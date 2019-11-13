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 Політика України, За кордоном
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Все про:мігранти (251) Польща (2006) заробітчани (260)

 Майже 900 тис. українських заробітчан працюють у Польщі

На сьогодні в Польщі працюють понад мільйон трудових мігрантів, з них майже 900 тис. українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції у Варшаві повідомив заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський, інформує портал rmf24.pl.

"Напруженість на ринку праці значною мірою зменшилася за рахунок припливу іммігрантів. Зараз це майже 900 тисяч вихідців з України, а також з інших країн, зокрема з Білорусі", - повідомив Котловський.

За його словами, загалом кількість іноземних трудових мігрантів у Польщі на цей момент перевищує один мільйон.

Національний банк Польщі підрахував кількість іммігрантів у країні на підставі кількості виданих робітничих і ділових віз, польських карт, дозволів на постійне і тимчасове проживання і довгострокового резидента ЄС, декларацій про доручення роботи іноземцеві та кількості іноземців, зареєстрованих для Пенсійного страхування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159351
 
 
 Топ коментарі
 
Оце б їх налогами обікласти, думають в партії зелених регіонів.
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Вроде хотят 6% слуги народа - на мазерати для мамы.
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Бред... так было давно и при Овоще тоже так было, только ездили на срашку.
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Оце б їх налогами обікласти, думають в партії зелених регіонів.
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Вроде хотят 6% слуги народа - на мазерати для мамы.
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Работают и думают: А зато у нас черноземы, ля-ля-ля.
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Бред... так было давно и при Овоще тоже так было, только ездили на срашку.
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шооо???? западенцы работали на путина ??? не верю ну не может такого быть это же зашквар !!!
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а моглибы Украину от рос агрессии освабадить - и на освабажденных землях самим выращивать клубнику и шоб хасапы на них работали! Но рабы - это не Украинцы это срагули и шпетяботы!
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Это класс!!!
Зато теперь не подымаем РФ.
А РФ без украинцев ничто и ее путь в никуда.
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