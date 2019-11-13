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 "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Верховної Ради відбуваються мітинги проти земельної реформи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти із символікою Нацкорпусу пікетують будівлю комітетів Верховної Ради. Зокрема, вони кричать "Ганьба" депутатам, які прямують до Ради.

Тим часом аграрії мітингують на площі Конституції під Радою. Вони тримають плакати з гаслами проти ринку землі, а також влаштували похорон свині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ринок землі зробить українців більш щасливими та заможними: давайте не боятися, - Милованов

"Символічний "похорон" уособлює майбутнє тваринництва в Україні, яке приречене на загибель у разі впровадження "дикого" ринку землі, як це передбачено нормами зазначеного законопроєкту. Адже щоб придбати землю і мати можливість конкурувати з агрохолдингами, доступ до ринку землі яким надається одночасно з малими і середніми сільгоспвиробниками, фермери змушені будуть вирізати поголів'я свиней і корів, щоб акумулювати кошти", - заявили організатори мітингу.

Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 01
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 02
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 03
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 04
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 05
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 06
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 07
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 08
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 09
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 10
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 11
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 12
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 13
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 14
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 15
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 16
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 17
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 18
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 19
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 20
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 21
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 22
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 24
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 25
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 26
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 27
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 28
Зе!мля не чіпай землю, - під Радою протестують проти земельної реформи 29

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159359
 
   
 Топ коментарі
 
"Свобода" тут как тут, явилась не запылилась.
Они и против сланцевого газа визжали(в унисон с Газпромом)
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Мало кто помнит с Зе команды ,что гражданская война 1917-1922 гг,была вызвана Декретом о Земле.Тогда крестьянина конкретно нае..али, и одновременно вернув крепостное право - колхозы/совхозы/ГУЛАГ... И только в 1974 году !!! вернули паспорта, и отменили крепостное право. Повтор?!
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Колісний трактор Джон Дір 7530 2010 року випуску коштує 67 900 євро - тільки що передивився оголошення. Жоден власник паю, чи фермер у якого земельний банк складає 100-200 га. - не може дозволити собі такі трактори, вони все більш на білоруських працюють.. Протестують агрохолдинги , котрі зібрали в оренду по декілька тисяч га землі за безцінь у власників паїв і тепер побоюються втратити золоту жилу.. Земля сільськогосподарського призначення повинна як продаватись, так і купуватись..
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погляньте хто зібравсь на це шоу-проплачені кияни,там нема власників паїв,а фото -нащо смакувати мертвечиною,чи це натуроплата мітингарям? "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 7291
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Зеленомойські хочуть відібрати і це
Власне для того і рвалися до влади
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ха... у меня отбирать нечего, мне нихера не перепало! а зебилы выбрали пусть они их и имеет!
П. С. На майдан больше не пойду!!!
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У кого сейчас бабло, тот и прикупит земельки, а у кого бабла сейчас нет, тому рассчитывать не на что...)
У таких как "мама любит скорость" и праституток по 100$, "слуг нарида", жизнь только начинается - не раскачивайте лодку, а то путин нападэ! "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 1175
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Бабла у транснационалов гораздо больше, чем даже у наших олигархов.
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протестанты уже положили в гроб потужного мыролюбца? еще рано. его ведь еще не отреформировали.
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Каждый год, из своих пяти, пытался снять мораторий на продажу земли.
Говорят, что через подставных лиц в аренде у него почти миллион Га.
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продажа земли = исчезновение украинского села,дальше рассказывать ?
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Ты давно по селам ездил? Что за маразм ты пишешь?!
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Итак, отечественные компрадоры заманили Украину в долларовую ловушку, а теперь готовят нашу страну к финальному аккорду закабаления транснациональной финансовой олигархией - массовой продаже земли. Чем же это грозит украинцам? Можно долго говорить о негативных факторах от продажи сельхозземель, главный из которых - полная потеря стратегического национального ресурса и возможности контролировать внутренний рынок продовольствия.Но лучшая иллюстрация перспектив Украины после начала продажи земель сельхоз назначения - это Аргентина. Уже знакомый нам аргентинский блоггер Ferfal пишет о проблемах, с которыми столкнулись аргентинцы в связи с массовой скупкой сельхозземель после дефолта в этой стране. Приведем лишь одну цитату из его дневника: 'После Второй мировой войны Аргентина практически кормила Европу, была известна в Европе как 'житница мира'. Крупного рогатого скота и пшеницы было довольно, чтобы прокормить нашу страну и другой континент. Так что же случилось? Почему многим людям не хватает продовольствия, а некоторые даже заканчивают поеданием отбросов? Да, Аргентина осталась житницей мира, но кое-что изменилось. Несколько больших, транснациональных корпораций, таких как 'Бенеттон', купили сотни тысяч акров сельхоз земель.. СМИ даже начали говорить о потере суверенитета страны, который оказался под угрозой из-за этой массовой скупки земли, так что можно представить, как много акров было куплено. К тому же в новой ситуации продавать аргентинскую сельхозпродукцию в Аргентине - плохой бизнес. Зачем продавать килограмм мяса на внутреннем рынке за 17 песо, если его можно продать в Испании за 17 евро? Все это в сочетании с высоким уровнем безработицы, низкими зарплатами и высокими ценами на продукты постепенно привело к тому, что в стране фактически начался голод'.К сожалению, если ситуация на Украине будет развиваться по нынешнему сценарию, то скорее всего уже в ближайшие годы нашу страну ждет участь Аргентины - богатейшие поля ограждены заборами и охраной, выращиваются в основном технические культуры, а весь продовольственный урожай вывозится за рубеж - более платежеспособным клиентам. А с учетом устойчивой тенденции к повышению цен на мировом продовольственном рынке и цикличности в изменении урожайности, мы можем ожидать не просто повторения на Украине аргентинского deja-vu, а полномасштабную катастрофу. Миллионы голодающих украинцев на самых плодородных черноземах мира, на родной земле, которая могла бы сделать свой народ богатым и счастливым, но он ее предал и превратился в пасынка. Миллионы голодающих на земле предков, которая вдруг стала чужой собственностью.
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Люто плюсую. +++++++++++++++++++

