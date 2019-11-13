 "Нинішня монопольна позиція держави на спиртовому ринку руйнує галузь", - в.о. директора "Укрспирту" Блескун

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.
"Нинішня монопольна позиція держави на спиртовому ринку руйнує галузь, гальмує розвиток, перешкоджає залученню нових технологій, а також сприяє масштабній корупції та активній діяльності криміналітету", - повідомляється на сайті ДП "Укрспирт" з посиланням на в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергія Блескуна.
Державне підприємство "Укрспирт" закликає правоохоронні органи консолідувати зусилля у боротьбі з контрафактною спиртової продукцією та корупцією у галузі загалом. Нове керівництво ДП "Укрспирт" готове активно сприяти в оперативних заходах та розробці законодавчих ініціатив.
"Демонополізація спиртової галузі, озвучена Міністром економічного розвитку Тимофієм Милованова, – це єдина дієва і перспективна стратегія для галузі. "Укрспирту" необхідні стратегічні інвестори, які принесуть капітал і нові технології. Це буде можливим лише у разі демонополізації державних підприємств і створення конкурентного середовища в галузі. Який би опір не чинили опоненти цієї стратегії, як би не залякували, ринок все ж буде відкритий для нових інвестицій", - заявив Блескун.
За його словами, сьогодні дуже легко розпізнати корупціонера: кожен, хто репетує, що "всю галузь поріжуть на металобрухт, а працівників підприємств викинуть на вулицю", і є тим корупціонером, який боїться втратити свій кримінальний прибуток.
"У результаті демонополізації, в галузь прийдуть стратегічні інвестори, котрі реконструюють морально застарілі та відпрацьовані основні засоби виробництва. Будуть створені нові робочі місця, а державна казна отримає податки від акцизних зборів, – заявив в.о. Директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.
Сейчас задача - собрать государство и создать монополии: военную, силовую, спиртовую и, может даже, водочную. Ведь сегодня у государства ничего нет. Возьмем, к примеру, "Нафтогаз Украины". Не понятно, кто им руководит. Представители западных кругов? Наблюдательный совет из Британии? Или Коболев, который на крючке у Международного валютного фонда?
Нам нужно восстанавливать государство. Ведь, когда будет государство, тогда появится национальный интерес
Говорят, себестоимость производства спирта относится к его цене на рынке приблизительно как 1:100. То есть, рентабельность немеряная. А денег на реконструкция заводов всё равно не хватает. Или говорят, что не хватает.
як колись прихватизували Більшовик, завод 872.
Его ведь явно за этим и назначили!!!!!