 Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", таку думку висловлюють мери низки українських міст.
За їхніми словами, новий бюджет не передбачає, зокрема, і фінансування ремонтів об'єктів критичної інфраструктури, яка зношена по всій країні.
Так, у проєкті головного фінансового документа країни не передбачені гроші на ремонт Хаджибеєвської дамби в Одесі, прорив якої стане катастрофою.
"Нам доведеться ліквідувати наслідки цієї техногенної катастрофи", – переконаний міський голова Одеси Геннадій Труханов.
За словами мера столиці Віталія Кличка, депутати Київської міської ради повинні невідкладно звернутися до Верховної Ради і Кабінет Міністрів з приводу проєкту Держбюджету-2020.
"Я звертався до народних депутатів, до Міністерства фінансів, до прем'єр-міністра, на жаль, поки нас не почули", – сказав Кличко.
У Дніпрі мер Борис Філатов також заявив, що без грошей, які місцеве самоврядування може втратити в 2020 році, місто ризикує залишитися без нових транспортних маршрутів, ремонтів у школах, будівництва парків і доріг.
"Є інформація, що в 2020 році бюджет Дніпра можуть пограбувати на 1,5-2 мільярди. Хочу, щоб люди розуміли, до чого це призведе. Тролейбуса на ж/м Перемога-6 не буде. Зате буде скорочення ремонтів у школах, садочках, на теплотрасах".
Найближчим часом українські міські ради мають намір проводити позачергові сесії. Так, у муніципалітеті Тернополя депутати прийняли звернення до уряду про необхідність залишити місту акциз на паливо. Віддаючи ці гроші в центральний бюджет, міста втратять близько 4 млрд грн.
Разом із тим, існуючий проєкт Держбюджету-2020 економісти називають документом "косметичних змін".
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Таке вже було
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Сплотимся вокруг нашего гаранта Бени!!
пусть Труха перестанет переделывать в 25-й раз остановки транспорта и пиарные детские площадки и покупать светящиеся скамейки из роССии.
Порох ему отдал городам все их средства, а им все мало. не наворовались.
А что вы хотели если бюджет лепили клоуны, продавцы и доярки?
Тогда еще более логичным выглядит "замирение" с Рашей - после "замирения", деньги для поддержания Зе-режима даст Раша. О чем давно говорилось, но не хотелось верить.
2. кто-нибудь знает какую часть собираемых налогов город/область могут оставить себе, а сколько отправляют центральной власти?!
І при цьому немає сечі взяти і увімкнути логіку? Чи ти коли чуєш грім і бачиш блискавки на небокраї, а вітер вже ламає галузі дерев і летять аркуші - кажеш "хахаха, вечно синоптики пугают какими-то там грозами и ураганами, какая там гроза? никаких ураганов вообще нет, вьідумки метеомафии"
Чи Зе-лохторат й досі не може зробити логічні ув'язнення, навіть маючи подання про те, що коїться?
"Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх дадуть", - зазначив олігарх.
Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це», - додав Коломойський.
НьюЙоркТаймс
(с) Луцій Анней Сенека
А тепер плачуть що їм грошей не хватає, і буде коллапс, крадіть менше і на все хватить.....
Петя розкидав дотації на місця бо вони мали зробити йому вибори, але мери його кинули ну або Аваков не дав непонятно... а тепер ниють коли їх від корита відривають..