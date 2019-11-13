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 Політика України, Суспільство
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Все про:Коломойський (638) Медведчук (521) пропаганда (1281) ЗМІ (676) Бородянський Володимир (34)

 Я борюся за неманіпулятивний контент у ЗМІ, і Коломойський із Медведчуком для мене не перешкода, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський готовий боротися за об'єктивну подачу інформації в ЗМІ незалежно від їхніх власників.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це не боротьба проти Коломойського, або проти Медведчука, або проти будь-якого прізвища, яке там буде або є сьогодні. Це боротьба за те, щоб інформаційний простір України був безпечним. Це боротьба за те, щоб українці споживали неманіпулятивний контент. Ось за це я буду боротися", - зазначив міністр.

Також  Бородянський підкреслив, що прізвище власника ЗМІ не є для нього каменем спотикання.

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"Якщо там буде прізвище будь-яке, значить буду боротися з будь-яким прізвищем, яка буде стояти з того боку", - сказав він.

Повний текст інтерв'ю з Володимиром Бородянським читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159395
 
 
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Так ты им тоже не помеха со своей "борьбой" )))
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Якраз оцим двом /коломойський і медведчук\ і буде все дозволено
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Готовмюий боротися з Еспресо, Прямим, Пятим, з інтернет-виданнями. І залишиться лише чесний і неманіпулятивний пул Коломойського-Медведчука.
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Неманипулятивный контент. Неужели есть такой на каналах, где их собственники олигархи???? Именно олигархат мешает бороться за украинскую пропаганду против имперской или откровенно пророссийской. Народ, к сожалению, верит только пропаганде (пример-73%). Для того, чтобы люди превратились из быдломассы в активных членов общества, нужно научить их мыслить, анализировать информацию. А это произойдет только тогда, когда они из пассивных халявщиков, страдающих по совку, превратятся в собственников хотя бы малого бизнеса. А для этого нужны реформы, улучшающие среду для развития малого бизнеса, а таких реформ нет. Пока все делается только в интересах олигархов, причем отдельных кланов
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Самый манипулятивный - Кривой Порошенка
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