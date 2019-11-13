 Двох важкопоранених під Новотроїцьким воїнів 128-ї ОГШБр евакуюють вертольотом, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці в мережі Facebook.
"12 листопада, близько 16:00 години, під час обходу позицій на лінії взводних і ротних опорних пунктів, що в районі населеного пункту Новотроїцьке, двоє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади зазнали мінно-вибухових травм унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться в повідомленні.
Поранених було негайно доставлено до лікарсько-сестринської бригади Волноваської районної лікарні, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу. Наразі стан здоров'я військовослужбовців лікарі класифікують як важкий.
"Заплановано аеромедичну евакуацію поранених вертольотом Мі-8МТ до військово-медичного закладу вищого рівня", - повідомили в штабі.
или это все же не их война... а только наша? они ж за абымир и мышебратьев!!!???