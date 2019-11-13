 1,5 млн українців померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі: вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям, - Гончарук про земельну реформу

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Нову владу обирали для змін. Ми — не старі політики, які вже вісім скликань поспіль з року в рік продовжували мораторій, заохочуючи за безцінь продавати через "сірі" схеми землю та здавати її в оренду за копійки. Ми не можемо зробити життя мільйонів громадян, що живуть у селах, кращим, якщо нічого не змінюватимемо та не будемо давати можливості людям самостійно розпоряджатись своєю землею. Земельна реформа — це наш виклик! Земельна реформа — це не про розпродаж землі. Це — про відновлення справедливості та про права людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм — продати, працювати на ньому чи здавати в оренду. 1,5 мільйона українців вже померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі, вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям. Я не хочу, щоб така ж доля була і в майже 6 млн пайовиків, у яких поки що є земля", - заявив Гончарук.
"Сьогодні парламент може в першому читанні розглянути законопроєкти про обіг землі. Звертаюсь до них за підтримкою. Для всіх нас і для України це дуже важливо. Перш ніж виносити ці законопроєкти на розгляд громадськості, ми проводили численні консультації та переговори, опрацьовували декілька десятків можливих сценаріїв. Потім протягом двох місяців у нас був постійний діалог, як з прихильниками, так і з противниками цієї ініціативи, з метою пошуку спільного знаменника. Ми не можемо задовольнити усіх, наше завдання — балансувати інтереси всіх стейкхолдерів (а не однієї певної групи), встановлювати прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію. Ця реформа робиться в першу чергу для українців та в інтересах українців", - резюмував Гончарук.
Якщо треба земля під дачу чи приватний будинок, то можна законно купити. І так уже років 20-25... Не вірите? Заходите на сайти агентств нерухомості і дивитеся об`яви. Все цілком законно і з оформленням всіх документів!
В україні немає тільки ринку сільськогосподарської землі! Так сільськогосподарську землю не продають і в Ізраїлі, і в Канаді - лише оренда!
провели земельную реформу.Итог ?
Учиться надо у развитых странах-Канада ...др.
Якщо хатку треба побудувати, то під неї землю в Канаді тобі продадуть, а от якщо поле засіяти - то лише в оренду.
А найцікавіше, що У НАС ДАВНО ВЖЕ САМЕ ТАК!
Это про некомпетентность.
Другое дело, когда людей незаконно исключали из списков на распаевание, или "забывали" туда включить. Но и в таких случаях наследники могут обращаться в суд с требованием признать право на пай, которое принадлежало на момент смерти умершему, и отсуживать: или сам пай в натуре (с земель запаса местного сельсовета), или денежную компенсацию за него (с правонаследника колхоза, чья земля распаевывалась). Срок исковой давности - три года с момента, когда наследник узнал о нарушении своего имущественного права на получение пая в порядке наследования. Ответчики - местный сельсовет или правонаследник колхоза, чья земля распаевывалась. Если земель запаса нету, или правонаследника - то поезд ушел.