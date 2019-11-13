EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  6654  55
Все про:Австрія (201) біженці (192) бізнес (388) демократія (53) інвестиції (253) Лукашенко (433) Відень (28)

 Лукашенко у Відні: "Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Відня відвідав економічний форум Австрія - Білорусь, де оратори описували країну як "Силіконову долину Східної Європи", називаючи Мінськ "раєм для програмістів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Я не міг не приїхати на цей форум, - звернувся до присутніх Олександр Лукашенко. - Сидячи і дивлячись у цей зал, я сам собі кажу - молодець, що приїхав".

Його промова була палким закликом до поглиблення економічної співпраці і таким же рішучим опором критикам політичного режиму в країні.

"Мені багато хто дорікає - у вас, мовляв, авторитаризм і диктатура, - заявив президент. - А я відповідаю: запитайте у бізнесменів. Їх ця диктатура влаштовує?"

За його словами, інвестори не скаржаться йому на політичний устрій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Австрії Ван дер Беллен і Лукашенко обговорили російську агресію в Україні

"Так навіщо займатися балаканиною і говорити про якусь демократію? Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала", - продовжував Лукашенко, торкаючись міграційної кризи в Європі.

Утім, за його словами, австрійська влада впоралася з потоком біженців. І чималу роль у цьому відіграв колишній міністр закордонних справ і колишній прем'єр-міністр країни, лідер Австрійської народної партії Себастьян Курц. Той самий Курц, який привіз пів року тому до Мінська лижі та запрошення до Відня і який, найімовірніше, скоро повернеться в крісло прем'єр-міністра.

На вечерю з ним, згідно з повідомленням на сайті президента Білорусі, і вирушив Олександр Лукашенко з економічного форуму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159347
 
 
 Топ коментарі
 
Когда уже Беларусы снесут это колхозное чмо. Скоро пол страны переселится в Польшу. Несколько лет тому была пару дней в Беларуси - живой памятник совку с ватопитеками и совкодрочерами ( есть и здравомыслящие но их меньше или уехали).
 показати весь коментар
 
Ну при нынешнем миросранце мы можем иметь ядерное оружие - разве что надувное ))))))) мы ж теперь обязаны весь мир смешить 🤪
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
курц - будущий през австрии. кто то любит этого мальчика, кормит мёдом и беладонной, держит в тепле,.....
 показати весь коментар
 
 
Хто хотів побачити в Австрії Європу білих людей, той буде розчарований. Якщо у Відні зранку відвідати метро, то там цілі вагони арабів, турків та негрів їдуть на роботу. В алтпійських хатах у горах - теж не обходиться без турецького персонала. Лукашенко в цьому аспккті має рацію.
 показати весь коментар
 
 
вышеописанное - впечатление туриста. когда постоянно ездиш в венском метро, просто перестаёш выделять в общей массе людей,- арабов, турков, афроафриканцев,..... кроме того, большинство афроафриканцев - это социальщики и ни накакую работу они не ездят. не для того они пришли в европу. как впрочем и все афрокавказцы. афроафриканцы в основном по наркоте вообще-то специализируются, это никогда не секрет. когда здесь давно живёш, уже просто не замечаеш, кто там мелькает рядом с тобой, китаец или японец. за то, шо турки в персонале обслуги - улыбнуло. обслуга и кухни захваченны в основном югами и мадьярами. в жизни не видел турчанок в обслуге и кухне готелей, гастхаусов, хойригеров,.... шоб турок со своей ментальностью послал свою укутанную в паранджу фрау путцить гастциммеры или готовить для кого-то кроме своего господина? ну может где -то и есть, но только высоко в горах и явно не в нашем районе ))
 показати весь коментар
 
І що з того? Чому це Європа повинна бути білою? США теж білі? А от рабсія біла, а живе як у помийці. Колір шкіри не є визначальним для успіху.
 показати весь коментар
 
