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 Економіка
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Все про:держбюджет (262) Кличко (761) Труханов (187) Філатов (233)

 Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020

Державний бюджет України на 2020 рік, який Верховна Рада в другому читанні має намір розглянути на цьому тижні, позбавляє українські міста мільярдів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", таку думку висловлюють мери низки українських міст.

За їхніми словами, новий бюджет не передбачає, зокрема, і фінансування ремонтів об'єктів критичної інфраструктури, яка зношена по всій країні.

Так, у проєкті головного фінансового документа країни не передбачені гроші на ремонт Хаджибеєвської дамби в Одесі, прорив якої стане катастрофою.

"Нам доведеться ліквідувати наслідки цієї техногенної катастрофи", – переконаний міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За словами мера столиці Віталія Кличка, депутати Київської міської ради повинні невідкладно звернутися до Верховної Ради і Кабінет Міністрів з приводу проєкту Держбюджету-2020.

"Я звертався до народних депутатів, до Міністерства фінансів, до прем'єр-міністра, на жаль, поки нас не почули", – сказав Кличко.

У Дніпрі мер Борис Філатов також заявив, що без грошей, які місцеве самоврядування може втратити в 2020 році, місто ризикує залишитися без нових транспортних маршрутів, ремонтів у школах, будівництва парків і доріг.

"Є інформація, що в 2020 році бюджет Дніпра можуть пограбувати на 1,5-2 мільярди. Хочу, щоб люди розуміли, до чого це призведе. Тролейбуса на ж/м Перемога-6 не буде. Зате буде скорочення ремонтів у школах, садочках, на теплотрасах".

Найближчим часом українські міські ради мають намір проводити позачергові сесії. Так, у муніципалітеті Тернополя депутати прийняли звернення до уряду про необхідність залишити місту акциз на паливо. Віддаючи ці гроші в центральний бюджет, міста втратять близько 4 млрд грн.

Разом із тим, існуючий проєкт Держбюджету-2020 економісти називають документом "косметичних змін".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159399
 
   
 Топ коментарі
 
Дякуйте за цей колапс тим, хто голосував, а також у другому турі фактично підтримав Зе.
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Этим зеленым выродкам нужны деньги. Любой ценой. Иначе им не устоять.
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ЗЕлёный Организм Янелох копит денежки для реинтеграции Лугандона
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Нехай спочатку коломИйському віддасть Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9873
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Мэры городов мабуть брешуть. Зеленая плесень недавно сказала, что Украину ждет невиданный рост экономики.)
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Этим зеленым выродкам нужны деньги. Любой ценой. Иначе им не устоять.
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...хлєба, хлєба, хлєба!!! Іначє ми околєєм всє... (с) Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9870

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Таке вже було Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9870
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Дякуйте за цей колапс тим, хто голосував, а також у другому турі фактично підтримав Зе.
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Слуги народа медленно но уверенно превращаются-превращаются -- в господ народа... Финансовый коллапс и катастрофа инфраструктуры: мэры украинских городов возмущены проектом Госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 877
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п.с... дополню - или предателей народа ...(кому как нравится)
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Калоботам …в глаза -,а для этих 🐑🐏💩🤢🤡- божья роса
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Все надовольные тем, что у них забрали деньги - порохоботы!!
Сплотимся вокруг нашего гаранта Бени!!
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Зебилы сплачивайтесь вокруг бени он уже хапнул 7.5 миллардов , которые вывела в овшоры Гонтарева
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\\"Нам придётся ликвидировать последствия настоящей техногенной катастрофы", - убежден городской голова Одессы Геннадий Труханов.\\
пусть Труха перестанет переделывать в 25-й раз остановки транспорта и пиарные детские площадки и покупать светящиеся скамейки из роССии.
Порох ему отдал городам все их средства, а им все мало. не наворовались.
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Хаджибеевская дамба на балансе области, Труханов не может за нее отвечать.
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Так вам и надо 🤡🐴🐑🐏🐸🤢💩👅 ,продолжайте верить -нелоху папы бени
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Тільки незрозуміло, якого зуя випробовувати борошна будуть трохи менше ніж 100%, а не лише 🐑🐏🐑🐏🐑🐏🐸🤢
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возмущены проектом Госбюджета...

