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 Економіка, Суспільство
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Все про:держбюджет (262) Мінфін (380) земельна реформа (71) Маркарова (82)

 На підтримку кредитування в межах земельної реформи в Держбюджет-2020 закладено 4,4 млрд грн, - Маркарова

До Державного бюджету на 2020 рік закладено 4,4 млрд грн на підтримку кредитування в межах земельної реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

За словами міністерки, аграрний сектор є одним з найбільш конкурентних секторів, а земельна реформа - однією з ключових реформ і президента, і уряду.

"Ми заклали в поданий бюджет 4,4 млрд грн на підтримку кредитування в межах земельної реформи. Мінфін та Мінекономіки опрацьовують з міжнародними партнерами інший інструмент — фонд часткового гарантування кредитів. Тобто в бюджеті будуть кошти на часткове гарантування тіла кредиту. Це дозволить більш активно залучити банки в процес кредитування придбання землі, бо зменшить для банків ризики видачі позик", - повідомила Маркарова.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розгляне законопроєкти про обіг земель сільськогосподарського призначення.

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На підтримку кредитування в межах земельної реформи в Держбюджет-2020 закладено 4,4 млрд грн, - Маркарова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159361
 
 
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Ну мы-то знаем, кто получает кредиты от государства, еще с банка "Надра"
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