 "Закон сирий, за нього не варто голосувати в першому читанні", - Верещук про законопроєкт щодо ринку землі

Про це вона повідомила журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ
"Це моя суб'єктивна думка - закон сирий, за нього не варто голосувати в першому читанні. Я утримаюся", - сказала Верещук.
На запитання про те, скільки "слуг народу" також виступають проти законопроєкту, вона відповіла: "Я не знаю, я не обговорювала з колегами настільки глибоко, але ті колеги, які є моїми сусідами - не готові голосувати".
Так надежнее.
А то вон спортсмену Беленюку обещали-обещали повысить зарплаты, в частности, тренерам ДЮСШ. А потом кинули. Не по-пацански.
1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные со всеми их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного Собрания.
3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом...
4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным Собранием должен повсюду служить следующий крестьянский наказ...
5) Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется.
- Отпечатано в «Правде» № 171 от 28 октября по ст. ст. 1917 годаПрошло всего 102 года...
Ответ прост.
Экономика Украины сползает в пропасть. Кредита МВФ под 2% нет, есть деньги под облигации в 16%. Наполняемость бюджета падает, инвестиции разбегаются и новых не предвидится, а еще надо Коломойскому "долги" отдать, итого если ничего не произойдет, то в 2020 наступит финансовый коллапс.
надо срочно искать где быстро взять денег. ФОПы? Да, но этого мало. Нужно сразу и много!
И вот оно решение - рынок земли! Одномоментно наполнить казну деньгами, этого хватит год-два продержаться. Ну а потом, когда деньги от земли будут "проедены", финансовый коллапс таки наступит. Но это будет нескоро, к тому времени "придумаем" что-то новое, или же как Янык, спровоцируют Майдан и спихнут все на "революцию".
Вывод: продажа земли - ключ для выживания Зе и его коМанды. Если они не смогут протолкнуть закон - в 2020 их снесут.
Голод в Аргентине после продажи земли и, как следствие, падение национальной валюты.
Радіо Свобода
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1 год
Земельна реформа: іноземний інвестор зі своїми цивілізованими пропозиціями буде зайвим на цьому прокремлівському «святі життя».
"Земельна реформа: аграрні комбінатори зароблять великі гроші (огляд преси)."
https://www.radiosvoboda.org/a/30266987.html