 Здогадуюся, хто з нардепів зливає в мережу інсайди "Слуги народу", має бути внутрішнє розслідування, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".
"Я думаю, що я знаю, але не можу сказати, бо тоді вся інтрига навколо "Темного лицаря" зруйнується, – пояснив Арахамія і додав: – Поки ми не можемо надати стовідсоткових доказів, це має бути внутрішнім розслідуванням".
На запитання журналістки Софії Середи, чи говорив він особисто про свої припущення з цим депутатом, голова фракції відповів, що "натякнув" йому про це.
Арахамія обіцяє надати у майбутньому "неспростовні докази", які викриють "Темного лицаря".
При цьому він визнав, що частина інформації, яку публікує цей "Телеграм-канал", відповідає дійсності, хоча і є "суб'єктивною".
"Декілька разів він публікував інформацію, яка не для загального доступу. Я вважаю, що це некоректно з точки зору корпоративної етики. Була й інша історія. Ми надсилали перевірочні тексти в різні канали, для того, щоб побачити, де вони з'являться. Це спрацювало", – розповів Арахамія.
Водночас він заперечує і називає "фантазією" інформацію про те, що разом зі своїми заступниками без попереджень перевіряв телефони частини "слуг" з метою виявлення "Темного лицаря".
За словами Арахамії, у разі викриття, депутат, який розповсюджує внутрішньопартійні інсайди, суворо покараний не буде.
"Поспілкуємося з ним. Виховна має бути якась бесіда. Ми ж нічого не можемо зробити з депутатом. Це депутат", – сказав він.
Телеграм-канал "Темний лицар" з’явився 16 вересня 2019 року. В описі до нього йдеться, що він повідомляє про "темні інсайди ЗЕ-команди".
https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eXHuDg&feature=youtu.be
Беленюк?)
"темный рыцарь" (с) , обоссаццо)))
Vinainochka
@Vinainochka
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Сонечко ти моє, нада платить репарации ордло, яке підвищення зарплати тренерам? Спорт завжди був недооцінений, а зараз то вабще...
"Беленюк пожаловался, что в новый бюджет не заложили повышение зарплат тренерам ДЮСШ."
По словам Беленюка, правительство проигнорировало финансирования спортивной инфраструктуры и спортивной медицины.
Украинский борец и народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал на брифинге в Верховной Раде о пропущенных инициативах спортивного и бюджетного комитетов при формировании бюджета на следующий год.
Соответствующий фрагмент брифинга Беленюк разместил на своей странице в Facebook.
«Предложения нашего комитета, которые утвердил бюджетный комитет, были отложены и не учтены правительством.
Среди них: повышение зарплат тренерам ДЮСШ.
АраХАМия может и умный, но высказывается, как идиот.
розслідування доведе, що існують сорти гівна
Я так понимаю, "Джокера" придумали зеленые большевики, чтоб потом сбрасывать на него настоящие скандальные утечки.
Жду откровения что по таможне была переписка Джокера с Джокером, а не Нефедова с Гончаруком.
Будет не черный рыцарь, так желтый.
Вы сами открыли ящик Пандоры, когда из ведомства Трубы информация оказывается у портянки.
Поступайте сдругим так, как вы хотели бы, чтоб поступали с вами. И будет вам счастье
Команда Зеленского допустила очередной факап, полиграф здесь не поможет
Во время закрытых слушаний в Конгрессе временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор под присягой фактически раскрыл тайный разговор с людьми из окружения президента Зеленского.
Речь об Андрее Ермаке и Игоре Новикове, которые якобы убеждали американского дипломата, что это именно Порошенко развязал войну на востоке Украины.
После того, как Тейлор поспешил раскрыть такие скандальные факты ЕРМАК РЕЗКО ПОМЕНЯЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, заявив, что он никогда не называл Порошенко виновным в начале войны в Донбассе и Тейлор все перепутал и выдумал.
И не только лично Тейлора: это были официальные показания под присягой, поэтому обвинения касаются всего Госдепа США.
Голобуцкий подчеркивает, это очередной и очень громкий факап команды Зеленского.
Теперь Зеленскому придется как-то доказывать Америке, что Ермак не выполнял его личные распоряжения, когда выставлял Тейлора лжецом и нарушителем присяги - то есть, государственным преступником и вряд ли полиграф поможет.
Наиболее очевидный первый шаг, чтобы хоть как-то замять столь эпический факап: уволить Ермака, а там уже пробовать уговорить США на любой диалог. Кстати, после этакого вполне вероятно, что со стороны США будет актуализирован вопрос отставки Богдана через связь с Коломойским.
Арахамія, все по Фройду?
Позвонил в гугл и предложил им оформить кассовый аппарат.
Язык твой - враг твой!
Глава фракции «СН» Давид Арахамия прокомментировал новую партийную роль скандального депутата-коррупционера Дубинского и заодно раскрыл страшную тайну, сколько же членов насчитывает партия «Слуга народа» на самом деле.
Как известно, на недавнем партийном съезде Александр Дубинский заявил, что вступил в партию, чтобы контролировать распределение областных ячеек. На вопрос журналиста LIGA.net, не боится ли Арахамия, что Дубинский таким образом заведет в местные советы людей Коломойского, глава фракции ответил: «Дубинский - это один член партии. Зашло с ним еще четыре члена. В партии всего под тысячу членов. Пусть наводит порядок. Он же должен понимать, что такое голоса».
По словам Арахамии, это пойдет на пользу и Дубинскому, и партии.
«Нормально, у него энергии много. Она распределится - меньше будет проблем во фракции», - оптимистический заверил он.
Ей-богу, логика у главы фракции на высоте: похоже, Арахамия искренне считает, что если вынести кусок дерьма из дома на улицу, оно будет меньше вонять. Хотя на самом деле этот кусок, скорее, выносят из сортира в общую гостиную, потому как если раньше Дубинский отравлял жизнь только парламентской фракции, то теперь сию горькую чашу будут пить члены партии по всей стране, пишет Рупор.
Кстати, пассаж о «всего тысяче членов» тоже не может не радовать. Обычно отечественные политсилы не очень-то любят афишировать свой численный состав, но тут Арахамия то ли решил шокировать публику небывалой откровенностью, то ли просто проболтался сдуру, сам не понимая, что разглашает страшную правительственную тайну. Ибо тысяча человек для правящей партии - это, согласитесь, такой мизер, что даже не смешно.
Что характерно, на официальном сайте «Слуги народа» гордо указана совсем другая цифра - 57 741 участников партии. Тут, правда, кроется маленькая хитрость: на той же странице можно узнать, что, оказывается, у «Слуги народа» есть участники партии, эксперты партии (чтобы это ни значило) и собственно члены партии. Судя по интервью Арахамии, с недавних пор существует еще и четвертая разновидность - члены Дубинского (иначе черт его знает, как еще можно трактовать слова «с ним зашло еще четыре члена»), но какое место они занимают в сложной системе «СН» и следует ли причислять их к тысяче истинных членов - пока непонятно. Равно как и непонятно, хватит ли этой мизерной тысячи, чтобы исчерпать неуемную энергию партийного анфан-********, или же у Дубинского все-таки останутся силы мутить воду во фракции к дальнейшему неудовольствию Арахамии. Поживем - удивим!
Да это вы все должны отчитываться перед хозяином за каждый чих, каждый из вас, включая презика.