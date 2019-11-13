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 "Цей дзвінок справді мутний", - ексдержсекретарка США Райс про телефонну розмову Зеленського і Трампа

Колишня держсекретарка США Кондоліза Райс заявила, що зусилля президента Дональда Трампа змусити Україну розслідувати справу сина Джо Байдена "виходять за межі" і назвала тіньову зовнішню політику Білого дому щодо України "глибоко тривожною".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на CNN.

"Цей дзвінок мутний, він справді мутний. Мені не подобається, щоб президент США просив закордонного лідера розслідувати щось проти американського громадянина. Я думаю, що це виходить за межі", - сказала Райс, коментуючи телефонний дзвінок між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, який відбувся 25 липня.

"Те, що я бачу зараз, турбує мене. Я бачу конфлікт між професіоналами зовнішньої політики та особою Руді Джуліані, який каже, що він діяв від імені президента", - сказала Райс.

"Відверто кажучи, я навіть не знаю, наскільки це правда. Це тривожно. Це глибоко турбує", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв цього тижня оприлюднити стенограму "першої і найважливішої" розмови із Зеленським

Райс, яка за президента Джорджа Буша керувала Держдепом, а також була його радницею з національної безпеки, заявила, що "світ не має отримувати заплутаних повідомлень від США".

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159355
 
   
 Топ коментарі
 
При Рейгане тоже помогали бы во всю...
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Из кабинки он пока не вышел, ибо не смыл за собой...
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чтобы нет таки да но чтобы да таки нет...чисто по евгейски
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Твоё, вместе с "Ларисой номерной", "Вевельсбургом", и некоторыми другими, "вонево" и "гонево", в течение пяти лет, на Порошенко и его команду, привело к власти этого "булавоносного клоуна"... И ты теперь, чем-то, "недоволен"? "Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте...". У Шарля де Костера есть книга хорошая (единственная) - "Легенда о Тиле Уленшпигеле". И там эпизод есть такой: Уленшпигель батрачил у одного богача. Как-то хозяин, в поле, указывая на коноплю, сказал: Видишь это растение? При любой возможности гадь на него, потому что изделия из него используются при вешании людей и колесовании...". Уленшпигель решил "приколоться", и, "включив дурака", нагадил в квашеную редьку... Хозяин посмотрел и сказал : "Сам нагадил, сам и ешь... У меня не "медный нос"...". Так и вы, "медноголовые" - сами "нагадили", "прикололись"? Сами и жрите...
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От ти такий розумний, чому ти досі не президент, а за рошенку на форумі повітря псуєш?
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Якщо я стану президентом, то у мене не буде часу вчить таких дурнів, як ти, "уму-розуму"... І ви так дурнями, і помрете...
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Не збуджуйся так- не станеш, то не твоє, ти свого максимума вже досяг!)))
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Ти - теж не станеш... Однак, на відміну від мене, ти так і не порозумнішаєш... Так дурнем, і вмреш...
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Людина, яка вважає всіх оточуючих дурнями, є клінічним ідіотом! Се ля ві! Тобі з цим жити.
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Нам не так страшні російські воші, як українські гниди
Команда Зеленского допустила очередной факап, полиграф здесь не поможет
Во время закрытых слушаний в Конгрессе временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор под присягой фактически раскрыл тайный разговор с людьми из окружения президента Зеленского.
Речь об Андрее Ермаке и Игоре Новикове, которые якобы убеждали американского дипломата, что это именно Порошенко развязал войну на востоке Украины.
После того, как Тейлор поспешил раскрыть такие скандальные факты ЕРМАК РЕЗКО ПОМЕНЯЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, заявив, что он никогда не называл Порошенко виновным в начале войны в Донбассе и Тейлор все перепутал и выдумал.
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Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий отметил, если Тейлор сказал, что слышал именно это, а Ермак говорит, что такого не говорил - с точки зрения дипломатии это означает только одно: Ермак публично обвинил Тейлора во лжи.
И не только лично Тейлора: это были официальные показания под присягой, поэтому обвинения касаются всего Госдепа США.
Голобуцкий подчеркивает, это очередной и очень громкий факап команды Зеленского.
Теперь Зеленскому придется как-то доказывать Америке, что Ермак не выполнял его личные распоряжения, когда выставлял Тейлора лжецом и нарушителем присяги - то есть, государственным преступником и вряд ли полиграф поможет.
Наиболее очевидный первый шаг, чтобы хоть как-то замять столь эпический факап: уволить Ермака, а там уже пробовать уговорить США на любой диалог. Кстати, после этакого вполне вероятно, что со стороны США будет актуализирован вопрос отставки Богдана через связь с Коломойским.
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Прачки пришли во власть стирать белье, загаженное рускай грязью ...
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Зеленский всё таки молодец,красиво вышел из ситуации с давлением Трампа
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Из кабинки он пока не вышел, ибо не смыл за собой...
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куда он вышел? только глубже в жопу залазит.
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Пертович, это - политика. Отсюда так просто не вылезешь. Трумп пока бултыхается на плаву, как надувная кукла. А с ним и зебеня - за ножку ухватился. Но тонуть будут оба. И выхода у зеленпоца нет. От трумпа заразился. А тут еще токсичный рускай убийца на подходе... селфи с ******, дебильная рожица шута в диафрагме... жиденок мыслит категориями 95 квартала, где всё можно списать на шутку, включая неудачную. Но реальность политической жизни такова, что здесь неудачные шутки могут игнорировать, но не забыть и простить. Меня беспокоит, что я, будучи гражданином Украины, тоже считаюсь сопричастным глупости вашего зебильного клоуна в роли президента...
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І вона республіканка, між іншим!

