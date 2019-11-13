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 Політика України
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Все про:зливання інформації (12) Арахамія (118) Слуга народу (461)

 Здогадуюся, хто з нардепів зливає в мережу інсайди "Слуги народу", має бути внутрішнє розслідування, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "знає, але не може сказати прізвище" народного депутата, який публікує внутрішньопартійну інформацію в Telegram-каналі під псевдонімом "Темний лицар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

"Я думаю, що я знаю, але не можу сказати, бо тоді вся інтрига навколо "Темного лицаря" зруйнується, – пояснив Арахамія і додав: – Поки ми не можемо надати стовідсоткових доказів, це має бути внутрішнім розслідуванням".

На запитання журналістки Софії Середи, чи говорив він особисто про свої припущення з цим депутатом, голова фракції відповів, що "натякнув" йому про це.

Арахамія обіцяє надати у майбутньому "неспростовні докази", які викриють "Темного лицаря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи від СН "кнопкодавили через дурість", хотіли спробувати, що це таке, - Арахамія

При цьому він визнав, що частина інформації, яку публікує цей "Телеграм-канал", відповідає дійсності, хоча і є "суб'єктивною".

"Декілька разів він публікував інформацію, яка не для загального доступу. Я вважаю, що це некоректно з точки зору корпоративної етики. Була й інша історія. Ми надсилали перевірочні тексти в різні канали, для того, щоб побачити, де вони з'являться. Це спрацювало", – розповів Арахамія.

Водночас він заперечує і називає "фантазією" інформацію про те, що разом зі своїми заступниками без попереджень перевіряв телефони частини "слуг" з метою виявлення "Темного лицаря".

За словами Арахамії, у разі викриття, депутат, який розповсюджує внутрішньопартійні інсайди, суворо покараний не буде.

"Поспілкуємося з ним. Виховна має бути якась бесіда. Ми ж нічого не можемо зробити з депутатом. Це депутат", – сказав він.

Телеграм-канал "Темний лицар" з’явився 16 вересня 2019 року. В описі до нього йдеться, що він повідомляє про "темні інсайди ЗЕ-команди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінські угоди відпочатку були кабальними для України, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159348
 
 
 Топ коментарі
 
Бобік теж все розуміє, а сказати не може. І такий же не бритий. Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1117
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бггг. среди слуг завёлся патриот. Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9490
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Народ повинен ВСЕ знати про своїх "слуг". А то ці "слуги" щось дуже швидко стали схожими на відомого персонажа роману Достоєвського "Брати Карамазови" - Павла Смердякова
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«Цілую!»: в інтернет потрапила скандальна переписка Нефьодова із Олексієм Гончаруком



https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eXHuDg&feature=youtu.be
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Беленюк?)
"темный рыцарь" (с) , обоссаццо)))
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Вряд ли это он. Хотя возможно и обижен, его использовали на выборах, а теперь кинули...


Vinainochka
@Vinainochka
·
Сонечко ти моє, нада платить репарации ордло, яке підвищення зарплати тренерам? Спорт завжди був недооцінений, а зараз то вабще...

"Беленюк пожаловался, что в новый бюджет не заложили повышение зарплат тренерам ДЮСШ."




По словам Беленюка, правительство проигнорировало финансирования спортивной инфраструктуры и спортивной медицины.
Украинский борец и народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал на брифинге в Верховной Раде о пропущенных инициативах спортивного и бюджетного комитетов при формировании бюджета на следующий год.
Соответствующий фрагмент брифинга Беленюк разместил на своей странице в Facebook.
«Предложения нашего комитета, которые утвердил бюджетный комитет, были отложены и не учтены правительством.
Среди них: повышение зарплат тренерам ДЮСШ.
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Бобік теж все розуміє, а сказати не може. І такий же не бритий.
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Народ повинен ВСЕ знати про своїх "слуг". А то ці "слуги" щось дуже швидко стали схожими на відомого персонажа роману Достоєвського "Брати Карамазови" - Павла Смердякова
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Теж смердять кацапськими прілими портянками? Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 613 Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8854
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"...часть информации, которую публикует этот "Телеграмм канал", соответствует действительности, хотя и является "субъективной"" Источник: https://censor.net.ua/n3159348
АраХАМия может и умный, но высказывается, как идиот.
Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 554
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Умный идиот? Или идиот похожий на умного?
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Уявляєте, яке буде ЗЕшоу з виключенням "разоблачонного агента" з хрякції ЗЕлупів. Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 472
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"слуга народу" - брудна помийка
розслідування доведе, що існують сорти гівна
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Роман Донік‏ @donikroman 2 ч.2 часа назад

