 Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони

Про це повідомляють у Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалу опрацьовано із суворим дотриманням вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці. Допущені до Плану посадові особи, в межах повноважень, надали пояснення та окрему інформацію співробітникам Державного бюро розслідувань, які визначені ухвалою Печерського суду і мають відповідну форму допуску до державної таємниці та зобов’язання щодо її збереження перед державою", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що доступ до стратегічного плану надано ДБР судом для досудового розслідування у справі №62019000000000683 про "скоєння можливих неправомірних дій" керівництвом країни під час ухвалення рішення про здійснення 25 листопада 2018 року переходу кораблів ВМС (катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу") з Чорного в Азовське море через Керченську протоку.