Аналогичная ситуация в Мадагаскаре, где для увеличения полей, после введения рынка земли всего в 2009-м году, уже ВЫРУБИЛИ 85% лесов огромнейшего острова...
Теперь население согнали с мест, в стране голодает абсолютное большинство населения.
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так скороже 22-23 год... готовятся наверное павтарить!
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Они в 9 утра УЖЕ заблокировали трибуну в ВР. Они не выходили сегодня к фермерам.

Они на хапок распродадут в Украине и Украину и сбегут в Израиль, благо тропа уже протоптана папередниками.
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вот как всё это объснить нашим ********* ?
вчера обсуждали эту тему с коллегами-зевыборцями.. мрак..
"вот,я продам свой пай - и будет мне счастье"... на вопрос - а что потом,когда вырученные копейки будут просраны - ответа нет..
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а ты не продавай, кто тебя заставляет ?
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Ви селянин??? Вам відомо, яка кількість сел зникла під час дії мараторію??? Вам відомі приклади зникнення поселень, пов'язаних із функціонуванням вільного земельного ринку (назвіть країни, де це призвело до занепаду селян???)...
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доченька,свой огород ты и так продашь,не истери..
про занепад почитай о продаже земель в Аргентине,и подумай (те)..
если есть чем
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Він послідовник Наталі Вітренко. "Ми нє янкі, ми славянє. Наші братья парашанє". Проект закону в такому виді не можна приймати. Потрібне доопрацювання.
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Нужно вообще другой - этот в своей основе дерьмовый.
И сначала надо навести порядок и в Земельном кадастре и в судах и в правоохранительных органах.

