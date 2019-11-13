 До справи "ВіЕйБі Банку" можуть бути причетні понад 15 осіб, - НАБУ

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
"НАБУ та САП повідомили 8 особам, серед яких — чинні та колишні посадовці НБУ, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку", — про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн. Ці кошти НБУ надав "ВіЕйБі Банку" у 2014 році як стабілізаційний кредит, оскільки фінансова установа перебувала у скрутному становищі. Однак за 40 днів з моменту виділення цих коштів НБУ визнав банк неплатоспроможним. Слідство встановило, що до реалізації схеми із заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб. Вісьмом з них вже повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ повідомили, що слідство встановило:
- звіти про оцінку нерухомості, під заставу якої "ВіЕйБі Банк" отримав кредит, підробили;
- "ВіЕйБі Банк" отримав від НБУ 1,2 млрд грн кредиту під заставу майна, реальна вартість якого не перевищувала 73 млн грн. Це встановлено експертизами, проведеними в межах досудового розслідування;
- слідство має докази, що посадовці НБУ, ухвалюючи рішення про надання 1,2 млрд грн кредиту, знали про вищезгадані факти;
- рішення про надання кредиту НБУ ухвалив з порушенням вимог законодавства, проігнорувавши той факт, що "ВіЕйБі Банк" не надав необхідний пакет документів, серед яких – програми фінансового оздоровлення;
- топпосадовці НБУ були обізнані про завищену в рази вартість майна, що передавалося в заставу як гарантія видачі стабілізаційного кредиту;
- на момент видачі стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банк" вже мав заборгованість перед НБУ по кредитам рефінансування на суму понад 3 млрд грн, по яких мав прострочену заборгованість по сплаті відсотків на суму 50 млн грн.
- рішення про видачу стабілізаційного кредиту було прийнято після відвідування власниками та керівництвом "ВіЕйБі Банку" топпосадовців НБУ;
- слідство має докази, що екстоппосадовець НБУ повідомив підлеглих про рішення щодо надання кредиту "ВіЕйБі Банку" до того, як той офіційно подав необхідні для цього документи;
- увесь процес отримання стабілізаційного кредиту завершили дуже швидко – в проміжку часу, впродовж якого ця особа була в.о. голови НБУ;
- слідство не виключає притягнення до відповідальності й інших членів правління, які ухвалювали колегіальне рішення.
Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку, члену Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендпартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн. За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард".