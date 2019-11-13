 Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі. ВIДЕО

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів, передає Цензор.НЕТ.
Проєкт закону України № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" від 10.10.2019 року передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.
Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.
Законопроєкт, зокрема, підтримали 227 депутатів фракції "Слуга народу" і 13 позафракційних депутатів. З фракції ОПЗЖ 2 голоси "проти", 1 не голосував "Європейська Солідарність" - 20 "проти", 3 утрималися, "Батьківщина" - всі нардепи "проти" законопроєкту, нардепи "Голосу" утримались від голосування, депутатська група "За майбутнє" – 3 - "проти", 16 утрималися, 4 нардепи не проголосували.
Разом з тим, до 1 січня 2024 року діятиме перехідний період. Під час перехідного періоду, іноземці та юридичні особи бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземні держави не зможуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Проте зазначені вимоги не поширюються на випадки придбання у власність земельних ділянок їхніми орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з моменту державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше 3 років.
Також згідно із законопроєктом встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки.
Передбачається запровадження обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, - не більше 35% сільськогосподарських земель об'єднаної громади, 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України.
Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що влада проведе референдум про продаж землі іноземцям.
Танечка не плач мячик все равно не твой" "считалочка)
А к земле тьі станеш близка только - когда "починеш в Бозе."
Наприклад, компанія кума Порошенка Косюка володіє близько 370 тис. га землі. Вона захопила цю землю майже безкоштовно.
Так чому не ввести відкритий цивілізований ринок і не примусити такі компанії купляти землю по ринкових цінах, а не захоплювати її безкоштовно? Відсутність відкритого ринку - це завжди на руку олігархам.
Оренда не надає права розпоряджатись землею на свій розсуд.
Земля і її надра належать народові, державі.
https://youtu.be/ExoYFoMvAh8
Без попереднього аудиту. Без кадастру на 40% земель. Без мінімальної ціни на землю. Без різниці щодо якості землі й районування. Без дотримання вимог щодо землекористування. Без коштів у дійсно фермерів на купівлю землі.
Зате - з правом купівлі земель юридичними особами. А значить - іноземцями. А значить - росіянами в тому числі. Найгірше - з правом продажу понад 200 тисяч (!) гектарів одній особі.
Це - точно не на користь нашій країні. Точно не з пріоритетною переробкою (processing), виробництвом продукції, з доданою вартістю і робочими місцями для українців. Це - в інтересах олігархату і фінансових спекулянтів, в інтересах транснаціональних корпорацій. Задля експорту зерна закордон. Не продукції з доданою вартістю - саме зерна. Це не заможна Україна - Україна-колонія.
Проєкт закону прямо дозволяє купувати землю- громадянам України;
- юридичним особам України, створеним за законодавством України;
- територіальним громадам;
- державі.
Аграрні підприємства, власниками чи кінцевими бенефіціаріями яких є іноземці та які працюють в Україні понад 3 роки і орендують землю, після того, як закон набуде чинності, зможуть цю землю купити. При цьому, як нинішні орендарі, вони, згідно із цим же законом, матимуть переважне право на покупку землі.
"Сьогодні велика кількість сільськогосподарських земель перебувають в оренді великих підприємств з іноземним капіталом, які відповідають зазначеним вимогам. Таким чином, обмеження, встановлені абзацами 1-3, на більшу кількість юридичних осіб не поширюватимуться", - до такого висновку дійшли у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.
С каждым годом всё лучше и лучше в Украине.
десятковчеловек, которые тут и не живут большинство времени. а если управляют - должны отвечать за свои действия, а во время войны, тем более, и желательно по законам военного времени.
Специально для тупых порхоботов расскажу историю. В 50-х годах прошлого века в Турции было унылое захолустье, на берегу Средизмного моря, где жили в камышах одни рыбаки. Что бы разаить этот регион, турки ПРОДАЛИ всю пребрежную пллосу немцам. Те строили дороги и отели, теперь это называется Анталия - мировой курорт который кромит почти всю Турцию
ПРОДАЛИ захолустье, неугодья, камыши. ЗАХОЛУСТЬЕ, блдь, а не пахотные земли, дебил ты конченый!
Совковое вранье. Украна (СССР) всегда занимала последнее место по уровню жизни в Европе.
невыдержали конкуренции по закону свободного рынка.