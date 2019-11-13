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 Політика України
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 Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі. ВIДЕО

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону України № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" від 10.10.2019 року передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.

Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі 01

Законопроєкт, зокрема, підтримали 227 депутатів фракції "Слуга народу" і 13 позафракційних депутатів. З фракції ОПЗЖ 2 голоси "проти", 1 не голосував "Європейська Солідарність" - 20 "проти", 3 утрималися, "Батьківщина" - всі нардепи "проти" законопроєкту, нардепи "Голосу" утримались від голосування, депутатська група "За майбутнє" – 3 - "проти", 16 утрималися, 4 нардепи не проголосували.

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Разом з тим, до 1 січня 2024 року діятиме перехідний період. Під час перехідного періоду, іноземці та юридичні особи бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземні держави не зможуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Проте зазначені вимоги не поширюються на випадки придбання у власність земельних ділянок їхніми орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з моменту державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше 3 років.

Також згідно із законопроєктом встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки.

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Передбачається запровадження обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, - не більше 35% сільськогосподарських земель об'єднаної громади, 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України.

Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що влада проведе референдум про продаж землі іноземцям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159398
 
   
 Топ коментарі
 
Ось і продали Україну. Мазалтоф!
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Так вот как беня получит100 лярдов.
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Ось стратегія банди, яка дорвалась до влади, все розпродати ,а потім капітуляція перед ворогом ,головний ідеолог цієї зграї Беня сказав треба в паРашу .Ось тільки де так звані патріоти ,де інтелегенція ,активісти і небайдужі .
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Нагадаю, що зараз у світі залишилось всього 7 країн, які досі не відкрили свій земельний ринок. Серед них і Україна. Вам дуже подобається рівнятися на Конго, Венесуелу, Кубу, Таджикістан, Білорусь..? Ніхто у світі не потерпає від "розпродажу" своєї землі навіть іноземним інвесторам, а у нас не може законно купити землю навіть досвічений і поважний український фермер. Зато, бариги-олігархи і монополісти незаконно володіють землями, які їм досталися за безцінь, щоб контролювати і маніпулювати цілими с/г галузями. Ви бачили, скільки ріпаком засіяно черноземних земель по всій Україні? Ви бачили скільки га і скільки років "гуляє" золота земля в Черк. обл??? Може вам не подобається ваше право на власність законно приватизованого вами житла, чи купленої машини іноземної марки, про яку ви ще якихось 25 років назад і не мріяли? Може вам сподобається коли, куплений вами будинок колись виявиться таким що побудований на землі, яка незаконно належить якомусь пройдисвіту типа Порошенко? Земля має належати законному власнику. Для цього в Україні відкривається земелний ринок перше за все для українців. Щодо іноземців - подивимось після референдуму. То, в чому тут зрада? Іноді дивлюся на порохоботів і вони мені нагадують стадо баранів, яких ведуть на бійню з усіма їх смартфонами, ноутами, планшетами, банкоматами. Повадир наказав йти на бійню, вони і пішли... Сумно і соромно дивитися на таких людей. Сім країн у світі..! Про яку зраду ви тут базікаєте?
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Ну треба хоч знати чим писати банда ,який рнинок коли немає ні земельного кадастра ні земельного банка .Хто ту землю може купити ,окрім олігархів і їхніх прихвостнів ,а логіка в них дуже проста за безцінь забрати у селян землю ,а потім продати про ринковій ціні ,наприклад в країнах ЄС ціна гектара від 10до 20 тисяч євро.Щось подібне було в 90--х з приватизацією де кучка негідників за безцінь скупила промислові підприємства і де зараз те виробництво ?До речі сільськогоспвиробництво чи не єдина галузь яка не знищена.А що до країн то слід подивитись на досвід:Ізраїлю,Канади ,Польщі навіт США
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"Наша Таня громко плачет , уронила в воду мячик.
Танечка не плач мячик все равно не твой" "считалочка)
А к земле тьі станеш близка только - когда "починеш в Бозе."
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Гуцули, хоч і знають російську, але користуються нею не з такими нюансами, як, наприклад, "равно не твой". Чого соромишся свого походження, "лішнєхромосомний"?
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Тупі порохоботи виступають проти відкритого ринку землі. Дурні не розуміють, що аграрні олігархи вже і так по факту володіють гігантськими площами землі. І захопили вони ці землі майже безкоштовно. Бо коли ринку нема, ринкову ціну ніхто не знає.

