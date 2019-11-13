 Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", таку думку висловлюють мери низки українських міст.

За їхніми словами, новий бюджет не передбачає, зокрема, і фінансування ремонтів об'єктів критичної інфраструктури, яка зношена по всій країні.

Так, у проєкті головного фінансового документа країни не передбачені гроші на ремонт Хаджибеєвської дамби в Одесі, прорив якої стане катастрофою.

"Нам доведеться ліквідувати наслідки цієї техногенної катастрофи", – переконаний міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За словами мера столиці Віталія Кличка, депутати Київської міської ради повинні невідкладно звернутися до Верховної Ради і Кабінет Міністрів з приводу проєкту Держбюджету-2020.

"Я звертався до народних депутатів, до Міністерства фінансів, до прем'єр-міністра, на жаль, поки нас не почули", – сказав Кличко.

У Дніпрі мер Борис Філатов також заявив, що без грошей, які місцеве самоврядування може втратити в 2020 році, місто ризикує залишитися без нових транспортних маршрутів, ремонтів у школах, будівництва парків і доріг.

"Є інформація, що в 2020 році бюджет Дніпра можуть пограбувати на 1,5-2 мільярди. Хочу, щоб люди розуміли, до чого це призведе. Тролейбуса на ж/м Перемога-6 не буде. Зате буде скорочення ремонтів у школах, садочках, на теплотрасах".

Найближчим часом українські міські ради мають намір проводити позачергові сесії. Так, у муніципалітеті Тернополя депутати прийняли звернення до уряду про необхідність залишити місту акциз на паливо. Віддаючи ці гроші в центральний бюджет, міста втратять близько 4 млрд грн.

Разом із тим, існуючий проєкт Держбюджету-2020 економісти називають документом "косметичних змін".