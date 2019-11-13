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 Суспільство
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 Поліцейські і військовослужбовці НГУ взяли урядовий квартал Києва під посилену охорону у зв'язку з масовими акціями протесту

У зв'язку із запланованими масовими акціями правоохоронці посилили заходи безпеки в центрі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Кілька політичних партій та громадських організацій в урядовому кварталі розпочали акції з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

Також читайте: 1,5 млн українців померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі: вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям, - Гончарук про земельну реформу

Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбуваються мітинги проти земельної реформи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159367
 
 
 Топ коментарі
 
Что преЗек,дождался?А это только начало!
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100 років назад селян спочатку розброїли а потім повбивали чи заморили голодом. А хто зараз виступає проти вільного обігу зброї - чиновники, поліцаї і буржуїни - бо у них то зброя Є.
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А вот было бы у людей оружие, то так просто земли они бы не отДАли.
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Та забудьте вже про тих засранців. То одноразові нацюцюрники Авакова .
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Медовый период с лохокторатом закончился, а обещанного зажиточного благоденствия и в волнах не видать (ни те высоких зарплат и пенсий, ни те низких тарифов, ни те вообще нихрена из обещаного). А тут ещё и земельный вопрос невтерпёж да и холода - у обдуреных лохмандеев глаз кровью наливается, кинутые лохопедины от злости ЗЕленеют - у них ноги зудят пенделя булкодробительного промеж полужопий врезать. Злые языки (да не какие-нибудь трепачи, а WSJ) уже проронили, шо МВФ транши с баблом зажуковал - дефолтом попахивает - самое время Сиплоголосой зЕхидне вместе с ЗЕ-посіпаками мониторить рынок дуподемпферных гаджетов, противопендельных аксессуаров, дупореабилитационных программ и себе, и всему ЗЕ-сброду - шоб не пришлось потом в попыхах мостить лубки на дупы из подручных материалов.
Хотя отделаться пенделем как Порохатый Мародёр - это если повезёт - землелька таке гівном вонюче питаннячко, шо запросто можно и на столбе повиснуть.
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