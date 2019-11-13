 Голосування за проєкт закону про ринок землі призведе до розколу в Раді, а завтра - до розколу в Україні, - Рахманін

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це з трибуни парламенту заявив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Є питання до того законопроєкту, який внесено... спроба зараз поставити цей законопроєкт на голосування, абсолютно очевидно, призведе до розколу в Раді, а завтра - до розколу в країні. І тому найбільш мудрим рішенням буде абсолютно просте й очевидне - відкласти розгляд цього питання, спробувати знайти точки дотику, домовитися і вийти зі зваженим рішенням", - заявив Сергій Рахманін.
Він додав, що яке б рішення депутати не ухвалили 13 листопада щодо законопроєктів про ринок землі, це означатиме, що питання все одно буде поховане.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.
Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.
откуда у тебя такое право?
Вы не знаете элементарных вопросов и пытаетесь умничать.
Для нас, не має різниці хто буде вирощувати хліб на цій землі - дід Панас, чи Іван Михайлович, і навіть Лі кю АньЮ, якийсь (хоча я проти продажу іноземцям, але виключно із соціальних причин. потрібно дати фору нашим для старту), а у вас в голові, при продажу землі, відбувається її вивезення у вагонах. Тому почніть із власних мізків. Проблема там.
Земля буде продаватися - досить дурити народ! - точка!
Хтось продасть, хтось ні, фермер купить собі 100 чи 1000 га - тай буде гсопдарювати . Чого ти маєш йому забороняти купити собі земельки? . Ти хто така, щоби вирішувати за мене, що людині робити зі своїм майном?
у кого право? конкретно?
Откройте глаза уже!!!!!
Какой в Раде, нахрен, раскол? Всё ж наперёд известно - оппозиция погавкакает-погавкает и заткнётся - регламент кончится. Затем голосование с наперёд известным результатом. А несогласные могут идти целовать дупу Юзика. Если кто и может в этой схеме шо-нибудь поменять, то это только лохмандеи на улице, если разъерепенятся до нужной кондиции.