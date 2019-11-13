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 Суспільство, За кордоном
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Все про:джекпот (6) лотерея (70)

 Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня

Уже цими вихідними хтось із жителів України може стати євроміліонером, на кону 114 мільйонів євро та 90 мільйонів євро цієї п'ятниці.

Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня 01

Якщо ви давно хотіли спробувати взяти участь у європейській лотереї з найбільшими джекпотами і відмінними шансами на виграш, то зараз саме час. Популярна європейська лотерея Євроджекпот розігрує величезний джекпот - €90 мільйонів, і це максимальна позначка європейського джекпоту!

Але це ще не все - популярна міжнаціональна європейська лотерея ЄвроМільйони розігрує €114 мільйонів сьогодні ввечері.

Не всі жителі України готові вирушити в подорож в одну із 17 європейських країн-учасниць, щоб придбати лотерейні квитки, тим не менш, це не привід не брати участі в грандіозних лотерейних тиражах, які пропонує Європа.

Завдяки найбільшому у світі лотерейному сервісу Thelotter.com, взяти участь у накладі може кожен, незалежно від країни проживання.

Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня 02

Як грати в європейську лотерею онлайн?

Брати участь у тиражах лотереї Євроджекпот та ЄвроМільйони з України так само просто, як якщо б ви перебували в Європі.

Усе, що потрібно для цього зробити, - купити офіційні квитки онлайн і вибрати номери відповідно до вимог форми лотерейного квитка.

Люди виграють у лотереї Європи і США, не залишаючи рідних стін

З дня заснування в 2002 році сервіс TheLotter допоміг людям виграти понад $70 мільйонів - наприкінці 2015 року гравець з Іраку зірвав $6,4-мільйонний джекпот у лотерею Орегон Мегабакс. У 2016 році пенсіонер з Ель-Сальвадора виграв мільйон доларів, а гравець із Канади взяв другий приз у $1.35 млн у Powerball-США.

Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня 03

Щоб зіграти в ці дивовижні лотереї та отримати шанс виграти джекпоти знаменитих європейських лотерей, придбайте білети лотерей ЄвроМильйони та Євроджекпот вже сьогодні.

Новина публікується на правах реклами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159403
 
 
 Топ коментарі
 
чтобы выиграть в лотерею ...нужно её организовать
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А, це мабуть так будуть компенсувати наріту, «вкрадені у офшор гроші Порошенка».
А що. Наріт понімаєт з полуслова. Бо умний, ....
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спасибо! на знаю как я жил без этой новости....
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І шо, реально $6,4-миллионный джекпот Вам нєнада?
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скоро селяни продадуть землю і будуть грати в еуропейські лотереї
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якщо залишаться гроші після попередньої лотереї Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня - Цензор.НЕТ 3896 .....
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Кто не играет, тот не выигрывает, но он и не проигрывает.
Люди не теряйте голову и деньги.
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чтобы выиграть в лотерею ...нужно её организовать
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«Кто купіл білєтов пачку, тот получит.....» (с)

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ляшко, купит уже завтра костюм с отливом и отливать под забор вр подасца!
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Выигрывал, пока был депутатом, поэтому он беснуется.
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Я хоть и Порохобот и мне нравится, что Цензор топит за Пороха, но гражданину Бутусову следует прекратить уклоняться от налогов. А то, понимаешь ли, всяких олигархов критикуем, а у самих нет плашки "На правах рекламы" да небось и Цензор сидит типа как "единоналожник" (минимальная прибыль).
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підбарижники принципово не читають , лише пишуть .
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Ага, если бы вы не указали - не увидел бы. Ну как обычно - для отмазки, мелким почерком в самом "подвале". Еще б под "звездочкой" опубликовал. Короче, формальность исполнена, но моральная сторона дела под большим вопросом.
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Не поспішайте, бо залишився лише один "джек_пот".
Другий розміром 7,5млрд. гривень дістався коломИйському.
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а много раз по стока и почти все транши мвф досталось опг петюшков, кучмаков - уюийц и прочей илитке Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня - Цензор.НЕТ 9249 Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня - Цензор.НЕТ 9249
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сусВине, не можеш заперечити? Чи це ти, коломИйський? Просто тут?
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шо такое петушок тебе тоже гавнорошенок насыпали - или прямо с лахты кокс подвезли ))
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цензор теперь кроме порохоботов разводняки поддерживает
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