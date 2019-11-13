 В Україні є 12 тіньових способів обходу мораторію на продаж землі, - заступник міністра економіки Висоцький

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Тіньовий ринок існує. І один з постулатів земельної реформи - цей ринок легалізувати. Ми бачимо, що за такими схемами вже відчужено близько 1,5 млн га земель через договори оренди, спадок, обмін - всього взагалі 12 юридичних механізмів обходу мораторію", - сказав він.
За словами заступника міністра, за таких схем фермери-орендарі перебувають під загрозою, оскільки землевласник може укласти паралельний договір оренди або обміну з третьою особою. Шахраям нескладно умовити власників земельних паїв на угоду, особливо якщо йдеться про малозабезпечених сільських пенсіонерів. Водночас, у разі зняття мораторію діючі орендарі отримають право пріоритетного викупу ділянки у її господаря.
"Наявна ситуація породжує рейдерство. Фермери приходять збирати урожай, а земля вже не у них. Ви ж не підете судитися з 80-річною бабусею. А якщо підете, результат буде очевидним", - пояснив Висоцький.
Як повідомлялося, в середу Верховна Рада має намір розглянути в першому читанні пакет законопроєктів про земельну реформу, яка повинна запустити вільний продаж сільськогосподарських земель в Україні з 1 жовтня 2020 року. Ця реформа була одним з пунктів програми партії "Слуга Народу", яка перемогла на дострокових парламентських виборах влітку 2019 року.
Проти реформи виступили парламентські фракції "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя", а також "Радикальна партія" Олега Ляшка, що не пройшла до Верховної Ради.
За прогнозами Кабінету міністрів, ринок землі принесе Україні понад 7 млрд грн на рік, дасть територіальним громадам кошти на розвиток, а також захистить селян від рейдерських атак.
скупленоспиз...но до нас.
Есть общая установка, есть закон, и суд должен разбирать эти вопросы по существу тем самым приближая к западной модели правосудия.
Ви або помрете жебраком, або нарешті зрозумієте хто за що тут відповідає, яка ваша роль, що таке держава, хто влада і тоді, ну хоча би у ваших дітей буде шанс.
Влада не наводить порядок, бо їй вигідно щоби діяв мораторій. З політичних причин (бо в наст десятиліттями народ обирав соціалістів і комуністів) з економічних причин (бо ми обираємо лише злодіїв і брехачів) із зовнішніх причин (бо це гальмує розвиток нашої країни, а усе що його гальмує є стратегічним інтересом РФ).
Так ось розумний громадянин, який не пиши дурню про якусь там державу чи владу, що існують без нього, у паралельному якомусь світі, він вимагає від влади - розумні речі. Наприклад обмежити розмір цієї землі, щоби сприяти власним фермерам, тимчасову заборону на продаж іноземцям, наведення ладу у реєстрах... так, це правильна вимога, але тільки тоді коли це вимога із часовим проміжком - пів року, рік, два, а не підстава для нескінченного мораторію і перетворення села на руїну.
А в остальном вы правы, власть заинтересована в бардаке, потому что именно при таком бардаке власть может пилять бабло чем она и занимается уже 28 лет!!