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Все про:Мін'юст (623) земельна реформа (85) Малюська Денис (9)

 Мораторій на продаж землі порушує Конвенцію з прав людини, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що існування мораторію на продаж землі порушує Конвенцію з прав людини та основних свобод.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні надто поширена практика грати не за правилами. Ринок землі загнаний у тінь, мораторій легалізує схеми та провокує корупцію, від якої люди у розпачі. Цивілізований світ живе інакше. Існування мораторію порушує Конвенцію з прав людини та основоположних свобод, що уже давно підтверджено у справі "Зеленчук і Цицюра проти України"", - підкреслив Малюська.

Міністр вважає, що проблеми у сфері земельних відносин потрібно усувати швидко і жорстко.

"Як працюватимуть державні органи та чи буде ринок землі вигідним для всіх? По-перше, введення ринку землі не повинно спричинити зростання рейдерства у земельній сфері, тож до цього ми докладемо усі наші зусилля. По-друге, уряд забезпечить доступ фермерів до фінансування. Насамкінець, ми спростимо систему управління земельними ресурсами", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні фракції "Слуга народу" Зеленський переконував нардепів проголосувати за законопроєкт про створення ринку землі, - Верещук

Малюська зазначив, що підтримує земельну реформу.

Мораторій на продаж землі порушує Конвенцію з прав людини, - Малюська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159376
 
   
 Топ коментарі
 
пздц... а продажа(воровство) украинской земли по дешевке неизвестно кому ни чьих прав не нарушает !!!! я смотрю что Зе дебилы уже даже не скрывают и практически прямо Нам говорят - "Да мы вас всех 73% опрокинули сериалом как лохов, но нам нужна Ваша земля"
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А ваучерная приватизация после развала СССР не нарушала права человека? Когда население обвели вокруг пальца?
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Третий этап выбивание из крестьян паёв кто не захотел продавать титушками и рейдерами, бандитами и мусорами. Четвёртый этам - уничтожение украинского села - геноцид украинского народа.
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пздц... а продажа(воровство) украинской земли по дешевке неизвестно кому ни чьих прав не нарушает !!!! я смотрю что Зе дебилы уже даже не скрывают и практически прямо Нам говорят - "Да мы вас всех 73% опрокинули сериалом как лохов, но нам нужна Ваша земля"
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не хочешь продавать землю -не продавай. кто тебя заставляет продавать свою?
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Продать любой дурак может , а ты попробуй ее купить !!!!
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Я гос щэземлю не хочу продавать, гос земля принадлежит всем, меня кто-то спросил.
Президент имеет право единолично решать что с ней делать?

Села довели а теперь говорят не хочешь продавать не продавай.

Отжималово в такой форме не нарушение прав человека?
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мова поки що йде про землі держрезерву.А ними зараз розпоряджається команда гравця на піаніно.
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А ваучерная приватизация после развала СССР не нарушала права человека? Когда население обвели вокруг пальца?
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Комуністи/комсомольці виграли від приватизації а решта люду програла.
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Сн добиваються снятия маратория только по одной причине- есть прямой доступ к иностранным дешевым кредитам, первым делом скупяться все возможные земли, для этого сейчас проводят инвентаризаю в срочном порядке, вторым этапом это продажа иностранным компаниям через время совсем за другие деньги. Обычным людям и небольшим компаниям ничего не светит. "Мы их сделаем"))
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Третий этап выбивание из крестьян паёв кто не захотел продавать титушками и рейдерами, бандитами и мусорами. Четвёртый этам - уничтожение украинского села - геноцид украинского народа.
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абсолютно очевидные вещи..
и в перспективе - новый 1917-й либо 1933-й год..
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Поэтому Третий Майдан и резня народом Украины в три дня казнокрадов, коррупционеров и врагов Украины! И это будет законно, ибо по Конституции Украины - народ верховная власть!
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70-80% украинцев которые против ракспродажи украинской земли зё-командой - предателями народа, никакие права мораторий на распродажу земли не нарушает - не надо брехать. Демократия это власть большинства - большинство против распродажи, поэтому за распродажу украинской земли расстрел как за геноцид украинского народа! Это будет девизом Третьего Майдана!
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не ври, 128% украинцев против продажи земли.
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Сьогодні спитав реального фермера (землю він арендує, договір аренди поновлює щороку), як він ставиться до цієї проблеми (продавати, чи ні) Він категорично проти. Його аргументи:
1) Поки в країні панує беззаконня - про продаж не може бути й мови

2)Термін аренди - не 99, і навіть не 49 років. Максимум кілька, тоді можна продовжити, або ні .

