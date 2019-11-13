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 Політика України
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 Із 2020 року повістки про виклик підозрюваного публікуватимуть в "Урядовому кур'єрі"

Кабмін визначив друкований засіб масової інформації, в якому в 2020 році розміщуватимуться повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Судової влади України.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 6 листопада 2019 року №1033-р "Про друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому в 2020 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи" визначив газету "Урядовий кур’єр" друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2020 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159384
 
 
 Топ коментарі
 
Так тепер "Урядовий кур"єр" буде випускатись у вигляді книжки?
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😆це тепер усім треба виписувати цю газету щоб не пропустити виклик...
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Це як Луцик колись викликав на допити перед камерами.
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😆це тепер усім треба виписувати цю газету щоб не пропустити виклик...
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ДА ВСЕ КАК КЛАЛИ НА ВАШИ ПОДОЗРЕНИЯ, ТАК И ДАЛЬШЕ БУДУТ КЛАСТЬ ПРИБОРЫ. Вы начните из воров наконец-то кого-нибудь садить. Скоро на дверях квартир будете развешивать. Клоуны.
С 2020 года повестки о вызове подозреваемого будут публиковаться в "Урядовом курьере" - Цензор.НЕТ 1448
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Так тепер "Урядовий кур"єр" буде випускатись у вигляді книжки?
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"Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду."

"Урядовый курьер" будет желтой прессой?
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Надеюсь в первьіх номерах урядового курьера 2020 прочитать про вьізовьі сопли, богдана, портнова с беней и всей зеленой шобльі-нечести
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Це вже діджіталізація і держава в смартфоні фсьо?
Читай газету, кіна не буде?)
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Ну а что?! Хорошее подспорье для ФСБ РФ и наших "антикорупционеров",типа Аваковских "Азова" и "нац. дружин"!!!Ведь как раньше было...надо было узнавать у продажного ГБРщика или СБУшника,когда прибудет туда на допрос российский враг или враг зелёных(типа Пороха) и только тогда посылать российских агентов из "Азова" кошмарить Пороха,за якобы "плохие" бронежелеты!!!!!!А теперь красота!!!...прочитал в Ур.курьере,когда например Пороха будут вызывать в ГБР и успеваеш качественно подготовиться к покушению или провокации на него!!!Да и "зелёной" СМИ тоже кайф-успевают придумать какую нибуть фуйню на вызываемого в силовые структуры...
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