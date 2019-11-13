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 За кордоном
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Все про:Німеччина (1317) Бундестаг (40) Північний потік (390)

 Бундестаг сьогодні розгляне законопроєкт про захист "Північного потоку-2"

Бундестаг 13 листопада має розглянути законопроєкт про "поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державами – не членами ЄС".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на порядок денний на сайті німецького парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Розгляд у другому і третьому читанні законопроєкту федерального уряду про внесення змін до Закону "Про енергетику" з метою реалізації Директиви ЄС 2019/692 "Про загальні правила внутрішнього ринку природного газу" запланований на 18:40 середи (за Києвом).

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газопроводу "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Таким чином це дозволило б прибрати останні перепони для завершення будівництва газопроводу і його запуску в експлуатацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шансів зупинити будівництво "Північного потоку-2" не було, - Кулеба

Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159341
 
 
 Топ коментарі
 
Заголовок звучит так, как будто СП-2 будут защищать от злобных бандеровцев Бундестаг сьогодні розгляне законопроєкт про захист "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1615
Бундестаг сьогодні розгляне законопроєкт про захист "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7913
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создается прецедент что любое государство в ЕС может своими законами прекратить действие Норм и Законов ЕС на своей территории
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из серии "можем повторить"? пробовали уже к сожалению...
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создается прецедент что любое государство в ЕС может своими законами прекратить действие Норм и Законов ЕС на своей территории
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К сожалению для нас они очень системны в этом вопросе.
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Заголовок звучит так, как будто СП-2 будут защищать от злобных бандеровцев Бундестаг сьогодні розгляне законопроєкт про захист "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1615

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Бундестаг / медицинский факт : у тумбалалайки-поносницы с флажком ФРГ под статьями о власти путинской шлюхи Меркель случается внезапный запор.
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Прокатят в Бундестаге лоббистский законопроєкт , имхо
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"Напомним, в ночь на 8 ноября немецкий Бундестаг должен был рассмотреть внесенный правительством законопроект ..." Источник: https://censor.net.ua/n3159341

І в Бундестазі вирішують справи під покровом ночі.
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