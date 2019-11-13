 Лукашенко у Відні: "Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Я не міг не приїхати на цей форум, - звернувся до присутніх Олександр Лукашенко. - Сидячи і дивлячись у цей зал, я сам собі кажу - молодець, що приїхав".
Його промова була палким закликом до поглиблення економічної співпраці і таким же рішучим опором критикам політичного режиму в країні.
"Мені багато хто дорікає - у вас, мовляв, авторитаризм і диктатура, - заявив президент. - А я відповідаю: запитайте у бізнесменів. Їх ця диктатура влаштовує?"
За його словами, інвестори не скаржаться йому на політичний устрій.
"Так навіщо займатися балаканиною і говорити про якусь демократію? Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала", - продовжував Лукашенко, торкаючись міграційної кризи в Європі.
Утім, за його словами, австрійська влада впоралася з потоком біженців. І чималу роль у цьому відіграв колишній міністр закордонних справ і колишній прем'єр-міністр країни, лідер Австрійської народної партії Себастьян Курц. Той самий Курц, який привіз пів року тому до Мінська лижі та запрошення до Відня і який, найімовірніше, скоро повернеться в крісло прем'єр-міністра.
На вечерю з ним, згідно з повідомленням на сайті президента Білорусі, і вирушив Олександр Лукашенко з економічного форуму.
Шапкокрад последний уран отдал из Харьковского физтеха американцам.
естественно, с телеуправлением, ибо кацапы искажают показания GPS вокруг кремля
Янелох- 68 %
А то что паРаше там принадледит бодьшая часть всего...только усугубит это...
Позвонил в гугл и предложил им оформить кассовый аппарат.
Перепечатка из российской ультраскрепной газеты «Завтра», возглявляемой знаменитым реконструктором и краснобаем Прохановым. (Статья ссылается, правда, на «Тhe Globe and Mail», но то такое.)
«Издание The Globe And Mail опубликовало открывки из документа, именуемого «Желтой книгой», где описана концепция так называемых «умных городов», создаваемых дочерней компанией Google - Sidewalk Labs. Согласно этим материалам, администрация города будет наделена широкими полномочиями от выдачи кредитов и взимания налогов до заключения под стражу и вынесения судебного решения, а поможет ей в этом система камер и датичков, установленных практически повсюду. Sidewalk будет собирать данные о положении в реальном времени всех объектов, включая людей. Компания также будет собирать историю данных обо всех произошедших событиях. Уникальные идентификаторы данных будут генерироваться для каждого человека или объекта, зарегистрированного в мини-городе. Если же кто-то захочет сохранить свою анонимность, он будет лишен ряда привилегий и услуг: например возможности воспользоваться такси. Расплатиться наличными в местных магазинах также будет практически невозможно.
По поводу концепции Sidewalk Lab высказалась профессор Гарвардского университета Шошана Зубофф, заявив, что Sidewalk Lab будет использовать цифровую инфраструктуру для изменения и направления социального и политического поведения, подобно тому, как это делается в Китае."
Суммируем.
Некая частная фирма, головная компания которой торчит в каждом мобильном телефоне и в каждой настольной «PC"шке, открыто провозгласила своей целью создание всемирного ультрафашистского режима, которому позавидовали бы отморозки всех мастей, от Сталина и Гитлера до Пол Пота и Чаушеску.
Идеи, изложенные в планах этой компании, открыто нарушают важнейшие фундаментальные положения Конституции любого демократического государства.
Ліпше вже мовчав би, совок неотесаний.
Подробнее:https://www.newsru.com/russia/12nov2019/ruskungagain.html
Тяжелую поступь «суверенного интернета» ощутили на себе жители сибирских городов.
Через 10 дней после вступления в силу «закона Клишаса» об изоляции рунета в случае внешних угроз массовые сбои в работе сети зафиксировали клиенты «Ростелекома».
Сбой начался в воскресенье, 10 ноября, и затронул почти все крупные мегаполисы этой колонии Москвы. По данным DownDetector, проблемы с выходом в сеть испытали жители Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерова, Абакана, Красноярска, Братска, Иркутска, Улан-Удэ и Читы.
Массовые жалобы на невозможность подключиться продолжались до 20.00 мск. «11 ноября, вроде, стало лучше, но все равно скорость непривычно низкая», - пишет один из пользователей DownDetector.
«Ростелеком», монопольный провайдер на территории РФ, отвечая на жалобы в twitter-аккаунте, сообщил о «крупном повреждении» по всему Сибирскому региону и обещал как можно быстрее завершить восстановительные работы.
Позднее пресс-служба компании соврала, что никаких сбоев якобы не было. В «Ростелекоме» не зафиксировали проблем с доступом клиентов в сети, сообщили в пресс-службе ТАСС и РБК.
Как в официальном twitter появилась информация о сбое и восстановительных работах, в «Ростелекоме» уточнить не смогли.
Роскомнадзор с конца сентября устанавливал на сетях основных операторов связи устройства, которые позволят блокировать угрозы для безопасности сети и анонсировал тестирование, которое должно было продолжаться несколько недель при участии всех крупных сотовых операторов.
Путин, напомним, в ноябре 2017 года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США.
Минкомсвязи РФ совместно с министерством иностранных дел было поручено договориться со странами БРИКС о создании де-факто параллельного интернета - собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий». Страны БРИКС на предложения Москвы не пошли.
Спустя год появился закон «о суверенном интернете», который требует не только обеспечить возможность автономной работы рунета и минимизировать передачу данных за рубеж, но и вводит жесткий контроль за трафиком внутри РФ, расширяя функции Роскомнадзора.
Так, согласно проекту, весь трафик внутри РФ должен проходить через точки обмена, одобренные РКН. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого кремлевская хунта сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные ресурсы, передает Финанс.ру.
Философией пусть потомки римских сенаторов,что Римом управляли в бытность его республикой, занимаются.Когда там Рим как республика успешно существовала?Еще в прошлом тысячелетии.И прекрасно обходилась без подсказок полуграмотного колхозника.