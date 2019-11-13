 Мораторій на продаж землі порушує Конвенцію з прав людини, - Малюська

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні надто поширена практика грати не за правилами. Ринок землі загнаний у тінь, мораторій легалізує схеми та провокує корупцію, від якої люди у розпачі. Цивілізований світ живе інакше. Існування мораторію порушує Конвенцію з прав людини та основоположних свобод, що уже давно підтверджено у справі "Зеленчук і Цицюра проти України"", - підкреслив Малюська.

Міністр вважає, що проблеми у сфері земельних відносин потрібно усувати швидко і жорстко.

"Як працюватимуть державні органи та чи буде ринок землі вигідним для всіх? По-перше, введення ринку землі не повинно спричинити зростання рейдерства у земельній сфері, тож до цього ми докладемо усі наші зусилля. По-друге, уряд забезпечить доступ фермерів до фінансування. Насамкінець, ми спростимо систему управління земельними ресурсами", - додав міністр.

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Малюська зазначив, що підтримує земельну реформу.