Наприклад, компанія кума Порошенка Косюка володіє близько 370 тис. га землі. Вона захопила цю землю майже безкоштовно.

Так чому не ввести відкритий цивілізований ринок і не примусити такі компанії купляти землю по ринкових цінах, а не захоплювати її безкоштовно? Відсутність відкритого ринку - це завжди на руку олігархам.
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Це правильно сказано. А олігархи і порохоботи зовсім не тупі. Бо знають, що закон рано чи пізно потрібно буде виконувати. А тут ще запрацює закон про незаконне придбання доходів тощо. А ящо прийдеться відповідати, як і в кого вони придбали сотні і тисячі га української землі без кадастру і законодавчих обмежень для купівлі землі в одні руки. Ось звідки ростуть ноги у порохоботівської "зради".
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Для ДЛБ...
Оренда не надає права розпоряджатись землею на свій розсуд.
Земля і її надра належать народові, державі.
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Як "богообрані" продоватимуть Україну.
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Ну шо тут скажешь, полное дерьмо , Укры вас продали в очередной раз Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 1540 Сидите дальше по хатам и никуда не высовывайтесь Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 7641
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240. Це - не ринок земель. Думай-ТЕ.
Без попереднього аудиту. Без кадастру на 40% земель. Без мінімальної ціни на землю. Без різниці щодо якості землі й районування. Без дотримання вимог щодо землекористування. Без коштів у дійсно фермерів на купівлю землі.
Зате - з правом купівлі земель юридичними особами. А значить - іноземцями. А значить - росіянами в тому числі. Найгірше - з правом продажу понад 200 тисяч (!) гектарів одній особі.
Це - точно не на користь нашій країні. Точно не з пріоритетною переробкою (processing), виробництвом продукції, з доданою вартістю і робочими місцями для українців. Це - в інтересах олігархату і фінансових спекулянтів, в інтересах транснаціональних корпорацій. Задля експорту зерна закордон. Не продукції з доданою вартістю - саме зерна. Це не заможна Україна - Україна-колонія.
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Брехня!!! Цей законопроект і не мав на меті відповісти на всі питання земельної реформи. Його головне призначення відкрити з певного часу ринок землі шляхом законного виведення цього питання із стану мароторія на продаж землі і запровадження порядку про надання землі с/г призначення законодавчого статусу об"єкту купівлі-продажу для юридичних осіб перш за все українського походження. Також буде запроваджений перехідний період з певними обмеженнями. І все. Можливо в ньому будуть доповнення, скажімо, про референдум по іноземцям, іншим ключовим питанням. А всі інші питання будуть прописуватися в інших законах. І слава Богу, що велосипед нам видумувати не буде потрібно. Процедура і процес відкриття цього ринку в світі вже давно відпрацьований і налаштований для будь-якого варіанту земельної реформи.
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А як тобі такий "параграф":

Проєкт закону прямо дозволяє купувати землю- громадянам України;
- юридичним особам України, створеним за законодавством України;
- територіальним громадам;
- державі.

Аграрні підприємства, власниками чи кінцевими бенефіціаріями яких є іноземці та які працюють в Україні понад 3 роки і орендують землю, після того, як закон набуде чинності, зможуть цю землю купити. При цьому, як нинішні орендарі, вони, згідно із цим же законом, матимуть переважне право на покупку землі.

