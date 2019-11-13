EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1345  62
Матеріали за темою:
Все про:земельна реформа (85) Міністерство соціальної політики (353) Соколовська Оксана (21)

 Лише 10% власників землі готові її продати, інші планують на ній продовжити працювати, - міністерка Соколовська

Не держава має вирішувати - продавати українцям свою землю чи ні. Лише 10% власників готові продати свою землю. Решта - планують продовжити працювати на ній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська.

"Цю реформу протягом майже 20 років активно саботують ті, хто зацікавлені, щоб ринок і далі продовжував працювати в тіні, щоб фермери за копійки, а іноді навіть за мішок зерна здавали в оренду свій пай. Щоб контракти оренди на 49 років, вважайте, що це фактично продаж - були нормою", - заявила міністерка.

За словами Соколовської, мораторій не дає можливості ринку розвиватися.

"Наша команда виступає за те, щоб держава якомога менше втручалася в життя людей.
Не держава має вирішувати — продавати українцю свою землю чи ні. Лише 10% власників готові продати свою землю. Решта — планують працювати на своїй землі", - зазначила Соколовська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голосування за проєкт закону про ринок землі призведе до розколу в Раді, а завтра - до розколу в Україні, - Рахманін

Міністерка підкреслила, що ліберальний ринок - це інвестиції, нові робочі місця, нові технології і виходи на інші ринки, гідні і офіційні заробітні плати для громадян.

"Наша команда підтримує цю реформу в інтересах українців!" - підсумувала Соколовська.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Лише 10% власників землі готові її продати, інші планують на ній продовжити працювати, - міністерка Соколовська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159392
 
 
 Топ коментарі
 
У этого министра больная голова ,завтра ье селяне которые не планируют продавать землю проснутся и узнают ,что они её уже продали а особо нехотящим приедут крепкие ребята с АК и всё популярно объяснят ! СНАЧАЛА ЗАКОНЫ И НОРМАЛЬНАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА а потом ВСЕ разговоры о продаже земли !!!
 показати весь коментар
 
...чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай.

Эта ТП хоть понимает, кто такие фермеры? Это не те, кто сдает землю в аренду, а как раз те, кто на ней работают. Зашкал идиотизма...
Зе - это таки диагноз.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У цьому питанні корисним для нас може бути ізраїльський досвід. Там у приватній власності громадянин може мати незначну площу угідь. Уся інша земля - державна. Вона надається користувачам на правах оренди терміном до 50 років.
Якщо громадянин Ізраїлю закінчив аграрний вуз та прагне займатися сільськогосподарським виробництвом, то за сприятливих для нього обставин він отримає землю в оренду не більш ніж на 50 років.
Якщо його діти бажають продовжити батьківську справу, вони матимуть таку ж можливість взяти в оренду землю, яку обробляв їх батько.
 показати весь коментар
 
 
Соколовська не знає які кабальні умови оренди підписують агрохолдинги з орендодавцями і що відібрати цю землю в агрохолдингів при введенні приватної власності на землю буде неможливо! Фактично незаконними рішеннями судів всі ці паї стануть власністю агрохолдингів і всі селяни лишаться без землі! Тому Соколовській потрібно думати перш ніж робити заяви! В країні де відсутня судова влада, де будь які рішення судів можна купити за гроші - давати парво на продаж землі це самовбивство! Рішеннями судів та діями чорних реєстраторів вся земля перейде в руки мафії та міжанродних кримінальних угрупувань (в більшості російських).
 показати весь коментар
 
 
Давні римляни з приводу причин важливих подій завжди наголошували: треба з'ясуваити, кому це вигідно. Чи щирими є ті урядовці, які нав'язують суспільству думку, що для покриття бюджетних проблем нам слід негайно продати один мільйон гектарів вітчизняного надбання?
 показати весь коментар
 
 
Ну та земля уже по факту и так в руках этих агрохолдингов, причем вполне легально - через кабальный договор аренды. Им нет смысла напрягаться, покупать судей, регистраторов, бандитов. Их и сейчас все устраивает.
 показати весь коментар
 
Ці умови оренди землі можна змінювати законодавчо, щоб у агрохолдингів не було кабальних угод з власниками паїв. А якщо з'явиться приватна власність на землю - тоді кінець, ми вже ніколи не наведемо порядок в Україні! Земля буде вкрадена, перепродана кілька разів і повернути її власникам вже не буде жодної можливості!
 показати весь коментар
 
 
Закон обратной силы не имеет - старые договора будут продолжать действовать. А они обычно на длительный срок заключались.
 показати весь коментар
 
Старі угоди будуть переоформлені відповідно до нових вимог діючого законодавства України! В цьому немає проблеми! Всі кабальні умови з цих договорів будуть викреслені, буде типовий договір оренди землі, на сайті мінюсту, який будуть підписувати всі орендарі!
 показати весь коментар
 
 
Це відноситься лише до нових угод. Старі угоди розірвати може тільки суд. Якщо держава почне на рівні законів розривати існуючі угоди - таку державу інвестори будуть обходити десятою дорогою.
 показати весь коментар
 
Ні, абослютно не так! Що це Ви таке собі вигадуєте? Законодавець має право змінювати законодавство в будь який час, а всі суб'єкти господарювання мають негайно приводити у відповідність до діючого законодавства України свої правові відносини!
 показати весь коментар
 
 
...чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай.

