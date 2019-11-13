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 Політика України
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Все про:земля (418) земельна реформа (71) Милованов Тимофій (70)

 Ринок землі зробить українців більш щасливими та заможними: давайте не боятися, - Милованов

Реформа обігу землі дасть поштовх розвитку економіки, запустить інвестиції на село і в переробну галузь.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні історичний день - у Верховній Раді розглядатимуть земельну реформу. Ми всі знаємо, що ринок землі в Україні є. "Сірий", "чорний", який завгодно, проте не прозорий і не відкритий. Він є, але не для всіх. Для "обраних". Тіньовий обіг землі, зв’язаний мораторієм, не дає країні розвиватися. Його обсяг наразі сягає 10 млрд гривень! Землю передають в оренду на 49 років за договорами емфітевзису. Лише за останні 2 роки під такі умови здано 460 тис. га землі! Українець отримує за це копійки, поки його земля виснажується і стає з часом непотрібною. Бо вона не належить тим, хто на ній працює. Їм на неї байдуже. Земельна реформа — це не про зняття мораторію. Це комплексні зміни в системі земельних відносин, що складається з 10 різних складових. Дерегуляція, антирейдерство, прозорість, захист прав власника землі, фінансова підтримка. Сьогодні зміни вже відбуваються. Наприклад, за допомогою супутникових зйомок та алгоритмів глибокого машинного навчання, ми вже зробили інвентаризацію всіх земель та того, що на ній вирощують. Тепер не можна буде не платити податки чи обробляти землю отриману самозахватом", - заявив Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1,5 млн українців померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі: вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям, - Гончарук про земельну реформу

"Ми змінюємо найбільш корумпований орган у сфері земельних відносин. Держгеокадастр у понеділок прозвітував про результати роботи за 2 місяці. Вони зробили за цей короткий час більше, ніж до цього було зроблено за 28 років. І зроблять ще більше, щоб ми не мали хаосу в кадастрах і кожен українець мав доступ до інформації про землю. Додані інформаційні шари водних охоронних зон, лісів тощо. Відкриті дані наказів та погоджень. Я вірю, що прозорість - найкращі ліки проти корупції та неефективності", - запевнив міністр.

"Стосовно "страшилок" про іноземців. У проєкті закону закладається перехідний період аж до 1 січня 2024 року - юрособи з бенефіціарами-іноземцями купувати землю не зможуть. А ми зараз будуємо систему моніторингу кінцевого власника, щоб не можна було купувати землю через підставних осіб", - додав він.

"Можна довго дискутувати окремі деталі реформи, але в сучасному цивілізованому світі навіть мови не може йти про те, щоб забороняти людині вільно розпоряджатися тим, що їй належить "по праву". І найголовніше, реформа обігу землі дасть поштовх розвитку економіки, запустить інвестиції на село та в переробну галузь, і зробить українців більш щасливими та заможними. Ми працюємо для людей! І реформа обігу землі надасть конкретну вигоду кожному українцю. Давайте не боятись змінювати Україну на краще. Цей час прийшов!" - резюмував Милованов.

Читайте також: Рада сьогодні розгляне законопроєкти щодо земельної реформи

"Настав час для ринку землі. Розбудовуємо України разом", - закликав міністр.

Ринок землі зробить українців більш щасливими та заможними: давайте не боятися, - Милованов 01
Ринок землі зробить українців більш щасливими та заможними: давайте не боятися, - Милованов 02
Ринок землі зробить українців більш щасливими та заможними: давайте не боятися, - Милованов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159352
 
