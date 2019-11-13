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 Політика України
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Все про:земля (418) земельна реформа (85) Висоцький Тарас (2)

 В Україні є 12 тіньових способів обходу мораторію на продаж землі, - заступник міністра економіки Висоцький

В Україні сформувався тіньовий ринок землі сільськогосподарського призначення, на якому ділянки фактично продаються, незважаючи на мораторій.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Тіньовий ринок існує. І один з постулатів земельної реформи - цей ринок легалізувати. Ми бачимо, що за такими схемами вже відчужено близько 1,5 млн га земель через договори оренди, спадок, обмін - всього взагалі 12 юридичних механізмів обходу мораторію", - сказав він.

За словами заступника міністра, за таких схем фермери-орендарі перебувають під загрозою, оскільки землевласник може укласти паралельний договір оренди або обміну з третьою особою. Шахраям нескладно умовити власників земельних паїв на угоду, особливо якщо йдеться про малозабезпечених сільських пенсіонерів. Водночас, у разі зняття мораторію діючі орендарі отримають право пріоритетного викупу ділянки у її господаря.

"Наявна ситуація породжує рейдерство. Фермери приходять збирати урожай, а земля вже не у них. Ви ж не підете судитися з 80-річною бабусею. А якщо підете, результат буде очевидним", - пояснив Висоцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз підтримує відкриття ринку землі в Україні. Це може розкрити величезний потенціал для економіки країни, - представництво ЄС

Як повідомлялося, в середу Верховна Рада має намір розглянути в першому читанні пакет законопроєктів про земельну реформу, яка повинна запустити вільний продаж сільськогосподарських земель в Україні з 1 жовтня 2020 року. Ця реформа була одним з пунктів програми партії "Слуга Народу", яка перемогла на дострокових парламентських виборах влітку 2019 року.

Проти реформи виступили парламентські фракції "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя", а також "Радикальна партія" Олега Ляшка, що не пройшла до Верховної Ради.

За прогнозами Кабінету міністрів, ринок землі принесе Україні понад 7 млрд грн на рік, дасть територіальним громадам кошти на розвиток, а також захистить селян від рейдерських атак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159377
 
