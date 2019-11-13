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 Політика України
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Все про:Азовське море (1221) Генштаб ЗС (416) Міноборони (2930) ДБР (621)

 Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) опрацював рішення Печерського районного суду Києва про надання доступу слідчим Державного бюро розслідувань (ДБР) до стратегічного плану застосування ЗС України.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалу опрацьовано із суворим дотриманням вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці. Допущені до Плану посадові особи, в межах повноважень, надали пояснення та окрему інформацію співробітникам Державного бюро розслідувань, які визначені ухвалою Печерського суду і мають відповідну форму допуску до державної таємниці та зобов’язання щодо її збереження перед державою", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що доступ до стратегічного плану надано ДБР судом для досудового розслідування у справі №62019000000000683 про "скоєння можливих неправомірних дій" керівництвом країни під час ухвалення рішення про здійснення 25 листопада 2018 року переходу кораблів ВМС (катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу") з Чорного в Азовське море через Керченську протоку.

Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159375
 
 
 Топ коментарі
 
Труба, пыдрахуй, портнов теперь в курсе. Пипец
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Триндець. Зелена пліснява вбиває Україну
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Труба, пыдрахуй, портнов теперь в курсе. Пипец
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Портнова включили в состав делегации ГБР ? Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9769
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Триндець. Зелена пліснява вбиває Україну
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пишите мёртвый ?
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А хто трубу поставив на цю посаду, соєсосе?
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Ану ж підкажи? Я знаю про конкурс, а в тебе яка зебільна інформація?
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Млять, открыли группке рядовых следователей ГБР гос.тайну о планах ВСУ, причем не тех которые были год назад, а которые могут быть, а СБУ молчит!!!! Баканов должен дело открывать встречное за шпионаж в пользу врага!! Но они кажись в доле....Дилетанты и предатели у власти!!!!
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тому ушлепку который поставил в увлечения "РашаТудей" и "Полицейский с рублевки"? Молодцы и суд и генштаб. Зебилы вы сделали это вместе суки...
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Напомним, что доступ к стратегическому плану предоставлен ГБР судом для досудебного расследования по делу №62019000000000683 о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС (катеров Бердянск, Никополь и буксира"Яни Капу) из Черного в Азовское море через Керченский пролив....
А бійців Азова викликають через те що вони в руцкіх храждан в Луганському аеропорту стріляли Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7247
Скоро і справді будемо Лугандону платити як Рашка Чечні з такими зебілами.
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Не читаю а писаю... Не Азова а Айдара. Українці знають що це зовсім різні підроздили.
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Я не хотів вдаватися в деталі в своєму коментарі. але після вашого зауваження мушу визнати. що ви праві. але роблю маленьку поправку - українці пишуть підрозділи. а не підроздили. Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3422
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Извините, кхе,кхе ......а где я могу скачать этот план??? Можно ссылочку, плиз.
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Кто прослушивал ГБР выяснили? Вроде бы нет.
А секретные документы уже ему доверили.
Портнов и фсб довольны.
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Довбойоб на довбойобі і довбойобом поганяє.
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Ні, зрадник на зраднику і зрадником поганяє, так мабуть буде вірніше
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я бы сказал предатель на предателе.

к сожалению, такие службы, как СБУ, военная контрразведка, о которой вообще лучше промолчать, находятся практически в неживом состоянии. Украинская власть с 2014 года не удосужились ни разу провести люстрацию. Ни разу не удосужились проверить на предмет лояльности тех людей, которые должны заниматься антитеррористической деятельностью и вообще борьбой с терроризмом.
Опыт боевых действий на востоке Украины показал, что у нас во многих силовых структурах - предатель на предателе. Слив любой, даже сверхсекретной, информации производился просто в неописуемых масштабах. Поэтому говорить, что мы сегодня защищены и находимся в полной безопасности, я бы не стал. Хотя, безусловно, в этих органах есть и профессионалы, которые доказали верность присяге.

