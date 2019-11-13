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 Політика України
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Все про:арешт (1025) НБУ (526) Шульга Алла (1)

 Суд заарештував ексглаву банківського нагляду НБУ Шульгу у справі VAB Банку з можливістю виходу під заставу в 15 млн грн

Вищий антикорупційний суд пізно ввечері у вівторок обрав запобіжний захід ексдиректорці гендепартаменту банківського нагляду Аллі Шульзі у справі про стабкредит VAB Банку у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.

Суд також визначив як альтернативу внесення застави в розмірі 15 млн грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Детективи НАБУ 11-12 листопада повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови НБУ Олександру Писаруку, члену ради НБУ Миколі Каленському та Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

Крім них, про підозру було повідомлено ще п'ятьом: голові наглядової ради і заступнику глави правління VAB Банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних з власниками банку. Правоохоронці повідомили, що проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

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НБУ в листопаді 2014 років через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159381
 
 
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Зараз почуємо від петіних прихильників на тутешньому форумі потужну солодкоголосу мантру про репресії й терор в Україні після 21-го квітня .
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4 ноября Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к "Приватбанку", ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" (в деле №910/12787/17) и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между "ПриватБанком" и ответчиками в 2006-2016 годахИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3159358
Да какие там репрессии Вон глянь беня с 2006 года выдавал себе кредиты , а теперь суд признал их не законным и кинул приват , правда государственный теперь на сумму на несколько порядков выше
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Через 40 дней после предоставления миллиардного кредита НБУ признал банк банкротом и ликвидировал. А денюжки успешно попилили между Гонтаревой и остальными потужными, долю само собой занесли на самый верх. В итоге организатор спетляла в Лондон и прячется, а козлов отпущения повезут на Лукьяновку.
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4 ноября Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к "Приватбанку", ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" (в деле №910/12787/17) и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между "ПриватБанком" и ответчиками в 2006-2016 годахИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3159358
Я думаю и здесь гонтарева и ко виноваты
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Почему до сих пор ГПУ не подала запрос на экстрадицию Гонтаревой? Почему на ее имущество по всему миру не наложен арест? Суть этого дела очевидна как 5 копеек. А таких банков (получивших рефинанс и вывевших деньги в оффшоры) было с десяток. Именно из-за таких схем НБУ обесценилась гривна, а большинство граждан Украины потеряли 2/3 своих доходов.
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Наверное потому,что ГПУ знает цену состряпанным нею уголовным делам и не хочет позориться на весь мир.Эти дела - для 73% пипла,чтобы отвлечь внимание от очередного списания миллиардных долгов Игорь Валерьича перед Украиной.
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Забейся в будку, порохобот. Именно Запад и требует, чтобы Украина вместо выпрашивания очередных кредитов занялась возвратом разворованного рефинанса.
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вот прямо у нее в гараже лежали 15 лямов для будущих залогов...Люди, вы видите, что бюджет государства держится исключительно на "залогах"?
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