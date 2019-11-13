 Ринок землі зробить українців більш щасливими та заможними: давайте не боятися, - Милованов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні історичний день - у Верховній Раді розглядатимуть земельну реформу. Ми всі знаємо, що ринок землі в Україні є. "Сірий", "чорний", який завгодно, проте не прозорий і не відкритий. Він є, але не для всіх. Для "обраних". Тіньовий обіг землі, зв’язаний мораторієм, не дає країні розвиватися. Його обсяг наразі сягає 10 млрд гривень! Землю передають в оренду на 49 років за договорами емфітевзису. Лише за останні 2 роки під такі умови здано 460 тис. га землі! Українець отримує за це копійки, поки його земля виснажується і стає з часом непотрібною. Бо вона не належить тим, хто на ній працює. Їм на неї байдуже. Земельна реформа — це не про зняття мораторію. Це комплексні зміни в системі земельних відносин, що складається з 10 різних складових. Дерегуляція, антирейдерство, прозорість, захист прав власника землі, фінансова підтримка. Сьогодні зміни вже відбуваються. Наприклад, за допомогою супутникових зйомок та алгоритмів глибокого машинного навчання, ми вже зробили інвентаризацію всіх земель та того, що на ній вирощують. Тепер не можна буде не платити податки чи обробляти землю отриману самозахватом", - заявив Милованов.
"Ми змінюємо найбільш корумпований орган у сфері земельних відносин. Держгеокадастр у понеділок прозвітував про результати роботи за 2 місяці. Вони зробили за цей короткий час більше, ніж до цього було зроблено за 28 років. І зроблять ще більше, щоб ми не мали хаосу в кадастрах і кожен українець мав доступ до інформації про землю. Додані інформаційні шари водних охоронних зон, лісів тощо. Відкриті дані наказів та погоджень. Я вірю, що прозорість - найкращі ліки проти корупції та неефективності", - запевнив міністр.
"Стосовно "страшилок" про іноземців. У проєкті закону закладається перехідний період аж до 1 січня 2024 року - юрособи з бенефіціарами-іноземцями купувати землю не зможуть. А ми зараз будуємо систему моніторингу кінцевого власника, щоб не можна було купувати землю через підставних осіб", - додав він.
"Можна довго дискутувати окремі деталі реформи, але в сучасному цивілізованому світі навіть мови не може йти про те, щоб забороняти людині вільно розпоряджатися тим, що їй належить "по праву". І найголовніше, реформа обігу землі дасть поштовх розвитку економіки, запустить інвестиції на село та в переробну галузь, і зробить українців більш щасливими та заможними. Ми працюємо для людей! І реформа обігу землі надасть конкретну вигоду кожному українцю. Давайте не боятись змінювати Україну на краще. Цей час прийшов!" - резюмував Милованов.
"Настав час для ринку землі. Розбудовуємо України разом", - закликав міністр.
Але корисним для нас може бути ізраїльський досвід. Там у приватній власності громадянин може мати незначну площу угідь. Уся інша земля - державна. Вона надається користувачам на правах оренди терміном до 50 років.
Якщо громадянин Ізраїлю закінчив аграрний вуз та прагне займатися сільськогосподарським виробництвом, то за сприятливих для нього обставин він отримає землю в оренду не більш ніж на 50 років.
Якщо його діти бажають продовжити батьківську справу, вони матимуть таку ж можливість взяти в оренду землю, яку обробляв їх батько.
а всі ці розмови про права українців розпоряджатись своєю землею це лохам щоб не скучали.
молодці зелені швидко з'ясували що ще можна по швидкому і "добре" продати.
https://censor.net.ua/comments/locate/54/3159344/72028389
але підозрюю що вас це не зовсім влаштує
я уже не поднимаю вопрос про то что если сделать нормальные реестры то наверняка окажется что кое кто уже себе много земли нарисовал просто счас об этом никто не знает потому что нет реестров!!
Совпадение? Не думаю!
Я тут расписал порядок кражи земли у граждан Украины.
1. Продавить решение на согласительном совете, пользуясь большинством голосов, внести в повестку дня.
2. Сообщить депутатам фракции, что вопрос уже в повестке дня, и не голосовать его невозможно.
3. Наврать депутатам фракции, что ко второму чтению внесут любые поправки.
4. Докупить 19 голосов фракции Голос, как обычно.
5. Организовать массовку из соросят, которые проголосуют на фракции, создавая видимость одобрения и поддержки депутатами.
6. Вносить в зал, голосовать, забрать у страны последнее.
1 Ты знаешь скоко у кого земли? (рестров нормальных нет)
2 Почему многии Украинцы не могут получить свою положенную им землю? (потому что местные власти блокируют выдачу земли под предлогом что она уже занята а так как нет реестров то проверить это не возможно)
3 Как ты будешь защищать права собствености на землю если ты не знаешь у кого скоко земли? (никак...)
4 И скоко по твоему будет стоить земли и почему именно стоко? (будет стоить согласно рынка, т.е. скоко кто может заплатить а раз люди у нас бедные то я думаю цена будет не больше 1000баксов за га)
https://mon-sofia.livejournal.com/4574227.html
Народ, у которого нет своей земли, нельзя называть народом.
Народ создает земля, дитя мое любимое.
Народ - не гнездо птиц, не стадо, которое переселяется с юга на север и с севера на юг, и слетает на землю, чтобы поклевать зерна или останавливается для того только, чтобы попастить и напиться воды.
Людские орды, которые все еще так движутся сквозь пространства, не являются народами. Они становятся народами только когда оседают и осваивают поля и леса, реки и озера, моря и берега...
Никогда не отделяйтесь от земли и никогда не отделяйте землю.
Соедините все наши земли и соединитесь все на земле.
Не отрывайтесь от земли и не отрывайте землю ни себе, ни другому.
Если у народа есть мать, то его мать - это земля, на которой он живет. Она нас всегда заново рождает и питает. Земля - вечная роженица народа.
Храните ее и любите, дитя мое. Любите в ней не только поля и горы, и реки и море ее, но и каждую пядь и горсть. Вы должны знать, дитя мое любимое, что в этой горсти, которая помещается в ладони - вся земля. Потому возьмите свою землю в ладони и не отпускайте ее никогда и ни за что из своих рук, ибо вы с этой горстью земли в руке - народ, а без этой горсти, с пустыми руками, суть только бродяги среди народов.
дурням щоб стати щасливими треба продати свою землю.
Ну тут по справедливости стоит назвать фамилии тех украинцев. Ну чтобы народ их знал. Ну а если серьезно, то приватизация промышленных предприятий что-то никак не сделала украинцев счастливее и богаче. По крайней мере большинство. За украинцев типа Ахметова, Коломойского, Порошенко и т.д. спорить естественно не буду. Но таких не более 5% от всего населения Украины.
Да,и ещё. В ходе приватизации каждый житель имел право на приватизацию для себя 10 соток земли. Многие ли воспользовались? Как, например, мне, жителю Киева, получить 10 соток в районе Киева, рядом с местом жительства? Это только Леонид Кравчук удивлялся, почему люди не могут пользоваться этим правом, ведь он нормально получил на себя и родственников по 10 соток в Козине, где и построился.
Інша сторона медалі. Як відомо зараз МЗС паралельно ********** подвійне громадянство. У когось воно буде потрійне, четверне і т.п. Відповідно до Конституції, такі власники багатьох паспортів будуть визнаватися громадянами України. Але, як показує практика, житимуть вони в європах, ізраїлях та америках. Чхати вони хотіли на якісь бажання українців зберегти українські землі для нащадків. Тож матимуть право на купівлю-продаж землі на свій розсуд.
І не менш цікаве питання. Як бути із прикордонними землями, наприклад Закарпатська область з її проблемою українських угорців, які вже є громадянами Угорщини? Угорці викуплять землі, на які, як приватну власність, мають право обмежити доступ не лише інших громадян, а й держ. структури. А потім по звичному сценарію - "рехверендум" і "Орбан, введи війська".