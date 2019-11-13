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 Політика України
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Все про:домашній арешт (51) Каленський Микола (1)

 Суд узяв під домашній арешт члена ради НБУ Каленського у справі "ВіЕйБі Банку"

Вищий антикорупційний суд у середу обрав запобіжний захід члену ради Національного банку України Миколі Каленському у справі про стабкредит VAB Банку у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 днів.

Прокурор просив суворіших заходів - взяття під варту на 60 днів із альтернативою внесення застави сумою 20 млн грн. Однак суд визначив м'якші забезпечувальні заходи, зобов'язавши підозрюваного не відлучатися з Київської області, не спілкуватися зі свідками, серед яких є глава Нацбанку Яків Смолій, здати паспорти та носити електронний засіб контролю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Із клопотанням про поручительство до суду звернулися перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, заступник голови Роман Борисенко та члени правління Дмитро Сологуб і Олег Чурій. Сторона захисту також заявляла про необґрунтованість обвинувачень і неможливість утримання підозрюваного під вартою з урахуванням його віку та фізичного стану.

Обвинувачення на адресу Каленського полягають у його згоді із завищеною оцінкою майна, тоді як, згідно з версією слідства, була інформація про її недостатність для видачі кредиту на таку суму.

Детективи НАБУ 11-12 листопада повідомили про підозру екс-першому заступнику голови НБУ Олександру Писаруку, члену ради НБУ Миколі Каленському таШульзі у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував ексглаву банківського нагляду НБУ Шульгу у справі VAB Банку з можливістю виходу під заставу в 15 млн грн

Суд у ніч проти середи обрав запобіжним заходом для Шульги взяття під варту на 60 днів з альтернативою застави 15 млн грн.

НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16-е місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард".

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард".

Читайте: Бізнес-асоціації занепокоєні підозрами НАБУ стосовно голови правління Райффайзен Банку Писарука

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159393
 
 
 Топ коментарі
 
Ця оборудка - лише один незначний епізод роботи "найкращого банкіра світу" за версією петі..
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Да дебил , коломоша уже забрал 7.5 миллиардов , главное не МАРАДЕР
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Бггг)))) зебанаты шмонают левые банки, чтоб бенин долг покрыть для МВФ... зебилы, вы там корой еще сраку не подтираете? А то нам, порохоботам, вас зубожилых уже жалко...
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Ця оборудка - лише один незначний епізод роботи "найкращого банкіра світу" за версією петі..
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Да дебил , коломоша уже забрал 7.5 миллиардов , главное не МАРАДЕР
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Беня пользовался услугами этих же замечательных людей
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А почему его личное имущество не попало под арест,тут бутусик всегда радуется,когда воры из гфс отбирают топливо на частных заправках в первый же день обысков,а у этого вора даже документы не изъяли.
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нафік їй демократія, вона ж у рашці живе, там демократії не буває.
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Бггг)))) зебанаты шмонают левые банки, чтоб бенин долг покрыть для МВФ... зебилы, вы там корой еще сраку не подтираете? А то нам, порохоботам, вас зубожилых уже жалко...
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"Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн, - Finbalance" Отака фігня, малята
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Суд взял под домашний - звучит как насмешка. Судья к себе домой что ли подозреваемого к себе забрал? Или все такие подозреваемого отправили с работы домой отдыхать?
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Такі мягенькі запобіжні заходи від Антикорупційного суду, за великі відстібування мабуть.
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