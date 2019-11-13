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 Політика України, Суспільство
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 Євросоюз підтримує відкриття ринку землі в Україні. Це може розкрити величезний потенціал для економіки країни, - представництво ЄС

ЄС підтримує плани уряду відкрити ринок землі в Україні, що може "розкрити величезний потенціал для економіки країни". Реформа має базуватися на верховенстві права і принципах стійкості, прозорості та справедливості, вважають у Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні.

"Поважаючи незалежний законодавчий процес України та ухвалення суверенних рішень, ми готові запропонувати досвід і підтримку разом з іншими міжнародними партнерами. У разі відкриття цього ринку важливо встановити гарантії, щоб уникнути надмірної концентрації землі в руках декількох операторів, забезпечити справедливе ставлення до власників невеликих земель, які бажають продати свої земельні ділянки, і гарантувати права активних дрібних фермерів, які хочуть придбати землю сільськогосподарського призначення", - заявили в ЄС.

Євросоюз рекомендує, щоб невеликі фермерські господарства були в основі системи державної підтримки:

"ЄС уважно оцінить умови, за яких ринок сільськогосподарських земель буде функціонувати, і те, як контролюються заходи безпеки під час впровадження земельної реформи. Невеликі фермерські господарства мають перебувати в центрі цієї реформи, зокрема ті, які не зареєстровані як юридичні особи - тобто фізичні особи, що обробляють сільськогосподарські угіддя".

ЄС вважає, що відкриття ринку землі має стати першим кроком до більш широкої і всеосяжної земельної реформи, яка охоплюватиме інші елементи управління землею, політику землекористування, планування та моніторингу, обізнаності про права на землю, консолідації земель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні фракції "Слуга народу" Зеленський переконував нардепів проголосувати за законопроєкт про створення ринку землі, - Верещук

"Однією з умов успіху є, зокрема, підвищення прозорості через відкритий доступ до даних про права на землю та їхню публікацію. Для цього будуть потрібні поглиблена реформа Державного Держкадастру і перерозподіл деяких його функцій. ЄС розглядає можливість продовжити свою підтримку впровадження земельної реформи, особливо акцентуючи увагу на інституційних змінах (для управління земельними ресурсами, планування і управління, спрямованих на інтеграцію Кадастру і Реєстру прав), навчання і посилення потенціалу і моніторингу передбачених гарантій", - сказано в заяві.

Верховенство права і функціонуюча судова система мають вирішальне значення для успіху реформи земельного ринку, додали в представництві ЄС.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159371
 
   
 Топ коментарі
 
Але не в бандитській країні.
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А ви, ЄС, взагалі не вмішуйтесь, так як ви не лізете і в наші проблеми з Кримом і Донбасом. Прокладайте свій північний потік і мовчіть.
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Пусть в Евросоюзе сначала у себя начнут продавать по 210000 гектаров в одни руки, плюс продажа иностранцам.

У нас нет друзей, все используют в своих целях и все грабят
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у противников открытия рынка земли - совковая зависть " у меня такого нет ,поэтому и тебе не дам распоряжаться тем что у тебя есть"
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Я вже задавав запитання який процент населення має землю, а який ні. Зможеш відповісти? По Конституції земля належить всьому народу, а не частині його.
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належить всьому народу означає, що народ має право розпоряджатися - трохи продати, трохи в оренду, трохі під будівництво, Це ж не значить, що земля не має експлуатуватися на благо народу!?
А народ розпоряджається через представницьку демократію, тобто обравши партію "Слугу народу" в більшості в парламент - народ надав право на розпорядження землею.
Народу українському - подяка.
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Ну так при феодализме земля и была товаром, причём в месте с людьми. К чему и идём?
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Так так вобщем-то и есть:
Феодали́зм (от лат. feudum - лен, феодальное землевладение) - система правоотношений в обществе, образовавшаяся в конце VI века, свойственная некоторым государственно организованным добуржуазным обществам. Основным экономическим ресурсом в доиндустриальных обществах являлась земля, отношения к которой сформировали базу феодального общества. При феодализме земля находилась в собственности феодалов.