Агентурная сеть у нас развалена, потому что финансирование этой структуры - либо недостаточное, либо в большей части разворовывается. А агентурная сеть - это ведь основа борьбы с терроризмом. Это же люди, которые находятся в той среде, где террористы готовят свои атаки. Только благодаря работе агентурной сети, мы можем владеть ситуацией.
Кроме того, не забывайте, что у нас силовые структуры в основном заточены на денежные потоки, на борьбу с бизнесом, а не на раскрытие преступлений.
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Просто ЖЕСТЬ!!! И это после того как арестовали мразь которвя сливала всю инфу за 150 кусков зелени кому попало! Вы что там, совсем с бпшкой распрощались??
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Выродки продали собственную страну, армию, веру. Сейчас продадут землю. Земля, зебилы, является логическим продолжением того ряда, о которому упоминалось выше. За этим последуете вы, продадут вас. И дешево. Вы же не думаете, что вы нужны кому-то, если вы не нужны даже самим себе?
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Вот для этого всё и затевалось с моряками, а вовсе не против Порошенко...
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борцун , пАбедил всех лукашистов ?
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Дупу милить перед підписанням "саюзнага государства"!)
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Что затевалось? Утрата москитного флота Украины?
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Повна дурість та дебелізм. Тепер нам СБУ дійсно непотрібне бо є ФСБ.
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На ворах и шапка горит. Если не воровали, не выводили деньги в оффшоры - доказать очень легко. А если начинаются разговоры о стратегических планах, государственных тайнах, допусках и т.п. - то очевидно, что других аргументов у них нет.
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Гнида, тебе все-равно, что эти планы станут известны портновым?
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Какие планы? Эти?
Стратегический план.
1. Крым и Донбасс освободят внуки.
2. Россия развалится под действием санкций.
3. Путин когда-нибудь умрет.
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Судью пристрелить и тушку отправить домой в РФ. Любого, кто придет за планом - расстреливать без суда.
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а что,в Генштабе не нашлось роты охраны и подвала ?
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і це в країні, яка знаходиться у стані війни.
пздц
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Как этим кремлевским ***** хочется сделать "украинскую провокацию". _лять, где же вы украинские националисты, гребаные, куда попрятались?
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Частково загинули на дамбазє, в більшості то платні пляді на кштал Білецького.
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нац - жены только пороха преследовали,что и надо было доказать
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А можно спросить зачем следователям ГБР планы по стратегическому применению армии?!
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Чем больше людей имеет доступ к информации, тем проще её заполучить. Дальше сам думай)
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Хотя бы для того, чтобы сопоставить, соответствуют ли объемы государственных закупок этим планам. Например, если закупается 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам, то у любого думающего человека возникнет вопрос, а нужно ли такое количество формы.
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После этого у нас не ГЕНштаб,а Лохштаб,и руковоит ими говнокамандующий.А если коротко - долбо...бы.
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Если моряки нарушили закон и исполняли преступный приказ мародера, им придется отсидеть свой срок в Украине. Закон есть закон! И Зеленский, как гарант Конституции будет вынужден обеспечить верховенство права. Никаких поблажек! Все, кто плясал под дудку шоколадного барыги, должны предстать перед законом!
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Преступный приказ переплыть с Украинского порта в Украинский порт, ты ******* или да??
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Все приказы шоколадного барыги - преступны! А исполнители - соучастники. Так сказал Макс Бужанский - один из лидеров Партии Президента Слуга Народа! И Киева тоже так говорит!
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Макс - один из лидеров партии иуд. Знаешь как Иуда закончил?
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Макса выбрал народ! Какой народ, такой и Макс!
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Нах идет твой макс и его избиратели. Сраная вата
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ПТН ПНХ Вимагаю від модератора звернути увагу на цю потвору!
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Ага, не нравится правда! Зеленский выведет всех вас на чистую воду! Вот встретится с Путиным и расскажет ему, что это барыга устроил войну и тогда настанет мир! Хватит наживаться на войне!
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Тут нужно постараться, Печерскому суду будет сложно найти преступление в переходе из Николаева в Мариуполь, придется рассматривать в Басманном...
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ДБР разберется, не сомневайтесь! Корабли можно было перевезти по суше и не рисковать так! У Зеленского правильно делают, что раскручивают это дело. Ведь Портнов, Труба, Макс Бужанский и наша народная партия Слуга Народа во главе с Владимиром Александровичем этого так просто не оставят и докопаются до истины, как бы вы мерзкие порохоботы не бесновались! Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4315
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Согласен, только пусть копают поглубже, что бы когда наступит время очередной или внеочередной смены власти, отгребсти по полной...
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Рашисто-зелябобик!Ты с орковской злостью расписался в своей ненависти к Украине!Бог тебя пометил,ущербный!
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Нас 73%! Вот тебе мой ответ! Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8244
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Це,схоже,був тест-чи можна "нагинати" й брати "під ноги" армію! Вкупі з арештом Иарченка,справами проти військових й гоніннями незгодних з "розводняком" ! Як виявляється-можна! Далі буде гірше!
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Если в ГШ есть сомнения в правомерности решения суда, нужно писать заяву в СБУ на судью и следака по 111 УК .
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Кому это надо, Хомчаку, или тому дятлу который теперь изображает МО? У них сейчас другие приоритеты...
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А може генштаб ніби юридична надати дозвіл а чисто фізично не допустити слідчих. Адже на кону чи не головний безпековий документ країни.
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Все равно непонятно, зачем ДБР этот план? При этом в ДБР есть крот, который сливает информацию портнову напрямую или через кого-то
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А почему Генштаб не обжаловал решение суда? Бо Генштаб предатели.
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они могли и тупо не пустить. идите на и все. но плесень зеленая уже повсюду
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вот так и сливают главные военные секреты
а с другой стороны... армию моника все равно упраздняет..)))
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Вояк понять можно. Чего уж теперь. Вы главнокомандующего видели?
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Це кінець Україні і її суверенітету. Це кінець українській державності. все як при Януковичу коли міністром оборони були кадрові російські офіцери ФСБ, але здача української державності і суверенітету в порівнянні з тим що було при Януковичу іде набагато більшими темпами з випередженням.
Потрібне збройне повстання я думаю що збройне повстання зможуть організувати не куплені Аваковим люди з добровольчих батальйонів, а також ветерани українсько-російської війни. для захоплення адміністрації президента на банковій коли там буде знаходитись Бубочка, зробити цілком можливо силами 30 озброєних піхотинців. потім видати указ про введення військового стану в зв'язку із загрозою втрати державності та суверенітету України, а потім і армія підтримає. Звичайно, необхідно буде в якомога коротші строки провести тотальні репресії, знищуючи при цьому виборців Зеленського та тих, кого вони обрали народних депутатів ті що в тих що в уряді і звісно самого президента повісити на Хрещатику на флагштоку національного прапору вдома і що він там висівний знімати тижні зводила я думаю це буде уроком для всіх
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Значить ці данні вже потрапили до ФСБ через Портнова.
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Зрадофіли, не сціть киплячою сірчаною кислотою собі на чоботи. Все буде Україна!
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Задай краще питання Трубі, чому він відкриває антидержавні провадження. Запитайте у нього, чому наші кораблі не можуть вільно здійснювати перебазування у наші ж порти.
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Судить надо говнокомандувача и всю зеленую чуму в пагонах сколько будем терпеть зраду
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Это не что иное, как продолжение гибридной войны своими руками (головами) против своей страны. такого в мире, очевидно, ещё не было. Ведь всем известно, что собой представляют наши суды. 73% - это уже не две области.
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идиоты вы ещё отчеты в ФСБ поздавайте о проделанной работе, для выплат командировочных.
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А що ви хотіли? Країною тепер керує Портнов. Що? Хто такий? Тож бо, і я не знаю, хто воно зараз таке і чого воно вертить Трубою, як циган сонцем. Але все йде за планом *****. То ж, як мінімум, суддю, який виніс таку постанову - під слідство і суд за державну зраду! СБУ, зараз м'яч на вашому полі, вам і карти в руки!
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Зеля и его банда уже одной ногой на ростове
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ГБР наводнен аморальными людьми - бывшими ментами и прокурорскими. 70% из них - абсолютно беспринципные и им плевать на такие понятия как "долг", "патриотизм" и т.д. Глава ГБр - хороший друг многих Нардепов из бывшей Партии Регионов. По-этому есть большая вероятность, что все документы по стратегическому планированию, в том числе с грифом "секретно", будут аккуратно сфотографированы/скопированы и переданы нашему врагу.
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Вышли все на улицы, быстрее, вышли все на улицы. Давите представителей сайтов НВ, Хвиля, Соцпортал, 112, Сегодня.уа, Facenews, Football24, Цензор, РадиоСвобода.org.

Я полгода прошу на этих сайтах предупредить людей, прошу власть собрать пресс-конференцию людям объяснить что небо сошло с ума. Какой то бог со мной, с Александром говорит и просит убивать людей, бросаться из окна, или самоубийством закончить жизнь.

Я предупреждал что он требует убивать и насиловать детей. Вчера девочка выпала из окна 14 лет, и парень горло перерезал и выбросился из окна. Вы все обвиняетесь в этих двух смертях. Вы все будете отвечать перед законом, вы соучастники. Когда всё успокоится я буду вас всех искать, вы отсидите как пологается. Зеленский, Гончарук, Рябошапка, сядете у меня! Мессия.
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і труба і хомчак - відверто проросійськи настроєні особи. жодних військових секретів для гру в зсу нема.
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Прохідний двір..
Дбр відкрили, отже портнов знатиме.
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ОТАК ПОСТУПОВО ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ АГЕНТАМ АГРЕСОРА, ІСТОРІЯ З ЯНИКОМ НІЧОГО НЕ ВЧИТЬ.
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