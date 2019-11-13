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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (6056) земельна реформа (85) Рахманін (21) Голос партія (92)

 Голосування за проєкт закону про ринок землі призведе до розколу в Раді, а завтра - до розколу в Україні, - Рахманін

Фракція "Голос" пропонує відкласти розгляд законопроєктів про відкриття ринку сільськогосподарської землі, щоб знайти виважене рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це з трибуни парламенту заявив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Є питання до того законопроєкту, який внесено... спроба зараз поставити цей законопроєкт на голосування, абсолютно очевидно, призведе до розколу в Раді, а завтра - до розколу в країні. І тому найбільш мудрим рішенням буде абсолютно просте й очевидне - відкласти розгляд цього питання, спробувати знайти точки дотику, домовитися і вийти зі зваженим рішенням", - заявив Сергій Рахманін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні є 12 тіньових способів обходу мораторію на продаж землі, - заступник міністра економіки Висоцький

Він додав, що яке б рішення депутати не ухвалили 13 листопада щодо законопроєктів про ринок землі, це означатиме, що питання все одно буде поховане.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159379
 
   
 Топ коментарі
 
Рынок земли не вводят в стране в которой не работает ни один закон, даже Конституция.
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в Израиле запрещена продажа земли, потому что умные евреи понимают, если запустит этот процесс, то в условиях военного противостояния с арабским миром после принятия этого преступного решения вся земля будет скуплена арабами за нефтедолларов Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и др. - и не будет больше Израиля!!! Тоже самое будет с Украиной после скупки земли за копейки Раской-педераской через подставных наших лиц "граждан" - коллаборантов!!!
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Опять обворуют народ как с ваучерами после распада СССР.
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У меня ни одна квартира, и дом есть, не надо так напрягаться, а то тоже диагноз как у SergTranscarpathian заработаешь. Ещё раз говорю- квартиры, дома можно настроить сколько угодно новых!!!! Плодородные земли новые не появляются!!!!! Их количество на Земле резко сокращается!!!!!
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почему ты отказываешь сельскому деду продать ссвою землю и поправить своё здоровье или подарить внукам на образование?
откуда у тебя такое право?
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ви не владеете вопросом - земля распайована уже 20 лет, и люди получили государственные акты на земельные участки.
Вы не знаете элементарных вопросов и пытаетесь умничать.
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Тот кто раздал вам эти бумажки аферисты. Но продать её вы всё равно не можете!!! Не имеете права!!! Значит она не ваша. Читайте Конституцию. Земля не товар! Точка!
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ви мене не обманюйте! -а от і ні , землі - товар. Ви коли продаєте свою хату - продаєте і земельну ділянку під нею.
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Под моим домом земля не относится к плодородным сельскохозяйственным, не переводите стрелки, это две большие разницы. Кроме того мне без разницы, я могу передать её в собственность государства, ничего для меня от этого не изменится.
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товар, чи ні це не питання дискусії, це питання того, що у вас в голові, і у що ви вірите.
Для нас, не має різниці хто буде вирощувати хліб на цій землі - дід Панас, чи Іван Михайлович, і навіть Лі кю АньЮ, якийсь (хоча я проти продажу іноземцям, але виключно із соціальних причин. потрібно дати фору нашим для старту), а у вас в голові, при продажу землі, відбувається її вивезення у вагонах. Тому почніть із власних мізків. Проблема там.
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Хлеб или рапс вам всё равно, я это знаю, поэтому хрен вам а не землю продавать.
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це байдуже орендарю, зараз. А ось власну землю, яку не на халяву дістав, а придбав, ніхто гробити рапсом не буде.
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коли віддають в розробку нафтові та газові свердловини, ви щось не протестували.
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Почему? Я против. И я за то, чтобы забрали всё у Бойко и прочих.
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ти проти всього проти, ти хочеш щоби був ссср
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Ваш дед сдаёт землю в аренду, получает деньги, а что с землёй творят ему насрать. То, что уничтожают её плодородие, выращивая рапс, загаживая пестицидами, этому делу по барабану. Это была большая ошибка со стороны государства. Надо все земли вернуть в гос. собственность. Как в Британии, например.
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это ты обосралась в дискуссии, вопросом не владеешь, несёшь ахинею.
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Ты мне не тыкай, я с тобой свиней не пасла, тыкай своему делу. Ишь ты как разволновались, упыри! Хрен вам а не землю!!!!
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поїж хріну - може полегшає.
Земля буде продаватися - досить дурити народ! - точка!
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Сельские алкаши собираются за бутылку продать золотые земли !!! Ваша земля - это 1метр на 2 ...не более!
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а це не твоє діло - це їх справа. Не такі наші люди дурні, щоби віддати свої за пляшку.
Хтось продасть, хтось ні, фермер купить собі 100 чи 1000 га - тай буде гсопдарювати . Чого ти маєш йому забороняти купити собі земельки? . Ти хто така, щоби вирішувати за мене, що людині робити зі своїм майном?
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а в кого? у народу немає права?
у кого право? конкретно?
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добре, я так розумію, що нехай далі на цій землі господарюють сільські алкаші?
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Я не проти, але для того, щоби було як у "Британії" потрібно виселити нахрен звідси українців і заселити "бритів"
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Я же написала что диагноз Вам поставили правильно....
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у вас є інше пояснення чому в Британії так, а у нас не так? Цікаво буде послухати.
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Вы верите в то что Тимошенко, Порошенко, Бойко, беспокоятся об украинцах?????
Откройте глаза уже!!!!!
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Вот гады!!! В Великобритании, например, даже земля под домами принадлежит исключительно королевству!!!! Никакой частной собственности на землю там нет!!!! И почему "реформаторы" не говорят о том, что всё, что находится в земле, всё недра, станут тоже частной собственностью толстосумов?!?!? Конституцию, сволочи читайте!!!! Украинцы окажутся в резервации. Кроме того в их "реформе" ничего не говорится о том что государство будет контролировать пользование землёй, её защиту от бесхозяйственности и снижения плодородности, от вывоза чернозёмного слоя, наконец, как это делали фашисты?!
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Ой, только не надо референдумов. После 74% за промокшанского тупицу, не верю я в мудрiсть народа. А если мудрости в данном вопросе и хватит, то, как посчитает результаты борзая шпана можно догадаться.
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"В сраці був, гімно видів"©
Какой в Раде, нахрен, раскол? Всё ж наперёд известно - оппозиция погавкакает-погавкает и заткнётся - регламент кончится. Затем голосование с наперёд известным результатом. А несогласные могут идти целовать дупу Юзика. Если кто и может в этой схеме шо-нибудь поменять, то это только лохмандеи на улице, если разъерепенятся до нужной кондиции.
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Пройдисвіти порівнюють с\г землі з квартирками, але в Україні ніколи не заборонялося продавати ділянки відведені під житло, які відійшли у приватну власність разом з квартирами. Сільськогосподарські землі це, засоби промислового виробництва продукції, а не місце для проживання.
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Прежде, чем открывать рынок надо во-первых покончить с мокальней, до того можно гарантировано предсказать, что мокши просто скупят за три копейки у людей. А во-вторых, решить с разделом земли честно. А то интересно получилось, украинские богатства вроде как народные, а достались только части населения. И дело не только в обделенных жителях городов, которым тыцьнули бумажку-ваучер в зубы и радуйся. А и в тех же сельских, например, есть знакомая, сельский учитель, никакого пая ни ей, ни мужу (тоже учителю) в свое время не досталось, как и работникам больницы того же села.
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