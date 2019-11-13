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 Десятки будинків і ТЦ, лікарні, аеропорт, вокзали: учора ввечері в Харкові "замінували" 54 об'єкти, - поліція

Учора ввечері до поліції Харкова надійшло повідомлення про мінування 54 об'єктів на території міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки у 21 житловому будинку, 21 торговельному центрі, 8 медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі надійшло до поліції 12 листопада", - йдеться в повідомленні.

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За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159342
 
 
 Топ коментарі
 
телефонний тероризд
може і дитина яка, або божевільне чи наркот.
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Кацапы по скайпу минируют.
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Хреновый вброс. Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы.
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телефонний тероризд
може і дитина яка, або божевільне чи наркот.
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А тим часом...КОЛОМОЙСЬКИЙ В СУДІ ПОЗБУВСЯ БОРГІВ ПЕРЕД ПРИВАТБАНКОМ НА 7,5 МЛРД ГРН
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Хреновый вброс. Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы.
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Похоже на подготовку к тому чтоб занять полицию чемто для чегото.
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Десятки будинків і ТЦ, лікарні, аеропорт, вокзали: учора ввечері в Харкові "замінували" 54 об'єкти, - поліція - Цензор.НЕТ 5430
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https://www.youtube.com/watch?v=pna7q6S0TmE

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За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Повідомлення про виявлення тіла громадянина без ознак життя біля будинку на вулиці Амосова надійшло до поліції минулого ранку
Виїздом на місце поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 23-річний чоловік.
Попередньо, молодик перерізав собі горло (?) та вистрибнув з вікна (??) власної квартири на восьмому поверсі. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.
На даний час з'ясовуються усі обставини смерті молодика.
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Ватное быдло из оккупированных территорий видно получило с гуманитаркой очередную порцию боярышника и теперь развлекается.
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Так буде доти, поки в пресі не почнуть з'являтися статті типу - "..знайден і позбавлен волі на 10 років, ще один "телефонний терорист"".
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