Догадываюсь, кто из нардепов сливает в сеть инсайды "Слуги народа", должно быть внутреннее расследование, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3544

Я так понимаю, "Джокера" придумали зеленые большевики, чтоб потом сбрасывать на него настоящие скандальные утечки.
Жду откровения что по таможне была переписка Джокера с Джокером, а не Нефедова с Гончаруком.
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Абрахамия, всеравно шило в мешке не утаишь.
Будет не черный рыцарь, так желтый.
Вы сами открыли ящик Пандоры, когда из ведомства Трубы информация оказывается у портянки.
Поступайте сдругим так, как вы хотели бы, чтоб поступали с вами. И будет вам счастье
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Нам не так страшні російські воші, як українські гниди
Команда Зеленского допустила очередной факап, полиграф здесь не поможет
Во время закрытых слушаний в Конгрессе временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор под присягой фактически раскрыл тайный разговор с людьми из окружения президента Зеленского.
Речь об Андрее Ермаке и Игоре Новикове, которые якобы убеждали американского дипломата, что это именно Порошенко развязал войну на востоке Украины.
После того, как Тейлор поспешил раскрыть такие скандальные факты ЕРМАК РЕЗКО ПОМЕНЯЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, заявив, что он никогда не называл Порошенко виновным в начале войны в Донбассе и Тейлор все перепутал и выдумал.
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Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий отметил, если Тейлор сказал, что слышал именно это, а Ермак говорит, что такого не говорил - с точки зрения дипломатии это означает только одно: Ермак публично обвинил Тейлора во лжи.
И не только лично Тейлора: это были официальные показания под присягой, поэтому обвинения касаются всего Госдепа США.
Голобуцкий подчеркивает, это очередной и очень громкий факап команды Зеленского.
Теперь Зеленскому придется как-то доказывать Америке, что Ермак не выполнял его личные распоряжения, когда выставлял Тейлора лжецом и нарушителем присяги - то есть, государственным преступником и вряд ли полиграф поможет.
Наиболее очевидный первый шаг, чтобы хоть как-то замять столь эпический факап: уволить Ермака, а там уже пробовать уговорить США на любой диалог. Кстати, после этакого вполне вероятно, что со стороны США будет актуализирован вопрос отставки Богдана через связь с Коломойским.
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Волкер тоже самое сказал -зелупа с сраке...
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кацапам - про бухло и *сГаки*, да лерка!
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а что там со свидетелем взяток. ну тот которого Арахамия обещал привести на эфир передачи «Право на власть». Однако затем заявил, что свидетель прийти не сможет, так как его не пустят на ток-шоу правоохранительные органы.
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каждое утро открывая новости тут я читаю статью или небольшую заметку с комментариями участников об очередном зашкваре зеленых слуг нариду... мне прям настойчивей и настойчивей лезет в голову мысль насчет пари с кем нить из знакомых о том, что смогут ли слуги до нового года провести хотя бы 3 дня подряд без очередного зашквара, интрижки, скандальчика и далее
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Забрехались служки за очень короткое время.
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Вот смотрю на фотографию в статье... чем то мне эта личность Пескова напоминает.
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тупым взглядом удивлённого идиота.
Здогадуюся, хто з нардепів зливає в мережу інсайди "Слуги народу", має бути внутрішнє розслідування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2469
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"агрохіміє", а кто сліваєт інсайди НАБУ портнову тебе не цікавить? блаЗЄнські виродки.
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А що, т.н. слуги щось ховають від свого хазяїна, народ. Випороти на конюшні таких слуг.
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Пацюки заметушились - відчули, що "моноліт" "монобільшості" - не скеля, а "купа відмороженого лайна"... Як тільки почало "пригорять", вона почала тануть і розповзаться...
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Темний лицар- це Бетмен. Той, що бореться проти злочинців.
Арахамія, все по Фройду?
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Зачем Арахмия рекламирует "Темного рыцаря"? Это ориентированно для доверчивых допысувачив , коих здесь легион, не менне 73%) . Теперь Слуги Каломойского будут дезу по этому каналу сливать.
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Арахамия похож на обосравшегося котенка.
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То есть если это чмо на кого то подумает тот и виноват? Нда, высокие отношения)))
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В марионеточной партии Коломойского-Путина проговорились, насколько на самом деле ничтожно мало членов у правящей партии.