"Сьогодні велика кількість сільськогосподарських земель перебувають в оренді великих підприємств з іноземним капіталом, які відповідають зазначеним вимогам. Таким чином, обмеження, встановлені абзацами 1-3, на більшу кількість юридичних осіб не поширюватимуться", - до такого висновку дійшли у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.
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Helg Нам нравиться ровняться на Израиль , тут землю не продают
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На скільки я знаю в Ізраїлі взагалі туговато з с/г землею, тому вона належить Державі. Але той, хто хоче її купити, може це зробити. В країні 7% землі знаходиться в прив. секторі. Цю землю можна продавати, купувати навіть іноземцям. Чому не купують у Держави більший відсоток землі, запитайте у ізраїльтян. Але можу вам сказати впевнено, що обробити і отримати прибуток з с/г землі в Україні і Ізраїлі це дві дуже величезні різниці. Але все ж таки там землю купують і продають.
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Бедная баба Юля.Теперь не будет на чем спекулировать перед выборами.
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Бедный народ. который добровольно отдал жидам власть, а теперь жиды вопреки его воле отбирают у него землю.
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Неужели эта коммунистическая дурь насчёт святости земли неискоренима?
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...не обращай внименание, это всего лишь боты. Нормальные люди с мозгами, они перекасно все понимают.
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Вот это реальный конец совка. А не переименования улиц. Всех здравомыслящих и думающих за будущее Неньки - поздравляю! Это колоссальный шаг вперёд к процветанию. Через столько то лет вопрос о земле будет ясен для любого и вызывал оторопь. "Как? Я не могу моей землёй распоряжаться? Неужели такое вот было?"
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Всё таки действительно не зря стоял Майдан.
С каждым годом всё лучше и лучше в Украине.
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70% земли Украины-частные паи,каким иностранцам их продадут???что плохого что каждый человек будет делать выбор со своей собственностью?или лучше и дальше все это проводить через черный рынок,за копейки.
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дык "запрет иностранцам" это вполне себе официальный междусобойный дерибан. почему-то криворожсталь продали "иностранцам" без вопросов (и очень этим гордились). хотя бабло все равно про*бали. дебилы не должны управлять многомиллионной страной по желаниям пары десятков человек, которые тут и не живут большинство времени. а если управляют - должны отвечать за свои действия, а во время войны, тем более, и желательно по законам военного времени.
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Обычным таким иностранцам, если ты не в курсе, то арабами уже скуплены сотни тысяч гектаров и по этому закону они имеют первоочередное право на их выкуп (то есть форманый выкуп, просто на переоформление прав собственности). А лучше - это когда земля принадлежит государству и раздается в аренду - таким образом наполняем бюджет и нет угрозы суверенитету, экономике и продовольственной безопасности (почитай про Мадагаскар, там тоже иностранцы скупили землю и теперь местное население голодает).
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в общем, этих "слуг народа" выпускать в Ростов нельзя. все должны улучшить украинскую землю, очень желательно, лично. а это, несомненно, произойдет.
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ОБясню для скота! тоесть украинцов которые только что и могут мычать! У вас земли не было и никогда не будет! Она, тоисть земля уже давно продана и поделена! А этот закон позволяет с помещиков и князьков содрать хоть что нибудь! И за эти деньги может-БЫТЬ где-то построят больницу иль школу!!!
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Объясняю для тупого зебильного быдла - вся скупленная земля на данный момент может легко вернуться обратно в собственность как селян. так и государства, потому что сделки оформленны незаконно и формально являются договорами долгосрочной аренды. Кроме того,зная жидовские повадки бени и его марионетки можно смело утверждать. что даже те копейки которые и попадут каким-то чудом в бюджет жиды очень быстро сп#здят. ведь их мамы так любят скорость.
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баран, у меня есть мой пай земли, корый записн в гос кадастре.
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Хорошая у тебя фамилия, правильная, и полностью отражает твою суть Баран...нык
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В Парламенті знову відроджуються славні традиції і потроху вимальовується "група 239".
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Пора воплощать в реальность сцену из зебильного сериала про слуг урода.
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Специально для тупых порхоботов расскажу историю. В 50-х годах прошлого века в Турции было унылое захолустье, на берегу Средизмного моря, где жили в камышах одни рыбаки. Что бы разаить этот регион, турки ПРОДАЛИ всю пребрежную пллосу немцам. Те строили дороги и отели, теперь это называется Анталия - мировой курорт который кромит почти всю Турцию.
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Специально для тебя тупорылая зелёная скотина выделю, почувствуй разницу.

Специально для тупых порхоботов расскажу историю. В 50-х годах прошлого века в Турции было унылое захолустье, на берегу Средизмного моря, где жили в камышах одни рыбаки. Что бы разаить этот регион, турки ПРОДАЛИ всю пребрежную пллосу немцам. Те строили дороги и отели, теперь это называется Анталия - мировой курорт который кромит почти всю Турцию
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ключевоке слово ПРОДАЛИ немцам, и получили авигенную инфрвструктуру!!!!
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Специально для тебя тупорылая зелёная скотина выделю, почувствуй разницу.

