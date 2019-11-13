 Із 2020 року повістки про виклик підозрюваного публікуватимуть в "Урядовому кур'єрі"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Судової влади України.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 6 листопада 2019 року №1033-р "Про друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому в 2020 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи" визначив газету "Урядовий кур’єр" друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2020 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин.

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