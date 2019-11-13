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 Політика України
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Все про:ВР (6056) земельна реформа (71) Арахамія (118) Слуга народу (461)

 За проєкт закону про ринок землі готові проголосувати 95% нардепів від СН, - Арахамія

Переважна більшість депутатів фракції "Слуга народу" готові голосувати за введення ринку землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив глава фракції СН Давид Арахамія.

"На фракції було досягнуто домовленості, що перед другим читанням внесемо правку про референдум для іноземців", - уточнив він.

За прогнозом лідера фракції, за законопроєкт №2178-10 готові проголосувати 95% нардепів від "Слуги народу".

Арахамія зазначив, що в більшості депутатів, які сумнівалися, були побоювання, що після введення ринку землі українські фермери та іноземці будуть у нерівних умовах. "Але президент показав соціологію і переконав", - додав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розгляне законопроєкти про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Також читайте: Ринок землі зробить українців більш щасливими та заможними: давайте не боятися, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159365
 
 
 Топ коментарі
 
Ой дивіться "слуги урода", щоб вас на вилах не винесли ...😕
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ЗЕ уже не скрывает и практически прямо говорит: "Да мы вас всех 73% опрокинули сериалом как лохов, но нам нужна земля"

За проект закона о рынке земли готовы проголосовать 95% нардепов от СН, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6129
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Проголосувати це не проблема! Проблема втілити в життя! Буде соромно потім, коли будуть масові протести і владі прийдеться відміняти прийняті закони! Закон не має насаджувати якісь нові правила, закон має лише оформлювати ті відносини які складались в суспільстві сотнями років! Українське суспільство не сприймає приватну власність на землю як таку! Земля - селянам, тим хто на ній працює, тим хто на ній живе, тим хто її пильнує і шанує, а не олігархам і не агрохолдингам, які висмоктують землю і вивозять соняшник та пшеницю за кордон! Українське суспільство ніколи не дозволить приватної власності на землю, тому питання продажу сільськогосподарської землі потрібно забути на наступні 50-100 років!
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Ой дивіться "слуги урода", щоб вас на вилах не винесли ...😕
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Кого волнует мнение кукол. Они все сделают так как скажет хозяин
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Вот мне и представить сложно масштабы спроса-запроса на продажу Земли - голова кружится...
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а потом он еще предложит продавать ее иностранцам

хитрый лис
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а думаешь почему так топят за двойное гражданство
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Готовы 95%, а сколько проголосуют? Цыплят по осени считают!
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100% проголосують.

коломИйський уміє переконувати.
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Евреї хочуть скупити наші землі ! Не дарма ж їх прем"єрміністр приїзджав до клована !
А для цього початку скупили своїх депутатів в СН ! Українці залишаться без своєї землі !! ЗЕБІЛИ - ви це зробили разом !
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ЗЕ уже не скрывает и практически прямо говорит: "Да мы вас всех 73% опрокинули сериалом как лохов, но нам нужна земля"

За проект закона о рынке земли готовы проголосовать 95% нардепов от СН, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6129
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Боюся спитати, а що за соціологію показав презедент? У нас за абсолютно всіма опитуваннями десь 60-70% населення ПРОТИ ринку с/г землі!
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Це, коли треба запроторити до буцегарні Пашинського, то він пропонує запитувати в людей, а щодо землі -- лише в коломИйського.
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этот вопрос никак не проработан. его нельзя даже в первом чтении голосовать. но "слуги народа" - это марионетки жуликов. Мавроди со своими пирамидами и "МММ" - просто ребенок.
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Это будет последнее что сделают эти критины.
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Украина после 10 лет Земельной реформыЗа проект закона о рынке земли готовы проголосовать 95% нардепов от СН, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5512 17
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Все причастные к распродаже украинской земли будут украинским народом казнены! Это теперь цель украинского народа и будущее для зё-команды.
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Евреи угомоните жидов, а то потом никто не будет разбираться кто из вас кто.
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У режима нет денег. Если они не начнут массированную распродажу страны, у них не сойдётся бюджет, и гривна рухнет. Им же бежать некуда. Ростов не резиновый.
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Розігнати це шобло нах! Припухли взагалі.
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Оппоненты из порохоботского отсека, вы не знаете, что земля с/х назначения уже давно на распродаже? Так откуда, по-вашему, взялись все эти коттеджные посёлки, например, в Одессе , там, где раньше были поля? Откуда возник микрорайон Радужный в Одессе , на каких землях стоит Совиньон? Все это земля с/х , которая судами выведена под строительство, потом из большого куска поделена на части и продана. Но государство в этом случае получило ничего. Получили большие прибыли все сопровождающие эти сделки чиновники, которые теперь и каламутят воду. Манипуляции путём дезинформации людей - кому это выгодно? А всем абсолютно лузерам , прокаченным людьми на выборах. Партия порошенко сами лоббировали этот закон, а теперь внезапно такой разворот на 180 градусов!
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Партия объявила себя социалистической направленности и теперь топит за расширение частной собственности. Это разворот на сколько градусов?
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А Свобода була проти і тоді, і зараз. І вонми українськомовні, як і селяни. не тобі, кацапоязичній, розписуватися за селян!
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А до чого тут партія Порошенка? Вони ж були "мародЬОри_злиЄ".