ПРОДАЛИ захолустье, неугодья, камыши. ЗАХОЛУСТЬЕ, блдь, а не пахотные земли, дебил ты конченый!
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у нас вся страна ЗАХОЛУСТЬЕ по меркам Грамнии!!! Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 5716
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Ни один номралный инвестор не построит завод на ЧУЖОЙ земле!
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Согласен. Но куда идут деньги от эксплуатации курорта Анталья? Часть немцам и львиная доля пополняет турецкий бюджет.Это нормально и цивилизованно. А в Украине землю скупят Ахметов Пинчук Коломойша и другие олигархи и будут арендовать тем же немцам но вот деньги будут идти в офшор. Сначала надо хорошо отрегулировать законы (или взять уже готовые как в Канаде США Голандии Польше) судовую систему а потом продавать землю.
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Деньги идут государтву Турция в виде налогов от прибыли, там турки получают зарплату, обеспечивют свои семьи, школы, магазины, больницы и отчисляют в пенсионный фонд и опять же налоги.
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Специально для тупых зебилов - Украина в 1991-м году была одной из самых развитых стран Европы с сильной промышленностью, наукой и сельским хозяйством, а потом наши "друзья" начали нам советовать что нужно продать и прихватизировать заводы и тогда заживем еще лучше. И в итоге мы имеем - уничтоженную промышленность и науку, массовую трудовую миграцию и нищету населения. Теперь такую же аферу жиды решили провернуть с землей и уничтожение села это только вопрос времени, закончить с его ликвидацией и заменой населения (например на китайцев или таки жидов) жиды рассчитывают за 10-15 лет, по примеру нашей промышленности.
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"Специально для тупых зебилов - Украина в 1991-м году была одной из самых развитых стран Европы"

Совковое вранье. Украна (СССР) всегда занимала последнее место по уровню жизни в Европе.
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Один з трійки найбагатших людей висловився:" Поділится із сусідом можна плодами із саду, але не деревами." Полудурки із " Сукі народу" пішли далі - продають дерева разом із землею ?!! Ще 21.11. не прийшло, а привід вже є. Зеленський , здається, швидко напрезидентив до сакрального:" Біжи, Вова, біжи !"
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А что уже каждый украинец получил свой надел? Как украинцы кто живет в городах получат положенную им часть земли? 1га 2га 0.5га?Сколько и когда?
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Афера віку-скуплять землю у обіднілих людей за копійки а потім перепродадуть іноземцям, розвал проходить по стандартному сценарію.. Лохи це діагноз...
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довго ще будемо дивитися як кремлівські зеляді розривають Україну на шматки?! Може пора гнати це шобло Майданом?!
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Тим , хто раденький, що дурненький пояснення: ринок землі в корумпованій державі із слабким малограмотним урядом - це рай для світових шахраі'в, які швидко зроблять громадян Украі'ни безхатченками, бомжами. Були мародери, прийшли пірати, яким байдужа Украі'на. У піратів прапор - кістки з черепом, гасло- без батьківщини і без честі." Природа в цьому році неврожаєм натякнула як воно буде без землі: експорт с/г сировини буде неконтрольований, ціни на харчі - захмарні. Не вірите ? Мадагаскар протягнули шляхом дерибану землі - там голод. А ні, лохів напічкають хімією - швидко передохнуть. Смак справжніх харчів можна тренуватись забувати. Порох розпочав псувати харчову промисловість "сукі народу" доконають
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Ура!Наконец то я смогу продать свои паи, а не получать за это копейки пока какая то г-да опозожо-кая зарабатывает на мне! Опозожо-вцы как придурки блокировали своими жо-ами трибуну пока все голосовали.Вот идиоты!!!
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Совершенно верно! Против рынка земли только буховые бомжи.
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Нет у тебя никаких паёв, говна ты кусок.
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типичный аргумет типичного порохобота! Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 4120
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готовтесь, у вас есть 1 год, чтобы выучить китайский язык...и возможно вы будете на китайских плантациях не рабами, а надсмотрщиками Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 9737
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Приватизация предприятий, нам говорили эффективный собственник решит все проблемы, будем в шоколаде. Большая часть предприятий исчезла, появились олигархи, Народ стал уезжать за бугор на заработки. Нам говорили рынок газа, конкуренция, цены упадут. Стали платить в 6 раз больше. Нам врали тоже про рынок электроэнергии. Результат цены растут и не известно на каком уровне остановятся. Теперь нам врут про рынок земли. Артисты врут профессиональней. Вангую: Появится несколько латифундий. Помидоры будут турецкие, картошка норвежская только большинство купить не сможет.
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"Большая часть предприятий исчезла..."

невыдержали конкуренции по закону свободного рынка.
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Выше уже говорили, при таких судах , прокуратуре , и войне , нельзя продовать землю, только аренда😖
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