 Десятки будинків і ТЦ, лікарні, аеропорт, вокзали: учора ввечері в Харкові "замінували" 54 об'єкти, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки у 21 житловому будинку, 21 торговельному центрі, 8 медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі надійшло до поліції 12 листопада", - йдеться в повідомленні.

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За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області.