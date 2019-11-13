 Десятки будинків і ТЦ, лікарні, аеропорт, вокзали: учора ввечері в Харкові "замінували" 54 об'єкти, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
"Повідомлення про закладення вибухівки у 21 житловому будинку, 21 торговельному центрі, 8 медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі надійшло до поліції 12 листопада", - йдеться в повідомленні.
За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області.
може і дитина яка, або божевільне чи наркот.
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https://www.youtube.com/watch?v=pna7q6S0TmE
Повідомлення про виявлення тіла громадянина без ознак життя біля будинку на вулиці Амосова надійшло до поліції минулого ранку
Виїздом на місце поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 23-річний чоловік.
Попередньо, молодик перерізав собі горло (?) та вистрибнув з вікна (??) власної квартири на восьмому поверсі. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.
На даний час з'ясовуються усі обставини смерті молодика.