блаЗЄнські все, що робив Порошенко, обсирали. А ...теперь внезапно такой разворот на 180 градусов!
Чому б блаЗЄнському не вийти та не запитати у 100-та людей, як у випадку з Пашинським?

коломИйський не дозволяє? наполягає на розпродажу?

Тому заткни своє свиняче рило.
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Арахамия, шо же ты так высунулся? Сначала ЗеБил получит ******** а за ним и тебе голову отрвут.

Не зря Темный Рыцарь сказал, шо ты тупой и еще тупее.
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Вновь спрашиваю: куда вы так спешите?Этот весьма неоднозначный закон нуждается во всестороннем анализе!Зеленский с экрана убеждал, что сначала референдум! Так он лжец или несамостоятельный правитель?
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Наверное каждому из них пообещали по куску украинской земли
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Почему не хотят навести порядок с реестрами земли чтобы хотя бы посмотреть скоко земли у нас есть скоко свободной земли и скоко кто уже смог нахапать той земли!!
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потому-то самые ласые куски-шматки уже у латифундистов -миллионеров...
и эту правду никто не должен знать!!!
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я тоже так думаю, именно потому и спешат ввести рынок, чтобы незаконно хапнутую землю провести по схемам купли продажи и как говорится отмыть, и после этого гордо говорить что это их справедливо купленная земля!!
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Цим "слугам" глибоко наср.ти на ті 73% громадян, які проти продажу землі
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Еще раз убедился что лично ЗЕ и его команда знатные лжецы! говорили что спросят народ про продажу, но как видно чхали они на народ! никто никого спрашивать не будет очень сильно хотят наварить бабла и попилять ну а потом разбежатся кто куда!! Короче лишний раз понимаю что бежать надо отседова и побыстрее!!
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През - брехло. Только позавчера говорил о Референдуме про землю. Брехло
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вас придурков как почитаеш, становится понятно почему Украина самая нищая страна европы...
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..бо голосує за блаЗЄнських. Оце і є причина.
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слуги дуже поспішають.кують жєлєзо поки гарояче. бо там в когось ростов, в кого пляжі тель авіва, а хтось на бантині висітиме
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Шановні форумчани! Ігноруйте російськомовні коменти за продаж землі. У нас в Україні селяни на 90% українськомовні, тому це не селяни пишуть, а проплачені кацапські чи зелені тролі!
Авторитетну думку щодо продажу землі можуть висловлювати лише селяни - люди, які на ній працюють!
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тю...так они готовы проголосовать за что угодно...им бы только в зеленую кнопочку попасть, не отрываясь от гаджетов и своих дум.. размышлений...мыслей...короче от гаджетов)))
вы поставьте не голосование - выпороть (культурно сказать)))) их принародно...и они проголосуют - ибо им по-фиг о чем там базар-вокзал!!!
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Ничего личного. Арахамия продажная тварь. И еще. Все будет хорошо но не для них.
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Президента и Раду в отставку и перевыборы.
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