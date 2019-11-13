 Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня

Якщо ви давно хотіли спробувати взяти участь у європейській лотереї з найбільшими джекпотами і відмінними шансами на виграш, то зараз саме час. Популярна європейська лотерея Євроджекпот розігрує величезний джекпот - €90 мільйонів, і це максимальна позначка європейського джекпоту!

Але це ще не все - популярна міжнаціональна європейська лотерея ЄвроМільйони розігрує €114 мільйонів сьогодні ввечері.

Не всі жителі України готові вирушити в подорож в одну із 17 європейських країн-учасниць, щоб придбати лотерейні квитки, тим не менш, це не привід не брати участі в грандіозних лотерейних тиражах, які пропонує Європа.

Завдяки найбільшому у світі лотерейному сервісу Thelotter.com, взяти участь у накладі може кожен, незалежно від країни проживання.

Як грати в європейську лотерею онлайн?

Брати участь у тиражах лотереї Євроджекпот та ЄвроМільйони з України так само просто, як якщо б ви перебували в Європі.

Усе, що потрібно для цього зробити, - купити офіційні квитки онлайн і вибрати номери відповідно до вимог форми лотерейного квитка.

Люди виграють у лотереї Європи і США, не залишаючи рідних стін

З дня заснування в 2002 році сервіс TheLotter допоміг людям виграти понад $70 мільйонів - наприкінці 2015 року гравець з Іраку зірвав $6,4-мільйонний джекпот у лотерею Орегон Мегабакс. У 2016 році пенсіонер з Ель-Сальвадора виграв мільйон доларів, а гравець із Канади взяв другий приз у $1.35 млн у Powerball-США.

Щоб зіграти в ці дивовижні лотереї та отримати шанс виграти джекпоти знаменитих європейських лотерей, придбайте білети лотерей ЄвроМильйони та Євроджекпот вже сьогодні.

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