весь мир плюет на мораль и на принципы - наступает сплошной прагматизм или если хотите - национальный эгоизм - нет правил и принципов - надо и нам так же поступать - чем мы хуже - украинское ядерное оружие ,на мой взгляд ,сразу расставит все точки над И.
 показати весь коментар
 
 
Не из чего делать.
Шапкокрад последний уран отдал из Харьковского физтеха американцам.
 показати весь коментар
 
 
Я бачив непоказний гаражик в УФТІ, де цей уран лежав. Він зберігався в центральнім районі Харкова, а в 20 метрах за парканом стоїть нова багатоповерхівка.
 показати весь коментар
 
 
Магия тоже недурственная вещь. Бомбой конечно не шарахнет, но спалить пол страны в огне пожаров, а потом то что не догорело залить водой, как два пальца.
 показати весь коментар
 
Ну при нынешнем миросранце мы можем иметь ядерное оружие - разве что надувное ))))))) мы ж теперь обязаны весь мир смешить 🤪
 показати весь коментар
 
 
Нет) мы ж вас, кацапов, сразу пришибем-даже себе в ущерб-погибать так с музыкой...
 показати весь коментар
 
 
Ядерное оружие сегодня - чемодан без ручки. Украине необходима хорошая дубинка против путинской Расеи , и она ее сделает , в виде вьісокоточньіх ракет средней дальности. Идеальное оружие неядерного сдерживания.
 показати весь коментар
 
 
почему бы неизвестным лицам во время парада на красной площади 9 мая 20 года не запустить в трибуну боевой летательный аппарат с автомобильной платформы с надписью "Хлеб", мирно стоящей в непоследственной близости от центра города?
естественно, с телеуправлением, ибо кацапы искажают показания GPS вокруг кремля
 показати весь коментар
 
Єто терроризм , Украина не занимается извращениями , а-ля ФСБ .
 показати весь коментар
 
Напомнить, сколько военных складов рвануло в последние годы? Ядерное оружие - потянем такую ответственность?
 показати весь коментар
 
 
Все складьі бьіли взорваньі вражескими диверсантами , нужно просто нормально охранять.
 показати весь коментар
 
 
Когда уже Беларусы снесут это колхозное чмо. Скоро пол страны переселится в Польшу. Несколько лет тому была пару дней в Беларуси - живой памятник совку с ватопитеками и совкодрочерами ( есть и здравомыслящие но их меньше или уехали).
 показати весь коментар
 
 
А что в этом удивительного？ опрашивали то тех идиотов которые и за зебобика и его зеленое стадо голосовали...
 показати весь коментар
 
 
То есть, ни одного порохобта не нашли. Куда они все подевались???
 показати весь коментар
 
Та же самая ситуация и в Украине. Совков 86%.
 показати весь коментар
 
 
В Украине меньше, хотя и в основном на юго- востоке их реально огромное количество. Да уж совок подох оставив нам в наследство совкодрочеров.
 показати весь коментар
 
 
Элита ждёт восстание народа, чтобы его возглавить, а народ ждет восстание элит, чтобы за ними пойти. Так и ждут 25 лет.
 показати весь коментар
 
Та який з Лукашенка диктатор? Одна лише імітація. Набридне ***** чи не то щось вякне то тут же "Великий Диктатор" отримає копняка під хвіст і побіжить на чотирьох 😕
 показати весь коментар
 
 
Когда это чмо склеит ласты....то в беларуссии начнется такой передел....что дивые позавидуют мертвым....
А то что паРаше там принадледит бодьшая часть всего...только усугубит это...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Конечно , жулики стоят на низком старте и губу раскатали. Но наш народ быстро их поставит на место.Насмотрелись, что бывает, когда они приходят к власти.
 показати весь коментар
 
 
😀 Твое мнение ***** закатает у трубочку...а затусует тебе же у сраку...
 показати весь коментар
 
 
Походу, вы даже в этом вопросе не можете определиться между собой
 показати весь коментар
 
Да никуда ваш народ никого не поставит, ибо мышление в основной массе совковое. Аморфное стадо, хотя сами по себе и неплохие люди.
 показати весь коментар
 
 
Но Пока только и даже без уговоров British American Tobacco Перенесла свой офис из Киева в Бухарест. Думаю это далеко не последний перенос )))))🤪
 показати весь коментар
 
 
Гоните это чмо из власти как можно быстрее. Иначе эти соросята вам такой коммунизм устроят - Сталин обзавидовался бы.