А взагалі, що сталося з американською зовнішньою політикою? Чому вони так ізмєльчалі? Де глиби рівня МакНамари, Дж. Едгара Гувера, Кіссінджера, Даллеса, Маршалла?

Уже писав тут: якби уявити, що конфлікт з рашкою у нас стався не в 2014, а в 50-60-х роках, то американці вже давно б нам танки передавали з літаками і воєнні бази тут відкрили б!
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Та навіть не надто розумний Буш-молодший Грузії набагато більше озброєння передав...

Короче, неясно, куди поділися знамениті яструби Пентагона(
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прям кулинарное шоу )) все прекрасно знают кто снял пену с бульёна, но тем не менее он остался мутным )) слушайте в следующей серии: "как осветлить мутный звонок" ))
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Умнейшая женщина-Буша маленького на спине тащила...
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Конди??? Моя симпатия... вседа безупречна, включая манеру говрить и одеваться...
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Та він же ш не лемки, цій лемкенсон...
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Зеленский - это величайший политик современности, мощная политическая фигура, считаться с которой вынуждены лидеры мировых держав. Это выдающийся лидер и искушенный в дипломатии игрок. Только тупые порохоботы и негры могут отрицать этот очевидный факт!
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Всё что идёт с кумовской Украины всё мутное,Зеленский молод,сил много,может налог какой то сделает на КУМОВСТВО? "Цей дзвінок справді мутний", - ексдержсекретарка США Райс про телефонну розмову Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 2417
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- Мутный какой то звонок. Зеленский представился работником "Приватбанка".
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А що там було такого мутного? - Все як належиться в слуги урода Моніки - ціна на годину, умови зустрічі і без табу 😕
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"Краще мать стосунки з прямим ворогом, ніж з прислужливим дурнем...". Трампу ніхто це, перед розмовою з Зеленським, не казав?
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Ээээ, амиго, ты не учитываешь, что у дурня на 100% свой прокурор и 73% других идиотов а спиной
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Я-то, "учитываю"... Вот только Трампу, от этого, не легче...Наш дурак решил "прогнуться", а "Доня" - "повёлся", однако, не учёл, НАСКОЛЬКО "Блазень" - ИДИОТ!!! Он же "ляпал" "прямым текстом", по телефону, то, что в политике понимается "по умолчанию"... И его "прогиб" превратился в "тупую подставу"... Так что "крылатое выражение", приведённое мной - "в точку"...
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МОВЧАННЯ ДЛЯ ПУТІНА, ПОСТУПКИ ДЛЯ ПУТІНА, СТРАХ ОБРАЗИТИ ПУТІНА: СТРАТЕГІЯ БОЯГУЗТВА ЗЕЛЕНСЬКОГО ВЕДЕ ДО ПРОГРАШУ УКРАЇНИ



