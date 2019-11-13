 В Україні є 12 тіньових способів обходу мораторію на продаж землі, - заступник міністра економіки Висоцький

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Тіньовий ринок існує. І один з постулатів земельної реформи - цей ринок легалізувати. Ми бачимо, що за такими схемами вже відчужено близько 1,5 млн га земель через договори оренди, спадок, обмін - всього взагалі 12 юридичних механізмів обходу мораторію", - сказав він.

За словами заступника міністра, за таких схем фермери-орендарі перебувають під загрозою, оскільки землевласник може укласти паралельний договір оренди або обміну з третьою особою. Шахраям нескладно умовити власників земельних паїв на угоду, особливо якщо йдеться про малозабезпечених сільських пенсіонерів. Водночас, у разі зняття мораторію діючі орендарі отримають право пріоритетного викупу ділянки у її господаря.

"Наявна ситуація породжує рейдерство. Фермери приходять збирати урожай, а земля вже не у них. Ви ж не підете судитися з 80-річною бабусею. А якщо підете, результат буде очевидним", - пояснив Висоцький.

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Як повідомлялося, в середу Верховна Рада має намір розглянути в першому читанні пакет законопроєктів про земельну реформу, яка повинна запустити вільний продаж сільськогосподарських земель в Україні з 1 жовтня 2020 року. Ця реформа була одним з пунктів програми партії "Слуга Народу", яка перемогла на дострокових парламентських виборах влітку 2019 року.

Проти реформи виступили парламентські фракції "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя", а також "Радикальна партія" Олега Ляшка, що не пройшла до Верховної Ради.

За прогнозами Кабінету міністрів, ринок землі принесе Україні понад 7 млрд грн на рік, дасть територіальним громадам кошти на розвиток, а також захистить селян від рейдерських атак.