А что вы хотели если бюджет лепили клоуны, продавцы и доярки?
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Вот щас свадебному фотографу обидно было...
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не теряйте мужества, худшее, возможно, впереди . а может и наоборот - впереди будет только лучше. это, как встретить динозавра на улице 50/50 - можно встретить, а можно и нет .
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А ЗЕБИЛУ *****. ЕГО ГЛАВНОЕ ВОЛНУЕТ ВОРОВСТВО УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ. ОН ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОР.
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"Финансовый коллапс и катастрофа инфраструктуры: мэры украинских городов возмущены проектом Госбюджета-2020" - и по вашему шо, это разве на хлеб не мажется?
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В 2020 г.: надо отдавать деньги которые брались под 16% годовых; надо отдавать миллиардные "долги" Бене. При этом: инвесторы разбегаются, денег нет, МВФ тоже перестало давать, план поступлений в казну провален. Зеленым срочно нужны деньги, любой ценой. Снижение субсидий, налогообложение ФОПов, ограбление городских бюджетов, но этого мало, самое большое поступление - если продавать землю. Правда после того как всю землю распродадут, что будут продавать дальше? Но то уже дело 10-е, там можно или "революцию" спровоцировать как Янык и на нее все спихнуть, или еще что-нибудь отобрать например у Ахметова, под одобрительное улюлюканье шариковых, и продать.
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даже если отобрать, продать не получится ! Кто захочет покупать такое???!!!!
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ну, думаю, что полцены - это запредельно дорого, скорее 5% от цены. Но ведь в этом же и дело - денег это все равно не принесет!
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какие-то принесет. Но вожможно ты и прав, это будут не те деньги которые можно долго проедать.
Тогда еще более логичным выглядит "замирение" с Рашей - после "замирения", деньги для поддержания Зе-режима даст Раша. О чем давно говорилось, но не хотелось верить.
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1. мэры украинских городов зря возмущаются. это не коллапс и катастрофа, а успех диджитализации .
2. кто-нибудь знает какую часть собираемых налогов город/область могут оставить себе, а сколько отправляют центральной власти?!
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Если будет резкое повышение пенсий и зарплат разным категориям, не нужно смотреть на это, как на достижение новой команды Зе, это просто "отобрать и поделить". У нас с 91 года города ели развивались, из-за того, что Киев отбирал деньги и после возвращал копейки, нужно было ехать и выклянчивать в Киеве. Вроде все началось налаживаться, ремонтироваться дороги, парки, садики, школы и т.д., опять в 90-е?
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Централізація влади - тобто антиреформа. Гроші в один гаманець, а видавати як милостиню.
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От децентрализации при таких раскоадах остается только наминальное название, поскольку суть ее и заключалась в возможности городам самим определять, куда тратить деньги, где оптимизировать, где добавить. Это напоминает лишение депутатской неприкосновенности, лешили, и следом ввели изменения в УКУкраины, которые возвращают все на исходную, это действительно антиреформы. Министры ЖЕГ при всех властях пищат и ноют про износ комунального сектора (труб и т.д.), так где городские власти будут брать деньги? За последнии 2-3 года у меня в городе реальные преобразования, и ремонты больниц, и школ, и садиков, и парки нлвые, и дороги ложить новые и ..., можно теперь забыть?
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Якщо Київ відбирав, то чому до нас поверталося менше, ніж ми заробляли?
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Была централизация, деньги уходили в Киев, там распределялись, часть (а это не больше 30%, если повезет конечно) возвращалась, все проэкты в городах нужно согласовывать было в (областном центре, а губернатор уже в Киеве вместе с мером) Киеве, месяцами доказывать, показывать, разяснять, потом ждать энное количество времени, сейчас уже 3 года децентрализация, основную часть оставляют в городе (передали городу часть налогов и зборов) и отдали на их же усмотрение ( под отчет естественно) решать городские вопросы за свой счет, в том числе и самим определять, обновлять ди больници, школы, садики, дороги (внутренегородские) и т.д., и не ***** мозги в Киеве, выклянчивая деньги.
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Вам був поганий гросін бюджет? Нате вам бюджет трускавецький.
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У свій час я плювався на Гройсмана, але тепер вважаю його майже генієм бюджетної політики. Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 3398
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Все идёт по плану: коллапс, а потом дефолт. Беня ведь предупреждал, но вы все равно выбрали его марионетку. Жрите, сволочи, свою пархатую зелень.
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Іринко, та їм навіть народні кошти з аркушів та втеч подорожника не допоможуть зробити логічні ув'язнення з очевидних фактів.

Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9074
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ахахаха, кремлеботы рассказывают предрекают дефолт в украине еще с 2014 года...
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Скажи, ти за новинами стежиш? Якщо так, в тебе їсти подання про те, що відбувається.
І при цьому немає сечі взяти і увімкнути логіку? Чи ти коли чуєш грім і бачиш блискавки на небокраї, а вітер вже ламає галузі дерев і летять аркуші - кажеш "хахаха, вечно синоптики пугают какими-то там грозами и ураганами, какая там гроза? никаких ураганов вообще нет, вьідумки метеомафии"
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Казки про дефолт можеш дітям розповідати, гаразд?
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Але прийшла команда з лозунгом "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!" Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9296
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Невозможное возможно! Трускавецкие Интенсивы...
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Не знаю, что там твои кремлеботы предрекали, но беня полгода назад предупреждал про дефолт. Говорил, что дефолт - это штука нужная и полезная.
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Станные вы люди... С одной стороны выражаетесь о Коломойском как о жулике и проходимце, но прислушиваетесь к его прогнозам относительно экономики страны...
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А власні логічні ув'язнення слабко зробити?
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Это был не прогноз, а план который он успешно внедряет в жизнь.
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Мы и без его прогнозов знали, что этот хабадник пришёл нас грабить.
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Саме тому, що він "жулик и проходимец", який на цьому хоче заробити.
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хуже всего, что кредит, после дефолта, скорее всего возьмут запоребриком.
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Я не понял. В Хайфе с бюджетом все нормально
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Не подобався Порох? Ласкаво просимо у годинники, коли ми ялини стать вареника. Тепер картопля та зітхання будуть делікатесами.
Чи Зе-лохторат й досі не може зробити логічні ув'язнення, навіть маючи подання про те, що коїться?
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Замість Гройсі нарід отримав самокат і може їхати на відпочинок. Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9689
Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 5522
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Один з найвпливовіших українських бізнесменів заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити МВФ.
"Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх дадуть", - зазначив олігарх.
Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це», - додав Коломойський.

НьюЙоркТаймс
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"Єпа-а-ааааать..."
(с) Луцій Анней Сенека
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бачили очі шо брали ....хе-хе . насправді несмішно вже .
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Если очень повезет, то это просто потрошение бюджетов для дискредитации папередников перед местными выборами, но что-то я и сам этому предположению не доверяю.
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А как же такая великая рехворма от сивочолого рехворматора как децентрализация?
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зеленая плесень на нее покакала. А, что кацапы такие тупые, что без подсказки никак?
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А что в методичках на эту тему кроме оскорблений ничего нет?
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2сс6е9е4, а ты своего аквафреша чего стыдишься, или тебя тут нет?
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Я розкажу як це відбувається в мому місті де при владі так звані патріоти, гроші вже не знають куди дівати роблять дитячі майданчики за міліон гривень де 4 деревяні х...ні ціною по 1000 грн, дороги роблять так що за 3 роки потрібно знову робити капітально відремонтовану дорогу. міністадіони в мікрорайонах по мілліону долларів, стадіон це площадка засіяна травою обгороджена сіткою, і розміром 5 сотих і за це мілліон??? Памятники вже де тільки не ставлять тоже по дикій ціні бо це авторська робота, правда автор невідомий і непонятно за що хоче такі гроші. Автобуси нові закупили через Богдан моторс, по ціні в 2 рази вище риночної...

А тепер плачуть що їм грошей не хватає, і буде коллапс, крадіть менше і на все хватить.....

Петя розкидав дотації на місця бо вони мали зробити йому вибори, але мери його кинули ну або Аваков не дав непонятно... а тепер ниють коли їх від корита відривають..
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Навіщо ви понавибирали у міські ради ворів? Вам кожного депутата міськради особисто президент повинен контролювати? Може люди у вашому місті самі для себе щось зроблять? Чи так і будете чекати, коли цар-батюшка помітить, як ви страждаєте під гнітом свого мера і своїх депутатів?
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А на фейсбуке полшестого президента лайков просит. Решил на референдуме сэкономить. Спрашивает, поддерживает ли его народ? https://www.facebook.com/zelenskyy95/photos/a.601432883630078/781098242330207/?type=3&theater
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