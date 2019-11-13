 За проєкт закону про ринок землі готові проголосувати 95% нардепів від СН, - Арахамія

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив глава фракції СН Давид Арахамія.
"На фракції було досягнуто домовленості, що перед другим читанням внесемо правку про референдум для іноземців", - уточнив він.
За прогнозом лідера фракції, за законопроєкт №2178-10 готові проголосувати 95% нардепів від "Слуги народу".
Арахамія зазначив, що в більшості депутатів, які сумнівалися, були побоювання, що після введення ринку землі українські фермери та іноземці будуть у нерівних умовах. "Але президент показав соціологію і переконав", - додав Арахамія.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розгляне законопроєкти про обіг земель сільськогосподарського призначення.
хитрый лис
коломИйський уміє переконувати.
А для цього початку скупили своїх депутатів в СН ! Українці залишаться без своєї землі !! ЗЕБІЛИ - ви це зробили разом !
блаЗЄнські все, що робив Порошенко, обсирали. А ...теперь внезапно такой разворот на 180 градусов!
Чому б блаЗЄнському не вийти та не запитати у 100-та людей, як у випадку з Пашинським?
коломИйський не дозволяє? наполягає на розпродажу?
Тому заткни своє свиняче рило.
Не зря Темный Рыцарь сказал, шо ты тупой и еще тупее.
и эту правду никто не должен знать!!!
Авторитетну думку щодо продажу землі можуть висловлювати лише селяни - люди, які на ній працюють!
дум.. размышлений... мыслей...короче от гаджетов)))
вы поставьте не голосование - выпороть (культурно сказать)))) их принародно...и они проголосуют - ибо им по-фиг о чем там базар-вокзал!!!