Перепечатка из российской ультраскрепной газеты «Завтра», возглявляемой знаменитым реконструктором и краснобаем Прохановым. (Статья ссылается, правда, на «Тhe Globe and Mail», но то такое.)

«Издание The Globe And Mail опубликовало открывки из документа, именуемого «Желтой книгой», где описана концепция так называемых «умных городов», создаваемых дочерней компанией Google - Sidewalk Labs. Согласно этим материалам, администрация города будет наделена широкими полномочиями от выдачи кредитов и взимания налогов до заключения под стражу и вынесения судебного решения, а поможет ей в этом система камер и датичков, установленных практически повсюду. Sidewalk будет собирать данные о положении в реальном времени всех объектов, включая людей. Компания также будет собирать историю данных обо всех произошедших событиях. Уникальные идентификаторы данных будут генерироваться для каждого человека или объекта, зарегистрированного в мини-городе. Если же кто-то захочет сохранить свою анонимность, он будет лишен ряда привилегий и услуг: например возможности воспользоваться такси. Расплатиться наличными в местных магазинах также будет практически невозможно.

По поводу концепции Sidewalk Lab высказалась профессор Гарвардского университета Шошана Зубофф, заявив, что Sidewalk Lab будет использовать цифровую инфраструктуру для изменения и направления социального и политического поведения, подобно тому, как это делается в Китае."

Суммируем.

Некая частная фирма, головная компания которой торчит в каждом мобильном телефоне и в каждой настольной «PC"шке, открыто провозгласила своей целью создание всемирного ультрафашистского режима, которому позавидовали бы отморозки всех мастей, от Сталина и Гитлера до Пол Пота и Чаушеску.

Идеи, изложенные в планах этой компании, открыто нарушают важнейшие фундаментальные положения Конституции любого демократического государства.
 показати весь коментар
 
 
Директор совкового колхоза им .пуйла учит демократии.Мир сошел с ума.Из ,,рая для программистов,, одна контора,которая делает танчики уже десять лет.
 показати весь коментар
 
 
І, найголовніше, що всі ці совкові хворобливі марення світ вислуховує Лукашенко у Відні: "Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала" - Цензор.НЕТ 1095
 показати весь коментар
 
 
Продажа дешевой рабочей силы (пока она не свалила) - это "экономическое сотрудничество"? Кацапская шлюха учит жить белых людей, ну не цирк?
 показати весь коментар
 
 
прісЄдатєль совоза розуміється на демократії Лукашенко у Відні: "Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала" - Цензор.НЕТ 9007
Ліпше вже мовчав би, совок неотесаний.
 показати весь коментар
 
 
Павла Гриба можно еще расспросить, он вроде бы с инвестиционным климатом в Беларуси сталкивался...
 показати весь коментар
 
 
Он транзитом был в Беларуси. Его другое очень интересовало.
 показати весь коментар
 
Физдит замполит , как дьішит. Забьіл усатьій , как оформлял себе пожизненное президентство - через РЕФЕРЕНДУМ ! А єто инструмент демократии , на минуточку...
 показати весь коментар
 
 
"Самые яркие черты типичного русского примата - тупость, трусость, агрессивность (обратная сторона трусости, проявляется к слабым), отсутствие даже зачатков самоуважения, вороватость, лицемерность, хамство, раболепие, нечистоплотность, стадность, фантастическая по масштабам инфантильность", - говорится в посте. А по отношению к власти, пишет Кунгуров, "русские - позорные холуи". Пост сопровождается фотографиями с различных акций, участники которых, обращаясь к властям с требованиями, стоят на коленях.

