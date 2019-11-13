 Суд заарештував ексглаву банківського нагляду НБУ Шульгу у справі VAB Банку з можливістю виходу під заставу в 15 млн грн

Суд також визначив як альтернативу внесення застави в розмірі 15 млн грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Детективи НАБУ 11-12 листопада повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови НБУ Олександру Писаруку, члену ради НБУ Миколі Каленському та Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

Крім них, про підозру було повідомлено ще п'ятьом: голові наглядової ради і заступнику глави правління VAB Банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних з власниками банку. Правоохоронці повідомили, що проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

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НБУ в листопаді 2014 років через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.