 Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
Вона наголосила, що фракція "Європейська Солідарність" категорично проти, аби доленосні для країни закони обговорювалися за скороченою процедурою і ухвалювалися поспіхом.
"У законі, який сьогодні намагаються протягти "слуги", немає ключового – права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити він її не зможе. Адже не передбачено прозорий кадастр землі, немає такої позиції, як якість землі, а йде "уравніловка" плодючих земель Черкащини, Полтавщини і більш складних для обробки земель Херсонщини. Також не передбачено захист землі для того, щоб люди, які обробляють землю, могли вкладати землі. Крім того, не передбачено створення земельного банку. Насправді, в запропонованих проектах законів не почуто простого селянина і фермера", – наголосила політик.
Геращенко зауважила, що найкращий вихід із цієї ситуації – відкласти розгляд питання, сісти разом за круглий стіл і розробити такий законопроект, який об’єднає сесійну залу.
"Цей законопроект має захистити селянина, запровадити в Україні прозорий кадастр землі, має заборонити віддавати в одні руки 200 тисяч гектарів землі, адже це призведе до офіційного створення латифундистів в Україні, а не стане допомогою фермерам", – додала вона.
"Наша фракція пропонує сьогодні зняти це питання з розгляду провести серйозну політичну і суспільну дискусію", – підсумувала Геращенко.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.
Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.
Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.
Нав"язує в Україні українську мову!
Заснував незалежну від МП церкву!
Доколе!
В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты." - ну эти не смогли. 5 лет не хватило. Пришли другие - смогли.
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ..
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Любой здравомыслящий человек скажет, что перед открытием рынка земли надо провести:
1. полную инвентаризацию
2. создать единый реестр
3. провести реструктуризацию типов земель
4. провести экспертизу и классификацию земель
5. упорядочить и переоформить по новому реестру и классификации все существующие договора аренды земель
...
и только ЗАТЕМ уже открывать этот самый "рынок земли".
а без таких предварительных шагов, открытие "рынка земли", просто окончательный ДЕРИБАН земли и УЗАКОНИВАНИЕ разворовывания.
Так вот - схватились они за землю намертво - отдайте народу. Она не ваша ! защикаладная шобла.
2. Поэтому даже если раздать бедным людям землю бесплатно, то большинство из них будет вынуждено быстренько и по низкой цене избавиться от земли, чтобы не платить налоги. Ведь не каждая старуха сможет превратить свою землю в источник дохода.
3. Если ваш дом стоит на вашей земле, то за эту землю тоже надо каждый год платить налог, который в разных странах называется по-разному. Если рыночная цена вашей земли высокая, то налог будет столь высоким, что вы не сможете его платить. И придётся продать землю вместе с домом.
4. Возникнут такие ситуации, о которых сейчас не догадываются люди, живущие в родном селе в собственном доме, в котором жили ещё их дедушка с бабушкой. После создания рынка земли они вдруг выяснят, что не могут платить налог на землю, на которой находится их дом.
Дострокові.
Ще якраз із Юлею була перепалка в Разумкова на іств в Свободі слова по земельному питанню - якраз перед виборами...
"Рынок земли - переломный момент Зеленского"-пише Бутусов.А ти той закон від слуги читав ?Розумієш як він буде діяти на практиці ?Чим він відрізняється від подібних в сусідніх країнах ?
Які теперішні умови в Україні для відкриття цього ринку ?
И будет дальше поднимать тарифы. А Бенины аферисты цены на все поднимать будут до тех пор пока нищий ********* реформами украинец не продаст свою землю за три копейки внешним барыгам котор с неё не платят налоги
интересно девки пляшут в псе ))
Некоторые и на баб возбуждаются!
Ира, хамелеон и брехуха, порошенко все равно будет сидеть
в кровати или на столе
"Насчет земли
Землю можно продавать только тогда, когда селянин сможет ее купить, а сейчас он может только ее продать. Точка."
І які це схеми купівлі землі с/г призначення ? Я зацікавився.
ми "за", але ми "проти"