір не чинили опоненти цієї стратегії, як би не залякували, ринок все ж буде відкритий для нових інвестицій", - заявив Блескун.

За його словами, сьогодні дуже легко розпізнати корупціонера: кожен, хто репетує, що "всю галузь поріжуть на металобрухт, а працівників підприємств викинуть на вулицю", і є тим корупціонером, який боїться втратити свій кримінальний прибуток.

"У результаті демонополізації, в галузь прийдуть стратегічні інвестори, котрі реконструюють морально застарілі та відпрацьовані основні засоби виробництва. Будуть створені нові робочі місця, а державна казна отримає податки від акцизних зборів, – заявив в.о. Директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159407
 
 
 Топ коментарі
 
Дозвольте людям вільно торгувати самогоном і побачите результати "Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль", - и.о. директора "Укрспирта" Блескун - Цензор.НЕТ 8773
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Чем меньше точек соприкосновения с государством, тем лучше для гражданина Украины. В данном случае, купить хороший самогонный аппарат и забить, раз и навсегда, на дорогое и нахимиченное магазинное фуфло.
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Скромняга! Слово "приватизация" выговорить не может "Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль", - и.о. директора "Укрспирта" Блескун - Цензор.НЕТ 6983
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Дозвольте людям вільно торгувати самогоном і побачите результати
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Скромняга! Слово "приватизация" выговорить не может
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Чем меньше точек соприкосновения с государством, тем лучше для гражданина Украины. В данном случае, купить хороший самогонный аппарат и забить, раз и навсегда, на дорогое и нахимиченное магазинное фуфло.
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Ще би з цигарками щось подібне придумати. Ато уряд обнаглів уже геть.
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Хороший табак-самосад, машинка для самокруток, бумага, фильтры.
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это сюр какой то, ... есть курица, она несет золотое яичко, но тут вдруг выскакивает эХсперд, начинает изгаляться в словесном словоблудии, рассказывая народу, почему нужно продать, землю, лес, почему нужно продать в руки олигархов всю промышленность, даже веский аргумент приводит "государство плохой хозяин, а вот частник это наше всё!!!" и государство тупо кивает головой (в лице чинуш и супер эффективных манагеров) разбазаривая все, что было создано нашими прадедами, дедами и отцами ... накой черт нам нужно такое государство (в лице этих чинуш и супер эффективных манагеров)?

Сейчас задача - собрать государство и создать монополии: военную, силовую, спиртовую и, может даже, водочную. Ведь сегодня у государства ничего нет. Возьмем, к примеру, "Нафтогаз Украины". Не понятно, кто им руководит. Представители западных кругов? Наблюдательный совет из Британии? Или Коболев, который на крючке у Международного валютного фонда?
Нам нужно восстанавливать государство. Ведь, когда будет государство, тогда появится национальный интерес
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Облэнерго,газ,спирт,рынки т.д. а вот фермы,укравтодор никто не хочет приватезировать
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Как много желающих уничтожить экономику Украины, да и саму Украину, этих "доброжелателей" перечислять не буду, читайте комментарии и думайте, врага по словам его можно распознать.
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Раніше державна монополія в цій галузі приносила чи не найбільші доходи в бюджет. Странна аднака.
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"придут стратегические инвесторы" - аж страшно стало...

Говорят, себестоимость производства спирта относится к его цене на рынке приблизительно как 1:100. То есть, рентабельность немеряная. А денег на реконструкция заводов всё равно не хватает. Или говорят, что не хватает.
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Блескуни, де б проходив сьогодні фронт, якщо б ви нечисть ліберастична до війни прихватизували Х(К,Л,М,Ж)БТРЗ, Зім, Ларз і т.д.
як колись прихватизували Більшовик, завод 872.
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Що ж, хохлобидло, спиртова монополія повернеться до рук "історичних" власників. Тепер навіть це не приноситиме вам прибутку.
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Кто то после слов этого ио еще считает странным, что Укрспирт резко лишился всей своей прибыли?
Его ведь явно за этим и назначили!!!!!
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Директор государственного предприятия против государства. Почему он ещё директор?
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Прям там такая сложная технология производства,что недостаточно прибылей 1:100 на обновление оборудования.А воров потрясти и порядок навести на спиртзаводах не пробовали?!Директоров на нары!Явно кто-то из олигархов на спиртзаводы глаз положил.Ведь такие закидоны были и при пэтруччио.
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Серьезно? Заводы, по производству спирта и водочные, работают в три смены и никто ничего "не видит", ни СБУ, ни налоговая, ни МВД.
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косарский спиртзавод вроде не работает, а вот за электроэнергию платит стабильно! ???
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