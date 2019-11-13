 На місці розведення сил у Петрівському почалося розмінування території, - штаб ООС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив начальник пресцентру штабу операції Об'єднаних сил Андрій Агеєв.
"Сьогодні розпочалася о 12:00 практична фаза розмінування на ділянці № 3 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське", - сказав Агеєв.
Він уточнив, що цей процес є дзеркальним, контрольовані Росією бойовики теж здійснюють розмінування.
"Відповідно до підтвердження ОБСЄ заходи з розмінування відбуваються дзеркально. Вони запевняють, що противник з того боку так само проводить відповідні заходи з розмінування своєї частини ділянки", - підкреслив Агеєв.
За його словами, згідно із затвердженим планом графіку розведення сил і засобів, прийнятим 1 жовтня у Мінську на засіданні робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, безпосередньо на розмінування дається до семи діб.
Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області розпочався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.
"Окопы будут засыпаны, блиндажи засыпаны. Все, что было построено из деревянных или бетонных сооружений, будет разобрано"
"с той стороны никто ничего не отводит". "У нас нет подтверждений даже ОБСЕ. Они не могут сказать, сколько и чего там отведено, потому что наблюдателей туда просто не пускают. Минные поля перед позициями никто не снимает"
"Пока что эти территории мы превратили в серую зону". Он указал на опасность такой ситуации. "В Луганске уже идут разговоры о том, что туда надо вводить полицию "ЛНР". Практически ползучая оккупация продолжается"
Военный эксперт Олег Жданов
Ложь. отчеты ОБСЕ в открытом доступе
"потому что наблюдателей туда просто не пускают."
наполовину ложь.
Минные поля перед позициями никто не снимает"
Ложь.
"В Луганске уже идут разговоры о том, что туда надо вводить полицию "ЛНР"
он из Луганска пишет?
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/438539?download=true
СММ зафиксировала 21 единицу вооружения, размещенного в нарушение линий отвода
в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Миссия также
зафиксировала вооружение, расположенное за линиями отвода,
А вот Таблица признаков военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности веселее.
сколько спец-форт сооружений разобрали?
Зачем тогда их пригласили? Уже как пять лет?
ты че такой не понятливый?
"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились."
Это значит, что это не оставленные нами позиции. не манипулируй фактами
Вы писали?
Ч ви хочете сказати, що комблюриг підірвався на своїй міні?
не манипулируй и провоцируй, любезный. ты прекрасно понял, что я написал.
с Л-ЛОГИКОЙ - не дружим? КОроче, любезный, Вы, мягко говоря, обгадились с перевертыванием и манипуляциями, посему сливайтесь тактично.
Тобі цього не досить, ватан?
Подрыв произошел при обходе передовых позиций бригады в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.Источник: https://censor.net.ua/n3159313
ты у мамы немного болен головой?, ватан?