3) Якщо землю, що надають в користування використовують не за призначенням, або нещадно експлуатують - аренду не продовжують ні в якому випадку.
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Так как пишут то в этом деле нарушение именно в том что существует чёрный рынок и нет законного. Что не сам факт отсутствия рынка земли есть нарушение, а незаконные действия государства. Так что это как раз к этому министру и претензия что не обеспечивает законность, а не сам факт отсутствия рынка земли.
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Что тут непонятного, отсутсвие легального рынка поражадет коррупцию и нелегальный рынок.
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Это и к наркотикам можно отнести и к торговле людьми и тд. Обеспечение законности в государстве лежит на ком?
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кто о чем, а вшивый про баню. Земля обычное средство производства, как и любой завод.
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Ну так производительность завода зависит от возможности его продать, или от техники и технологий которые на нём используют? И всё таки интересно ваше мнение по рынку наркотиков, людей и тд., легализовать что б исчез чёрный рынок?
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при чем тут нароктики? Понимаю, вам это ближе. Мы говорим о средствах производства.
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Это начиналось в рынка или вы забыли? Напомню вам ваше: "отсутсвие легального рынка поражадет коррупцию и нелегальный рынок.".
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...отсутствие легального рынка средств проиводства. Так устроит?
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Ну уже как то отчётливей. Только почему производство наркотиков, оружия, людей (которых используют как орудия труда) вы не относите к средствам производства, может не знаете определения? Засоби виробництва - це товари (крім сировини та палива), що їх використовують для виробництва інших товарів чи послуг. До засобів виробництва належать виробничі приміщення, машини й устатковання, транспортні засоби, трактори тощо. Землю не розглядають як засіб виробництва. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10/ed20120101/find?text=%C7%E0%F1%EE%E1%E8+%E2%E8%F0%EE%E1%ED%E8%F6%F2%E2%E0 Это официально в Украине. Это из википедии: За́соби виробни́цтва (англ. Means of production) - сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг. До засобів виробництва належать машини, знаряддя праці, фабрики,[1] а також суспільний і природний капітал.
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ты считешь что наркотики это средства производства?
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Вы определения прочитали? И как это средства производства наркотиков не являются средствами производства наркотиков, вас почему заклинило на этом?
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определение чего, наркотиков? Бросай курить вскяую дрянь....
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Мда, съехать в сторону зациклившись на каком нибудь слове оплетая его глупостью это просто, мягко сказать некрасиво. Ну если вы уже зашли в тупик своей мозговой деятельности, то подскажу: рынок даёт конкуренцию, те развитие. С тех пор как обезьяна взяла палку вся жизнь человека зависит от научно-технического развития. И сравнивание земли с заводом здесь неуместно. Завод если он отсталый то его просто снесут и построят новый более продвинутый. А земля не может быть отсталой она есть какая она есть и производство на ней зависит только от развития технологий, которых и должен быть рынок, для развития. А рынок земли это просто путь к монополизации, которая и убьёт конкуренцию. Очень яркий пример энергетика, которая монополизируемая Ахметовым просто уже загнивает и существует только за счёт заоблочных цен и никакого развития.
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Ну да, если невозможно бороться, то нужно возглавить.
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Ну тут скорее дело не в невозможности бороться, а в желании возглавить.
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Невозможность плавно переходящая в желание.
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Всё таки я считаю наоборот: желание, плавно переходящее в невозможность .
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Это он напрасно, слугам такие заявления авторитета не придадут.
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Итак, отечественные компрадоры заманили Украину в долларовую ловушку, а теперь готовят нашу страну к финальному аккорду закабаления транснациональной финансовой олигархией - массовой продаже земли. Дальше - полная потеря стратегического национального ресурса и возможности контролировать внутренний рынок продовольствия.Но лучшая иллюстрация перспектив Украины после начала продажи земель сельхоз назначения - это Аргентина. После Второй мировой войны Аргентина практически кормила Европу, была известна в Европе как 'житница мира'. Крупного рогатого скота и пшеницы было довольно, чтобы прокормить нашу страну и другой континент. Так что же случилось? Почему многим людям не хватает продовольствия, а некоторые даже заканчивают поеданием отбросов? Да, Аргентина осталась житницей мира, но кое-что изменилось. Несколько больших, транснациональных корпораций, таких как 'Бенеттон', купили сотни тысяч акров сельхоз земель.. СМИ даже начали говорить о потере суверенитета страны, который оказался под угрозой из-за этой массовой скупки земли, так что можно представить, как много акров было куплено. К тому же в новой ситуации продавать аргентинскую сельхозпродукцию в Аргентине - плохой бизнес. Зачем продавать килограмм мяса на внутреннем рынке за 17 песо, если его можно продать в Испании за 17 евро ? Все это в сочетании с высоким уровнем безработицы, низкими зарплатами и высокими ценами на продукты постепенно привело к тому, что в стране фактически начался голод'.К сожалению, если ситуация на Украине будет развиваться по нынешнему сценарию, то скорее всего уже в ближайшие годы нашу страну ждет участь Аргентины - богатейшие поля ограждены заборами и охраной, выращиваются в основном технические культуры, а весь продовольственный урожай вывозится за рубеж - более платежеспособным клиентам. А с учетом устойчивой тенденции к повышению цен на мировом продовольственном рынке и цикличности в изменении урожайности, мы можем ожидать не просто повторения на Украине аргентинского deja-vu, а полномасштабную катастрофу. Миллионы голодающих украинцев на самых плодородных черноземах мира, на родной земле, которая могла бы сделать свой народ богатым и счастливым, но он ее предал и превратился в пасынка. Миллионы голодающих на земле предков, которая вдруг стала чужой собственностью.
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Правильно, у нас черноземы и дешевая раб сила!
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они привезут ещё более дешёвую рабсилу, не будет ни чернозёмов, ни работы на них
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Кому выгодно дрежать украинцев в кабале.

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Это их земля, или арендная? А глобально, вместо того, чтобы навести порядок с выводом земли в "серую" зону, создают еще бОльший бардак и хаос. Вот это суть "благородных намерений" шулеров от Коломойского. А потому нельзя открывать рынок земли.
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Именно поэтому нужен ОФИЦИАЛЬНЫЙ рынок земли.
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Официально-Монопольный. Пока весь олигархат не будет закрыт по тюрьмам и надолго. Только тогда о чем-то можно говорить.
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для начала погугили определение кто такой "олигарх" потом будешь говорить.
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Мне это неважно. Мне важен сам факт того, что будет создана ситуация, при которой одни будут получать сверхприбыли, а другие - экономить уже не на предметах быта или одежде, а на еде(цены то поднимутся и существенно). А это плохо, поскольку грозит конфликтами внутри страны и коснется всех. Очень бы не хотелось.
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после слов "мне это неважно" мог не продолжать.
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Напрасно недооцениваешь написанное далее. В википедию смотреть никто не будет, а вот конфликты будут не виртуальные, а вполне реальные.
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конфликты будут всегда в башке порохоботов, которые используют термины не понимя, что они означают.
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Речь не о терминах, речь о земле и понимании того, что она значит. Это намного важнее терминов.
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Нарисуйте на карте Аргентину.

Мы присоединимся к нациям без своей земли.
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В США 51% сільськогосподарських земель у власності держави( ЮВТ сказала), практично те саме в Німеччині, Франції, Данії, Ізраїлі. Коротше довбні вони.
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Так то ж не я, то Юлія Водимирівна з трибуни Верховної Ради.
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У нас и зарплаты нарушают права человека и ниче!
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Совершенно верно. Почему я не могу распоряжаться своей собстенностью, доставшеся мне по наследсвту?
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Дивно, що в Ізраїлі нема ринку землі, але Конвенція з прав людини якось на це не звертає увагу.
От виродки, притягують за вуха будь-які "арґументи", аби ще раз пограбувати цей дурнуватий народ.
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Сама присутність у владі клоунів це порушення прав людини.
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тоже самое можно скзать о порохоботах этого форума.
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Засрали мозг ЭТИМИ НЕ понятными правами человека. Что это за права КОНКРЕТНО? На жизнь? Нет. Правосудие? Нет. Свободу совести? нет. Свободу печати? Нет.
Образование? Нет. Соцгарантии-? Нет. Свободу совести? Нет. Какие в ЖОПЕ права человека нарушатся? Идите в те страны где НЕТ частной собственности на землю и НИКАКАЯ ШЛЮХА не вопит о правах человека. Трансам земельку хотите продать ,ублюдки? 98% НЕ СМОГУТ купить землю! Тогда зачем? А продать за 2200${не факт а пустобрех) то при нынешних ценах это АЙФОНЫ для семьи. Вы что ИДИОТЫ или падлюки?
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Конкретно, это когда я ЛИЧНО не могу продать СВОЙ пай земли!
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Конкретно это когда президент плюет на гос безопасность, жизнь и существование во всей стране в угоду группе людей, втч иностранцев, олигархов.

В ЕС расскажите про права человека, там аграрий не выращивает, что хочет на своей земле и не может продать ее кому захочет
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Марина при чемтут Президент? Человек спросил, я ему овтетил. Вешайте свои дурные методички в другом месте.
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А при том, что он инициатор этого закона и рынок относится и гос собственности.

Это у вас методички.
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ПОЧЕМУ Я НЕ МОУГУ ПРОДАТЬ СВОЕ ИМУЩЕСТВО? Так понятно?
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1. ПОЧЕМУ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФЕРМЕР НЕ МОЖЕТ ВЫСАЖИВАТЬ НА СВОИХ УЧАСТКАХ ВСЕ ЧТО УГОДНО, ПОЧЕМУ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЗЕМЛИ В ЕС НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КТО УГОДНО, ПОЧЕМУ ТАМ НЕЛЬЗЯ ПРОДАТЬ ЕЕ КОМУ УГОДНО - так понятно?

Земля часть территории и общественное достояние от которого зависит жизнь украинцев и будущее всех поколений.

2. ПОЧЕМУ ЗА МЕНЯ И ЗА ВСЕХ УКРАИНЦЕВ РЕШАЮТ КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ГОС СОБСТВЕННОСТЬЮ?
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Землю надо не продавать, Игорь,а на ней работать. А "своего" пая у Вас НЕТ. Есть ПРАВО пользоваться паем. Причем данное и от МОЕГО имени ибо на 1/40 миллионную часть я владею Вашим паем. Если бы вам в школе подробно объясняли что есть собственность то Вы бы знали что покупается ПРАВО распоряжаться. Ну а для себя ответьте ЧЬЯ земля была 100 млн.лет назад,10 тыс.лет назад,тысячу лет? Чья? Отож. Чушь не мелите .Вы и я и наши потомки сгниют в этой земле а она НИКОМУ из нас не будет принадлежать.
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А весьма вероятная монополизация рынка земли в олигархическом государстве, при отсутствии реформ на поддержку малого и среднего бизнеса не нарушает Конвенцию?
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для этого есть Антимонопольный комитет.
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Вы сейчас серьезно? И что, что он у нас сейчас есть?
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Конечно есть, есть даже штрафы за монопольный сговор.
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200 грн? Не смешите. Там такие штрафы что прибыль в 1000 раз больше. Никого предприятия не лишили и в тюрьме не закрыли. Наш антимонопольный комитет это не работающий орган.
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Не смешите вы прибыль на фарм рынке себе представляете? В ЕС после штрафов компании перестают существовать. Им этот штраф как 200 грн
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А чем он сейчас занимается? Ты сделал мое утро сегодня, зе-бил))))
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Недавно оштафовал Ахмтова за сговор. До этого Коломойского.
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Это они нарушают права человека распоряжаясь землёй в гос собственности.

У нас на каждом шагу нарушения прав человека, ВИЧ в не оказании мед помощи в пенсиях таких что они отсутствуют итд, но начинают именно с грабежа земли.

Его реестр где возможно рейдерство это нарушение прав человека.
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"Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что существование моратория на продажу земли нарушает Конвенцию по правам человека и основных свобод"

А мальчик смешной, хоть и без гармошки.
А платить человеку ниже прож. минимума - не нарушение? Ну и много еще чего, страниц не хватит!
Просто пошла массированная атака за продажу земли. А что сделаешь? Деньги от "спонсоров" получены, надо отрабатывать!
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У нас в Україні повно законів, які порушують різні міжнародні конвенції та КОнституцію України. Але цього баригу вони не цікавлять. Для нього актуально реалізувати вигоду від придбаного незаконним щляхом державного майна у вигляді земель. Бо, працювати на "прихватизованій" корупційним шляхом землі вони не годні, як не годні були керувати "прихватизованими" заводами і тому порізали їх на металобрухт, а територію віддали під забудову або ТРЦ.
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Пройдисвіти порівнюють с\г землі з квартирками, але в Україні ніколи не заборонялося продавати ділянки відведені під житло, які відійшли у приватну власність разом з квартирами. Сільськогосподарські землі це, засоби промислового виробництва продукції, а не місце для проживання. Інше використання с/г земель заборонене законом, ви на ньому не збудуєте житло.
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ой как зелетварио правах людей забеспокоились !!!! малюська---- писец !!!!
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