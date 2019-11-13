 "Підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей совок", - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Ви навіть не уявляєте цинізм тих, хто виступає проти цієї реформи. "Карточний домік" відпочиває. В когось є банальні бізнес-інтереси, але в переважної більшості це просто інструмент політичної боротьби або торгівлі за посади. Економіка та інтереси суспільства нікого не хвилюють", - йдеться в повідомленні.
За його словами, зараз близько 7 млн українців отримали паї на землю. "От тільки 1,5 млн з них вже померли, здаючи свою землю за копійки. Продавати землю не можна, але здавати в оренду на 49 років можна. Ага. Я підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей совок", - написав міністр.
Такие монстры живут и среди нас ,но страшнее всего когда они вершат наши судьбы.
А как вам это? Какой демон в людском обличие на такое способен?
Обличчя мертвих під ногами: в магазині Казахстану зробили підлогу з пам'ятників. Фото і відеофакт https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/u-kazahstani-v-torgovomu-domi-zrobili-pidlogu-z-nadgrobkiv-novini-svitu.htm
А рынок земли открывать нельзя. По крайней мере не при этой власти. И не такими методами.
Только позавчера поменяли идеологию партии на социалистическую + еще что-то, сегодня уже распродают землю.
Социалисты со звериным оскалом олигархизма.
Вернер фон Браун
хотя самого слова "еврей" в украинском языке нету! Правильно во все века было ЖЫД! В Польше и сейчас нет никаких евреев они все ЖЫДЫ!
О, як його покрутило.
"бідняги померли і не в встигли продати свою землю. і тут з'явилися добродії в зеленому."
прибирайте нах юридичних осіб хоча б на декілька років і обмежте обсяг в одні руки хоча б як польші щоб в простих українців малих фермерів була хоч якась можливість на розвиток.
але насправді чому така ********** у вас продати землю ви не кажете.