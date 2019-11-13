 "Закон сирий, за нього не варто голосувати в першому читанні", - Верещук про законопроєкт щодо ринку землі

Про це вона повідомила журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ

"Це моя суб'єктивна думка - закон сирий, за нього не варто голосувати в першому читанні. Я утримаюся", - сказала Верещук.

На запитання про те, скільки "слуг народу" також виступають проти законопроєкту, вона відповіла: "Я не знаю, я не обговорювала з колегами настільки глибоко, але ті колеги, які є моїми сусідами - не готові голосувати".

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