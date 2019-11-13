 Я борюся за неманіпулятивний контент у ЗМІ, і Коломойський із Медведчуком для мене не перешкода, - Бородянський

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це не боротьба проти Коломойського, або проти Медведчука, або проти будь-якого прізвища, яке там буде або є сьогодні. Це боротьба за те, щоб інформаційний простір України був безпечним. Це боротьба за те, щоб українці споживали неманіпулятивний контент. Ось за це я буду боротися", - зазначив міністр.

Також Бородянський підкреслив, що прізвище власника ЗМІ не є для нього каменем спотикання.

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"Якщо там буде прізвище будь-яке, значить буду боротися з будь-яким прізвищем, яка буде стояти з того боку", - сказав він.

Повний текст інтерв'ю з Володимиром Бородянським читайте тут.