   
 Топ коментарі
 
Вместо того, чтобы уничтожить коррупционные схемы холуи олигархов их легализуют. Украина вставай!
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Давно назревшее и вызревшее решение снять мораторий.
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Вместо того, чтобы уничтожить коррупционные схемы холуи олигархов их легализуют. Украина вставай!
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Усьо уже давно скуплено спиз...но до нас.
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я конечно индеец ,а не какой то там зебил - но я лично за продажу земли - только не за бусы как это было )))))))
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чтобы что то продать надо сначала это что то поиметь ну т.е. стать владельцем! а как ты можешь стат владельцем если нет реестров?! вернее они есть но они мутные разрозненные и плохо управляемые следовательно легко можно твои права переписать!!
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я могу пару гектаров дать безвозмездно - только под базу НАТО в Украине - предлагал ведь и сторонники есть - на стандартную базу - все шо могу сделаю - и то шо вы написали имеет место быть - но с землей раельно надо уже шо то решать ,пора
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У тебя нет никакой земли, не *****. Она вся ещё пока в аренде, порохососик. И надеюсь ещё будет. А для НАТО и само государство землю найдёт.
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как были потоцкие - быдлом - таким и остались - так шо - спьйэрдалай)))
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Собственник вправе хоть задаром отдать. Вам то какое дело???
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Нужно принимать закон идентичный германскому,или французскому.Стали демократии с ограниченным земельным ресурсом.
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Тогда где уголовные дела за нарушение закона?
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Это еще надо разбираться есть или нет. А то как со спорт лотереями на каждом углу - запрещено но работают и никто ответственность не понес, а теперь хотят пропихнуть закон о казино и амнистировать задним числом.
Есть общая установка, есть закон, и суд должен разбирать эти вопросы по существу тем самым приближая к западной модели правосудия.
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там написано про 12 юридичних схем. Вони всі діючі, і більша частина містить корупційну складову, тобто за те, щоб прийняти відповідне рішення, видати якусь двідку, зробити якісь зміни, дають хабар, але саме рішення законне, просто всі розуміють для чого це робиться і тому за це беруть хабар. Між іншим це теж одна з причин, чому проти вільного продажу, хабарі не даватимуть. Тому, якщо на гарячому не впіймав, при передачі чи вимаганні хабаря, то вже нічого практично не доведеш. Або, наприклад, якщо власник паю помер, то на спадкооємців не поширюється дія мораторію, і вони можуть вільно продавати, і це законно, незаконно було б вбити власника, щоб землю успадкувати і продати.
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Классное обоснование рынка! типа у нас счас полный бардак с реестрами и правом собственности, и благодаря этому бардаку есть куча мутных схем по захвату прав на землю, но вот токо сделаем рынок то сразу мутные схемы исчезнут! а с какого они исчезнут у вас же бардак с реестрами!! Схемы исчезнут как токо наведете порядок с реестрами! вот и наводите порядок а токо после этого делайте рынок а не наоборот!!
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Скільки десятиліть вам ще потрібно щоби навести лад? Особисто ви згідні відшкодувати мені недоотримані від оренди 10га цієї землі кошти, внаслідок штучного заниження її вартості через мораторій?
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наведение порядка зависит не от меня а от власти! а вот и задайтесь вопросом почему власть не хотит наводить порядок в земельных реестрах! как по мне ответ очевиден!
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Так, так, від влади яку ви обираєте. Якщо вам потрібно до Нью Йорку,а ви бажаєте їхати потягом? Вам пояснюють, або літак, або човен, не має туди потягу, а ви - ні! Я обираю потяг... обрали і що, то потяг винуватий, що ви до Нью Йорку не потрапили?
Ви або помрете жебраком, або нарешті зрозумієте хто за що тут відповідає, яка ваша роль, що таке держава, хто влада і тоді, ну хоча би у ваших дітей буде шанс.
Влада не наводить порядок, бо їй вигідно щоби діяв мораторій. З політичних причин (бо в наст десятиліттями народ обирав соціалістів і комуністів) з економічних причин (бо ми обираємо лише злодіїв і брехачів) із зовнішніх причин (бо це гальмує розвиток нашої країни, а усе що його гальмує є стратегічним інтересом РФ).
Так ось розумний громадянин, який не пиши дурню про якусь там державу чи владу, що існують без нього, у паралельному якомусь світі, він вимагає від влади - розумні речі. Наприклад обмежити розмір цієї землі, щоби сприяти власним фермерам, тимчасову заборону на продаж іноземцям, наведення ладу у реєстрах... так, це правильна вимога, але тільки тоді коли це вимога із часовим проміжком - пів року, рік, два, а не підстава для нескінченного мораторію і перетворення села на руїну.
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Опять сказки пишешь! ДА ИМЕННО!! ВЛАСТЬ СУЩЕСТВУЕТ НЕ ЗАВИСИМО ОТ МЕНЯ ЛИЧНО! ВЛАСТИ НА МЕНЯ ЛИЧНО ПОСРАТЬ И НАПЛЕВАТЬ! И Я ЛИЧНО НЕ МОГУ НА ЭТУ ВЛАСТЬ ВЛИЯТЬ (я не супермен чтобы одним плевком раскидать роту мусоров которая охраняет власть от народа)! А ТОТ КТО УТВЕРЖДАЕТ ОБРАТНОЕ ОН ЛИБО БОЛЬНОЙ НА ГОЛОВУ ЛИБО ДОЛЖЕН ЛИЧНО НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ ПОКАЗАТЬ КАК ОН ЛИЧНО МОЖЕТ НАГНУТЬ ВЛАСТЬ! А ЕСЛИ НЕ ПОКАЖЕТ ТО ОН ПРОСТО БОЛТУН!!

А в остальном вы правы, власть заинтересована в бардаке, потому что именно при таком бардаке власть может пилять бабло чем она и занимается уже 28 лет!!
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Давно назревшее и вызревшее решение снять мораторий.
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