И вообще, Законы ТАКОГО порядка, про продажу гос собственности, должны вступать в силу лишь после того, как пройдут очередные (вне очередные) выборы в ВР и Президента и новый созыв ВР и новый Президентдолжны их так же утвердить, вот тогда те кто в кресле Президента и в зале ВР не смогут нажиться на антинародном законе.
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Земля це засіб виробництва, який повинен мати конкретну вартість. Для цього не обовязково її приватизувати. С.г. підприємство(користувач) повинно отримувати прибуток і сплачувати Державі ренту. У противному випадку земля вилучається. При приватній власності на землю потрібний жорсткий контроль за цільовим використанням з механізмом примусового вилученням.
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Дальше, это уничтожение генетического потенциала. Дальше, это простая ликвидация населения сел, так как тем компаниям, что будут владеть сотнями тысяч Га земли, им нужно десять комбайнеров, а не миллионы доярок, зоотехников, ветеринаров, овощеводов, работников тепличных хозяйств, работников холодильников, работников перерабатывающих с/х продукцию предприятий (потому что тут тогда будут выращивать только зерно и вывозить его на переработку в Северную Африку)...

США уже скупили в гос собственность 51% с/х земли, а Потураев из СН визжит с трибуны, что надо продавать землю, как в РФ у Путина.
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"Свобода" тут как тут, явилась не запылилась.
Они и против сланцевого газа визжали(в унисон с Газпромом)
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Путинские петушки против продажи сх земли, как и остальные популисты. А тут боты строчат что это рашке выгодно - всё скупит. Страна дебилов.
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В нынешнем варианте хотят продать землю евреям, чтобы чуть позже, как это было в Палестине, они объявят, что создали свое новое, еврейское государство на Причерноморских землях Украины.

Собственно путин так же имеет свои собственные виды именно на эти земли.

А я считаю, что надо оставить землю в собственности всего народа, как есть по ст.13 и 14 Конституции Украины. Чтобы как в Канаде, минимум 92% с/х земли в гос собственности...
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60-70% населення України (а саме стільки за опитуваннями проти продажу землі) - теж пєтушкі???
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Да тягныбоковцы всегда визжали, показать якобы патриотизм Тягныбока. Он уже своими факельными шествиями помог Украине. Харош. Теперь наша очередь. Зеленский красава!!!
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Если устроят распродаж с/х земли, то когда сменится, путем выборов, нынешняя власть, будут приняты решения о возвращении смертной казни и украинский народ будет судить и Зеленского (я не видел ни одного предвыборного плаката Зеленского с лозунгом - "Открою рынок земли и отменю мораторий на продажу земли").
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Не тобі, кацапоязичному, судити про патріотизм. Державну мову спочатку вивчи, патріот мені найшовся...
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Про Кривецького-головного мецената Свободи мовчать ,Він дохера гектарів скупив у Львівській області.
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Всем срочно сдавать свою квартиру и машину по 50 баксов
и продавать только за треть цены,
ато дебилы распродадут все квартиры коломойскому и путин нападет.
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Мало кто помнит с Зе команды ,что гражданская война 1917-1922 гг,была вызвана Декретом о Земле.Тогда крестьянина конкретно нае..али, и одновременно вернув крепостное право - колхозы/совхозы/ГУЛАГ... И только в 1974 году !!! вернули паспорта, и отменили крепостное право. Повтор?!
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Зе сказал, что народ будет решать на референдуме. Естест-но , проголосуют *за* в массе. Хватит сафком жить. Во всём мире существует рынок земли!
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1) блаЗЄнський використав прийом пільпулу вкупі з хуцпою: референдум не про продаж землі, а про продаж землі іноземцям. Таким чином, питання продажу з коломИйським він уже вирішив.
2) А Ізраїль хіба з иншої планети? Там земля не продається.
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Що Ви Ігор Д тут розповідаєте за найбілоьших землевласників. Вам розповістьи, як у Києві замлю забирали не землевласники. По 2 га мав студент, який під диктовку писав заяву і отримував землю, а після в нього її забирали за 200 грн. Гарна схема? Головне, щоб відкрили ринок і підуть студенти, пенсіонери,месіонери, піонери.... і все буде декільком добре і все буде по закону.
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Колісний трактор Джон Дір 7530 2010 року випуску коштує 67 900 євро - тільки що передивився оголошення. Жоден власник паю, чи фермер у якого земельний банк складає 100-200 га. - не може дозволити собі такі трактори, вони все більш на білоруських працюють.. Протестують агрохолдинги , котрі зібрали в оренду по декілька тисяч га землі за безцінь у власників паїв і тепер побоюються втратити золоту жилу.. Земля сільськогосподарського призначення повинна як продаватись, так і купуватись..
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Ложь, как раз советник по земле у премьера Машук, являясь двоюродным братом Веревского (604 000 Га) и агитирует со всех телеканалов за открытие рынка земли.
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У фермеров попа пригорела, ведь давно они уже купили землю у людей, и заключили договор на длительную аренду. Теперь вот опять придется покупать, только уже в 10 раз дороже. Вижу уже тягныбоковцев не густо, видать бабла мало, Путя видать уже не спонсирует "патриота"))))))
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Не купили, потому что до сегодняшнего дня такая покупка незаконна.