   
 Топ коментарі
 
Набить @бало тебе и презу, сделает меня счастливым!
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Настав час для ринку землi! Розграбуемо Україну разом.
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Ути пути ты моя дарагая идейная! Ты так ИДЕЙНО и старательно обходишь свинарчуков янтарную мафию лесную на западенщине сигаретную шо аж прям удивляюсь твоей идейности ! А сылки на видео я понял так и не будет - ? будут лозунги от петяботиков )))
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Зеботики на патриотов говорят, как порохоботы говорили, что все, кто был против Порошенко, то те агенты кремля, а у Зеленского ботики называют патриотов порохоботами. тактика известна!
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Тактика показать как вас петяботов имеют ваши хозяева (это если конечно вы САМИ не за мафию идейно ))) - а именно все кто против петямафии . мародеров. партии войны продолжения войны - те хасапы и москали и пытаются это распространить на большинство Украинцев чтоб большинство так считали !
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Ну вот ты и подтвердила мои слова ты петя путе шлюшка))) Вы петяшлюшки такие смешные хоть и тупые!
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Евреи Коломойского оставят Украинцев без своей земли и рабами на чужих землевладельцев!
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Як ти думаєш, хто зараз користується українською землею? всі ж поля засіяні і приносять гарні гроші.
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Селяни, що мають наділи, але не мають здоров'я, якраз хочуть продати землю. Беруть у них в оренду в основному прощелиги і фермери майже безкоштовно. Фермери якраз проти продажу, бо доведеться платити реальні гроші, в тому числі і за оренду. Державні землі - взагалі темний ліс, там уже розібрано в оренду на 49 років і китайцями, і саудитами і нашими баригами.
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"Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе"
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"Когда человек между хлебом и свободой выбирает хлеб, со временем он теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отобранный." - Степан Андреевич Бандера.
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Тільки в Україні і Північній Кореї. Вперед, у світле майбутнє.
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Если и в Північній Кореї, то я начинаю уважать Ына!

Але корисним для нас може бути ізраїльський досвід. Там у приватній власності громадянин може мати незначну площу угідь. Уся інша земля - державна. Вона надається користувачам на правах оренди терміном до 50 років.
Якщо громадянин Ізраїлю закінчив аграрний вуз та прагне займатися сільськогосподарським виробництвом, то за сприятливих для нього обставин він отримає землю в оренду не більш ніж на 50 років.
Якщо його діти бажають продовжити батьківську справу, вони матимуть таку ж можливість взяти в оренду землю, яку обробляв їх батько.
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сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми/ "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью" , - Зеленский/ Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин/"Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Пусть обещалкины исполнят хотя бы это: В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям. /За умеренную плату.С другими приматами: шимпанзе -драчунами Богданом и Бакановым, бабуином -дрочуном Кивой, сексуально озабоченным орангунгом Яременко.
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жы...ды скупят все и тогда пи...дец всем
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Якщо подивитися на останні "посадки", боюся, що коліївщина уже іде. Тільки на виворіт
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ні, це одна з передумов коліїївщини
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8%-ные дебилы, ничего у вас не получится, всё будет идти своим чередом, а вы хоть плачьте, хоть рыдайте, вас уже от корыта отодвинули, причем похоже навсегда.
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Що не получітся? Ті ж 73 % зебілів - проти продажу землі. А 8% якраз за продаж, тільки цивілізований і контрольований. Зелені хочуть віддавати в одні руки до 200 тис. Га. Це перемога.
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100%. сейчас начинается агония советской власти. вместе с этим законом нужно принять закон - О свободном владении высокоточным, современным стрелковым оружием. ее, землю то, нужно охранять.
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так це справді оці майже 8-9 млн гектарів державної землі можна буде продати нехай по 2000 баксів за гектар то получиться кругленька сума. тоді справді треба щоб юридичні особи бажано ще з великим іноземним капіталом мали право купувати.

а всі ці розмови про права українців розпоряджатись своєю землею це лохам щоб не скучали.

молодці зелені швидко з'ясували що ще можна по швидкому і "добре" продати.
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Ну, не по швидкому: мораторій на продаж землі тягнеться 20 років. Одні розмови. Вже від тієї землі, боюся, нічого продавати. Хтось в оренду взяв на 49 років, хтось віджав різними способами. Буде цікавий детектив, коли почнуть підраховувати, що реально в державній власності.
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а куди вона могла дітися просто в тіньовому режимі її використовують. поки не продали, всі ці проблеми думаю можна вирішити при бажанні.
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в будь-якому разі спочатку треба розібратися, навести лад в земельних питаннях а потім вже приймати рішення щодо ринку землі.
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Точно ці слова лунають кожного року, коли продовжують мораторій.
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ну так вірно якщо не створено умов то треба продовжувати мораторій. спочатку стільці а потім гроші.
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Чому ж не створюються умови? цікаве питання. комусь, видно на користь відсутність ринку
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я як раз сьогодні пробував дати відповідь на це питання

