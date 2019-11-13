 "Зе!мля не чіпай землю", - під Радою протестують проти земельної реформи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активісти із символікою Нацкорпусу пікетують будівлю комітетів Верховної Ради. Зокрема, вони кричать "Ганьба" депутатам, які прямують до Ради.
Тим часом аграрії мітингують на площі Конституції під Радою. Вони тримають плакати з гаслами проти ринку землі, а також влаштували похорон свині.
"Символічний "похорон" уособлює майбутнє тваринництва в Україні, яке приречене на загибель у разі впровадження "дикого" ринку землі, як це передбачено нормами зазначеного законопроєкту. Адже щоб придбати землю і мати можливість конкурувати з агрохолдингами, доступ до ринку землі яким надається одночасно з малими і середніми сільгоспвиробниками, фермери змушені будуть вирізати поголів'я свиней і корів, щоб акумулювати кошти", - заявили організатори мітингу.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ
Власне для того і рвалися до влади
П. С. На майдан больше не пойду!!!
У таких как "мама любит скорость" и праституток по 100$, "слуг нарида", жизнь только начинается - не раскачивайте лодку, а то путин нападэ!
Говорят, что через подставных лиц в аренде у него почти миллион Га.
Аналогичная ситуация в Мадагаскаре, где для увеличения полей, после введения рынка земли всего в 2009-м году, уже ВЫРУБИЛИ 85% лесов огромнейшего острова...
Теперь население согнали с мест, в стране голодает абсолютное большинство населения.
Они на хапок распродадут в Украине и Украину и сбегут в Израиль, благо тропа уже протоптана папередниками.
вчера обсуждали эту тему с коллегами-зевыборцями.. мрак..
"вот,я продам свой пай - и будет мне счастье"... на вопрос - а что потом,когда вырученные копейки будут просраны - ответа нет..
про занепад почитай о продаже земель в Аргентине,и подумай (те)..
если есть чем
И сначала надо навести порядок и в Земельном кадастре и в судах и в правоохранительных органах.
И вообще, Законы ТАКОГО порядка, про продажу гос собственности, должны вступать в силу лишь после того, как пройдут очередные (вне очередные) выборы в ВР и Президента и новый созыв ВР и новый Президентдолжны их так же утвердить, вот тогда те кто в кресле Президента и в зале ВР не смогут нажиться на антинародном законе.
США уже скупили в гос собственность 51% с/х земли, а Потураев из СН визжит с трибуны, что надо продавать землю, как в РФ у Путина.
Они и против сланцевого газа визжали(в унисон с Газпромом)
Собственно путин так же имеет свои собственные виды именно на эти земли.
А я считаю, что надо оставить землю в собственности всего народа, как есть по ст.13 и 14 Конституции Украины. Чтобы как в Канаде, минимум 92% с/х земли в гос собственности...
и продавать только за треть цены,
ато дебилы распродадут все квартиры коломойскому и путин нападет.
2) А Ізраїль хіба з иншої планети? Там земля не продається.
А покупать и у тех, кто в городе и хочет продать тот пай, что достался в наследство от умерших родителей не будут. Их будут жестоко бить арматурой, пока не продадут Га за 1000 грн.
1) Может фермерское хозяйство хорошо работает.
2) В лизинг купили.
3) Перекупили подержанные у агрохолдиннга или из США.
4) В 2014 году в кризис купили на низком рынке удачно слив валюту по 37 грн за доллар
5) На выставочных площадуах по продаже с/х техники они представленны значит продаются
6) Там не только джондиры.
Сколько ватников!!!! И всем кто то платит!!!
Дострокові. Людей вчергове пошили в дурні.
Уже і Свобода їм не подобається! Свободівці Кошулинський та Семеніхін не ховалися від повісток, як дехто, а пішли в АТО! Свободівці не пишуть собачою, як ви оце в коментах!
І да, російськомовні не можуть тут розписуватися в коментах за селян. Ви не селяни, селяни ВСІ УКРАЇНСЬКОМОВНІ!
А по ділу - 60-70% українців виступають ПРОТИ продажу с/г земель! Спочатку народ переконайте, спочатку створіть КАДАСТР нормальний, а потім уже закони розглядайте!
Авторитетну думку щодо продажу землі можуть висловлювати лише селяни - люди, які на ній працюють!
Хорошо, что Цензор сразу все прояснил.