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 Політика України
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Все про:земля (418) земельна реформа (71) Гончарук_Олексій (260)

 1,5 млн українців померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі: вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям, - Гончарук про земельну реформу

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав Верховну Раду ухвалити в першому читанні законопроєкти щодо ринку землі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Нову владу обирали для змін. Ми — не старі політики, які вже вісім скликань поспіль з року в рік продовжували мораторій, заохочуючи за безцінь продавати через "сірі" схеми землю та здавати її в оренду за копійки. Ми не можемо зробити життя мільйонів громадян, що живуть у селах, кращим, якщо нічого не змінюватимемо та не будемо давати можливості людям самостійно розпоряджатись своєю землею. Земельна реформа — це наш виклик! Земельна реформа — це не про розпродаж землі. Це — про відновлення справедливості та про права людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм — продати, працювати на ньому чи здавати в оренду. 1,5 мільйона українців вже померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі, вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям. Я не хочу, щоб така ж доля була і в майже 6 млн пайовиків, у яких поки що є земля", - заявив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне законопроєкти щодо земельної реформи

"Сьогодні парламент може в першому читанні розглянути законопроєкти про обіг землі. Звертаюсь до них за підтримкою. Для всіх нас і для України це дуже важливо. Перш ніж виносити ці законопроєкти на розгляд громадськості, ми проводили численні консультації та переговори, опрацьовували декілька десятків можливих сценаріїв. Потім протягом двох місяців у нас був постійний діалог, як з прихильниками, так і з противниками цієї ініціативи, з метою пошуку спільного знаменника. Ми не можемо задовольнити усіх, наше завдання — балансувати інтереси всіх стейкхолдерів (а не однієї певної групи), встановлювати прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію. Ця реформа робиться в першу чергу для українців та в інтересах українців", - резюмував Гончарук.

1,5 млн українців померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі: вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям, - Гончарук про земельну реформу 01
1,5 млн українців померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі: вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям, - Гончарук про земельну реформу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159349
 
   
 Топ коментарі
 
" ... у которых пока что есть земля" заявил Гончарук
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Ваучери пам'ятаєш? 2200 доларів гектар оцінили нашу землю, майже як в Німеччині, де вона коштує 120 000 євро за гектар.
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Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.Но слуге народа Коломойского украинцы не указ.
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А почему одинокие,а потому что у них не было раньше и потом своей земли возле которой могла возрождаться полноценная семья....получились разрывы, после крипактской совдепии крестьяне 45 лет отходили от колхозного ярма...
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люди по разным причинам бывают одинокими в старости. Ты тоже не зарекайся.
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Я уже писал на другом посте....Отдайте землю 65% украинским семьям равными долями в постоянное пользование по 2 гектара без права продажи,отмените пенсии в Украине( оставить можно толь гос служащим), паи ,которые получили украинцы ранее, должны оставаться за ними,кто желает продать свой пай пусть продаёт его государству,а остальные 35% земли может государство регулировать как лучше использовать. И перестаньте УКРАИНЦЫ быть дураками
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В начале 90-х так и сделали. Раздали средсвта производства РАВНЫМИ долями! Ты свои ваучеры пробухал, не трогай я паи колхозников.
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Я тебе выше написал ,земля 2 га заменяется на переходящую пенсию( в украинской семье) паи ,что раньше,можешь про бухать
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Земельные паи раздапли колхозникам, когда отсальные получали приватизационны сертификаты на заводы и фабрики.
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Я не против,я знаю ,продавай ,расти .бухай и читай внимательно
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Полтора млн одиноких в сельских семьях? У любой "одинокой" бабуси сыночек в городе.
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От що за ідіоти ведуться на фейк, що в Україні взагалі немає ринку землі, як в КНДР?


Якщо треба земля під дачу чи приватний будинок, то можна законно купити. І так уже років 20-25... Не вірите? Заходите на сайти агентств нерухомості і дивитеся об`яви. Все цілком законно і з оформленням всіх документів!

В україні немає тільки ринку сільськогосподарської землі! Так сільськогосподарську землю не продають і в Ізраїлі, і в Канаді - лише оренда!
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Потому то и вой стоит! Где земеля, которая "на продажу"? Правильно, давно захвачена, поделена и в некоторых случаях приватизирована или взята в "безоплатную аренду на 100 лет"... И деньги немеряные сейчас будут вбрасывать в СМИ для формирования "общественного мнения". Правильно делают - хотим жить нормально - нехрен искать "свой путь развития". Есть пример успешных стран.
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Некоторые сделали умнее- наследники удивляются распискам у фермера на суммы , которых никогда не было у родителей .
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Хороший пример--Аргентина,где по указке МВФ

провели земельную реформу.Итог ?
Учиться надо у развитых странах-Канада ...др.
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Так у Канаді с/г земля лише в оренду! І в Ізраїлі так само...

Якщо хатку треба побудувати, то під неї землю в Канаді тобі продадуть, а от якщо поле засіяти - то лише в оренду.

