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 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (701) ВР (6056) держбюджет (262) Арахамія (118)

 Законопроєкт "реалістичний і без фантазій", - Арахамія назвав терміни ухвалення держбюджету на 2020 рік

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що в четвер закон про державний бюджет на 2020 рік буде ухвалено до 22-23 години.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Мій прогноз, що ми десь там до 10-11 години вечора доопрацюємо і приймемо", - повідомив Арахамія.

Він зазначив, що проєкт держбюджету є "реалістичним, без фантазій, але є дуже велика ймовірність, що він буде переглянутий, з точки зору дохідної частини ...".

За його словами, не виключено, що після першого півріччя 2020 року закон про держбюджет буде переглянутий у бік великих витрат, оскільки дохідна частина повинна збільшитися за рахунок надходжень від отримання ліцензій на видобуток бурштину, легалізації грального бізнесу.

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Арахамія зазначив, що завтра, "ймовірність 90 відсотків", що бюджет на 2020 рік буде прийнятий остаточно, а не буде переноситися на третє читання.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 5 листопада передав до парламенту доопрацьований до другого читання проєкт держбюджету України на 2020 рік, який базується на оновленому прогнозі з ростом ВВП на 3,7%. Згідно з документом, доходи держбюджету становитимуть 1,094 трлн грн, витрати - 1,180 трлн грн, граничний рівень дефіциту - 94 млрд грн, граничний показник держборгу - 2,364 трлн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159383
 
 
 Топ коментарі
 
Арахамия, зеленский, богдан,... Что ни рожа - то стёб природы. Не устаю благодарить наше быдло всеподавляющее большинство за этот бесплатный цирк уродов.
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На каждом фото у него рожа дегенерата.
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Щоб виконати бюджет треба або кредит МВФ або продати землю... або повернути вкадені Коломойським, Зеленським та іншими гроші в Україну - це близько 15 млрд.дол.
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Арахамия, зеленский, богдан,... Что ни рожа - то стёб природы. Не устаю благодарить наше быдло всеподавляющее большинство за этот бесплатный цирк уродов.
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Просто нарід ніколи не читав праці Ломброзо. Законопроєкт "реалістичний і без фантазій", - Арахамія назвав терміни ухвалення держбюджету на 2020 рік - Цензор.НЕТ 8396
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Ломброзо в гробу ворочается от мысли, сколько интересного он мог бы наисследовать о народе, избирающем себе в предводители таких макак.
А вот Дарвин, наверно, порадовался бы, он бы мог усмотреть в этом доказательство происхождения людей от обезьян, имея в качестве примеров и те народы, которые, предположительно, произошли от обезьян, и те, которые пока только с переменным успехом начинают происходить.
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Зараз живемо по Гросіному бюджету. Побачимо яке пакращення намутили ви.
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ара-хам-ія.
віслючок, який поставлений для озвучування "хотелок" бородатої бабусі
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І що ж нового в тому бюджеті, що він може бути якимось нереалістичним? Що у тому бюджеті прогресивного, окрім голих цихр і великого бажання його попиляти?
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Бюджет можно назвать коротко - 40 оттенков зеленого...
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