https://censor.net.ua/comments/locate/54/3159344/72028389
але підозрюю що вас це не зовсім влаштує
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Майже ті самі фрази, коли раніше лохам розповідали про "золото Полуботка".
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Украинцы станут более богатыми и счастливыми, каждой "разведенке" выдадим по мужику.
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Нормальных реестров нет, никто не знает скоко у нас земли и кому она принадлежит, но рынок они уже собрались делать! А как вы без реестров без нормальных судов без нормальных прокуроров будите защищать права собствености на землю! Я уже не подымаю вопрос про право каждого Украинца на 2га земли, или похеру на права главное напилить бабла сдесь и сейчас! а чтобы ЛОХИ поверили то навешаем им лапши про то как все сразу станут багатыми да!!
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Де це написано про 2 га? Для колгоспників - так, і не 2, а залежить від площі ліквідованого колгоспу. Кколись комуністи пограбували селян, треба повернути власність, це справедливо. Є норма 10 соток для будівництва.
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На посиланні написано як одержати ділянку і для чого. Ви хочете 2 га землі. Знайдіть цю ділянку, станьте фермером, а далі по тій статті. Але ж вам я так розумію треба земля, щоб її з користю перепродати, а не займатися с/г. Все це словоблудіє. Якщо придивитися, за всім стоїть свій кусень хліба. Чому фермери проти ринку землі? ніхто ж їх не змушує продавати свою землю. Відповідь проста: фермери зараз через оренду користуються землею майже безкоштовно.
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ты спросил откуда я взял 2га которые положены, я тебе показал! насчет пойди возьми даже в статье тебе написали что это не так просто поди и возьми! именно про это я и писал в постах что сначала наведите порядок с землей создайте реестры чтобы люди могли увидеть где и что они могут взять по закону, потом дайте возможность тем людям кто хотит взять положенное им без напряга (а не 3-5ть лет бегать по чинушам) ну и после этого как все кто хотит возьмут вот тогда вводите рынок!!

я уже не поднимаю вопрос про то что если сделать нормальные реестры то наверняка окажется что кое кто уже себе много земли нарисовал просто счас об этом никто не знает потому что нет реестров!!
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я скажу немного больше - я даже знаю тех украинцев которых рынок земли сделает более счастливыми и богатыми ПОФАМИЛЬНО !!!! И остальные Украинцы все равно боятся не перестали..
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Счастливыми... Каких Укратнцев? Беню.. Ну его то точно.
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Как раз кстати наш самый гуманный суд в мире ему " простил" 7,5 млрд долгов перед приватом)
Совпадение? Не думаю!
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У него просто хорошие юристы, ну и наши самые гуманные суды просто боятся против бени что то решать.
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Темный Рыцарь - шпион в слуге народа опубликовал планы ЗеВорья
Я тут расписал порядок кражи земли у граждан Украины.
1. Продавить решение на согласительном совете, пользуясь большинством голосов, внести в повестку дня.
2. Сообщить депутатам фракции, что вопрос уже в повестке дня, и не голосовать его невозможно.
3. Наврать депутатам фракции, что ко второму чтению внесут любые поправки.
4. Докупить 19 голосов фракции Голос, как обычно.
5. Организовать массовку из соросят, которые проголосуют на фракции, создавая видимость одобрения и поддержки депутатами.
6. Вносить в зал, голосовать, забрать у страны последнее.
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Жах. Що будуть робити бариги, які зараз користуються землею майже безкоштовно? це доведеться купляти за реальні гроші. Ні, нам не потрібний такий капіталізм. Ринок землі зробить українців більш щасливими та заможними: давайте не боятися, - Милованов - Цензор.НЕТ 7111
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Ринок землі потрібно вводити. Тільки ринок повинен діяти з певним обмеженнями і правилами. Зарубіжного досвіду - вище голови, бери і користуйся. В нашому випадку є важливі нюанси: частина землі вже має приватного власника (паї у селян). Хто виступає проти продажу землі - явно не ці селяни, а фермери і бариги, які за символічну плату і так користуються чужою власністю. Селяни, яким не потрібен пай (здоровя не те, живе в місті, просто не хоче займатися фермерством) не можуть розпорядитися своєю власністю. Нічого гарного в цьому немає.
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несколько вопросов тебе умному любителю продажи земли:
1 Ты знаешь скоко у кого земли? (рестров нормальных нет)
2 Почему многии Украинцы не могут получить свою положенную им землю? (потому что местные власти блокируют выдачу земли под предлогом что она уже занята а так как нет реестров то проверить это не возможно)
3 Как ты будешь защищать права собствености на землю если ты не знаешь у кого скоко земли? (никак...)
4 И скоко по твоему будет стоить земли и почему именно стоко? (будет стоить согласно рынка, т.е. скоко кто может заплатить а раз люди у нас бедные то я думаю цена будет не больше 1000баксов за га)
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"Я вам не скажу про всю Одесу", це ти знаєш про все. Я одержав у спадок пай землі в селі, вона оформлена, має кадастровий номер, координати, межі і .т.д. Ціну, ти правий, визначає ринок. Ніякі державні ціни не будуть діяти: в паперах напишуть одне, а насправді буде так як диктує ринок. Орієнтир - сусідні країни. Ти хочеш одержати шматок землі? закон передбачає безкоштовну видачу. Тільки всі хочуть в центрі Києва чи на березі моря в Аркадії. Від'їдь від Києва на 100 км і бери землі 2 га, якщо ти будеш займатися фермерством, а так щоб одержати землю і хай заростає кущами - це не правильно.
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я имею право на бесплатное мед обслуживание... иди получи его! так что про права мне тут писать не надо я не вчера родился!! а насчет номера кадастра то кто тебе сказал что его неззя переписать и бушь ты в суде лет 5ть доказывать что ты не осел! а после когда докажешь окажется что твои права уже продали 3 раза!! именно про это я пишу, просто твой пай еще никому не понадобился поэтому тебя еще не познакомили с реалиями!!
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Ты прав. Но рынок нельзя открывать, пока Коломойский и другие бандиты на воле. Ты думаешь, они будут сидеть и наблюдать, как утекают меж пальцев много миллиардов? Они раздавят остатки села и подомнут все под себя. И цены тоже будут не в твою пользу. Кушать-то надо ежедневно. Представляешь,что будет с ценами, если сотня монополистов будут диктовать, сколько будет стоить молоко, хлеб. Платить-то тебе придется. Под видом конкуренции будет создана тотальная монополия, и на еду в том числе. Оно тебе точно надо такое счастье?
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- Рынок земли сделает нас более счастливыми и богатыми ! - А нас ?
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Давайте уже принимайте побыстрее закон,граждане Украины имеют право продавать свою собственность.
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Голодные бунты, руина, а потом безудержное счастье.
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Сказал дебил, который подтвердил это.
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та хватит уже этого популизма, давай , запускай этот плятский рынок земли ! ..там вас уродов , в той земле, и закатают...
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СТЕФАН НЕМАНЯ - ЗАВЕЩАНИЕ ЗЕМЛИ
https://mon-sofia.livejournal.com/4574227.html