А покупать и у тех, кто в городе и хочет продать тот пай, что достался в наследство от умерших родителей не будут. Их будут жестоко бить арматурой, пока не продадут Га за 1000 грн.
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Дык фермеры подсунули и расписки на суммы денег, которые те не видели никогда.
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И свинья на заклание ради идей "Свободы"! У меня всегда возникает вопрос: А оспариваемый закон люди читали? Или как против Пастернака "Не читал, но осуждаю"?
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А Ви читали? Чи також: не читав, але підтримую "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 7451 пастернак навиворіт "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 7451
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Я так розумію, що на Джон Дірах приїхали саме дрібні фермери, я не помилився?
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А почему бы и нет. Вариантов много:
1) Может фермерское хозяйство хорошо работает.
2) В лизинг купили.
3) Перекупили подержанные у агрохолдиннга или из США.
4) В 2014 году в кризис купили на низком рынке удачно слив валюту по 37 грн за доллар
5) На выставочных площадуах по продаже с/х техники они представленны значит продаются
6) Там не только джондиры.
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Тупые идиоты хотят жить дальше в нищете не забирайте у них этот шанс! Свинью со всеми атрибутами наверное принесли просто так и никто за это не платил.
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Свинья- это символ Тягныбока, рвущегося до корыта)))
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Многие хотят свалить с Украины!!! И не жить в этом цирке!!!
Сколько ватников!!!! И всем кто то платит!!!
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Жалко кабанчика, що зарізали. Але нічого вони не зупинять. Все що було, загуло. Який вони законопроект не приймуть, все під себе. Вони вже приїхали із Ізраїлю, росії та інших країн і чекають на базар. Не вчать історію, а потім ходять і плачуться. Пожили, досить. Потім колись у льоху будете розповідати своїм дітям, що можна було виїхати в ліс, відпочити, позбирати гриби, а на річці половити рибу. Хай хоч такі казки посують діти, що їхні батьки дурні і послухалися олігархів, які їм сказали, що вони зубожілі і все покрав "барига", а вас всіх обіграє "бенечка" і його слуги. Не плачте, витріть сьозу і йдіть додому. Ті, що могли вийти на Майдан загинули, а дурні залишилися.
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Так это было еще при Ющенко и Януковиче, у нас на ставок или речку ты не выйдешь порыбачить даже на один крючок. Арендатор одного рыбака убил, никто его не посадил, даже за нелегальное оружие не посадили. Лозинский в своем лесу тоже человека убил. В каждом селе в Украине есть свой пан, барин и господин. А то что землю продавать можно будет, это хорошо, мне как раз не хватает на однушку в Польше, чтоб выехать с этого дурдома.
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Pavel Pulkin f520f5b7 це може там у вас в росії. А я живу на березі великої річки і рибачу, при можливості, цілий рік. Але коли буде ринок землі, то і річки підуть із землею і ліси. Рибачити на один крючок можна було скрізь, окрім нереста. Забудьте, все буде по-іншому. Тільки тоді будете рибачити, коли заплатите. Все прибуруть до своїх рук слуг.
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Вам за гектар больше 2000 грн не дадут. Скажут бери это, а то просто башку молотком проломим (так при Порошенко всю семью фермера убили, и это только за отказ сдать в аренду, а за властность будет гораздо жестче). А за ТАКИЕ деньги вам разве что на билет до Польши.
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Це ти тупий совок кацапоязичний, а Свобода українськомовна, як і селяни!
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Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуна. А їхнє протистояння удаване, постановочне.
Дострокові. Людей вчергове пошили в дурні.
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Это правда. Зе точно не кацапский шпион.
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Власники агрохолдингів вигнали своїх холопів на протест.
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Ого скільки зелених тролів!
Уже і Свобода їм не подобається! Свободівці Кошулинський та Семеніхін не ховалися від повісток, як дехто, а пішли в АТО! Свободівці не пишуть собачою, як ви оце в коментах!