Эта ТП хоть понимает, кто такие фермеры? Это не те, кто сдает землю в аренду, а как раз те, кто на ней работают. Зашкал идиотизма...
Зе - это таки диагноз.
 показати весь коментар
 
 
Давні римляни з приводу причин важливих подій завжди наголошували: треба з'ясуваити, кому це вигідно. Чи щирими є ті урядовці, які нав'язують суспільству думку, що для покриття бюджетних проблем нам слід негайно продати один мільйон гектарів вітчизняного надбання?
 показати весь коментар
 
У этого министра больная голова ,завтра ье селяне которые не планируют продавать землю проснутся и узнают ,что они её уже продали а особо нехотящим приедут крепкие ребята с АК и всё популярно объяснят ! СНАЧАЛА ЗАКОНЫ И НОРМАЛЬНАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА а потом ВСЕ разговоры о продаже земли !!!
 показати весь коментар
 
 
Совершенно верно,если не хочешь продавать - не продавай,но не мешай это делать соседу.
 показати весь коментар
 
 
Це у голові цієї школярки. На ринок вийдуть гравці, які такі школярські фантазії раком нагнуть.
 показати весь коментар
 
 
А чому вона вирішила, що паї у нас здаються за мішок пшениці. Мої родичі за 2018 щось чи 5 чи 7 тис. грн за пай отримали...

Все залежить від порядності фермера-орендатора та наявності/відсутності конкуренції кількох фермерів у одному селі...
 показати весь коментар
 
 
У нас платят 12000 за пай, но правда это 60 км от Киева где идеальный чернозем
 показати весь коментар
 
Не государство должно решать - продавать украинцам свою землю или нет.

--------------------
вот пусть и не решает, а у народа спросит.
 показати весь коментар
 
 
Кто хотел продать землю, те уже пооформляли на нее договора аренды на 50 лет с правом наследования и получили за это деньги. Остальные вряд ли будут сильно спешить. Глупо на старте рынка продавать то, что в ближайшее время сильно подорожает.
 показати весь коментар
 
А кто Вам сказал, что сильно подорожает? В любой стране мира, можно устроить - сильное удешевление.
 показати весь коментар
 
Потому, что земля - хороший актив, постоянно генерирующий прибыль. Но при мутных полулегальных схемах вкладываться в него опасно - можно остаться и без земли и без денег. Эти риски снижают стоимость актива и вообще желание инвесторов с ним связываться.
 показати весь коментар
 
только не за бусы - а за полноценные денежные знаки - знаю плавали и так было
 показати весь коментар
 
она давно распродана и сдается в оренду агрохолдингам - хватит забивать баки поппулистскими гаслами
 показати весь коментар
 
Земля не повинна бути мертвим вантажем на шиї фермерів. Хочеш продай, купи передай у спадок, здай в оренду. Самому шкода родичів у селі які за копійки або пару мішків зерна здавали землю аграріям, які явно не бідують.Просто у багатьох селян не було вибору - здати в оренду за копійки, або земля заросте бур'яном бо вони не мають змоги її обробити!
 показати весь коментар
 
 
как-то потерялись в суе слова презЕдента про референдум... или он пошутковал опять?
 показати весь коментар
 
"Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю"

А кого спрашивали? Тебе ли землей заниматься? Ты кто? А, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. Так займись социальной политикой! Пенсам и льготникам пришли платежки по полной... А компенсации нет! Может быть, потом, половину, когда-нибудь отдадут. Вчера зашел в Ощад. И что там по поводу возврата средств? Круглые, удивленные глазики! Ниче не знаем!
 показати весь коментар
 
Да что вы все ерунду мелете,половина земли уже давно давным продана это вам любой сельский житель подтвердит,живут в своих городах как на других планетах.. Только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют на ней продолжить работать, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 4810
 показати весь коментар
 
Простите, а кто конкретно, проводил официальный опрос этого населения?! Только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют на ней продолжить работать, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 7167
Где, кто, когда и с кем? Понятно, что украинцы народ, доверчивый и купиться.Рано или поздно - купиться полностью. Простите за банальность - денег столько, что не хватит Украины.
 показати весь коментар
 
Деталі: Згідно з результатами опитування, лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися.
Опитування від 8 жовтня 2019...

73% - знайома цифра))
 показати весь коментар
 
Весь вопрос не в тех, кто готов продать, а в тех, кто способен купить.
 показати весь коментар
 
Под верховной радой бабушка за 200 грн стоит и топит за рынок земли афериста Зеленского.

