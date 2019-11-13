 Лише 10% власників землі готові її продати, інші планують на ній продовжити працювати, - міністерка Соколовська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська.
"Цю реформу протягом майже 20 років активно саботують ті, хто зацікавлені, щоб ринок і далі продовжував працювати в тіні, щоб фермери за копійки, а іноді навіть за мішок зерна здавали в оренду свій пай. Щоб контракти оренди на 49 років, вважайте, що це фактично продаж - були нормою", - заявила міністерка.
За словами Соколовської, мораторій не дає можливості ринку розвиватися.
"Наша команда виступає за те, щоб держава якомога менше втручалася в життя людей.
Не держава має вирішувати — продавати українцю свою землю чи ні. Лише 10% власників готові продати свою землю. Решта — планують працювати на своїй землі", - зазначила Соколовська.
Міністерка підкреслила, що ліберальний ринок - це інвестиції, нові робочі місця, нові технології і виходи на інші ринки, гідні і офіційні заробітні плати для громадян.
"Наша команда підтримує цю реформу в інтересах українців!" - підсумувала Соколовська.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.
Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.
Якщо громадянин Ізраїлю закінчив аграрний вуз та прагне займатися сільськогосподарським виробництвом, то за сприятливих для нього обставин він отримає землю в оренду не більш ніж на 50 років.
Якщо його діти бажають продовжити батьківську справу, вони матимуть таку ж можливість взяти в оренду землю, яку обробляв їх батько.
Эта ТП хоть понимает, кто такие фермеры? Это не те, кто сдает землю в аренду, а как раз те, кто на ней работают. Зашкал идиотизма...
Зе - это таки диагноз.
Все залежить від порядності фермера-орендатора та наявності/відсутності конкуренції кількох фермерів у одному селі...
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вот пусть и не решает, а у народа спросит.
А кого спрашивали? Тебе ли землей заниматься? Ты кто? А, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. Так займись социальной политикой! Пенсам и льготникам пришли платежки по полной... А компенсации нет! Может быть, потом, половину, когда-нибудь отдадут. Вчера зашел в Ощад. И что там по поводу возврата средств? Круглые, удивленные глазики! Ниче не знаем!
Где, кто, когда и с кем? Понятно, что украинцы народ, доверчивый и купиться.Рано или поздно - купиться полностью. Простите за банальность - денег столько, что не хватит Украины.
Опитування від 8 жовтня 2019...
73% - знайома цифра))
Корреспонденты её спрашивают, а она говорит, шо у неё пол-гектара земельки и она хочет зубы вставить, лекарства купить, чтобы дуба не дать и готова кому угодно скинуть землю. Пздц😎
Оказывается протесты против продажи земли финансирует Коломойский !
Да... У Вовы совсем плохи дела если до такого доходит...
Сначала раздайте БЕСПЛАТНО ВСЕМ, оставшиеся 17 млн "государственной земли с/х назначения" , а потом МЫ подумаем!
Да, очень даже может быть, что и 10%. Но никогда не поздно утнуть какую-нибудь пакость, типа, поднять ставку земельного налога и желающих сразу станет больше. Да мало ли, умеючи.
продам свій пай відразу , без вагань (за гарну ціну звісно)))
Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг"
http://www.radiolemberg.com/media/k2/items/cache/52853a6866b96048c57c794f902cc0d2_XL.jpg
6-10 соток під хату за містом чи дачу ти цілком можеш купити, причому ЗАКОННО. Головне, щоб у призначенні це була не сільськогосподарська земля. Причому, точно такі самі правила в Канаді (там 94% землі державна) і Ізраїлі (там 92%)
чому не брати приклад з бельгії чи швейцарії чи італії??
чи це фейк?
https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-z-koho-ukraini-braty-pryklad/
А ти написав, що у нас ВСІ землі не продаються... І це фейк! Бо усі котеджі, дачі, хатки і тд продаються ТІЛЬКИ разом із землею, на які вони стоять!
добре з тої мапи можна виключити кндр, венесуелу.)) залишимось ми-ідіоти, куба, і таджики.
так краще? ))))