І да, російськомовні не можуть тут розписуватися в коментах за селян. Ви не селяни, селяни ВСІ УКРАЇНСЬКОМОВНІ!



А по ділу - 60-70% українців виступають ПРОТИ продажу с/г земель! Спочатку народ переконайте, спочатку створіть КАДАСТР нормальний, а потім уже закони розглядайте!
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Тупые индейцы просто не знают что во всем мире земля продается. Но то такэ... Проблемы индейцев из племени Зе МВФ не волнуют.
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У нас теж продається, але не сільськогосподарська земля... Захочеш побудувати будинок по Обухівській чи Житомирській трасі - теж можеш законно купити ділянку під нього.
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Африкан_Свиридович а що Свобода. Вони, як і Батьківщина, Толян Гриценко, Садовий, зробили свою справу. Їм всім не подобалась Армія, мова, віра! Всі топили одного і дотопилися. Ще були нацсуки, памятаєте таких? То де вони? Чому не біжать? Де їхні ігрушки? Вони своє вибігали. А тепер ви всі замість своїх земель, беріть ігрушки і грайтеся, на своїх землях - у квартирі.
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През - брехло. Только позавчера говорил о Референдуме про землю. Брехло
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Идиотиз зашкаливает! Не хочешь продавать свою собственность (землю), не продавай. Никто не вправе заставить. Нет земли в собственности, чего вообще визжишь?!)) "Украинская земля"- это абстрактная фигура речи для туповатого обывателя. Вся "государственная" Земля в Украине де-факто кому-то принадлежит. Новые законы лишь выведут из тени полупрозрачные схемы и махинации с землёй.
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100%. Наша влада звикла легалізовувати те, з чим боротися вже не може - тіньову купівлю-продаж землі, видобуток бурштину, легалізацію грального бізнесу. Є пропозиція: а чому б не легалізувати за таким принципом наркоманію. Все рівно де-факто вона існує, тож давайте виведемо з тіні торгівлю наркотиками та наркоманію. Жартую, звичайно. Є інші рецепти боротьби з тіньовим ринком землі - карати сволоту, вносити зміни до Кримінального кодексу, щоб отримували по максимуму позбавлення волі. І так в інших сферах. Щоправда визнаю, що це не про Україну (поки що).
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Шановны форумчани! Ігноруйте російськомовні коменти за продаж землі. У нас в Україні селяни на 90% українськомовні, тому це не селяни пишуть, а проплачені кацапські чи зелені тролі!
Авторитетну думку щодо продажу землі можуть висловлювати лише селяни - люди, які на ній працюють!
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Похороны "свиньи" под Радой - креативно, но очень как-то двусмысленно. Прохожие, крестясь - как, когда?!
Хорошо, что Цензор сразу все прояснил.
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По суті правильно, А зі свинею - занадто.
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Сразу видно что одни "собственники" пайов и "фермеры" собрались …. Пороха зачем то принесли в не совсем живом виде ….
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Вони хоча б українськомовні... А то дуже весело бачити русскаязичних "фермерів", коли у нас навіть в Херсонській чи Харківській області селяни українськомовні...
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