А найцікавіше, що У НАС ДАВНО ВЖЕ САМЕ ТАК!
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Уё@ки, отмените норму в 200000 Га в одни руки и всё будет норм
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або тоді буде 7г в одну зелену голову
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Предоставить владельцам пая продать пай, можно и без реформы .
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Право распоряжаться своей собственностью это не рынок земли, в который хотят прописать продажу гос.земель.
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Право распоряжаться своей собственностью это рынок! Иначе это КАБАЛА!
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Ну землю крестьянам просто подарили,мол кормитесь сами, кормите других-зарабатывайте капитал, сдавайте за деньги , которым мы не дали , ведь никто ее с крестьян не покупал, но хотят продать, да ?
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Але лише тим, ХТО НА ТІЙ ЗЕМЛІ ЖИВЕ І ПРАЦЮЄ! Я згоден за продаж тому фермеру, що сьогодні орендує, але при умові, що в нього завтра ту землю бандюки не заберуть! Але ж ні. Вся суть тої реформи, щоб все це правдами чи неправдами заграбастати. Бо інакше б жиди тим не займались, інакше б їх то зовсім не цікавило!
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Какая тебе разница кому и за сколькоя я продам СВОЮ землю? Когда ты пробухал свой ваучер на заводы, я тебе не мешал.
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Ідіот? Чи дебіл? ***, звідки ж таке береться?
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лбом о стенку не пробовал? Более убедительно.
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Игорь, сдай свою землю в аренду на 49 лет, и законно получишь 147% стоимости земли(мин.законная плата за аренду 3% год). Но хотят не чтоб ты пай продал, смог продать, раз тебе так печет собственности лишиться, а хотят земли проторговать которые принадлежат всем -государственные. В связи с этим Законы о аренде, о продаже паев вообще НЕ пересматривают ! будешь и далее мечтать продавать. Можешь почку продать, хрусталик глаза, да хоть плазму на пункте переливания крови-уже можно, про налоги только не забудь
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Він зазначив, що загалом, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2795232-proti-prodazu-zemli-73-ukrainciv.html
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Ну чому, пілять, ці тварюки не скажуть, що будуть стимулювати утворення фермерських господарств і кооперативі з власників паїв, а далі, з правом їх викупу членами кооперативі чи фермерами? Щоб, пілять, розвиток сільського господарства, тваринництва, землеробства, робочих місць? Ні, продайте все жидам і бандитам, і, головне, щоб за безцінь.
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землю не люблю, копатись в ній, тим паче, але.. де мій клапоть?
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Никакого открытого рынка земли быть не должно. Монопольным покупателем должно быть государство. Вопрос цены решаем. К примеру среднее значение по нескольким соседним странам, где есть рынок. Если есть проблема с передачей в наследство детям, ее нужно решить. Пусть передают в наследство. Но откуда он взял 1,5 млн, это вопрос. Все это должно оставаться в таком виде, пока коломойские и иже с ним гуляют на свободе. Кстати, Коломойский избавился от долгов перед Приватбанком на 7,5 миллиарда. Правда интересно?
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это назывется государственный ФЕОДАЛИЗМ
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Это называется здравый смысл. Подумай, что будет с ценами на продукты, когда остатки того, что есть, будет подмято под себя коломойскими и иже с ним.
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Это плохой аргумент. Тотальное счастье обещалось при приватизации предприятий. Теперь многих из них банально не существуют. То же будет и с землей. Это путь к катастрофе.
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началась эпоха сладких сказок о пользе рынка земли !....
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Ложь, наглая ложь и статистика.

Это про некомпетентность.
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Передавать пай в наследство исключительно по завещанию не обязательно. Его можно получить по наследованию согласно закону (по очереди наследников). Главное, вовремя (6 месяцев со дня смерти наследодателя) пойти к нотариусу, и написать заявление о получении наследства.
Другое дело, когда людей незаконно исключали из списков на распаевание, или "забывали" туда включить. Но и в таких случаях наследники могут обращаться в суд с требованием признать право на пай, которое принадлежало на момент смерти умершему, и отсуживать: или сам пай в натуре (с земель запаса местного сельсовета), или денежную компенсацию за него (с правонаследника колхоза, чья земля распаевывалась). Срок исковой давности - три года с момента, когда наследник узнал о нарушении своего имущественного права на получение пая в порядке наследования. Ответчики - местный сельсовет или правонаследник колхоза, чья земля распаевывалась. Если земель запаса нету, или правонаследника - то поезд ушел.
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Это одна из тех истинных реформ, которую сейчас селюки не оценят. Если Зе сможет, все таки, этот закон проголосовать, то уже за одно это ему нужно поставить памятник при жизни.
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Дерибань державну с/г землю під одобрямс зебілів!
1,5 млн українців померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі: вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям, - Гончарук про земельну реформу - Цензор.НЕТ 2211
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Не, ну паи наследуются. если есть наследники, конечно. Пример из жизни: брат и сестра получили в наследство одинаковые земельные паи по 6 га. Через некоторое время брат по серой схеме свой пай продал (типа обменял на сотку другой земли) за 100 тыс. грн. чистыми. Теперь положи он эти деньги в банк на депозит - будет получать 15 тыс. ежегодно, а его сестра. которая свой пай не продала получает всего лишь 8 тыс. грн. орендной платы в год, т.е. почти в два раза меньше. Получается что орендатор просто её грабит.
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Почему владельцу пая запрещают продать пай . Выгодно тем, кто не хочет платит реальные деньги и боится остаться без рабов .
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"1,5 млн украинцев умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли: они не смогли даже передать пай в наследство своим детям" - простите, но это ложь. Земельный пай передается по наследству, как и любая недвижимость. Никаких сложностей в оформлении не возникает вообще. Из личного опыта.
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