Здогадуюся, хто з нардепів зливає в мережу інсайди "Слуги народу", має бути внутрішнє розслідування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3241

Язык твой - враг твой!

Глава фракции «СН» Давид Арахамия прокомментировал новую партийную роль скандального депутата-коррупционера Дубинского и заодно раскрыл страшную тайну, сколько же членов насчитывает партия «Слуга народа» на самом деле.

Как известно, на недавнем партийном съезде Александр Дубинский заявил, что вступил в партию, чтобы контролировать распределение областных ячеек. На вопрос журналиста LIGA.net, не боится ли Арахамия, что Дубинский таким образом заведет в местные советы людей Коломойского, глава фракции ответил: «Дубинский - это один член партии. Зашло с ним еще четыре члена. В партии всего под тысячу членов. Пусть наводит порядок. Он же должен понимать, что такое голоса».

По словам Арахамии, это пойдет на пользу и Дубинскому, и партии.
«Нормально, у него энергии много. Она распределится - меньше будет проблем во фракции», - оптимистический заверил он.

Здогадуюся, хто з нардепів зливає в мережу інсайди "Слуги народу", має бути внутрішнє розслідування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1506

Ей-богу, логика у главы фракции на высоте: похоже, Арахамия искренне считает, что если вынести кусок дерьма из дома на улицу, оно будет меньше вонять. Хотя на самом деле этот кусок, скорее, выносят из сортира в общую гостиную, потому как если раньше Дубинский отравлял жизнь только парламентской фракции, то теперь сию горькую чашу будут пить члены партии по всей стране, пишет Рупор.

Кстати, пассаж о «всего тысяче членов» тоже не может не радовать. Обычно отечественные политсилы не очень-то любят афишировать свой численный состав, но тут Арахамия то ли решил шокировать публику небывалой откровенностью, то ли просто проболтался сдуру, сам не понимая, что разглашает страшную правительственную тайну. Ибо тысяча человек для правящей партии - это, согласитесь, такой мизер, что даже не смешно.

Что характерно, на официальном сайте «Слуги народа» гордо указана совсем другая цифра - 57 741 участников партии. Тут, правда, кроется маленькая хитрость: на той же странице можно узнать, что, оказывается, у «Слуги народа» есть участники партии, эксперты партии (чтобы это ни значило) и собственно члены партии. Судя по интервью Арахамии, с недавних пор существует еще и четвертая разновидность - члены Дубинского (иначе черт его знает, как еще можно трактовать слова «с ним зашло еще четыре члена»), но какое место они занимают в сложной системе «СН» и следует ли причислять их к тысяче истинных членов - пока непонятно. Равно как и непонятно, хватит ли этой мизерной тысячи, чтобы исчерпать неуемную энергию партийного анфан-********, или же у Дубинского все-таки останутся силы мутить воду во фракции к дальнейшему неудовольствию Арахамии. Поживем - удивим!



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Вы честная политическая партия или клан аферистов и мошенников,мы должны знать что вы там замышляете и чем договариваетесь с калом,ахметкой и потрохом,не смейте трогать рыцаря мрази.
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А каки таки тайны могут быть у слуги народа от своего хозяина??? Это что за слуга такой???
Да это вы все должны отчитываться перед хозяином за каждый чих, каждый из вас, включая презика.
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Опа-на! А где же обещанная открытость и прозрачность? У СЛУГ разве могут быть секреты от НАРОДА?
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