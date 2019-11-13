 За проєкт закону про ринок землі готові проголосувати 95% нардепів від СН, - Арахамія

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив глава фракції СН Давид Арахамія.

"На фракції було досягнуто домовленості, що перед другим читанням внесемо правку про референдум для іноземців", - уточнив він.

За прогнозом лідера фракції, за законопроєкт №2178-10 готові проголосувати 95% нардепів від "Слуги народу".

Арахамія зазначив, що в більшості депутатів, які сумнівалися, були побоювання, що після введення ринку землі українські фермери та іноземці будуть у нерівних умовах. "Але президент показав соціологію і переконав", - додав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розгляне законопроєкти про обіг земель сільськогосподарського призначення.

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