"Цей дзвінок справді мутний", - ексдержсекретарка США Райс про телефонну розмову Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 4588

Чому Зеленський і його команда мовчить про успіхи України, боїться образити кремль та виконує усі забаганки країни-агресора розбиралась Європейська правда.
Саття вийшла з поміткою:
"Ця стаття - Editorial. Це означає, що текст публікується за підписом усієї редакції та має підтримку всіх її журналістів.
"Європейська правда" вдається до цього формату лише у виняткових випадках, коли Україна опиняється перед важливим вибором у сфері міжнародної політики. Нині, на наше переконання, ситуація є саме такою."
Колектив Центру Миротворець цілком підтримує редакцію Європейської правди і звертає увагу суспільства на загрозливі для України дії Зеленського і його команди.
У п'ятницю українські дипломати, і не лише вони, мали всі підстави святкувати перемогу.
Міжнародний суд ООН виніс проміжне, але дуже важливе рішення за скаргою України проти Росії щодо подій у Криму та на Донбасі.
Його вагу складно переоцінити: тепер з'явилася гарантія принаймні часткової перемоги української сторони та першого доведення міжнародним судом відповідальності Росії за злочини, що сталися внаслідок її агресії проти України.
Нагадаємо, Мyrotvorets.news писав про саме рішення, його наслідки та деякі деталі.
РОССИЯ НЕ ТОЛЬКО АГРЕССОР. РОССИЯ - СТРАНА, ФИНАНСИРУЮЩАЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ. И СУД В ГААГЕ ЭТО ПОДТВЕРДИТ
Але залишилось важливе питання з дуже насторожуючими висновками: чому перемога України лишила геть байдужим керівництво держави?
Адже для команди Зеленського подій у Гаазі немов не було. Відтоді минуло три дні - а Банкова досі зберігає мовчанку. Чи не єдиним відомством, яке публічно зраділо успіху України, стало МЗС - бо воно вело процес і ніяк не могло мовчати.
Складається враження, що чинна влада свідомо уникає згадки про цей суд, який має на меті покарати державу-агресора, державу-терориста. Ми маємо підстави стверджувати: це враження вірне.
Чи багато ви чули заяв Зеленського із засудженням Росії? Чи часто він вживає термін "агресор" щодо РФ? Чи доводилося чути категоричність у засудженні російських злочинів?
Не секрет, що відповідь на всі ці питання - негативна.
І це не випадкове мовчання, а частина стратегії Банкової.
Міжнародні процеси проти Росії є для нової команди на Банковій забороненою темою.
В червні, коли трибунал ООН з морського права наказав Росії звільнити українських моряків, Зеленський та його підлеглі теж тримали мовчанку. Натомість звільнення моряків Зеленський представив, як власну перемогу.
Мовчить він і стосовно інших неприємних для Кремля тем.
Багато хто звертав увагу на те, що у публічних заявах про Донбас Зеленський уникає термінів "російська агресія" чи "окупаційні війська", віддаючи перевагу більш розмитим формулюванням - тим, які не викличуть напруження у переговорах з Москвою.
Але це - не єдина заборонена тема. Майже немає публічних заяв про "Північний потік-2". Нещодавніх подій у Бундестазі для Банкової немов і не було - хоча ми точно знаємо, що їм пропонували вийти із публічною заявою, щоби переконати німецьких депутатів не підтримувати проросійське рішення. Та сама історія - з німецькою дискусією про визнання Голодомору геноцидом тощо.
Варто зазначити: прямі звинувачення на адресу Росії від Зеленського все ж лунали, але за майже пів року на посаді президента це були лічені рази. Причому на початку президентського терміну він охоче критикував Кремль. Зокрема, у перші дні на посаді Зеленський навіть демонстративно заміняв слово "Росія" на "агресор", але потім критика припинилася аж до вересневого виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН.
Нині мовчання поновилося.
Джерела "Європейської правди" підтверджують, що зміна риторики є вимогою Кремля.
Москва взялася шантажувати Зеленського і з'ясувала, що він готовий поступатися.
Так, за словами джерел, після кожної жорсткої заяви росіяни влаштовували "рознос" на неофіційних консультаціях із Києвом, попереджаючи, що, мовляв, наступна гостра заява поставить хрест на процесі повернення українських полонених. Причому рівень заяв, які долають "больовий поріг" росіян, із часом знижувався.
Саме тому Банкова почала зважувати публічні дії та рішення на предмет того, чи не образять вони Кремль.
І саме тому Володимир Зеленський дозволив собі повторити тезу про Росію-агресора лише після завершення першого обміну, та й то - лише коротко.
А далі почалися розмови про новий обмін. А Кремль знайшов ще одну чутливу для Зеленського тему: з'ясувалося, що шантаж зривом Нормандської зустрічі також непогано працює…
Чудово розуміючи всі аргументи Зеленського та його оточення, "Європейська правда" вважає таке рішення не лише хибним, але й вкрай небезпечним для держави.
Адже відмова народного обранця на посаді українського президента критикувати РФ (навіть якщо це відбувається через російський шантаж) дає потужні козирі європейським "друзям Путіна". І нинішнє поступове повернення РФ у "цивілізований клуб" це яскраво ілюструє.
Хто ж говоритиме про неприпустимість цього, якщо сама Україна мовчить?!
Офіс президента, звісно ж, має контраргументи.
Перший можна сформулювати так: "вам їхати чи шашечки?". Мовляв, не так важливо, чи є заяви, якщо Україна продовжує протистояти агресії РФ (і успіх у Гаазі став черговим доказом цього).
Другий аргумент - необхідність повернення українських заручників, що наразі перебувають на території РФ та ОРДЛО. "Ви що, проти повернення наших моряків?" - питав сам Зеленський на екстреному брифінгу, присвяченому згоді української сторони на реалізацію плану Штайнмаєра.
Аргументи слушні, але вони не виправдовують нинішню політику "аби не образити Путіна".
Адже реальні успіхи України у протистоянні агресії зникають з інфопростору, якщо немає заяв керівництва країни, які підтверджують, що це не випадковість.
Це добре відомий піар-принцип: перемоги, про яку ніхто не знає, просто не існує.
По суті, Київ власноруч ********** західний світ до компромісу із Кремлем - адже самі обираємо таку стратегію.
Із другою тезою дещо складніше. Два місяці тому "Європейська правда" вже виходила з редакційною колонкою, присвяченою ризикам видачі РФ одного з ключових свідків знищення малайзійського "Боїнгу".
Історія довела: показавши слабину перед шантажем Кремля, українська влада буде вимушена йти на все нові та нові поступки агресору.
І саме це ми спостерігаємо на Донбасі, коли Україна воліє закривати очі на проблеми під час розведення, відмовляючись від своїх вимог, які ще вчора лунали як категоричні.
Це надзвичайно небезпечний шлях. Створивши традицію поступок перед вимогами Кремля, Україна посуває власні червоні лінії.
Цей процес ще не пізно розвернути.
Але для цього у вищого керівництва має бути чітке розуміння - де проходить межа можливих компромісів. Зараз Київ робить усе можливе, щоби створити враження: цієї межі немає.
Саме тому вже лунають питання: а якщо одного дня, шантажуючи звільненням заручників, Москва вимагатиме відкликати чи "злити" справу в Суді ООН, якою буде відповідь Києва?
Здається, українці, які голосували за кандидатуру Зеленського на президентських виборах, обирали зухвалого, безцеремонного, нахабного, гострого на образи і докори та точно не боягуза. Але щось пішло не так.https://myrotvorets.news/movchannia-dlia-putina-postupky-dlia-puti/
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