Корреспонденты её спрашивают, а она говорит, шо у неё пол-гектара земельки и она хочет зубы вставить, лекарства купить, чтобы дуба не дать и готова кому угодно скинуть землю. Пздц😎
 показати весь коментар
 
Скинуть она может хоть прям сейчас. На olx.ua даже раздел соответствующий есть.
 показати весь коментар
 
Дивны дела твои, Господи... Какие то нехорошие(очень-очень нехорошие) люди сбросили главе фракции "Голос" записи переговоров Вовы и Вакарчука и они обсуждали не репертуар следующего концерта и Рахманин срочно увел в кулуары группу нардепов.....

Оказывается протесты против продажи земли финансирует Коломойский !

Да... У Вовы совсем плохи дела если до такого доходит...
 показати весь коментар
 
Тю, а тут казали шо це Юлька мутить воду.
 показати весь коментар
 
Який процент українців має землю, а який ні? Земля належить всьому народу і потрібно знати думку всіх, а не тільки пайщиків.
 показати весь коментар
 
Я о том же! "Не государство должно решать - продавать украинцам свою землю или нет."

Сначала раздайте БЕСПЛАТНО ВСЕМ, оставшиеся 17 млн "государственной земли с/х назначения" , а потом МЫ подумаем!
 показати весь коментар
 
 
Хм, ну трындеть не мешки ворочать. Тем более за свои слова все равно ответственности не несут.
 показати весь коментар
 
"Хитра срака пердить тихо, а смердить - на все село"©
Да, очень даже может быть, что и 10%. Но никогда не поздно утнуть какую-нибудь пакость, типа, поднять ставку земельного налога и желающих сразу станет больше. Да мало ли, умеючи.
 показати весь коментар
 
Питання номер один в Україні - не перетворення землі на товар, а відновлення приватного господаря на землі. Саме за відновлення в Україні шанобливого ставлення до селянина та до землі праця на ній стане не лише прибутковою, але й престижною та перспективною.
 показати весь коментар
 
Судя по комментариям те кто за продажу земли уже к "Бентли" прицениваются.
 показати весь коментар
 
мені б вистачило 6-7-8- т.дол. за мій пай ))
 показати весь коментар
 
я входжу до числа 10%
продам свій пай відразу , без вагань (за гарну ціну звісно)))
 показати весь коментар
 
Деталі: Згідно з результатами опитування, лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися.
Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг"
 показати весь коментар
 
Не поширюй фейки... У КНДР чи Венесуелі не можна купити НІЯКУ землю, а у нас не продають ТІЛЬКИ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ!

6-10 соток під хату за містом чи дачу ти цілком можеш купити, причому ЗАКОННО. Головне, щоб у призначенні це була не сільськогосподарська земля. Причому, точно такі самі правила в Канаді (там 94% землі державна) і Ізраїлі (там 92%)
 показати весь коментар
 
 
Тому шо, там історично сформувалися власники землі і у них ніхто і ніколи не відбирав землю у державну власність, як Сов'єти відбирали під колгоспи.
 показати весь коментар
 
Коли продають хати в селі, то продають їх із землею під ними? Невже так важко мозок увімкнути і на фейки не вестися.
 показати весь коментар
 
Landlord проаналізував, де в Європі найдешевші та найдорожчі землі сільгосппризначення)


А ти написав, що у нас ВСІ землі не продаються... І це фейк! Бо усі котеджі, дачі, хатки і тд продаються ТІЛЬКИ разом із землею, на які вони стоять!




 показати весь коментар
 
я не писав, що у нас все не продається. тут взагалі мова іде тільки про Сільгоспземлі, невже не зрозуміло???
добре з тої мапи можна виключити кндр, венесуелу.)) залишимось ми-ідіоти, куба, і таджики.
так краще? ))))
 показати весь коментар
 
І Канада, Ізраїль, Японія, і ще низка країн, де можна купити змлю під будівництво, але не під сільське господарство
 показати весь коментар
 
Молодцы Зедебилы и дебилы 73% продадут вашу Земельку детям Авраама. Вместо земли получите игрушку и будете батрачить или вообще нахер Вас пошлют. Если хохлы ума у Вас нет то не купишь и воевать не надо будет за землю. Поздравляю Вас племя папуасов
 показати весь коментар
 
 
() % значить не хочуть продавати. Ну нічого, у тих, хто її захоче купити є і праски і паяльники.
 показати весь коментар
 
 
ну чому укри такі тупі. Ринок землі - це можливість купити землю. КУПИТИ. І якщо укри купують землю, а вони будуть купувати, тільки дай, вони нікому ніколи її не віддадуть. Усі держави стоять на тому, що землевладці захищають свої володіння. а тупість українців - це диво дивське. ми справді такі тупі?
 показати весь коментар
 
 
Пройдисвіти порівнюють с\г землі з квартирками, але в Україні ніколи не заборонялося продавати ділянки відведені під житло, які відійшли у приватну власність разом з квартирами. Сільськогосподарські землі це, засоби промислового виробництва продукції, а не місце для проживання. Інше використання с/г земель заборонене законом, ви на ньому не збудуєте житло.
 показати весь коментар
 
Ну да, это они добровольно не собираются продавать, но можно-же и вынудить .... помнится эту фигню ,которую всем раздавал Пинзеник, тоже никто не собирался продавать, и где она сейчас?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору