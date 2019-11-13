 Мораторій на продаж землі порушує Конвенцію з прав людини, - Малюська

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні надто поширена практика грати не за правилами. Ринок землі загнаний у тінь, мораторій легалізує схеми та провокує корупцію, від якої люди у розпачі. Цивілізований світ живе інакше. Існування мораторію порушує Конвенцію з прав людини та основоположних свобод, що уже давно підтверджено у справі "Зеленчук і Цицюра проти України"", - підкреслив Малюська.
Міністр вважає, що проблеми у сфері земельних відносин потрібно усувати швидко і жорстко.
"Як працюватимуть державні органи та чи буде ринок землі вигідним для всіх? По-перше, введення ринку землі не повинно спричинити зростання рейдерства у земельній сфері, тож до цього ми докладемо усі наші зусилля. По-друге, уряд забезпечить доступ фермерів до фінансування. Насамкінець, ми спростимо систему управління земельними ресурсами", - додав міністр.
Малюська зазначив, що підтримує земельну реформу.
Президент имеет право единолично решать что с ней делать?
Села довели а теперь говорят не хочешь продавать не продавай.
Отжималово в такой форме не нарушение прав человека?
и в перспективе - новый 1917-й либо 1933-й год..
1) Поки в країні панує беззаконня - про продаж не може бути й мови
2)Термін аренди - не 99, і навіть не 49 років. Максимум кілька, тоді можна продовжити, або ні .
3) Якщо землю, що надають в користування використовують не за призначенням, або нещадно експлуатують - аренду не продовжують ні в якому випадку.
Мы присоединимся к нациям без своей земли.
От виродки, притягують за вуха будь-які "арґументи", аби ще раз пограбувати цей дурнуватий народ.
Образование? Нет. Соцгарантии-? Нет. Свободу совести? Нет. Какие в ЖОПЕ права человека нарушатся? Идите в те страны где НЕТ частной собственности на землю и НИКАКАЯ ШЛЮХА не вопит о правах человека. Трансам земельку хотите продать ,ублюдки? 98% НЕ СМОГУТ купить землю! Тогда зачем? А продать за 2200${не факт а пустобрех) то при нынешних ценах это АЙФОНЫ для семьи. Вы что ИДИОТЫ или падлюки?
В ЕС расскажите про права человека, там аграрий не выращивает, что хочет на своей земле и не может продать ее кому захочет
Это у вас методички.
Земля часть территории и общественное достояние от которого зависит жизнь украинцев и будущее всех поколений.
2. ПОЧЕМУ ЗА МЕНЯ И ЗА ВСЕХ УКРАИНЦЕВ РЕШАЮТ КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ГОС СОБСТВЕННОСТЬЮ?
У нас на каждом шагу нарушения прав человека, ВИЧ в не оказании мед помощи в пенсиях таких что они отсутствуют итд, но начинают именно с грабежа земли.
Его реестр где возможно рейдерство это нарушение прав человека.
А мальчик смешной, хоть и без гармошки.
А платить человеку ниже прож. минимума - не нарушение? Ну и много еще чего, страниц не хватит!
Просто пошла массированная атака за продажу земли. А что сделаешь? Деньги от "спонсоров" получены, надо отрабатывать!