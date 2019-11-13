 "Підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей совок", - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ви навіть не уявляєте цинізм тих, хто виступає проти цієї реформи. "Карточний домік" відпочиває. В когось є банальні бізнес-інтереси, але в переважної більшості це просто інструмент політичної боротьби або торгівлі за посади. Економіка та інтереси суспільства нікого не хвилюють", - йдеться в повідомленні.

За його словами, зараз близько 7 млн українців отримали паї на землю. "От тільки 1,5 млн з них вже померли, здаючи свою землю за копійки. Продавати землю не можна, але здавати в оренду на 49 років можна. Ага. Я підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей совок", - написав міністр.

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