Подробнее:https://www.newsru.com/russia/12nov2019/ruskungagain.html
 показати весь коментар
 
 
Покажите ему эту "новость"

Тяжелую поступь «суверенного интернета» ощутили на себе жители сибирских городов.

Лукашенко у Відні: "Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала" - Цензор.НЕТ 597

Через 10 дней после вступления в силу «закона Клишаса» об изоляции рунета в случае внешних угроз массовые сбои в работе сети зафиксировали клиенты «Ростелекома».

Сбой начался в воскресенье, 10 ноября, и затронул почти все крупные мегаполисы этой колонии Москвы. По данным DownDetector, проблемы с выходом в сеть испытали жители Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерова, Абакана, Красноярска, Братска, Иркутска, Улан-Удэ и Читы.

Массовые жалобы на невозможность подключиться продолжались до 20.00 мск. «11 ноября, вроде, стало лучше, но все равно скорость непривычно низкая», - пишет один из пользователей DownDetector.

«Ростелеком», монопольный провайдер на территории РФ, отвечая на жалобы в twitter-аккаунте, сообщил о «крупном повреждении» по всему Сибирскому региону и обещал как можно быстрее завершить восстановительные работы.

Позднее пресс-служба компании соврала, что никаких сбоев якобы не было. В «Ростелекоме» не зафиксировали проблем с доступом клиентов в сети, сообщили в пресс-службе ТАСС и РБК.

Как в официальном twitter появилась информация о сбое и восстановительных работах, в «Ростелекоме» уточнить не смогли.

Роскомнадзор с конца сентября устанавливал на сетях основных операторов связи устройства, которые позволят блокировать угрозы для безопасности сети и анонсировал тестирование, которое должно было продолжаться несколько недель при участии всех крупных сотовых операторов.

Путин, напомним, в ноябре 2017 года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США.

Минкомсвязи РФ совместно с министерством иностранных дел было поручено договориться со странами БРИКС о создании де-факто параллельного интернета - собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий». Страны БРИКС на предложения Москвы не пошли.

Спустя год появился закон «о суверенном интернете», который требует не только обеспечить возможность автономной работы рунета и минимизировать передачу данных за рубеж, но и вводит жесткий контроль за трафиком внутри РФ, расширяя функции Роскомнадзора.

Так, согласно проекту, весь трафик внутри РФ должен проходить через точки обмена, одобренные РКН. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого кремлевская хунта сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные ресурсы, передает Финанс.ру.
 показати весь коментар
 
 
Да, у нас тут все помешались на этих программистах, все хотят на них выучится. пока эти айтишники это точно те, кто живет здесь как бы честно и припеваючи.
 показати весь коментар
 
Весело наблюдать как бывший председатель колхоза о принципе демократии разлагольствует.Сколько там Белоруссии как государству лет?28 если не ошибаюсь,как и Украине.А еще туда же о демократии,как способа управления государством философию разводить.Его уровень свиней и коров в колхозе разводить,а не философией заниматься.
Философией пусть потомки римских сенаторов,что Римом управляли в бытность его республикой, занимаются.Когда там Рим как республика успешно существовала?Еще в прошлом тысячелетии.И прекрасно обходилась без подсказок полуграмотного колхозника.
 показати весь коментар
 
 
ох які всі розумні. з голими дупами 30 років, аа все про дерьмократию. а вонаа у нас є! продажні суди, від рішень яких коробить 99% населення. бездіяльні менти, влада, яка творить, що хоче. позиція грошей, а не права. так чим же ви недовольні? дерьмократи хренові.
 показати весь коментар
 
 
Пока есть путин есть лукашенко!!! И не минутой дольше!!!!
 показати весь коментар
 
 
"Спросите у бизнесменов - кто их притесняет?")))))))) Если кто-то скажет правду,то завтра он уже не бизнесмен, а сиделец,причём очень грустный))))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору