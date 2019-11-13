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Все про:поранення (1560) евакуація (151) Донбас (13611) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (50)

 Двох важкопоранених під Новотроїцьким воїнів 128-ї ОГШБр евакуюють вертольотом, - штаб ОС

Двох важкопоранених воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які зазнали мінно-вибухових травм унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої під Новотроїцьким, евакуюють вертольотом до військово-медичного закладу вищого рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці в мережі Facebook.

"12 листопада, близько 16:00 години, під час обходу позицій на лінії взводних і ротних опорних пунктів, що в районі населеного пункту Новотроїцьке, двоє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади зазнали мінно-вибухових травм унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться в повідомленні.

Поранених було негайно доставлено до лікарсько-сестринської бригади Волноваської районної лікарні, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу. Наразі стан здоров'я військовослужбовців лікарі класифікують як важкий.

"Заплановано аеромедичну евакуацію поранених вертольотом Мі-8МТ до військово-медичного закладу вищого рівня", - повідомили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Двох важкопоранених під Новотроїцьким воїнів 128-ї ОГШБр евакуюють вертольотом, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159372
 
 
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Перемирия нет! Раненым Украинским Воинам полного выздоравления!
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...ля, нет слов, главное перестать стрелять, говнокамандующий ЗЕ!***
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вот как было бы правильно (в воюющей стране), если бы перед каждым пленарным заседанием зачитывали утреннюю сводку с передовой...
или это все же не их война... а только наша? они ж за абымир и мышебратьев!!!???
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Нужно просто перестать стрелять сказал ушлепок неЛОХ
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