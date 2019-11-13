 Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони

Про це повідомляють у Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.
"Ухвалу опрацьовано із суворим дотриманням вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці. Допущені до Плану посадові особи, в межах повноважень, надали пояснення та окрему інформацію співробітникам Державного бюро розслідувань, які визначені ухвалою Печерського суду і мають відповідну форму допуску до державної таємниці та зобов’язання щодо її збереження перед державою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що доступ до стратегічного плану надано ДБР судом для досудового розслідування у справі №62019000000000683 про "скоєння можливих неправомірних дій" керівництвом країни під час ухвалення рішення про здійснення 25 листопада 2018 року переходу кораблів ВМС (катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу") з Чорного в Азовське море через Керченську протоку.
А бійців Азова викликають через те що вони в руцкіх храждан в Луганському аеропорту стріляли
Скоро і справді будемо Лугандону платити як Рашка Чечні з такими зебілами.
А секретные документы уже ему доверили.
Портнов и фсб довольны.
к сожалению, такие службы, как СБУ, военная контрразведка, о которой вообще лучше промолчать, находятся практически в неживом состоянии. Украинская власть с 2014 года не удосужились ни разу провести люстрацию. Ни разу не удосужились проверить на предмет лояльности тех людей, которые должны заниматься антитеррористической деятельностью и вообще борьбой с терроризмом.
Опыт боевых действий на востоке Украины показал, что у нас во многих силовых структурах - предатель на предателе. Слив любой, даже сверхсекретной, информации производился просто в неописуемых масштабах. Поэтому говорить, что мы сегодня защищены и находимся в полной безопасности, я бы не стал. Хотя, безусловно, в этих органах есть и профессионалы, которые доказали верность присяге.
Агентурная сеть у нас развалена, потому что финансирование этой структуры - либо недостаточное, либо в большей части разворовывается. А агентурная сеть - это ведь основа борьбы с терроризмом. Это же люди, которые находятся в той среде, где террористы готовят свои атаки. Только благодаря работе агентурной сети, мы можем владеть ситуацией.
Кроме того, не забывайте, что у нас силовые структуры в основном заточены на денежные потоки, на борьбу с бизнесом, а не на раскрытие преступлений.
Стратегический план.
1. Крым и Донбасс освободят внуки.
2. Россия развалится под действием санкций.
3. Путин когда-нибудь умрет.
пздц
а с другой стороны... армию моника все равно упраздняет..)))
Потрібне збройне повстання я думаю що збройне повстання зможуть організувати не куплені Аваковим люди з добровольчих батальйонів, а також ветерани українсько-російської війни. для захоплення адміністрації президента на банковій коли там буде знаходитись Бубочка, зробити цілком можливо силами 30 озброєних піхотинців. потім видати указ про введення військового стану в зв'язку із загрозою втрати державності та суверенітету України, а потім і армія підтримає. Звичайно, необхідно буде в якомога коротші строки провести тотальні репресії, знищуючи при цьому виборців Зеленського та тих, кого вони обрали народних депутатів ті що в тих що в уряді і звісно самого президента повісити на Хрещатику на флагштоку національного прапору вдома і що він там висівний знімати тижні зводила я думаю це буде уроком для всіх
Я полгода прошу на этих сайтах предупредить людей, прошу власть собрать пресс-конференцию людям объяснить что небо сошло с ума. Какой то бог со мной, с Александром говорит и просит убивать людей, бросаться из окна, или самоубийством закончить жизнь.
Я предупреждал что он требует убивать и насиловать детей. Вчера девочка выпала из окна 14 лет, и парень горло перерезал и выбросился из окна. Вы все обвиняетесь в этих двух смертях. Вы все будете отвечать перед законом, вы соучастники. Когда всё успокоится я буду вас всех искать, вы отсидите как пологается. Зеленский, Гончарук, Рябошапка, сядете у меня! Мессия.
Дбр відкрили, отже портнов знатиме.