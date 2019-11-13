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 Політика України
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Все про:інфраструктура (99) Голик (45)

 Керівництво областей навчать проектного менеджменту, - радник прем'єра Голик

В Україні стартує масштабний проект з будівництва в усіх регіонах 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook пише радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Керівництво областей навчать проектного менеджменту, - радник премєра Голик 01

"Це амбітне завдання. Непросте в адмініструванні, але, впевнений, все вийде". Впевненість Голика базується на його особистому досвіді, пов'язаному з його роботою радником у Дніпропетровській ОДА. Саме будівництво шкіл, садочків, стадіонів, а також доріг було основним напрямком Голика в Дніпропетровську. Сьогодні в уряді він також курирує будівництво об'єктів інфраструктури.

Керівництво областей навчать проектного менеджменту, - радник премєра Голик 02

"... це те, що ми зробили в Дніпропетровській області. Власне, приклади, реалізовані нами, - школи, садочки та стадіони - і були сьогодні показані в презентації главам усіх ОДА", - пише Голик.

На думку радника прем'єра, головною складністю на шляху реалізації проекту буде саме відсутність досвіду у керівництва регіонів з утілення конкретних завдань в конкретні терміни, оскільки раніше зусилля розпорошувалися на численні дрібні й великі ремонти, а досвід будівництва об'єктів цілком був втрачений.

Керівництво областей навчать проектного менеджменту, - радник премєра Голик 03

"Головне, почати, навчити всіх проектного менеджменту та впровадження кращих практик. Діти точно будуть раді новим садкам, школам і стадіонам", - впевнений  Голик.

У заявленого проекту, крім того, що Україна отримає 300 нових об'єктів для дітей, є ще одна перевага - ефективне використання коштів. За концентрації зусиль на конкретних проектах гроші з бюджету використовуються з максимальною користю.

Будівництво нових об'єктів вже внесено до плану Міністерства освіти на 2020 рік.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Голик повідомив про плани уряду щодо будівництва та реконструкції 16 митних пунктів пропуску. Оновлення повинно торкнутися також і кадрового складу митниці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Радник прем'єра Голик показав, якою буде нова українська митниця. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159378
 
 
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Якщо б будь-яку людину можна було навчити будь-чому - всі були б Нільсами Борами.
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Досвід у тих керівників є, тільки красти. Вчити працювати їх не можливо.
Будувати школи треба не "по всім регіонам", а там де є потреба. Хоча вже повно міст де немає де й школи побудувати.
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За рік можливо хіба що розробити детальний план, та проект відведення землі, потім ще рік- півтора на арх- буд проект та погодження, дозвіл ДАБІ- теж не проста процедура, всі знають, потім тендери, відкати...років через три- чотири може і почнуть будівництво...це по-перше...по-друге: населення скорочується, молодь виїзжає за кордон, для кого ті школи і садки...
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