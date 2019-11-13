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 Політика України
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 "Закон сирий, за нього не варто голосувати в першому читанні", - Верещук про законопроєкт щодо ринку землі

Нардепка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук каже, що не голосуватиме за законопроєкт про ринок землі, бо вважає його недопрацьованим.

Про це вона повідомила журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ

"Це моя суб'єктивна думка - закон сирий, за нього не варто голосувати в першому читанні. Я утримаюся", - сказала Верещук.

На запитання про те, скільки "слуг народу" також виступають проти законопроєкту, вона відповіла: "Я не знаю, я не обговорювала з колегами настільки глибоко, але ті колеги, які є моїми сусідами - не готові голосувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мораторій на продаж землі порушує Конвенцію з прав людини, - Малюська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159382
 
   
 Топ коментарі
 
Беня и Ко скупят землю в кредит, для этого и 4 млрд в бюджет заложили, за копейки, потом опустят гривну и вернут тот паршивый кредит. Хозлы как всегда будут в жопе
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Вам же сказали що зендер-команда вирішує питання в процесі їх постановки, про стратегію ніхто не має гадки - одні тактики на рівні прапорщиків речового складу.
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Если бы так рассуждала, когда замуж выходила - до сих пор бы в девках сидела "Закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении", - Верещук о законопроекте по рынку земли - Цензор.НЕТ 9873
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Как известно выйти замуж не напасть - каб за мужем не пропасть.
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инстинкт самосохранения никто не отменял
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більшість ринків в Україні закінчуються найбільшими панами Європи, як епіцентр, ахметов чи фірташ. То й ринок землі завершиться не чим іншим, як найбільшими землевласниками з найбіднішої країни голодранців. Україні то користі не принесе за олігархічної структури суспільства. Ніяких програм розвитку нема. Це жидовська дурня, по схемі жида пройдисвіта Іосіфа єгипетського.
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Вам же сказали що зендер-команда вирішує питання в процесі їх постановки, про стратегію ніхто не має гадки - одні тактики на рівні прапорщиків речового складу.
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Беня и Ко скупят землю в кредит, для этого и 4 млрд в бюджет заложили, за копейки, потом опустят гривну и вернут тот паршивый кредит. Хозлы как всегда будут в жопе
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Нормально так отбомбились, падлы включили заднюю передачу
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Она полная дура, для того и голосуют в первом чтении чтоб был возможность доработать и внести поправки ко второму.
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Папір закону сируватий - треба просушити.
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Лучше другим путем, доработать, увидеть результат доработки, а потом голосовать.
Так надежнее.
А то вон спортсмену Беленюку обещали-обещали повысить зарплаты, в частности, тренерам ДЮСШ. А потом кинули. Не по-пацански.
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Интересно девки пляшут. И они еще гонят волну на прежнюю власть, и мечтают о договренностях с парашей? Да вы же полные импотенты, хотя мне это было понятно с самого начала...
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Декрет о земле (принят на заседании 26 октября, в 2 часа ночи)
1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные со всеми их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного Собрания.
3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом...
4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным Собранием должен повсюду служить следующий крестьянский наказ...
5) Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется.
- Отпечатано в «Правде» № 171 от 28 октября по ст. ст. 1917 годаПрошло всего 102 года...
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то есть как єто не будет голосовать . с ума сошла ? идти против линии партии "Закон сирий, за нього не варто голосувати в першому читанні", - Верещук про законопроєкт щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 2440
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Ключевая фраза - Это мое субъективное мнение
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За распродажу украинской земли как за геноцид украинского народа - расстрел!
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Для начала нужно навести порядок в земельном кадастре..там пипец.. впрочем как и в БТИ..а разрекламированные центры админуслуг это сборище дилетантов и просто идиотов..
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В єдиному пориві оппоблок і свобода протестують. Є над чим задуматись патріотам.
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Ты ***** должна была воздерживаться при голосовании за кассовые аппараты малому бизнесу,потому что это был наглый обман избирателей,а продолжать людям запрещать продавать свою собственность - это значит работать на тех,кто сегодня арендует земли у украинцев за пару мешков зерна.
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Я не вернусь в страну без рынка земли. Замки на песке стройте без меня.
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Рынок земли - правильный ход. Но возникает вопрос, вопрос почему Зе так рвет вперед с ним?
Ответ прост.
Экономика Украины сползает в пропасть. Кредита МВФ под 2% нет, есть деньги под облигации в 16%. Наполняемость бюджета падает, инвестиции разбегаются и новых не предвидится, а еще надо Коломойскому "долги" отдать, итого если ничего не произойдет, то в 2020 наступит финансовый коллапс.
надо срочно искать где быстро взять денег. ФОПы? Да, но этого мало. Нужно сразу и много!
И вот оно решение - рынок земли! Одномоментно наполнить казну деньгами, этого хватит год-два продержаться. Ну а потом, когда деньги от земли будут "проедены", финансовый коллапс таки наступит. Но это будет нескоро, к тому времени "придумаем" что-то новое, или же как Янык, спровоцируют Майдан и спихнут все на "революцию".
Вывод: продажа земли - ключ для выживания Зе и его коМанды. Если они не смогут протолкнуть закон - в 2020 их снесут.
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"Закон сирий, за нього не варто голосувати в першому читанні", - Верещук про законопроєкт щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 9719"Закон сирий, за нього не варто голосувати в першому читанні", - Верещук про законопроєкт щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 8798

Голод в Аргентине после продажи земли и, как следствие, падение национальной валюты.
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Статья на Радио Свобода о "прекрасном" земельном законе.


Радіо Свобода
@radiosvoboda
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1 год
Земельна реформа: іноземний інвестор зі своїми цивілізованими пропозиціями буде зайвим на цьому прокремлівському «святі життя».


"Земельна реформа: аграрні комбінатори зароблять великі гроші (огляд преси)."

https://www.radiosvoboda.org/a/30266987.html
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Пройдисвіти порівнюють с\г землі з квартирками, але в Україні ніколи не заборонялося продавати ділянки відведені під житло, які відійшли у приватну власність разом з квартирами. Сільськогосподарські землі це, засоби промислового виробництва продукції, а не місце для проживання.
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Ця Шмата з Рави Руської засланий козачок демутатом Козаком в "СН". Очі бачили що брали в свою партію!!! Згадайте ,як її розкручували перед виборами канали Медведчука!!!
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