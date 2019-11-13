 На засіданні фракції "Слуга народу" Зеленський переконував нардепів проголосувати за законопроєкт про створення ринку землі, - Верещук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила представниця Кабміну в парламенті, нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Він (президент. - Ред.) переконував, що потрібно проголосувати за закон, який, власне, запропонував депутат Сольський (законопроєкт №2178-10. - Ред.)", - сказала Верещук журналістам у кулуарах парламенту після засідання фракції.

При цьому вона зазначила, що вважає всі внесені в парламент законопроєкти щодо земельної реформи недопрацьованими і такими, які "не можна ухвалювати навіть у першому читанні".

Верещук наголосила, що відкриття ринку землі є значущим процесом, але для неї особисто важливим є те, як це відкриття ринку відбуватиметься.

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Згідно з опублікованим на сайті Верховної Ради порядком денним, на черговому пленарному засіданні 13 листопада парламентарії планують розглянути в першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 2178 та альтернативні №№ 2178-1, 2178- 2, 2178-3, 2178-4, 2178-5, 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

У першому читанні також планується розглянути ще два законопроєкти, що стосуються земельних відносин: проєкт закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" №2194 та проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони", №2195.