 Керівництво областей навчать проектного менеджменту, - радник прем'єра Голик

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook пише радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Це амбітне завдання. Непросте в адмініструванні, але, впевнений, все вийде". Впевненість Голика базується на його особистому досвіді, пов'язаному з його роботою радником у Дніпропетровській ОДА. Саме будівництво шкіл, садочків, стадіонів, а також доріг було основним напрямком Голика в Дніпропетровську. Сьогодні в уряді він також курирує будівництво об'єктів інфраструктури.

"... це те, що ми зробили в Дніпропетровській області. Власне, приклади, реалізовані нами, - школи, садочки та стадіони - і були сьогодні показані в презентації главам усіх ОДА", - пише Голик.

На думку радника прем'єра, головною складністю на шляху реалізації проекту буде саме відсутність досвіду у керівництва регіонів з утілення конкретних завдань в конкретні терміни, оскільки раніше зусилля розпорошувалися на численні дрібні й великі ремонти, а досвід будівництва об'єктів цілком був втрачений.

"Головне, почати, навчити всіх проектного менеджменту та впровадження кращих практик. Діти точно будуть раді новим садкам, школам і стадіонам", - впевнений Голик.

У заявленого проекту, крім того, що Україна отримає 300 нових об'єктів для дітей, є ще одна перевага - ефективне використання коштів. За концентрації зусиль на конкретних проектах гроші з бюджету використовуються з максимальною користю.

Будівництво нових об'єктів вже внесено до плану Міністерства освіти на 2020 рік.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Голик повідомив про плани уряду щодо будівництва та реконструкції 16 митних пунктів пропуску. Оновлення повинно торкнутися також і кадрового складу митниці.

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