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 Політика України, Суспільство
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Все про:законопроект (849) Зеленський (3541) земля (418) Слуга народу (461) Верещук (25)

 На засіданні фракції "Слуга народу" Зеленський переконував нардепів проголосувати за законопроєкт про створення ринку землі, - Верещук

У середу вранці відбулося засідання парламентської фракції "Слуга народу", на якому президент України Володимир Зеленський закликав нардепів підтримати проєкт закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила представниця Кабміну в парламенті, нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Він (президент. - Ред.) переконував, що потрібно проголосувати за закон, який, власне, запропонував депутат Сольський (законопроєкт №2178-10. - Ред.)", - сказала Верещук журналістам у кулуарах парламенту після засідання фракції.

При цьому вона зазначила, що вважає всі внесені в парламент законопроєкти щодо земельної реформи недопрацьованими і такими, які "не можна ухвалювати навіть у першому читанні".

Верещук наголосила, що відкриття ринку землі є значущим процесом, але для неї особисто важливим є те, як це відкриття ринку відбуватиметься.

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Згідно з опублікованим на сайті Верховної Ради порядком денним, на черговому пленарному засіданні 13 листопада парламентарії планують розглянути в першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 2178 та альтернативні №№ 2178-1, 2178- 2, 2178-3, 2178-4, 2178-5, 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

У першому читанні також планується розглянути ще два законопроєкти, що стосуються земельних відносин: проєкт закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" №2194 та проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони", №2195.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159362
 
 
 Топ коментарі
 
После принятия закона в этой редакции олигархи смогут скупать землю целыми областями вместе с проживающим на нем населением....по-сути Украина превратится в феодальное государство...
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210 тис гектарів землі в одні руки мля... ви хочете з України зробити бразилію чи Аргентину... так тоді сотня-дві людей скуплять усю землю і у нас тоді почнеться почнеться Справжня громадянська війна між бідними і супербагатими...
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Не жванди! Мене БАНять постіно хоча мене на матюки вивести дуже складно.
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Не жванди! Мене БАНять постіно хоча мене на матюки вивести дуже складно.
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Мабуть що так...Це в нас тепер табу? А як що до чорних і інших кольорових?
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Вот же гад. Это каким дебилом надо быть. чтобы продать на таких условиях. Тупой. еще тупее. Или трусливый. или жадный. что? Или три в одном?
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210 тис гектарів землі в одні руки мля... ви хочете з України зробити бразилію чи Аргентину... так тоді сотня-дві людей скуплять усю землю і у нас тоді почнеться почнеться Справжня громадянська війна між бідними і супербагатими...
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После принятия закона в этой редакции олигархи смогут скупать землю целыми областями вместе с проживающим на нем населением....по-сути Украина превратится в феодальное государство...
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Только у меня впечатление, что некомпетентная власть просто не знает, где ей взять деньги при сумасшедшем дефиците бюджета и падении роста ВВП и заодно, немножечко поторговать?))
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Попробуй путина убедить что он ху-ло !!! Так же и сепаров убеждать, что земля имеет цену!!!!
Вата ее так много!!!!! Не так как в РФ!!! Но хватает!!!!
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Земля должна быть товаром и у нее должен быть конкретный хозяин, а не абстрактный (государство), что ведет только к коррупции. Но... не при этой некомпетентной власти и не в условиях олигархического государства, коим сейчас является Украина. Сначала взрастите малый и средний бизнес, уберите власть олигархата, а затем и продавайте землю. А с олигархами оно не борется, а только советуется и помогает некоторым переделить рынки)).
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В Израиле более 90% земли принадлежит "абстрактному" государству. Думаете, что те которые у нас, умнее тех которые в Израиле? Никогда не поверю.
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Умник, Израиль - это олигархическое государство? Там то же высокий уровень коррупции. Или ее уже побороли??
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Рынкок земли нужен, но только не более 300 га в одни руки, как во всех цивилизованных странах.....в той же Польше не более 100 га в одни руки.
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