Вот к этому мы и идем семимильными шагами. И феодалы у нас уже есть в отношении промышленных предприятий. Теперь получим еще и земельных.
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при феодализме землю дарили. Король дарил своим баронам. Продавать землю в Средневековье было запрещено. Но земля переходила через браки, бывало возвращалась в казну (королю), если ее не обрабатывали, и тогда король опять ее дарил.
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У НАС ПО ЛЮБОМУ ЖОПА СТРАНЕ, У РУЛЯ ВСЕГДА БЫДЛО
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А ви, ЄС, взагалі не вмішуйтесь, так як ви не лізете і в наші проблеми з Кримом і Донбасом. Прокладайте свій північний потік і мовчіть.
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А відповідь України ЄС має бути: "Ми глибоко стурбовані!.." Євросоюз підтримує відкриття ринку землі в Україні. Це може розкрити величезний потенціал для економіки країни, - представництво ЄС - Цензор.НЕТ 6719
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Евросоюз поддерживает все где можно рубонуть бабла!
Хотя я не против что бы нас выкупила Германия или Франция... желательно целиком!
Но что делать тогда с зебилами? Может в резервацию их?!
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В ЕС одни враги Украины и хотят только плохого для страны, а вот партия Мертвечука это патриоты которые против отмены моратория.))
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Бондаренко, зєюіли можуть сприйняти твій сарказм за чисту монету...
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Но условия для продажи должны быть такими же, как в Евросоюзе. В том числе и цена.
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А чего бы не купить на шару землицы??? Есть же план по Украине, сократить население до 10 млн!!!
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Вы не представляете с каким удовольствием я бы их посмотрел в СИЗО СБУ или лучше сразу в гробу!!! Беню, Зе, Пинчука, Рабиновича на нарах!!! Привет команде шзеленых банкротов! Посмтгри статистику!!! Банкноты!!!
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"Небольшие фермерские хозяйства должны стоять в центре этой реформы, в частности те, которые не зарегистрированы как юрлица - то есть физические лица, обрабатывающие сельскохозяйственные угодья".

Источник: https://censor.net.ua/n3159371

Данный закон это предусматривает и гарантирует или хорошо будет только бабушкам Беням?
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Похоже, что мечты Евросоза и закон "слуг" не пересекаются.

"Мета земельної реформи, яку пропонує ухвалити президент і його команда - роздати землю українським і закордонним олігархам," - Олексій Гончаренко.
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Да-да, "фермерам", из Слуг народа Квартал планировал раздать землю бесплатно, под субсидии и гранты из гос. бюджета.
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слугами народа Коломойского чёрное дело делается тринадцатого числа.
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За геноцид українців не європейці будуть відповідальні, а чиновники з Брюселю. Панове вважають, що чим меньше українців залишиться в Україні, тим меньше в них буде клопоту. Але чиновники забувають, що відповідальність за гуманітарну катастрофу в Україні вони будуть нести персональну. Як поніс відповідальність журналіст Волтер Дюранті, який написав серію статей від 1932го року з Радянського Союзу, де стверджував, що голоду в Україні нема. Саме в цей час в Україні відбувавсь смертельний голод. У своїх звітах Британському посольству, Дюранті казав, що кількість жертв голоду могла сягати показника у 10 мільйонів. Тобто, він знав про голод і брехав на сторінках Нью-Йорк Таймз. Позбавлення(хоч і посмертно) за брехню Дюранті Пулітцерівської премії - прецедент в історії журналістики. Громадськість західних країн була обдурена ситуацією в Україні 1933го.
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Для этого в Украине должна настать украинская власть и не по мове, а по духу!
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Звичайно, може бути й суцільна кацапомовна Україна. Як провінція кацапської недоімперії. Звідки знати посконному кацапидлу, що українці є корінним етносом, а не нація ємугрантських країн, як США, Канада, чи Австралія.
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Реформа должна базироваться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности и справедливости, считают в Брюсселе.Источник: https://censor.net.ua/n3159371 - с этим-то как раз большая проблема.
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и надо же такому совпадению приключиться- денюжки на земельку появились вдруг.
Евросоюз поддерживает открытие рынка земли в Украине. Это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны, - представительство ЕС - Цензор.НЕТ 9759
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против- ну так и не продавай свою землю. а другим не указывай!
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Землю у пайщиків має викупати держава і потім віддавати її в оренду під цілий перелік умов, вимог і застережень.
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Ніщеброд, а в тебе самого, крім латок на сраці, є що продавати?
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а чи відомо еуропейсам, що земля в Україні вже розкрадена за різими схемами? І спочатку треба було провести маштабні розслідування, повернути у держвласність ту змлю, яку вже фактично "прихватизували" олігархи різних рівнів, потім - провести інвентарізацію усіх земель, потім - референдум, щоб з'ясувати волю народу.
Рішення про продаж у такі стислі строки - це шаг до дестабілізації та справжньої громадянської війни, що буде на руку лише ***** та московії.
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А хтось зараз згадає, як і звідки з'явитися Тарута, Бойко, Ахметов, Коломойський? А з' явилися вони внаслідок вауселюрищаціх, коли все державне майно було розділено ПОРІВНУ між громадянами України у вигляді ваучерів. Вище зазначені особи хтось за гроші криміналу (Ахметов, Коломойський), хтось за державні (червоні директори Бойко, Тарута) за безцінь скупили у дурного народу ваучери - у кого за десяту частину вартості, у кого за пляшку горілки. Так нарід став бідним, як церковна миша. До речі, номінальну вартість ваучера не платили нікому. І тепер ці ж особи хочуть повторити цей кидок. Забрати від зубожілих єдине, що у них залишилося - земельний наділ.
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Євросоюзу треба проблеми українців? В якій країні Євросоюзу є такий геноцидний ринок землі, який пропонує нам команда Зє? Європейці хочуть до себе мільони голодних біженців з України? Як зараз відбувається в Аргентині?
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Промышленность УЖЕ открыли.( Осталось 5-7% от первоначального потенциала,исчезли целые отрасли. Осталось УЖЕ открыть землю.
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Промышленность убита, потому что люди продолжают работать и воровать как при СССР.
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За даними Асоціації сільгоспкооперативів Німеччини (DRV), у 2018 році врожай зернових в порівнянні з минулим роком скоротивсь - до 36,3 млн тон. (вдвічі менше ніж в Україні). Додати постійні страйки фермерів. Попри багатомільярдні дотації

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Хто тут кого реформам має навчати.
Мораторій був чи не єдиною успішною реформою в Україні. Зебіли роздали землю олігархату, кацапам, та міжнародним спекулям.
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"Від голоду ще ніхто не всрався"©
Но ведь это же вопиющая несправедливость - самая лучшая по качеству землица в Европе, расположенная в ******************* для сельского хозяйства климатической зоне, наименее подверженной стихийным бедствиям - и на тебе, принадлежит гражданам ************ европейской страны - босякам и голодранцам, та шо уж там, - лохмандеям и лохопединам. Надо это срочно устранить, тем более, грамотеи из ООН прогнозируют наибольшую опасность в не таком уже и далёком будущем - голод. И устранят - кому чутка бумажных денежек отсыпят, а кому и жменьки монпансье хватит.
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она не принадлежит украинцам, двоичник. Она станет только после рынка земли. И то это будут агрохолдинги. Тебя дурят 25 лет, а ты и рад
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Пусть в Евросоюзе сначала у себя начнут продавать по 210000 гектаров в одни руки, плюс продажа иностранцам.

У нас нет друзей, все используют в своих целях и все грабят
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А от твої батьки точно кретини, якщо народили ще одного йолопа.
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В коррупционной системе все перечисленные принципы не работают, в Украине каждый год рекорды по урожаю, каждый год, и это тенденция, зачем на пике роста проводить эти калечные реформы, когда все правовые инструменты не работают, ну это просто идиотизм, начнется стрелянина за эту землю и бардак.
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Все страны вокруг, как шакалы, которые хотят поживиться. Никому нельзя верить! Все страны руководствуются своими выгодами, а одна Украина выполняет все время чужие забаганки и все время в нищите. Пора уже начать своими интересами Украине руководствоваться! Украине нужен сильный лидер патриотичный, которого еще ни разу не было в Украине. Нужен националист у власти идейный! Который будет руководствоваться принципами и которого купить невозможно! И он должен получить власть диктатора и уничтожить всю мафию! Народ надеялся в подсознании, что Зеленский будет порядочный президент и он начнет сажать мафию, а он полностью ею себя окружил и причем и Днепровским кланом и Донецким разом взятые! Еще и оказался пророссийским до костей и сдает несмотря не на что Украину России. Украине нужно найти лидера, который не был во власти и в мафии. А то получается, что мафия водит Украину за нос и они меняют своих пешек, а власть все время у одной и той же мафии! А бывает, что и не меняют даже и остаются те же, как например Аваков. Пока Украина не скинет мафию, то до тех пор будет в Украине жопа!!!
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На початку допису потрібно писати,за кого голосували.
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На жаль це нашій корумпованій країні користі не принесе.(((
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когда будут протравливать поля по полной и начнутся массовые болезни тогда и очнутся
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Величезний потенциал - это закрытие контрабаса, и открытие заводов, фабрик, мастерских... А торговля землей - это временное. Скупят все, и никому мы ничего больше не продадим. Только будем рабами на плантациях крупных корпораций. Это кому места хватит. Остальные - батрачить по миру.
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Відповідь для ЄС має бути: "Ми глибоко стурбовані!.."
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А Европейцам тем плевать, точно так же, как если бы кому-то было плевать, что сосед алкоголик продает свои последние портки
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сьогодні ти продасиш землю.а завтра продасиш душу!!!!
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"Евросоюз поддерживает открытие рынка земли в Украине. Это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны" - что Евросоюз говорит о рынке земли в Голландии, где 100% земли принадлежит государству?
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Євросоюз це купа країн з різним земельним законодавством, але чомусь якесь чиновницьке бидло в Брюсселі вирішує за всіх. Я починаю розуміти, чому половина британців не бажає жертвувати суверенітетом.
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Істоти, які з наполегливістю ідіотів хочуть розпродати 72% території країни, з задоволенням продадуть і її державу. З населенням, історією, культурою, етнографією та з усіма мовами, на яких воно спілкується.

І, читаючи коменти, розумієш, що є якась чимала кількість істот, які нічого не вирішуючі, готові бути добровільно гнилим товаром, який додається "в нагрузку" до землі.
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Петяботы вы плохо в теме страдать - петя мивины не давать!
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