 Законопроєкт "реалістичний і без фантазій", - Арахамія назвав терміни ухвалення держбюджету на 2020 рік

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Мій прогноз, що ми десь там до 10-11 години вечора доопрацюємо і приймемо", - повідомив Арахамія.

Він зазначив, що проєкт держбюджету є "реалістичним, без фантазій, але є дуже велика ймовірність, що він буде переглянутий, з точки зору дохідної частини ...".

За його словами, не виключено, що після першого півріччя 2020 року закон про держбюджет буде переглянутий у бік великих витрат, оскільки дохідна частина повинна збільшитися за рахунок надходжень від отримання ліцензій на видобуток бурштину, легалізації грального бізнесу.

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Арахамія зазначив, що завтра, "ймовірність 90 відсотків", що бюджет на 2020 рік буде прийнятий остаточно, а не буде переноситися на третє читання.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 5 листопада передав до парламенту доопрацьований до другого читання проєкт держбюджету України на 2020 рік, який базується на оновленому прогнозі з ростом ВВП на 3,7%. Згідно з документом, доходи держбюджету становитимуть 1,094 трлн грн, витрати - 1,180 трлн грн, граничний рівень дефіциту - 94 млрд грн, граничний показник держборгу - 2,364 трлн грн.