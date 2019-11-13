 Євросоюз підтримує відкриття ринку землі в Україні. Це може розкрити величезний потенціал для економіки країни, - представництво ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні.
"Поважаючи незалежний законодавчий процес України та ухвалення суверенних рішень, ми готові запропонувати досвід і підтримку разом з іншими міжнародними партнерами. У разі відкриття цього ринку важливо встановити гарантії, щоб уникнути надмірної концентрації землі в руках декількох операторів, забезпечити справедливе ставлення до власників невеликих земель, які бажають продати свої земельні ділянки, і гарантувати права активних дрібних фермерів, які хочуть придбати землю сільськогосподарського призначення", - заявили в ЄС.
Євросоюз рекомендує, щоб невеликі фермерські господарства були в основі системи державної підтримки:
"ЄС уважно оцінить умови, за яких ринок сільськогосподарських земель буде функціонувати, і те, як контролюються заходи безпеки під час впровадження земельної реформи. Невеликі фермерські господарства мають перебувати в центрі цієї реформи, зокрема ті, які не зареєстровані як юридичні особи - тобто фізичні особи, що обробляють сільськогосподарські угіддя".
ЄС вважає, що відкриття ринку землі має стати першим кроком до більш широкої і всеосяжної земельної реформи, яка охоплюватиме інші елементи управління землею, політику землекористування, планування та моніторингу, обізнаності про права на землю, консолідації земель.
"Однією з умов успіху є, зокрема, підвищення прозорості через відкритий доступ до даних про права на землю та їхню публікацію. Для цього будуть потрібні поглиблена реформа Державного Держкадастру і перерозподіл деяких його функцій. ЄС розглядає можливість продовжити свою підтримку впровадження земельної реформи, особливо акцентуючи увагу на інституційних змінах (для управління земельними ресурсами, планування і управління, спрямованих на інтеграцію Кадастру і Реєстру прав), навчання і посилення потенціалу і моніторингу передбачених гарантій", - сказано в заяві.
Верховенство права і функціонуюча судова система мають вирішальне значення для успіху реформи земельного ринку, додали в представництві ЄС.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна рада розглядає законопроєкти про ринок землі.
Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.
Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.
А народ розпоряджається через представницьку демократію, тобто обравши партію "Слугу народу" в більшості в парламент - народ надав право на розпорядження землею.
Народу українському - подяка.
Феодали́зм (от лат. feudum - лен, феодальное землевладение) - система правоотношений в обществе, образовавшаяся в конце VI века, свойственная некоторым государственно организованным добуржуазным обществам. Основным экономическим ресурсом в доиндустриальных обществах являлась земля, отношения к которой сформировали базу феодального общества. При феодализме земля находилась в собственности феодалов.
Вот к этому мы и идем семимильными шагами. И феодалы у нас уже есть в отношении промышленных предприятий. Теперь получим еще и земельных.
Хотя я не против что бы нас выкупила Германия или Франция... желательно целиком!
Но что делать тогда с зебилами? Может в резервацию их?!
Источник: https://censor.net.ua/n3159371
Данный закон это предусматривает и гарантирует или хорошо будет только бабушкам Беням?
"Мета земельної реформи, яку пропонує ухвалити президент і його команда - роздати землю українським і закордонним олігархам," - Олексій Гончаренко.
Рішення про продаж у такі стислі строки - це шаг до дестабілізації та справжньої громадянської війни, що буде на руку лише ***** та московії.
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Хто тут кого реформам має навчати.
Мораторій був чи не єдиною успішною реформою в Україні. Зебіли роздали землю олігархату, кацапам, та міжнародним спекулям.
Но ведь это же вопиющая несправедливость - самая лучшая по качеству землица в Европе, расположенная в ******************* для сельского хозяйства климатической зоне, наименее подверженной стихийным бедствиям - и на тебе, принадлежит гражданам ************ европейской страны - босякам и голодранцам, та шо уж там, - лохмандеям и лохопединам. Надо это срочно устранить, тем более, грамотеи из ООН прогнозируют наибольшую опасность в не таком уже и далёком будущем - голод. И устранят - кому чутка бумажных денежек отсыпят, а кому и жменьки монпансье хватит.
У нас нет друзей, все используют в своих целях и все грабят
І, читаючи коменти, розумієш, що є якась чимала кількість істот, які нічого не вирішуючі, готові бути добровільно гнилим товаром, який додається "в нагрузку" до землі.