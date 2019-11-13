 Рада розглядає законопроєкти про ринок землі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Цензор.НЕТ пропонує вам трансляцію засідання ВР телеканалу Рада.

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Першим питанням у середу передбачено розгляд законопроєкту 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" та 11 альтернативних йому.

Передбачено також розгляд законопроєктів 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" та 2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту 0855 "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок" - він був ухвалений у першому читанні Верховною Радою попереднього, VIII, скликання.