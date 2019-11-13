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Все про:ВР (6056) земля (418) земельна реформа (71)

 Рада розглядає законопроєкти про ринок землі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада України розглядає законопроєкти про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Цензор.НЕТ пропонує вам трансляцію засідання ВР телеканалу Рада.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Першим питанням у середу передбачено розгляд законопроєкту 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" та 11 альтернативних йому.

Передбачено також розгляд законопроєктів 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" та 2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту 0855 "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок" - він був ухвалений у першому читанні Верховною Радою попереднього, VIII, скликання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159364
 
 
 Топ коментарі
 
Потрібна земельна реформа. І крапка, а інакше совок
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Я ЗА!!! Пусть продают!
Примерную цену уже озвучили это 2200уе за ГЕКТАР РОДЮЧИХ ЧЕРНОЗЕМОВ!!!!
... отэта украинци разбогатеют...!!!
Столько даже песок за сотку не стоит!
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Потрібна земельна реформа. І крапка, а інакше совок
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Не дарма ще кажуть, що коли сказати іноземцю "Україна" - він спочатку подумає про Чорнобиль, а потім про корупцію
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Не пересмикуйте. В держвласності України залишилось лише 30% всієї с/г землі. А це той стратегічний мінімум, який гарантує продовольчу безпеку населенню. Аргентину і Мадагаскар кредитори вимусили продати всю землю і сьогодні в цих найбільш аграрних країнах з плодородними землями люди голодують. І в них поруч нема Росії!!! То що буде в нас???
_______________
Для прикладу - в США в держвласності 40 % землі, в Канаді 70%, в Ізраїлі 90%.
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Розпродують країну по шматках ! Ну що тут скажеш цигани а не народ
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ось ті що вже розпродали..тепер бідують..особливо бельгія, італія, швейцарія.. не дай бог нам так бідувати
https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-z-koho-ukraini-braty-pryklad/
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я почув хорошу фразу:--землю людям, але добавлю--усім людям
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ДАВАЙТЕ!!! ОТОЖМИТЕ У ЗЕБИЛОИДОВ ПОСЛЕДНЕЕ!!! Рада рассматривает законопроекты о рынке земли - Цензор.НЕТ 5000 Рада рассматривает законопроекты о рынке земли - Цензор.НЕТ 7655 Рада рассматривает законопроекты о рынке земли - Цензор.НЕТ 1098
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Сколько жуликов хотят управлять украинской землей и запретить людям продавать свою собственность,фопы так никто не защищал от соросятовских кассовых аппаратов.
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Я ЗА!!! Пусть продают!
Примерную цену уже озвучили это 2200уе за ГЕКТАР РОДЮЧИХ ЧЕРНОЗЕМОВ!!!!
... отэта украинци разбогатеют...!!!
Столько даже песок за сотку не стоит!
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У вас замаскированных краснопузых комуняк даже агрументы пахнут трупом ****** из московского мавзолея.
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Ну так противники продажи земли - это латентные комуняки,это они хотят управлять всем через госсобственность и не давать людям иметь своё частное имущество и возможность им распоряжаться по своему желанию.
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оце так народовладдя. Моніка щось про референдуми бекала, а тут зараз замість зекріпаків, СЛУГІ ПАРЄШАЮТ.
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выступления депутатов напоминают восстание тихопомешаных в дурдоме в одной отдельно взятой палате...
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Російський шпигун Зеленський! Ти обіцяв по кожному важливому питанню проводити референдум! Де твій референдум по ринку землі???
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ВВопрос к лешику гончаренко: сколько земли уже в собственности у мародера?
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Наверное нужно спросить на референдуме?
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Раз ринок складають дві сторони покупець і продавець. Якщо проводити референдум, питання треба ставити: Чи потрібно дозволяти КУПУВАТИ с/г землю?. Гарантую 100% "ЗА".
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