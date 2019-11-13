 Лукашенко у Відні: "Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Я не міг не приїхати на цей форум, - звернувся до присутніх Олександр Лукашенко. - Сидячи і дивлячись у цей зал, я сам собі кажу - молодець, що приїхав".

Його промова була палким закликом до поглиблення економічної співпраці і таким же рішучим опором критикам політичного режиму в країні.

"Мені багато хто дорікає - у вас, мовляв, авторитаризм і диктатура, - заявив президент. - А я відповідаю: запитайте у бізнесменів. Їх ця диктатура влаштовує?"

За його словами, інвестори не скаржаться йому на політичний устрій.

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"Так навіщо займатися балаканиною і говорити про якусь демократію? Дивіться, щоб ваша демократія вас самих не поховала", - продовжував Лукашенко, торкаючись міграційної кризи в Європі.

Утім, за його словами, австрійська влада впоралася з потоком біженців. І чималу роль у цьому відіграв колишній міністр закордонних справ і колишній прем'єр-міністр країни, лідер Австрійської народної партії Себастьян Курц. Той самий Курц, який привіз пів року тому до Мінська лижі та запрошення до Відня і який, найімовірніше, скоро повернеться в крісло прем'єр-міністра.

На вечерю з ним, згідно з повідомленням на сайті президента Білорусі, і вирушив Олександр Лукашенко з економічного форуму.