Народ, у которого нет своей земли, нельзя называть народом.
Народ создает земля, дитя мое любимое.
Народ - не гнездо птиц, не стадо, которое переселяется с юга на север и с севера на юг, и слетает на землю, чтобы поклевать зерна или останавливается для того только, чтобы попастить и напиться воды.
Людские орды, которые все еще так движутся сквозь пространства, не являются народами. Они становятся народами только когда оседают и осваивают поля и леса, реки и озера, моря и берега...
Никогда не отделяйтесь от земли и никогда не отделяйте землю.

Соедините все наши земли и соединитесь все на земле.
Не отрывайтесь от земли и не отрывайте землю ни себе, ни другому.
Если у народа есть мать, то его мать - это земля, на которой он живет. Она нас всегда заново рождает и питает. Земля - вечная роженица народа.
Храните ее и любите, дитя мое. Любите в ней не только поля и горы, и реки и море ее, но и каждую пядь и горсть. Вы должны знать, дитя мое любимое, что в этой горсти, которая помещается в ладони - вся земля. Потому возьмите свою землю в ладони и не отпускайте ее никогда и ни за что из своих рук, ибо вы с этой горстью земли в руке - народ, а без этой горсти, с пустыми руками, суть только бродяги среди народов.
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ми вже від вас жидів за 28 років такі щасливі що абхахочєсся...і будь проклятий совок з раісею і ****** щоб совкодрочєри обісралися...
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рецепт щастя від милованова.

дурням щоб стати щасливими треба продати свою землю.
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Почти правда! Только не украинцев, некоторых граждан Украины и не Украины!!!
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хочу сказать свою правду об их планах и почему цена стартует с 1 тыс баксов а не например с 8 тыс. эти мрази не так хотят землю селян, как те миллионы га которые в собственности государства. потому и говорят не продавать землю в первое время а подождать пару лет. и они подождут но уже с тысячами га земли в кармане. короче, Беня рулит
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Я извиняюсь, а крымскую землю продавать будут?
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Рынок земли сделает украинцев более счастливыми и богатыми: давайте не бояться, - Милованов


Ну тут по справедливости стоит назвать фамилии тех украинцев. Ну чтобы народ их знал. Ринок землі зробить українців більш щасливими та заможними: давайте не боятися, - Милованов - Цензор.НЕТ 4651 Ну а если серьезно, то приватизация промышленных предприятий что-то никак не сделала украинцев счастливее и богаче. По крайней мере большинство. За украинцев типа Ахметова, Коломойского, Порошенко и т.д. спорить естественно не буду. Но таких не более 5% от всего населения Украины.
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Гельмут Коль тоже обещал, что переход коммунистического блока к капитализму сделает всех богаче и счастливее. На практике получилось, что богаче стали немногие, счастья особо не добавилось, т.к. к уровню жизни быстро привыкаешь и он перестаёт радовать, а очень многие стали жить хуже, потеряли уверенность в завтрашнем дне и живут в постоянном беспокойстве.
Да,и ещё. В ходе приватизации каждый житель имел право на приватизацию для себя 10 соток земли. Многие ли воспользовались? Как, например, мне, жителю Киева, получить 10 соток в районе Киева, рядом с местом жительства? Это только Леонид Кравчук удивлялся, почему люди не могут пользоваться этим правом, ведь он нормально получил на себя и родственников по 10 соток в Козине, где и построился.
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Всі хочуть клаптик землі в центрі Києва. Треба змінити конституцію належним чином. Тільки чи вистачить землі?
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Ті українці, яких це зробить щасливими, нехай хрестик знімуть або труси надінуть)
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...уже полностью реформировали, за пол-года ,правовую систему,разобрались с гос.кадастрами,возвратили ,вывезенные в офшоры, кредиты МВФ,одолели коррупцию в державе,прекратили войну,разобрались с тарифами ЖКХ,осталось только приватизировать землю!! Молодцы!! Действительно,слу..."прислужники"...
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Бідність подолано. Щастя попереду! Правда? А чиє?
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Бееее ня Беееее ня - смешное блеяние петяботов !)))))
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Еще раз убедился что лично ЗЕ и его команда знатные лжецы! говорили что спросят народ про продажу, но как видно чхали они на народ!
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Я має пай в селі, я його хочу продати. Чому для цього я повинен спитати сусіда, тим більше жителя міста?
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как то это странно верить чуваку который подтвердил что он дэбил
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Я б не сказав, що він дебіл. Це прозвучало в устах Бєні як похвала.
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Вірніше, я сприйняв це як індикатор нормальної людини в цьому цирку.
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През - брехло. Только позавчера говорил о Референдуме про землю. Брехло
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просто Вы его не так поняли... (вобщем все как всегда, слушать Зечувака всеравно что с кацапами договоры подписывать)
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ЗЕко-***** вперто ********** питання продажу землі іноземцям, які на викуплених 200 тис. гектарів можуть створити свої національні міні-республіки. За прикладом Китаю, який, будуючи в інших країнах заводи, завозить своїх працівників, які фактично залишаються на постійне місце проживання. Для прикладу - російський (поки що) Сибір, та і в Україні, наскільки відомо вже є такі факти. Враховуючи їхню здатність швидко плодитися, через декілька десятиліть китайське населення України може звернутися до влади Китаю: "Дзянь Дзюань, введи війська". Або щось у цьому сенсі.
Інша сторона медалі. Як відомо зараз МЗС паралельно ********** подвійне громадянство. У когось воно буде потрійне, четверне і т.п. Відповідно до Конституції, такі власники багатьох паспортів будуть визнаватися громадянами України. Але, як показує практика, житимуть вони в європах, ізраїлях та америках. Чхати вони хотіли на якісь бажання українців зберегти українські землі для нащадків. Тож матимуть право на купівлю-продаж землі на свій розсуд.
І не менш цікаве питання. Як бути із прикордонними землями, наприклад Закарпатська область з її проблемою українських угорців, які вже є громадянами Угорщини? Угорці викуплять землі, на які, як приватну власність, мають право обмежити доступ не лише інших громадян, а й держ. структури. А потім по звичному сценарію - "рехверендум" і "Орбан, введи війська".
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Назревает фашисткий бунт против Евреев .....
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Не трогай евреев! Громить придется только коррумпированных жидов, манкуртизованных "хохлов" и конечно же ************* кацапье. Оптом и в розницу - ведь таки реально достала вся эта гнилая "межпуха"...
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тимоха малеваный не просто министыр, он министырыще... все по полочкам разложил, втолковал толковень в толковку всем людям и даже каждому... хотя здаёцца мине, що осталось этим малёваным и прочим министырам совсем мало времени... сковырнут этих пустоголовых...
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